Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。

基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。

ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

主な機能

視覚的なトレード計画

  • ドラッグ＆ドロップ操作可能なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットライン
  • トレードパラメータを調整するとリアルタイムで更新されるカラーコード化されたリスク/リワードゾーン
  • ボラティリティ調整されたポジションサイジングのためのATRベースの自動ストップロス計算
  • 視覚的表示付きの設定可能なリスク/リワード比率
  • エントリーライン位置に基づく成行注文と指値注文（リミット/ストップ）の両方をサポート

インテリジェントなポジションサイジング

  • 口座残高の割合または固定金額としてのリスク設定
  • ストップロスを移動するとリアルタイムで更新されるロットサイズ計算
  • 便利な上下ボタンまたは直接入力による調整可能なリスク
  • ブローカーの仕様に合わせた自動ロット正規化

ワンクリックトレード執行

  • 事前計算されたポジションサイズでの即時成行注文執行
  • エントリーが現在価格から離れて設定された場合の自動指値注文配置
  • 現在価格での即時執行のための成行注文モード切り替え
  • トレード発注前の視覚的確認

包括的なトレード管理

  • 個別トレードの建値移動ボタン
  • 複数ポジションの平均建値機能
  • カスタマイズ可能な割合での部分決済機能
  • クイック退出のための全ポジション決済ボタン
  • 勝ちトレードのスケールアウトのための最も利益の出ているポジションの決済

リアルタイムトレードモニタリング

  • コントロールパネル上のライブ損益表示
  • チャート上の個別トレードP/Lラベル
  • 各レベルの潜在的損失/利益を表示するSL/TP金額ラベル
  • 同方向の複数ポジションの平均価格ライン
  • チャートの乱雑化を防ぐスマートラベルグルーピング

ストラテジーテスター互換性

  • MT4ビジュアルストラテジーテスターでの完全な機能
  • テスト中の再配置のためのドラッグ可能なパネル
  • トレード管理テストのためのオープン注文の調整可能なSL/TPライン
  • 実際のお金をリスクにさらさずに戦略を練習

メリットと利点

リスク管理のために

  • 意図した以上のリスクを取らない - 自動ポジションサイジングにより、トレードごとに一貫したリスクを確保
  • 視覚的なリスク/リワードゾーンにより、執行前にトレード品質を簡単に評価
  • ATRベースのストップは市場のボラティリティに自動的に適応
  • 建値移動と部分決済機能で資金を保護

トレード執行のために

  • 自動化されたロットサイズ計算により計算エラーを排除
  • ワンクリック注文発注でより速くトレードを執行
  • コミットする前に視覚的にエントリーを計画することで感情的なトレードを削減
  • 成行注文と指値注文の両方をシームレスにサポート

トレード管理のために

  • 平均価格追跡で複数ポジションを効率的に管理
  • 即時建値移動機能で素早く利益を確定
  • 部分決済機能で勝ちトレードをスケールアウト
  • リアルタイムP/L表示ですべてのポジションを一目で監視

戦略開発のために

  • ライブ取引前にストラテジーテスターでトレード戦略をテスト
  • 財務リスクなしでトレード管理技術を練習
  • 過去データを使用してエントリーとエグジットのタイミングを改善
  • 実際の資金を投入する前にアプローチへの自信を構築

