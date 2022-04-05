Scalper Pal MT4
- ユーティリティ
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Scalper Palは、超高速の約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強力にサポートする、高機能かつ使いやすいトレードツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そしてトレードにおけるスピードと精度を重視するすべての方に最適です。
MT5バージョン: こちらをクリック
なぜScalper Palなのか？
以下のような場面で、手動でのトレードは困難な場合があります：
-
急激な市場変動中に素早くトレードを実行したい時
-
ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時
-
複数のポジションを同時に管理する時
-
常に監視することなくストップをトレールしたい時
Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、トレードを完全にコントロールできるようにします。
主な機能
高速約定
-
キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）
-
1つのキーで全ポジションを即座に決済（C）
-
数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）
-
最高速度のために最適化 - 遅延なし、待機なし
柔軟なストップロス（Stop Loss）オプション あなたのトレードスタイルに合ったSLモードを選択：
-
OFF - ストップロスなし
-
Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定
-
Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置
-
ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL
高度なテイクプロフィット（Take Profit）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：
-
OFF - テイクプロフィットなし
-
Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算
-
Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定
-
High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする
-
ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP
インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレールモード：
-
Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動いたときに自動的にストップをトレール
-
Manual Trail - 1つのキーでトレールを有効化（T）
ブレイクイーブン（建値）保護
-
全ポジションを即座にブレイクイーブンに移動（ホットキー：E）
-
SLを建値に移動する際、損失を最小限に抑えるためにスプレッドを考慮します。
美しいダッシュボード
-
チャートを邪魔しない、清潔でミニマルなインターフェース
-
6つのカラーテーマ：Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean
-
最小化可能なパネル - 必要なときに画面スペースを最大化
-
すべての設定をその場で編集可能 - 再起動の必要なし
-
選択されたモードに基づいて調整される動的なインターフェース
カスタマイズ可能なホットキー
-
独自のキーボードショートカットを設定可能
-
クイックリファレンスパネルにすべてのアクティブなホットキーを表示
使用上のヒント
-
ツールに慣れるまではデモ口座から始めてください
-
チャートをすっきり保つためにダッシュボードの最小化機能を使用してください
-
あなたの戦略に最適なものを見つけるために、異なるSLモードを試してください
-
一貫したリスク管理のためにリスクリワードTPモードを使用してください
-
利益を伸ばしたいときはマニュアルトレールを有効にしてください
-
十分な利益が出たらブレイクイーブン機能を使用してください