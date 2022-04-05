Scalper Pal MT4

Scalper Palは、超高速の約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強力にサポートする、高機能かつ使いやすいトレードツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そしてトレードにおけるスピードと精度を重視するすべての方に最適です。

MT5バージョン: こちらをクリック

なぜScalper Palなのか？

以下のような場面で、手動でのトレードは困難な場合があります：

  • 急激な市場変動中に素早くトレードを実行したい時

  • ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時

  • 複数のポジションを同時に管理する時

  • 常に監視することなくストップをトレールしたい時

Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、トレードを完全にコントロールできるようにします。

主な機能

高速約定

  • キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）

  • 1つのキーで全ポジションを即座に決済（C）

  • 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）

  • 最高速度のために最適化 - 遅延なし、待機なし

柔軟なストップロス（Stop Loss）オプション あなたのトレードスタイルに合ったSLモードを選択：

  • OFF - ストップロスなし

  • Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定

  • Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置

  • ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL

高度なテイクプロフィット（Take Profit）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：

  • OFF - テイクプロフィットなし

  • Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算

  • Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定

  • High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする

  • ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP

インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレールモード：

  • Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動いたときに自動的にストップをトレール

  • Manual Trail - 1つのキーでトレールを有効化（T）

ブレイクイーブン（建値）保護

  • 全ポジションを即座にブレイクイーブンに移動（ホットキー：E）

  • SLを建値に移動する際、損失を最小限に抑えるためにスプレッドを考慮します。

美しいダッシュボード

  • チャートを邪魔しない、清潔でミニマルなインターフェース

  • 6つのカラーテーマ：Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

  • 最小化可能なパネル - 必要なときに画面スペースを最大化

  • すべての設定をその場で編集可能 - 再起動の必要なし

  • 選択されたモードに基づいて調整される動的なインターフェース

カスタマイズ可能なホットキー

  • 独自のキーボードショートカットを設定可能

  • クイックリファレンスパネルにすべてのアクティブなホットキーを表示

使用上のヒント

  • ツールに慣れるまではデモ口座から始めてください

  • チャートをすっきり保つためにダッシュボードの最小化機能を使用してください

  • あなたの戦略に最適なものを見つけるために、異なるSLモードを試してください

  • 一貫したリスク管理のためにリスクリワードTPモードを使用してください

  • 利益を伸ばしたいときはマニュアルトレールを有効にしてください

  • 十分な利益が出たらブレイクイーブン機能を使用してください


おすすめのプロダクト
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
エキスパート
これは、Swinger（Pendulum、Cheburashka）と呼ばれる有名な戦略のモデルを使用しています。 戦略は、2つの反対の保留中の注文を出すことにあります。価格が特定の方向に移動すると、一方の保留中の注文がトリガーされ、もう一方の注文のロットサイズが増加します。 EAは3種類のオープン保留中の注文を提供します（TypeofTrade） 配置後の自動オープン（インスタントオープンAutoTrade） 手動開封後の開封と管理（手動開封ManualTrade） 高/低レベルで開く（過去のバーTFTradeの高低） OCO（One-Cancels-the-Other）注文は、2つの注文で構成される条件付き注文の一種です。2つ目の注文が約定すると、1つ目の注文は自動的にキャンセルされます。 スイング-完全な説明 MT5 version 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 使い方？ 開始時に、エキスパートアドバイザーは2つの注文を出します-現在の価格から StopOrderDe
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
ユーティリティ
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
MRKD Vector
Jay Benedict Alfaras
ユーティリティ
MRKD Vector — Smart Trade Management Utility MRKD Vector is a powerful and intuitive order execution tool designed for efficient manual trading in MetaTrader 5. Built with precision and speed in mind, MRKD Vector simplifies trade management by giving you full control over entries, stops, and targets — all from a sleek interface. Key Features: Quick Order Execution Place trades with ease using a clean, fast interface built for active traders. Intuitive SL, TP, and Lot Size Control Adjust sto
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
TradeAssistant For Free
Tiecheng Fu
3 (2)
ユーティリティ
A "simple design" trading panel, which is characterized by small byte size, low CPU usage, simple steps, and quick operation, 1 to 2 clicks to complete a functional operation, saving time and increasing efficiency . The panel is easy to use, and it is not complicated to set parameters, which is in line with traders' habits. At the same time, its compact- design, clear at a glance, and comprehensive functions are a powerful tool for manual trading! Key features of the panel:   Click "Bid Price"
FREE
Trades Manager Buy and Sell Close
Oladimeji Ogunseye
ユーティリティ
