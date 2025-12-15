RSI / TDIアラートダッシュボードを使用すると、取引するすべての主要ペアでRSIを一度に（ユーザーが選択可能に）監視できます。 次の2つの方法で使用できます。 1.複数の時間枠を選択すると、通常の取引条件を超えて延長された複数の時間枠がある場合にダッシュが表示されます。複数の時間枠にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルを達成したため、価格が最近激しく押し上げられたため、引き戻しまたは逆転が間もなく行われることを示す優れた指標です。 2. 1つの時間枠（トレードするのが好き）と複数のRSIレベルを使用して、その時間枠でのRSIの延長の強さを示します。これは、価格が一方向に非常に長く押し込まれ、市場が利益を得ることになっている場合に、平均回帰取引を行うための優れた戦略です。スクリーンショットの例では、H4 RSIが25レベルを超えて2ペアで拡張されていることがわかります。これは、通常の価格アクションよりもはるかに遠いため、長く行く良い機会です。 ダッシュボードは、選択した時間枠でろうそくが閉じたときに、選択したレベルでの延長された状態（買われ過ぎと売られ過ぎ）を警告