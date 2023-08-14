MT4 to Discord Signal Provider

MT4 to Discord Signal Provider は、Discord へ直接トレーディングシグナルを送信するために設計された、使いやすく完全にカスタマイズ可能なユーティリティです。このツールは、あなたのトレーディングアカウントを効率的なシグナルプロバイダーに変えます。

スタイルに合わせてメッセージフォーマットをカスタマイズ！利便性を考え、事前にデザインされたテンプレートから選択し、メッセージのどの要素を含めるか除外するかを選択できます。

[デモ] [マニュアル] [MT5 バージョン] [Telegram バージョンNew: [Telegram To MT5]


セットアップ

簡単なセットアップのために、私たちの詳細なユーザーガイドに従ってください。Discord API の事前知識は必要ありません。必要なツールはすべて提供されます。


主な特徴

  • 購読者の更新のための注文詳細をカスタマイズ。
  • ブロンズ、シルバー、ゴールドなど、各レベルで異なるシグナルアクセスを提供する階層的サブスクリプションモデルを実装。
  • 注文が実行されたチャートのスクリーンショットを添付。
  • これらのスクリーンショットに表示されるクローズドオーダーで、より明確に。
  • 最後の調整のために新しい注文メッセージの送信を遅らせるオプション。
  • 透明で詳細な注文情報：
    • スクリーンショット付きの新しいマーケットオーダー。
    • 注文の変更（ストップロス、テイクプロフィット）。
    • クローズドおよび部分的にクローズドオーダー。
    • 新規および変更されたペンディングオーダー。
    • ペンディングオーダーのアクティベーションおよび削除。
    • 歴史的な注文に関する詳細なレポート。
    • 各注文のカスタマイズ可能なコメント。

注記：

* スクリーンショットには、インジケーターなどのチャートオブジェクトが含まれます。

** 正確性を高めるために、部分的にクローズドオーダーをレポートに統合するオプション。

*** 日次、週次、月次レポートは自動的に生成されるか、またはダッシュボードから手動で要求できます。

このユーティリティは Discord へのライブ接続を必要とし、ストラテジーテスターとは互換性がありません。ライブオペレーションのデモビデオが利用可能です。

MT4 to Discord Signal ProviderWindows システム専用に設計されています。Apple デバイスのユーザーは、最適なパフォーマンスを得るために VPS が必要になる場合があります。

新機能と改善が継続的に更新されています。


推奨事項

中断のない実行と信頼性の高いシグナル配信のために、VPS の使用を推奨します。

注意：MQL5 VPS はユーザーインターフェイスとの互換性の問題があるため、推奨されません


警告：MT4 to Discord Signal Provider は、公式マーケットプレイスを通じてのみ入手可能です。同じと主張する偽物に注意してください。


レビュー 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

インディケータ
MN1-W1-D1 Close Price Indicator to Index Trading for MT4 The indicator draws lines to the close prices of the last closed bars of monthly, weekly and daily timeframes. Observably, these prices are significant support and resistance prices at major indices, like Nasdaq, DAX. The info panel always shows the prices relative to each other in the correct order. If the current price is the highest - i.e. higher than the last monthly, weekly and daily closing price - it is in the first row. The lowest
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Smartility
Syed Oarasul Islam
ユーティリティ
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
エキスパート
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
Basic Support and Resistance インジケータは、テクニカル分析を強化するために必要なソリューションです。このインジケータを使用すると、チャートにサポートレベルとレジスタンスレベルを投影できます/ mt5バージョン 機能 フィボナッチレベルの統合： サポートと抵抗レベルとともにフィボナッチレベルを表示するオプションを使用すると、私たちの指標は市場行動と逆転領域の可能性についてさらに深い洞察を提供します。 パフォーマンスの最適化： 各バーの開口部のみで拡張ラインを更新するオプションを使用すると、インジケータは、サポートレベルと抵抗レベルの精度を犠牲にすることなく最適なパフォーマンスを保証します。 入力 メイン設定 Timeframe:  この入力を通じて、より高い時間枠のサポートラインとレジスタンスラインをチャート上に表示することを選択できます。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  この入力を使用して、サポートと抵抗の強度を決定できます。数が高いほど、サポート/抵抗がより強くなります。 Price m
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
MT4 to Telegram Pro/Copier は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、Telegramメッセージングプラットフォームを通じてリアルタイムの取引通知と包括的なレポートを提供することで、トレーディング体験を向上させます。シグナルプロバイダーやトレーナーに最適なこのツールは、アカウント内で手動または他のEAによって行われた取引をコピーし、カスタマイズ可能なアラート、高度な取引管理、ユーザーフレンドリーなパフォーマンスインサイトダッシュボードを提供します。トレーディングロジックに依存せず、購読者とのコミュニケーションを効率化します。 注 ：MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 to Telegram Pro/Copier MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： Telegram APIの簡単な統合：アカウント内の取引活動やドローダウンの制限に関する即時通知をTelegram
Track Key Account Metrics at Regular Intervals EA
Nigel Richards
ユーティリティ
Track Account and All EA’s metrics   EA This EA will record the following account metrics Balance, Equity, Margin, Free Margin, Margin Level, Drawdown And all of the following metrics for each of your trading eas Date and time , Net Profit, Floating Profit (Drawdown),number of open trades, total lots of open trades, magic number and cumulative profit This EA will record all of these metrics at the interval in minutes that you specify from 1 minute , 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, hourly, da
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
ユーティリティ
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
TradeTracker Pro
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
ユーティリティ
TradeTracker Pro – Smart Trade Tracking & Management Utility Take control of your trading with TradeTracker Pro – the ultimate utility for monitoring, analyzing, and managing your trades in real time . Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this powerful tool helps you track performance, set smart take profits & stop losses, and visualize every deal directly on your chart . Key Features Real-Time Trade Tracking – Monitor all open and closed trades with full details on prof
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
ユーティリティ
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
インディケータ
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
LineSyncMirrorChart
Vitaly Muzichenko
5 (2)
ユーティリティ
通貨ペアの相関と発散の指標-同じ価格チャート上のすべてのペア。ターミナルで開いているすべてのペアを表示します。 MT5バージョン 利点 マルチ通貨取引戦略を使用しているトレーダーは、同じ価格チャートで選択したペアの価格変動を視覚的に観察して、変動のパラメーターを比較できます。これは、OverLayチャートインジケーターの高度な拡張バージョンです。 これは、多通貨取引のかなり効果的なアシスタントです。「ペア取引」と「ポートフォリオ取引」は、今後の動きを事前に判断するのに役立ちます。 この手法は2つの戦略に要約されます。最初の戦略は、重要なニュースリリース後またはトレーディングフロアの開設時に通貨ペア間の不一致を見つけるように設計されています。そのような作業の論理は非常に単純であり、市場の「嵐」が収まった後、商品の価格間のデルタが再び収束し始めるという仮定に基づいていますが、強力なサポートと強い抵抗の下で直接購入することを避けるための抵抗レベルと一番下の販売。 サポート/レジスタンスレベルの誤ったブレイクアウトを特定する。 可能性 チャート上の任意のペアを反転します い
Trade Manager AIO MT4
Zhilwan Hussein
ユーティリティ
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT5 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
GlodWinner
Jia Jie Tian
エキスパート
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