Trades Manager Buy and Sell Close The Close Buy and Sell Expert Advisor is a free EA given to help traders manage trades easily especially during volatile market environment. Features: It helps to quickly close trades either in profit or loss. Close for separate Buy Only  Close for separate Sell Only  Close for both Buy and Sell Only  Control Box can be minimized, closed or moved around from the chart. It works for all open trades opened on the terminal. Contact me for your specific coding
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
ユーティリティ
Lot by Risk tradingパネルは、手動取引用に設計されています。 これは、注文を送信するための代替手段です。 パネルの最初の特徴は、管理線を使用した注文の便利な配置です。 第二の特徴は、ストップロスラインの存在下で与えられたリスクのための取引量の計算です。 制御線はホットキーを使用して設定されます: 利益を取る-デフォルトではTキー; 価格-デフォルトではPキー; ストップロス-デフォルトでは、Sキー; 取引パネルの設定で自分でキーを設定できます。 操作のアルゴリズム: 1）-レベルを希望の場所に配置します（すべてのレベルを配置する必要はありません）; 2）-リスクを指定します（オプション）; 3)-緑の送信注文ボタンをクリックします; 4）-注文が行われるのを待っているか、エラーメッセージ付きのアラートが表示されます; 5)-マジックでExpert Advisorにリンクされている現在のシンボルのすべての注文を閉じる場合は、注文を閉じるボタンをクリックします。 注文を送信ボタンを何度も押すべきではありません。 一度で十分です。 注文後、ボタンは「
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
ユーティリティ
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
ユーティリティ
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Price Spread Candletime
Sven Hans-rainer Uebel-scholz
ユーティリティ
Indicator with price, spread and candle time display + changeable font size + any color choice + can be placed in all four corners + Price and spread display runs on all timeframes + Candle Time runs on M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 + Price Up / Down with changing color + Spread display + Candle time display (time until the next candle) + All ads can also be hidden + Display Markt Open / Close as a comment
Trade Entry Journal
Lee Jingquan
ユーティリティ
Trade Entry Journal is your ultimate solution for streamlining trade entries and journaling. Designed specifically for forex traders, this powerful tool automates the tedious tasks of calculating lot sizes, placing trades, and documenting your trading activities. Say goodbye to manual entries and focus on making smarter trading decisions. Key Advantages: Automated Lot Size Calculation : Calculate the perfect lot size based on your stop loss level and risk amount. The lot size will be adjusted t
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
このインジケーターは世界の取引所の営業時間を表示します。現在どの市場が最も活発かを確認するのに役立ちます 私の  #1 Pro  Utility : 66+ 機能、このツールを含む  |   お問い合わせ  ご質問があれば 現在最もボラティリティの高い銘柄を選択するのに役立ちます； デイトレーダーに特に有用です； 1) 1H以下の時間足 で使用する場合：線はチャート上のバーの実際の位置に対応し、チャートを移動すると、取引セッションの線 はチャートと一緒に移動します 。 2) 4H以上の時間足 で使用する場合：取引セッションの 静的なチャート が表示され、垂直線 は一日中移動し 、現在どの市場が活発かを示します。（スケールのため）。 インジケーターをインストールした後、グリッドを無効にし（CTRL+G）、オブジェクトの説明を無効にする（F8>共通>オブジェクトの説明を表示）ことをお勧めします。 入力設定： 重要：   インジケーターを正しく動作させるには、初期設定で   ブローカー時間とグリニッジ標準時との時差を設定する必要があります： ブローカー時間は「MarketWatch」セ
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.29 (7)
エキスパート
Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
ユーティリティ
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
ユーティリティ
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
ユーティリティ
TP SL Bot is a utility that automatically sets Stop Loss and Take Profit for newly opened orders in several ways. There is also a function for calculating the volume that you need to open the trade to get the desired amount with the specified Stop Loss / Take Profit size in points. There are several options for calculating the size and setting parameters TP and SL: 1. Setting based on the amount specified by the user as a percentage of the current deposit balance. 2. Setting as the amount entere
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
ユーティリティ
Reverse copier is a tool that will open opposite buy/sell orders from your master account. It will help you with low profit EA's that lose consistenly and turn it to wins. Feel free to ask for new functions/features and I will add it. Now it's a simple MT5 to MT4 bridge with straightforward logic of one position open/close.  How to install: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Symbol Switch Demo
ISO Financial Services
ユーティリティ
With Symbol Switch you can easily change the symbol of all open charts without losing your analysis or template. Easily monitor many symbols with only one monitor. Auto save\load analysis separately for each symbol (including all graphical analysis and attached indicators). The indicator shows the symbols which are visible in your MT4 "Market Watch" window. To add\remove a symbol just add\remove it from MT4 "Market Watch" window. Monitoring all symbols profit with the panel. Works with all broke