おすすめのプロダクト
Fast Manager
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
ユーティリティ
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
ユーティリティ
A Utility used for accounts with multiple open positions with Magic numbers added via Expert Advisors or manually. The Utility closes specific Magic number open positions when a certain profit in currency $ has been reached. The Utility also closes specific Magic numbers open positions with a break-even feature when the Expert Advisors or manually a certain amount of open positions has been placed. The Utility also closes all buy stops and sell stops when the "Take profit sum $" has been reache
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Stealth Mode for TP SL and Trailing MQ4
Petrus Nicolaas Johannes Roets
1 (1)
ユーティリティ
Hide TP and SL from your broker. Set Use_TP_SL_Stealth_Mode to true to hide your TP or SL from the brokers. Stealth Trailing now avalable in updated version. Set Use_Stealth_Trailing to true   for profit trailing without your broker knowing. This EA can be used on any currency pair and will manage your open orders. Besides the stealth mode EA can also be used for normal order management where actual TP SL levels can be set. Also the EA can trail order by adjusting the Stoploss price.
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
ユーティリティ
アシスタント取引保留中の注文MT4   貿易アシスタントは、手動取引のために設計された取引パネルです。 パネルでは、リスクの計算、制限注文を使用したポジションの管理、 その他の便利な機能。 パネルの主な機能 通貨ペア、CFD、株式、インデックス、先物、暗号通貨 - それは、任意の取引手段で動作します。 2. ストップロスを設定し、ポイント単位で距離として利益を取ります. 3. 潜在的損失対利益率を設定し、表示します。 4. パネルは、保留中の注文をサポートしています。 5. 開く前に、計算されたポジションのボリュームと利益をチャートに表示します。 6. 機能制限命令。 Trade Assistant is a trading panel designed for manual trading. The panel allows you to calculate risk, manage positions using Limit orders, And other useful features. Key features of the panel It works with
Balance Control
Chantal Sala
ユーティリティ
Balance Control is a suite of information about your trading account. The indicator returns the annual, quarterly, monthly, weekly and daily earnings from your operations history. Also, other helpful data of the leverage used, account leverage and free margin are shown on the chart. The most interesting feature of this indicator is the aggregation of positions and the ability to view the chart in question with a simple click. When you click on a symbol of open operation, a new chart is opened. O
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
ユーティリティ
TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
インディケータ
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
Manage your deals
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
ユーティリティ
Hi Dear Friends ,   As i told you ,,, today i produce the management EA to managing your trades and with closing instruments used to closing tow kind of trades.. the profitable trades and losable trades .. u can try it for free for 2 days ,, it is worth every cent ..  now .. you do not need to keep tracing your deals.... let the EA do it for you automatically...  for any inquires contact me directly in my contacts shown on my profile after adding me .. best regards  Fawaz A. Al-baker 
Traders Toolbox Overwatch MT4
Jason Kisogloo
ユーティリティ
TradersToolbox Overwatch-すべての TradersToolbox 実行中のインスタンスの監視ユーティリティです。 これは、シンプルなチャート切り替えユーティリティであり、すべての   Traders Toolbox ランニングチャートのマーケットウォッチです。   特徴： 1.カスタマイズ可能なボタンの色、行、列。   2. 3つのシグナルタイプ（ホールド-イエロー/セル-レッド/バイ-グリーン）   3.   Traders Toolbox の新規またはクローズされたインスタンスに応じてボタンリストを動的に更新します   4.シングルクリックボタンは、関連するチャートを前面に表示します。   5.売買シグナルは、   Traders Toolbox チャートシグナルと一致するパーセンテージでシグナル強度を示します。   注意：ユーティリティは、   Traders Toolbox /   Traders Toolbox Lite  と組み合わせてのみ使用でき、独立して機能することはできません。   Traders
Verdure Price Action Volatility Pair
