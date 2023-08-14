MT4 to Discord Signal Provider
- ユーティリティ
- Lukas Roth
- バージョン: 2.59
- アップデート済み: 7 12月 2025
- アクティベーション: 20
MT4 to Discord Signal Provider は、Discord へ直接トレーディングシグナルを送信するために設計された、使いやすく完全にカスタマイズ可能なユーティリティです。このツールは、あなたのトレーディングアカウントを効率的なシグナルプロバイダーに変えます。
スタイルに合わせてメッセージフォーマットをカスタマイズ！利便性を考え、事前にデザインされたテンプレートから選択し、メッセージのどの要素を含めるか除外するかを選択できます。
[デモ] [マニュアル] [MT5 バージョン] [Telegram バージョン] New: [Telegram To MT5]
セットアップ
簡単なセットアップのために、私たちの詳細なユーザーガイドに従ってください。Discord API の事前知識は必要ありません。必要なツールはすべて提供されます。
主な特徴
- 購読者の更新のための注文詳細をカスタマイズ。
- ブロンズ、シルバー、ゴールドなど、各レベルで異なるシグナルアクセスを提供する階層的サブスクリプションモデルを実装。
- 注文が実行されたチャートのスクリーンショットを添付。
- これらのスクリーンショットに表示されるクローズドオーダーで、より明確に。
- 最後の調整のために新しい注文メッセージの送信を遅らせるオプション。
- 透明で詳細な注文情報：
- スクリーンショット付きの新しいマーケットオーダー。
- 注文の変更（ストップロス、テイクプロフィット）。
- クローズドおよび部分的にクローズドオーダー。
- 新規および変更されたペンディングオーダー。
- ペンディングオーダーのアクティベーションおよび削除。
- 歴史的な注文に関する詳細なレポート。
- 各注文のカスタマイズ可能なコメント。
注記：
* スクリーンショットには、インジケーターなどのチャートオブジェクトが含まれます。
** 正確性を高めるために、部分的にクローズドオーダーをレポートに統合するオプション。
*** 日次、週次、月次レポートは自動的に生成されるか、またはダッシュボードから手動で要求できます。
このユーティリティは Discord へのライブ接続を必要とし、ストラテジーテスターとは互換性がありません。ライブオペレーションのデモビデオが利用可能です。
MT4 to Discord Signal Provider はWindows システム専用に設計されています。Apple デバイスのユーザーは、最適なパフォーマンスを得るために VPS が必要になる場合があります。
新機能と改善が継続的に更新されています。
推奨事項
中断のない実行と信頼性の高いシグナル配信のために、VPS の使用を推奨します。
注意：MQL5 VPS はユーザーインターフェイスとの互換性の問題があるため、推奨されません。
警告：MT4 to Discord Signal Provider は、公式マーケットプレイスを通じてのみ入手可能です。同じと主張する偽物に注意してください。
Great product. Very useful!