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
エキスパート
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
ユーティリティ
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
ユーティリティ
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
インディケータ
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are plott
PyramidExpert
Joel Protusada
ユーティリティ
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
ユーティリティ
このユーティリティを使用すると、戦略テスターで戦略を手動でテストできます。視覚化チャート上でワンクリック取引。 このユーティリティの最新バージョンは、トレーダーが取引戦略を手動でテストするための高度な機能を提供します。ストラテジー テスターを使用すると、シミュレートされた環境で取引戦略の有効性を評価できるようになります。この機能を使用すると、取引テクニックのパフォーマンスを分析し、それらを改良して取引スキルを向上させることができます。 さらに、ストラテジー テスターは、視覚化チャート上でワンクリック取引で取引を実行する便利で効率的な方法を提供します。この機能により、異なる画面を切り替えることなく、希望の価格レベルで取引を迅速に開始および終了することができます。 ストラテジー テスターで利用できる完全な機能を使用すると、取引戦略をシミュレーションして洗練し、結果を分析して、取引スキルを効果的かつ効率的に最適化できます。 MT5 のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     E
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
Auto Grid：  既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。 複雑なトレード戦略の自動化   新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。 多機能ユーティリティ ：66+ 機能、Auto Gridツールを含む  |   ご質問はこちらまで   |   MT5版 A. インテリジェントなトレード検出と監視： 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン 正確な分類による高度な注文タイプ検出 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合 B. 高度なグリッド設定： 戦略的注文配置：   複数の配置方法論 インテリジェントな方向ロジック：   同一、反対、または市場ベースの注文作成 精密な注文数量：   カスタマイズ可能なグリッド密度と構造 高度なオフセットシステム：   固定間隔または動的百分比進行 包括的なレベル管理：   サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承 高度なロットサイジング：   固定、累進的增加、または戦略的削減 有効期限制御：   カスタム時間枠または原注
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
ユーティリティ
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
ユーティリティ
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
作者のその他のプロダクト
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
ユーティリティ
他の製品もチェック： ここをクリック ビジュアルトレーディングを簡単に： チャート上に水平線を配置してドラッグするだけで、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定できます。 見たままの操作が可能です。ビジュアルラインにより、トレード設定が即座に明確になります。 ロットサイズの自動計算： 意図した以上のリスクを負うのはやめましょう。リスクを固定額 または口座残高の割合（例：1%）として設定します。 EAがストップロスまでの距離に基づいて正しいロットサイズを即座に計算し、リスクが常に管理されていることを保証します。 すべての注文タイプを完全にサポート： 成行注文：市場の売買ボタンで即座に市場に参入します。 指値・逆指値注文：特定の戦略に合わせて、買い/売り指値注文や買い/売り逆指値注文を簡単に設定できます。市場価格が近づきすぎた場合、EAは自動的にラインを調整します。 高度な利益確定とトレード管理： 複数のテイクプロフィット：途中で利益を確保します。最大4つの部分的なテイクプロフィットレベルを設定できます。情報ラベルには、各レベルのリスク/リワード比率と潜在的な利益が表
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
エキスパート
ライブシグナル: ここをクリック マーチンゲールなし。グリッドなし。ナンピンなし。AIなし。ごまかしなし。 Roninは、長期的な安定性を求めるトレーダーのために作られたプロフェッショナルな取引ツールです。特定の時間ベースの戦略を規律正しく実行するために構築されています。 これは専門的なEAです。その内部ロジックは、ゴールド（XAUUSD）と米ドル/円（USDJPY）の2つの金融商品のみのために開発・微調整されています。複雑な設定ファイルや継続的な最適化は必要ありません。 入力項目と使用方法： XAUUSDのM1（1分足）チャートのみで実行してください（XAUUSDとUSDJPYの両方を取引します）。 ブローカーのGMTオフセット (Broker GMT Offset): 時間を同期させるために、ご使用のブローカーのGMTオフセットをここに入力する必要があります。 ほとんどのブローカーはGMT+3なので、3のままにしてください。不明な場合はDMでご連絡ください。 例：GMT+0のブローカー（Exnessなど）を使用する場合、0を入力する必要があります。 シンボル設定 (Symbol
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
エキスパート
CRT Model 1 EAは、時間ベースのレンジ分析、流動性スイープ（Liquidity Sweeps）、およびリトレースメントエントリーに焦点を当てたCRT Model 1戦略を実行するために設計された自動売買ソリューションです。 このエキスパートアドバイザー（EA）は、特定の時間範囲を定義して、高値と安値の価格参照ポイントを設定します。その後、その範囲外の価格アクションを監視し、タートルスープ（流動性スイープ）に続く反転とリトレースメントエントリーを識別します。 戦略ロジック EAは以下のロジックシーケンスに基づいて動作します： レンジ計算：レンジ開始時間とレンジ終了時間の間の価格アクションの高値（High）と安値（Low）を計算します。 Model #1 エントリーパターン： 売りセットアップ（Sell）：EAは、ローソク足がCRT高値を上回って閉じるのを待ちます。その後、次のローソク足がそのレベルの下に戻って閉じるのを待ちます。価格がそのレベルに戻った（リトレースした）ときにエントリーが行われます。 買いセットアップ（Buy）：EAは、ローソク足がCRT安値を下回って閉じるの
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
ユーティリティ
Scalper Palは、超高速な約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強化するために設計された、強力かつ使いやすい取引ツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そして取引におけるスピードと正確さを重視するすべての方に最適です。 MT4バージョン： ここをクリック デモ版についてはDMしてください なぜ Scalper Pal なのか？ 以下のような状況では、手動での取引が困難になることがあります： 市場の動きが速い時に素早く注文を実行したい時 ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時 複数のポジションを同時に管理する時 常に監視することなくトレーリングストップを行いたい時 Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、完全なコントロールを提供します。 主な機能 高速約定 キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り） キーを1回押すだけですべてのポジションを即座に決済（C） 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9） 最高
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信