Olawale Adenagbe
5 (1)
ユーティリティ
This is a purely Price Action indicator that tracks the open and close prices of all 28 major Forex currency pairs and calculates a volatility value based on every tick in real time. It only tracks raw price data and not data from another indicator and it does not use any complicated formula or algorithm in calculating volatility. This version only shows volatility for a single currency pair Benefits Accurate and real time update of volatility Volatility across all 28 major Forex currency pairs
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
ユーティリティ
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
ユーティリティ
こんにちはます。  金融外国為替市場での取引のためのこのパネルについて少しお話ししたいと思います。 このパネルはMQL4プログラミング言語で書かれており、特定のポジションの成行注文を開くのに役立つように設計されています。 これは、通常の注文と保留中の注文の両方で動作します。 つまり、Buy、Sell、BuyLimit、SellLimit、BuyStop、SellStopなどの売り注文と買い注文を開きます。 また、グリッド注文を含む保留中の注文のネットワーク、つまり、保留中の注文を制限し、保留中の注文を一度に停止することもできます。 このパネルは、保留中の注文も閉じます。 今後の注文の設定は、パネルの上部にあります: 1. quantityは注文数(このパラメータは成行注文には影響せず、1つの価格で100注文としましょう)であり、ボタンを1回クリックするだけで開かれる保留中の注文の数を示します。 2. ロットは、ご注文が開かれる価格です 3. takeprofitはあなたの順序が利益と閉まる市場価格である。 4. stoplossは、お客様の注文が損失で終了する市場価格です 5. 距
Trade List
Sara Sabaghi
ユーティリティ
ZIWOX TRADE LIST Description: Feeling weary with your small screen? and you need to close your trade list tab to have a larger perspective of chart? Require better management of your trade list? such as win rate, risk/reward ratio? Its a simple tools, but usefull. consolidate your trade list, active positions, opened positions and pending orders onto a distinct chart embellished with refined visuals. It contains with a lots of usefull information. Feautures: List your trades and positions sort
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケーター この強力なボリューム分析ツールを使用して、 実際の売買圧力 を追跡します。 ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、 累積デルタ (Cumulative Delta) と ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、 機関投資家の活動、 不均衡、 および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。 主な特徴： 累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。 売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。 スマートなボリューム分類 – 以下を区別します： 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。 カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod と
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
ユーティリティ
Ultimate Trade Assistant MT4 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 강력한 기능으로 리스크 관리, 자동 주문, 시장 분석을 한 번에! 리스크 계산, 주문 제어, 차트 분석 기능을 하나로 통합했습니다. 전문 트레이더뿐 아니라, 체계적인 거래를 원하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다. 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에서 완벽하게 작동합니다. 주요 기능 원클릭 거래 및 포지션 관리 자동 로트 및 리스크 계산 으로 효율적 트레이딩 스마트 주문: 그리드, OCO, 숨김 주문, 가상 SL/TP 트레일링 스탑, 부분 청산, 자동 종료 기능 변동성, 통화 강도, 세션 분석 및 시각적 알림 전체 가이드 가이드 읽기 데모 버전 데모 버전 사용 (MT4) 개발자에게 문의 질문, 아이디어 제안 또는 버그 보고 시: 개발자에게 문의
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
ユーティリティ
Easy Virtual Traderのセットアップ>ルールの入力>モバイル、別のEA、またはどこからでも取引する準備ができました。...ロボットが取引を管理できるようにします。     この強力なEAは、事前設定のルールと設定に基づいて、すべてまたは特定の取引を自動的に管理するのに役立ちます     セットアップして実行すると、注文を監視する必要がなくなります。ソフトウェアは定義済みのルールで注文を監視および制御します     デスクトップMT4またはモバイルアプリケーションから取引するか、別のEAの取引を管理できます。     マルチプロテクションとトレーリング戦略をサポートするように設計されています。損益分岐点による保護、パーセンテージによる保護、ピップによる保護、アカウント値による保護、距離によるトレーリング、インジケーターによるトレーリングなど。 Easy Virtual Traderは、自動バージョンの多くのリクエストにより、すでに人気のあるEasy Tradeマネージャーを拡張したものです： https://www.mql5.com/en/market/produ
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
ユーティリティ
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
ユーティリティ
