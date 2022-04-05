Scalper Palは、超高速の約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強力にサポートする、高機能かつ使いやすいトレードツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そしてトレードにおけるスピードと精度を重視するすべての方に最適です。

MT5バージョン: こちらをクリック

なぜScalper Palなのか？

以下のような場面で、手動でのトレードは困難な場合があります：

急激な市場変動中に素早くトレードを実行したい時

ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時

複数のポジションを同時に管理する時

常に監視することなくストップをトレールしたい時

Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、トレードを完全にコントロールできるようにします。

主な機能

高速約定

キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り）

1つのキーで全ポジションを即座に決済（C）

数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9）

最高速度のために最適化 - 遅延なし、待機なし

柔軟なストップロス（Stop Loss）オプション あなたのトレードスタイルに合ったSLモードを選択：

OFF - ストップロスなし

Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にSLを設定

Low/High - 直近の安値（買いの場合）または高値（売りの場合）にSLを自動配置

ATR Based - カスタマイズ可能な期間と倍率を使用した、市場のボラティリティに基づく動的なSL

高度なテイクプロフィット（Take Profit）モード 利益を最大化するための複数のTPオプション：

OFF - テイクプロフィットなし

Risk:Reward - 希望するリスクリワード比率（例：1:2、1:3）に基づく自動TP計算

Fixed Points - エントリーから固定ポイントの距離にTPを設定

High/Low - 直近の高値（買いの場合）または安値（売りの場合）をターゲットにする

ATR Based - 市場のボラティリティに基づく動的なTP

インテリジェント・トレーリングストップ 最大の柔軟性のための2つのトレールモード：

Auto Trail - 価格が有利な方向にトリガー距離分動いたときに自動的にストップをトレール

Manual Trail - 1つのキーでトレールを有効化（T）

ブレイクイーブン（建値）保護

全ポジションを即座にブレイクイーブンに移動（ホットキー：E）

SLを建値に移動する際、損失を最小限に抑えるためにスプレッドを考慮します。

美しいダッシュボード

チャートを邪魔しない、清潔でミニマルなインターフェース

6つのカラーテーマ：Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

最小化可能なパネル - 必要なときに画面スペースを最大化

すべての設定をその場で編集可能 - 再起動の必要なし

選択されたモードに基づいて調整される動的なインターフェース

カスタマイズ可能なホットキー

独自のキーボードショートカットを設定可能

クイックリファレンスパネルにすべてのアクティブなホットキーを表示

使用上のヒント