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 4 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA   is a non-trading Expert Advisor that records every incoming market tick with high-precision timestamps. It saves bid/ask data to disk in multiple formats for further analysis, model training, or broker verification. Ideal for traders, analysts, quants, and developers who need clean, timestamped tic
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
ユーティリティ
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Linear Regression Global
Igor Semyonov
インディケータ
This is the linear regression indicator for basic indicators included in the standard package of the MetaTrader 4 terminal. It is used for the analysis of price movements and market mood. The market mood is judged by the slope of the linear regression and price being below or above this line. Regression line breakthrough by the indicator line may serve as a market entry signal. There is possibility of setting the color for bullish and bearish sentiments of the basic indicators as well as plottin
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
ユーティリティ
Trade Copier Agent は、複数の MetaTrader(4/5) アカウント/端末間で取引をコピーするように設計されています。 このツールを使用すると、プロバイダー (ソース) または受信者 (宛先) として機能できます。すべての取引アクションは、遅延なくプロバイダーからレシーバーにコピーされます。 このツールを使用すると、0.5 秒未満の超高速のコピー速度で、同じコンピューター上の複数の MetaTrader ターミナル間で取引をコピーできます。 Trade Copier Agent インストール & 入力ガイド コピーを開始する前、または注文がないうちに、プロバイダー アカウントで設定を適用してください。 注文中の変更は、受取人のアカウントに影響します。 例: プロバイダー アカウントが買い注文を適用し、その後、受信者アカウントのすべての買い注文を無効にすると、決済されます。 EA追加URL（   http://autofxhub.com   ）MT4端末（スクリーンショット参照） に関する通知を受け取りたい場合 。 MT5 バージョン https://www
RadarPriceAction
Roman Lipatov
4.2 (5)
インディケータ
This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns can be disabled by clicking its title. It can also search in history (by
US30 Chainsaw EA
Mazen Ismail Darwish Aladgham
エキスパート
Designed to survive any market crashes including the covid  pandemic 36% crash that happened  in March 2020 These markets are born to be bullish in nature. Hence, what you will see in the next section is a buy only expert advisor. You can stop the expert advisor from trading for a while when you feel like the market is start crashing so badly and then reattach it when needed. However, the expert advisor will survive both ways.
Silver Bullet EA
Wade C Hunt
2.2 (5)
エキスパート
Silver Bullet EA は、実証済みの人気取引モデルである ICT Silver Bullet 戦略に基づいています。特定の取引ウィンドウを使用すると、エキスパートアドバイザーが ICT の教えに基づいて自動的に取引を入力します。完全にカスタマイズ可能なリスク管理設定を使用すると、各取引でリスクを許容する金額を選択したり、損益分岐点トリガーで取引を管理したり、2 番目のテイクプロフィットレベルでより多くの利益を追求したりすることもできます。 一般設定： 取引ごとのリスクパーセンテージとRRを設定します。 利益確定 2: 2 番目のテイクプロフィット、TP2 の希望の RR、および TP1 で終了する取引の割合を有効または無効にします。 特効薬のセッション: 各 Silver Bullet セッションを個別に有効または無効にします。ブローカーのタイムゾーンに応じて時間枠を設定します。 その他の設定： 有効とみなされるFVGの最小サイズを設定し、損失をストップするための余裕を追加し、FVGの最初のローソク足でタイトなストップロスを有効にし、損益分岐点を有効にし、損益分岐点をトリガ
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
Button Panel Trade OneClick VZ
Kusuma Nungki S
ユーティリティ
Simple button panel of trade on your chart with OneClick VZ . This trade panel will make it easier for you. Equipped with several functions that make it very easy for you. You can try Trial Version OneClick V1 in here . This version includes: Open Order Buy Open Order Sell Open Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Close ALL orders Close Order Buy Close Order Sell Delete Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Order Management: Stop Loss Take Profit Tra
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
ユーティリティ
Magic Point Calculation System Support, resistance, target position... Use scientific calculations to help your trades Find the corresponding and low points Through our observation of the current chart, find the corresponding high and low points Enter the high and low points and calculate Enter the high and low point at the corresponding positions and click calculate to get the support, resistance, target, etc. Pre-order and wait for the result Pre-order at the price calculatedthe risk of ext
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
ユーティリティ
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理 Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。 トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。 手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。 ⸻ なぜ Easy Trade を使うべきか？ 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。 バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。 カス
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
ユーティリティ
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
作者のその他のプロダクト
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
エキスパート
Market Reversal Alerts EAは、同名のインジケーター（ https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ）を利用しており、市場構造の変化に基づいて取引されます。 EAはデフォルトで、インジケーターによって市場反転アラートが送信されるたびに取引を行い、EA設定で設定した条件とフィルターに基づいてそれらのアラートを取引します。 価格が現在のトレンド方向に移動するとサポート長方形が描画され、価格が急激に反転すると取引され、市場構造のシフトまたは反転の再テストが通知されます。詳細はインジケーターページをご覧ください。 https://www.mql5.com/en/market/product/57892 この説明でカバーするには設定と可能性が多すぎるため、このブログ投稿には、すべての設定とそれらすべてを詳細に説明するビデオが記載されたブログ投稿があります。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 上記の投稿を読んでビデオを見ると、EAがいかに強力であるかがわかります。 あ
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
インディケータ
ブレーカートレーダーになり、価格が反転すると市場構造からの利益が変化します。 注文ブロックブレーカーインジケーターは、トレンドまたは価格の動きが枯渇に近づいており、逆転の準備ができていることを識別します。通常、反転または大規模なプルバックが発生しようとしているときに発生する市場構造の変化について警告します。 この指標は、ブレイクアウトと価格の勢いを識別する独自の計算を使用します。使い果たされる可能性のあるポイントの近くで新しい高値が形成されるたびに、インディケーターはその高値の作成を担当する最後の注文ブロックを描きます。次に、移動する価格とともに注文ブロックを追跡します。その後、価格が反対方向にシフトし、その注文ブロックを突破すると、新しい市場構造を作成し、トレンドまたは大きな後退の可能性のある反転の開始を警告します。 注文ブロックは、高値/安値が作成される前の最後の反対色のろうそくであり、価格がこれらの重要な領域を下抜けすると、トレンドの短期的ま​​たは長期的な反転の兆候です。 特徴 重要な枯渇点での市場構造の変化を警告します 価格が使い果たされるレベルに近づくと、自動的に
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
エキスパート
Market Reversal Alerts EAは、同名のインジケーター（ここで入手可能）を利用しており、市場構造の変化に基づいて取引されます。 EAはデフォルトで、インジケーターによって市場反転アラートが送信されるたびに取引を行い、EA設定で設定した条件とフィルターに基づいてそれらのアラートを取引します。 価格が現在のトレンド方向に移動するとサポート長方形が描画され、価格が急激に反転すると取引され、市場構造のシフトまたは反転の再テストが通知されます。詳細はインジケーターページをご覧ください。 この説明でカバーするには設定と可能性が多すぎるため、このブログ投稿には、すべての設定とそれらすべてを詳細に説明するビデオが記載されたブログ投稿があります。  https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 上記の投稿を読んでビデオを見ると、EAがいかに強力であるかがわかります。 あなたが始めるためのいくつかの良いセットファイルとこのブログ投稿で利用可能な戦略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 5でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT5ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT4版: https://www.mql5.com/en/market/product/78020/ 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能なエントリー、スト
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
インディケータ
ADR反転インジケーターは、通常の1日の平均レンジに関連して価格が現在取引されている場所を一目で示します。価格が選択した平均範囲とレベルを超えると、ポップアップ、電子メール、またはプッシュを介して即座にアラートを受け取るため、プルバックと逆転にすばやくジャンプできます。インディケータは、チャート上に1日の平均レンジの極値で水平線を描画し、それらを超える価格の数学的確率が付加されているレベルを超える延長も描画します。詳細については、以下をご覧ください... インジケーターとモニターを補完するADRアラートダッシュボードここでも利用可能なすべてのペア：https：// www.mql5.com/en/market/product/62756 MT5バージョンはこちらからも入手できます：https：// www.mql5.com/en/market/product/64477/ 通常の1日平均レンジ（ADR）内で価格が取引され、これらのレベルを上回っている時間の約60％は、通常、その後の引き戻し（利益確定）の動きを伴う急激な価格の動きの指標です。毎日の範囲の上部または下部からのプルバ
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
インディケータ
RSI / TDIアラートダッシュボードを使用すると、取引するすべての主要ペアでRSIを一度に（ユーザーが選択可能に）監視できます。 次の2つの方法で使用できます。 1.複数の時間枠を選択すると、通常の取引条件を超えて延長された複数の時間枠がある場合にダッシュが表示されます。複数の時間枠にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルを達成したため、価格が最近激しく押し上げられたため、引き戻しまたは逆転が間もなく行われることを示す優れた指標です。 2. 1つの時間枠（トレードするのが好き）と複数のRSIレベルを使用して、その時間枠でのRSIの延長の強さを示します。これは、価格が一方向に非常に長く押し込まれ、市場が利益を得ることになっている場合に、平均回帰取引を行うための優れた戦略です。スクリーンショットの例では、H4 RSIが25レベルを超えて2ペアで拡張されていることがわかります。これは、通常の価格アクションよりもはるかに遠いため、長く行く良い機会です。 ダッシュボードは、選択した時間枠でろうそくが閉じたときに、選択したレベルでの延長された状態（買われ過ぎと売られ過ぎ）を警告
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
インディケータ
ブレーカートレーダーになり、価格が反転すると市場構造からの利益が変化します。 注文ブロックブレーカーインジケーターは、トレンドまたは価格の動きが枯渇に近づいており、逆転の準備ができていることを識別します。通常、反転または大規模なプルバックが発生しようとしているときに発生する市場構造の変化について警告します。 この指標は、ブレイクアウトと価格の勢いを識別する独自の計算を使用します。使い果たされる可能性のあるポイントの近くで新しい高値が形成されるたびに、インディケーターはその高値の作成を担当する最後の注文ブロックを描きます。次に、移動する価格とともに注文ブロックを追跡します。その後、価格が反対方向にシフトし、その注文ブロックを突破すると、新しい市場構造を作成し、トレンドまたは大きな後退の可能性のある反転の開始を警告します。 注文ブロックは、高値/安値が作成される前の最後の反対色のろうそくであり、価格がこれらの重要な領域を下抜けすると、トレンドの短期的ま​​たは長期的な反転の兆候です。 特徴 重要な枯渇点での市場構造の変化を警告します 価格が使い果たされるレベルに近づくと、自動的に
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
エキスパート
あらゆる取引戦略をポジション取引戦略に変換したり、不利な動きをしたポジションの自動ドローダウン制御システムを含む実証済みの RSI および ADR ベースのポジション取引戦略を取引したりできます。 この EA は、Market Structure Trader Web サイトで長年にわたって教示されているポジション取引戦略に使用されてきた MRA EA を進化させ、簡素化したものです。 ウェブサイトへのリンク、無料のポジション取引コース、その他の商品については、私のプロフィールをご覧ください。 EA は、「エラスティックバンド理論」を使用して市場構造の動きに自動的にスケールし、RSI 指標または取引したい外国為替商品の平均日幅 (ADR) の拡張を使用して、銀行や金融機関がとった動きを反転します。 ポジション取引は、小さなリスクと複数のエントリーを使用して市場にエントリーする方法です。つまり、最初の取引エントリーの精度は、エントリー後の EA による取引の管理方法ほど重要ではありません。 市場は予測不可能であり、長期的に持続可能な正確さで動きのタイミングを計ることは事実上不可能です
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
エキスパート
株価指数の開始時に発生する爆発的な動きから利益を得て、毎日実行可能な優位性を手に入れましょう。 オープニング レンジ ブレイクアウト EA は、DAX、DOW、NASDAQ、S&P500 などの主要な株価指数で毎日オープン直後に形成されるトレンドを捉えるために、好みに合わせて微調整できます。 これらのオープンは毎日同時に発生するため、いつボラティリティが発生するかを知ることができ、多くの場合、この EA でキャプチャして取引セッション全体に乗ることができる強いトレンドが形成された直後に発生します。 始値の範囲は、通常、株式市場が開いてから最初の 5 ～ 15 分であり、大規模な市場参加者による最初の注文の後、投機的な取引が開始されます。 開いた後、2 つのうちの 1 つが発生する傾向があります。 1. インデックスが上昇し、反転し、再び反転するレンジまたはローテーション日を取得します。 最近では、戦略と EA が損益分岐点になるか、少額の損失を出すことがよくあります。 2. 何時間にもわたって市場が一方向に動く傾向がある日。 これらは、戦略が実際にバンクし、トレンドに乗って 3 ～
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
インディケータ
ADR反転インジケーターは、通常の1日の平均レンジに関連して価格が現在取引されている場所を一目で示します。価格が選択した平均範囲とレベルを超えると、ポップアップ、電子メール、またはプッシュを介して即座にアラートを受け取るため、プルバックと逆転にすばやくジャンプできます。インディケータは、チャート上に1日の平均レンジの極値で水平線を描画し、それらを超える価格の数学的確率が付加されているレベルを超える延長も描画します。詳細については、以下をご覧ください... インジケーターとモニターを補完するADRアラートダッシュボードここでも利用可能なすべてのペア：https：// www.mql5.com/en/market/product/66316 MT4バージョンはこちらからも入手できます：https：// www.mql5.com/en/market/product/62757 通常の1日平均レンジ（ADR）内で価格が取引され、これらのレベルを上回っている時間の約60％は、通常、その後の引き戻し（利益確定）の動きを伴う急激な価格の動きの指標です。毎日の範囲の上部または下部からのプルバック
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
インディケータ
対称的な三角形のチャートパターンは、価格が上昇または崩壊することを余儀なくされる前の収縮と統合の期間を表しています。下のトレンドラインからのブレークアウトは新しい弱気トレンドの始まりを示し、上のトレンドラインからのブレークアウトは新しい強気のトレンドの始まりを示します。 MT4バージョンはこちらから入手できます：https：// www.mql5.com/en/market/product/68709/ このインジケーターはこれらのパターンを識別し、4つのキーポイントが形成され、価格が再び三角形に戻ったときにアラートを出すので、潜在的なブレイクアウトの準備をすることができます。対称的な三角形は常に完全に対称であるとは限らず、価格は上下する可能性がありますが、通常、最も成功するブレイクアウトは、三角形の最初のポイントを形成した高または低の方向です。したがって、インジケーターはブレイクアウトに対して強気または弱気のバイアスを与え、色分けされ、その特定の方向を警告します。一方向だけで取引を行う必要はありませんが、どちらの方向へのブレイクアウトも可能ですが、最初のポイントのトレンドに沿っ
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
エキスパート
株価指数の開始時に発生する爆発的な動きから利益を得て、毎日実行可能な優位性を手に入れましょう。 オープニング レンジ ブレイクアウト EA は、DAX、DOW、NASDAQ、S&P500 などの主要な株価指数で毎日オープン直後に形成されるトレンドを捉えるために、好みに合わせて微調整できます。 これらのオープンは毎日同時に発生するため、いつボラティリティが発生するかを知ることができ、多くの場合、この EA でキャプチャして取引セッション全体に乗ることができる強いトレンドが形成された直後に発生します。 始値の範囲は、通常、株式市場が開いてから最初の 5 ～ 15 分であり、大規模な市場参加者による最初の注文の後、投機的な取引が開始されます。 開いた後、2 つのうちの 1 つが発生する傾向があります。 1. インデックスが上昇し、反転し、再び反転するレンジまたはローテーション日を取得します。 最近では、戦略と EA が損益分岐点になるか、少額の損失を出すことがよくあります。 2. 何時間にもわたって市場が一方向に動く傾向がある日。 これらは、戦略が実際にバンクし、トレンドに乗って 3 ～
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
エキスパート
あらゆる取引戦略をポジション取引戦略に変換したり、不利な動きをしたポジションの自動ドローダウン制御システムを含む実証済みの RSI および ADR ベースのポジション取引戦略を取引したりできます。 この EA は、Market Structure Trader Web サイトで長年にわたって教示されているポジション取引戦略に使用されてきた MRA EA を進化させ、簡素化したものです。 ウェブサイトへのリンク、無料のポジション取引コース、その他の商品については、私のプロフィールをご覧ください。 EA は、「エラスティックバンド理論」を使用して市場構造の動きに自動的にスケールし、RSI 指標または取引したい外国為替商品の平均日幅 (ADR) の拡張を使用して、銀行や金融機関がとった動きを反転します。 ポジション取引は、小さなリスクと複数のエントリーを使用して市場にエントリーする方法です。つまり、最初の取引エントリーの精度は、エントリー後の EA による取引の管理方法ほど重要ではありません。 市場は予測不可能であり、長期的に持続可能な正確さで動きのタイミングを計ることは事実上不可能です
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
インディケータ
対称的な三角形のチャートパターンは、価格が上昇または崩壊することを余儀なくされる前の収縮と統合の期間を表しています。下のトレンドラインからのブレークアウトは新しい弱気トレンドの始まりを示し、上のトレンドラインからのブレークアウトは新しい強気のトレンドの始まりを示します。 ダッシュボードを入手して、対称的な三角形のパターンと交換するすべての機器と時間枠を一度に監視してください！ https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ MT5バージョンはこちらから入手できます：https：// www.mql5.com/en/market/product/70006/ このインジケーターはこれらのパターンを識別し、4つのキーポイントが形成され、価格が再び三角形に戻ったときにアラートを出すので、潜在的なブレイクアウトの準備をすることができます。対称的な三角形は常に完全に対称であるとは限らず、価格は上下する可能性がありますが、通常、最も成功するブレイクアウトは、三角形の最初のポイントを形成した高または低の方向です。したがって、インジケーターはブレイクア
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
インディケータ
このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターで使用するためのアラートツールです。主な目的は、特定の時間枠での取消の機会と、インジケーターと同様にアラートの再テスト（確認）についてアラートを出すことです。ダッシュボードは、それ自体でチャート上に配置され、バックグラウンドで動作して、選択したペアと時間枠でアラートを送信するように設計されています。多くの人々が1つのMT4の複数のチャートで市場反転インジケーターを実行するのではなく、一度に複数のペアと時間枠を監視するためにダッシュを要求した後に開発されました。 M5、M15、M30、H1、H4、およびD1の時間枠でアラートを出します。もちろん、取引の場合と同様に、より高い時間枠が最も効果的です。 長方形を描画し、特定のペアの市場構造の変化を警告するために作成したインジケーターがダッシュボードを実行します。 ダッシュボードを使用すると、複数のペアと時間枠を監視し、1つのチャートを開いたときにアラートを受け取ることができます。 このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターのアドオンとして設計されています。それは独立して機能し、マーケッ
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
インディケータ
RSI / TDIアラートダッシュボードを使用すると、取引するすべての主要ペアでRSIを一度に（ユーザーが選択可能に）監視できます。 次の2つの方法で使用できます。 1.複数の時間枠を選択すると、通常の取引条件を超えて延長された複数の時間枠がある場合にダッシュが表示されます。複数の時間枠にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルを達成したため、価格が最近激しく押し上げられたため、引き戻しまたは逆転が間もなく行われることを示す優れた指標です。 2. 1つの時間枠（トレードするのが好き）と複数のRSIレベルを使用して、その時間枠でのRSIの延長の強さを示します。これは、価格が一方向に非常に長く押し込まれ、市場が利益を得ることになっている場合に、平均回帰取引を行うための優れた戦略です。スクリーンショットの例では、H4 RSIが25レベルを超えて2ペアで拡張されていることがわかります。これは、通常の価格アクションよりもはるかに遠いため、長く行く良い機会です。 ダッシュボードは、選択した時間枠でろうそくが閉じたときに、選択したレベルでの延長された状態（買われ過ぎと売られ過ぎ）を警告
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
インディケータ
支持線と抵抗線、そしてローソク足のギャップをチャート上に自動的に表示するため、価格が次に向かう可能性のある場所や反転する可能性のある場所を確認することができます。 このインジケーターは、私のウェブサイト（The Market Structure Trader）で教えているポジショントレード手法の一部として使用するように設計されており、ターゲットとエントリーの可能性のための重要な情報を表示します。 このインジケーターには、2つのコア機能と4つの追加機能があります： コア機能1 - 日足、週足、月足のサポートラインとレジスタンスラインの自動表示 このインジケーターは、直近2日間、最大6週間前、数ヶ月前のサポートレベルとレジスタンスレベルを自動的に引き込みます。これらのレベルの見た目は完全にカスタマイズすることができ、いくつ表示されるかを表示することもできます。これらの重要な水準は、しばしば主要な支持線と抵抗線として機能し、価格が転換して引き戻されたり反転したりする場所です。また、価格が向かうターゲットでもあるため、価格が転換する前に、取引に利用できる潜在的な距離を素早く確認することが
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
インディケータ
ADRアラートダッシュボードは、価格が通常の1日の平均範囲に関連して現在取引されている場所を一目で示します。価格が選択した平均範囲とレベルを超えると、ポップアップ、電子メール、またはプッシュを介して即座にアラートを受け取るため、プルバックと逆転にすばやくジャンプできます。ダッシュは空白のチャートに配置されるように設計されており、バックグラウンドに座ってレベルに達したときに警告を発するので、座って見たり、まったく見たりする必要はありません。 ここで利用可能なMT4バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/62756 NEW：毎週と毎月の平均範囲とそれらへのアラートも表示されるようになりました！ ここでチャートのレベルを下げるADRリバースインジケーターを入手してください：https：// www.mql5.com/en/market/product/64477 通常の1日平均レンジ（ADR）内で価格が取引され、これらのレベルを上回っている時間の約60％は、通常、その後の引き戻し（利益確定）の動きを伴う急激な価格の動きの指標です。
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
インディケータ
このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターで使用するためのアラートツールです。主な目的は、特定の時間枠での取消の機会と、インジケーターと同様にアラートの再テスト（確認）についてアラートを出すことです。ダッシュボードは、それ自体でチャート上に配置され、バックグラウンドで動作して、選択したペアと時間枠でアラートを送信するように設計されています。多くの人々が1つのMT4の複数のチャートで市場反転インジケーターを実行するのではなく、一度に複数のペアと時間枠を監視するためにダッシュを要求した後に開発されました。 M5、M15、M30、H1、H4、およびD1の時間枠でアラートを出します。もちろん、取引の場合と同様に、より高い時間枠が最も効果的です。 このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターのアドオンとして設計されています。それは独立して機能し、マーケットリバーサルアラートインジケーターによって与えられたパターンと信号にアラートを出します。 ここでマーケットリバーサルアラートインジケーターを取得します：https：// www.mql5.com/en/market/product
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
エキスパート
主要な株価指数の開始時のボラティリティを利用し、開始のベルとともに市場が離散するときに生じる突然の動きから利益を上げましょう。 この戦略の目標は、市場がオープンとバンクで一方向に速く激しく動く時代から利益を得ることです。 市場が弱く方向性のない状態で開始された場合、EA はヘッジ損失を固定し、ポジションを決済する前に市場が方向性を決定するのを待ちます。 株価指数ヘッジ EA は寄り付き前にレンジを分析し、市場が開いたらすぐにどちらかの方向に素早い動きで現金を獲得できる理想的な取引可能距離を探します。 この戦略は、DAX、DOW、NAS、S&P500、FTSE などのあらゆる株価指数で機能します。 市場前のレンジが大きすぎるか小さすぎる場合は、市場前の価格アクションをスキップし、最初の 5 分間の開始レンジをブレイクしようとします。 この機能は、オープン時に理想的な取引条件を作成するのに役立ち、範囲が狭すぎる場合や、範囲が広すぎる場合に目標を達成できない可能性がある場合に可能な限りホイップソーを回避します。 テストの結果、クリーンなブレイクアウトの可能性を最大限に高め、オープンで達成可
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
インディケータ
やっと！ 1つのチャートに複数の時間枠を示すMT4の確率的インジケーター！ 4つの別々の時間枠でメインラインとシグナルラインの実際の位置を即座に確認して、知識に基づいたトレーディングの意思決定を支援します。 インジケーターが複数の時間枠で何を示しているかを視覚的に確認する必要があるトレーダー向けの真のMTF確率的インジケーター。 他の確率論が配置されている場所を確認するために時間枠間をフリックする必要はもうありません！あなたの好きな時間枠に留まり、それらすべての概要を入手してください！ 他の確率的インジケーターの上向き矢印または下向き矢印がメインまたは信号線なのか、それとも実際にどのような角度を指しているのか疑問に思わないでください！ 伸びたり不正確だったりして貴重なチャートスペースを占有するため、正しく見えないMTF確率論はもうありません。 あなたの取引表からのすべての時間枠でクロスが発生したかどうかを確認してください！ 特徴 M1から月次まで、ご希望の期間（合計4つまで）を選択してください 並んで表示されたそれぞれの確率の最新部分を表示します MT4に付属する在庫イン
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
インディケータ
ADRアラートダッシュボードは、価格が通常の1日の平均範囲に関連して現在取引されている場所を一目で示します。価格が選択した平均範囲とレベルを超えると、ポップアップ、電子メール、またはプッシュを介して即座にアラートを受け取るため、プルバックと逆転にすばやくジャンプできます。ダッシュは空白のチャートに配置されるように設計されており、バックグラウンドに座ってレベルに達したときに警告を発するので、座って見たり、まったく見たりする必要はありません。 ここで利用可能なMT5バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/66316 NEW：毎週と毎月の平均範囲とそれらへのアラートも表示されるようになりました！ ここでチャートのレベルを下げるADRリバースインジケーターを入手してください：https：// www.mql5.com/en/market/product/62757 通常の1日平均レンジ（ADR）内で価格が取引され、これらのレベルを上回っている時間の約60％は、通常、その後の引き戻し（利益確定）の動きを伴う急激な価格の動きの指標です。毎
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
インディケータ
支持線と抵抗線、そしてローソク足のギャップをチャート上に自動的に表示するため、価格が次に向かう可能性のある場所や反転する可能性のある場所を確認することができます。 このインジケーターは、私のウェブサイト（The Market Structure Trader）で教えているポジショントレード手法の一部として使用するように設計されており、ターゲットとエントリーの可能性のための重要な情報を表示します。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ このインジケーターには、2つのコア機能と4つの追加機能があります： コア機能1 - 日足、週足、月足のサポートラインとレジスタンスラインの自動表示 このインジケーターは、直近2日間、最大6週間前、数ヶ月前のサポートレベルとレジスタンスレベルを自動的に引き込みます。これらのレベルの見た目は完全にカスタマイズすることができ、いくつ表示されるかを表示することもできます。これらの重要な水準は、しばしば主要な支持線と抵抗線として機能し、価格が転換して引き戻されたり反転したりする場所
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
インディケータ
The Strat Dashboard – Rob SmithのStrat戦略専用マルチシンボル・パターンスキャナー リアルタイム・マルチシンボルStrat分析でトレーディングを変革 The Strat Dashboardは、Rob Smithの著名な「Strat」トレーディング手法を使用するトレーダー向けに設計された、強力でプロ仕様のインジケーターです。複数時間枠にまたがって無制限のシンボルを同時監視し、高確率のセットアップを瞬時に識別し、二度と見逃すことのないパターン検出を実現します。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 「The Strat」とは？ The Stratは、Rob Smithによって開発された価格アクション取引戦略で、特定のローソク足パターンおよびそれらの時間枠間の関係を識別することに重点を置いています。この手法では、過去のローソク足との相互作用に基づき、各ローソク足を番号付きカテゴリに分類し、あらゆる市場・あらゆる時間枠・あらゆる時刻に有効な価格行動を読むため
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
ユーティリティ
あなたの外国為替ポートフォリオを管理してください。あなたが立っている場所、何が働いているのか、そして何があなたに痛みを引き起こしているのかを即座に見てください！ ここで利用可能なMT5バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/58658 Trade Managerダッシュボードは、外国為替市場での現在の各ポジションが一目でわかるように設計されており、リスク管理と通貨へのエクスポージャーを理解しやすくします。 複数のポジションで徐々に市場に参入するトレーダー、またはそれらのトレーディンググリッドとバスケット戦略にとって、これは重要な情報です。ターミナル内の複数の位置を監視することは、管理が難しいことがよくあります。 不十分なリスクの活用と使用：報酬は、新しいトレーダーや一部の経験豊富なトレーダーが直面する主要な問題です。トレードマネージャーは、各通貨へのエクスポージャーを個別に示し、一度に両方向に取引しないようにします。 特徴： オープントレード-通貨ペアでソートされた現在のオープントレードをすべて表示します。ペアだけでなく、その
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信