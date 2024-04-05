Equity Protect Pro

5

Equity Protect Pro: 安心取引のための総合的な口座保護エキスパート

口座保護、資産保護、ポートフォリオ保護、マルチ戦略保護、利益保護、利益確定、取引セキュリティ、リスク管理プログラム、自動リスク管理、自動決済、条件付き決済、スケジュール決済、動的決済、トレーリングストップロス、ワンクリッククローズ、ワンクリック決済、ワンクリック復元などの機能をお探しなら、Equity Protect Pro が最適なプログラムです。

設定は簡単で、事前設定された条件に達すると、すべてのチャートを閉じることができ、シグナルサブスクリプションのキャンセルもサポートします（これは、すべての取引プログラムも停止することを意味します）。この時点で、新しい注文は生成されなくなり、最終的にすべての注文が閉じられ、予期せぬ損失を効果的に防止し、安心して取引できるようになります。

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro には 14 の主要な機能があり、すべてが独立して動作します。取引戦略に応じて、適切な機能の組み合わせを選択して使用できます。これらの機能はデフォルトでオフになっており、使用しない場合は変更する必要はありません。使用する必要がある場合は、「enable (function)」を true に設定し、対応するパラメータを入力するだけです。ニーズに応じて、保護を実行するときに他の EA を閉じるかどうかを検討してください。以下は、主な機能の説明です。

  • Equity Lower Limit: 口座の有効証拠金がこの事前設定値を下回ると、直ちに保護がトリガーされます。ほとんどのトレーダーに強く推奨され、重大な損失を効果的に防ぎます。
  • Equity Upper Limit: 口座の有効証拠金がこの事前設定値を上回ると、保護がトリガーされます。ごく少数の特別なケースに適用されます。
  • Trailing Stop Percentage Limit: 口座の過去の最大有効証拠金のパーセンテージに基づいてトレーリングストップを設定します。動的なロットサイズを使用する取引戦略に適しています。
  • Trailing Stop Amount Limit: 事前設定された金額に基づいてトレーリングストップを設定します。固定ロットサイズを使用する取引戦略に適しています。
  • Loss Percentage Limit: 現在の口座の含み損のパーセンテージがこの値を下回ると保護がトリガーされます。慎重に使用し、損失を表すために負の数を使用してください。
  • Loss Amount Limit: 現在の口座の含み損がこの値を下回ると保護がトリガーされます。慎重に使用し、損失を表すために負の数を使用してください。
  • Profit Percentage Limit: 現在の口座の含み益のパーセンテージがこの値を上回ると保護がトリガーされます。複数の戦略を使用するトレーダーの収益性を管理するのに役立ちます。
  • Profit Amount Limit: 現在の口座の含み益がこの値を上回ると保護がトリガーされます。複数の戦略を使用するトレーダーの収益目標を管理するのにも役立ちます。
  • Accumulated Profit: 現在の口座の累積利益がこの値を上回ると保護がトリガーされます。複数の戦略を使用するトレーダーの収益目標を管理するのにも役立ちます。
  • Everyday Close: 毎日指定された時間にすべてのポジションを自動的に決済し、夜間の低流動性リスクやスワップコストを回避します。
  • Friday Close: 週末の市場の不確実性を回避するために、金曜日のみ決済を実行します。
  • Datetime Close: 指定された日付と時間にポジションを決済します。重要なイベントや祝日の前に適用できます。
  • Restore Config: 他のチャートが実行されていない場合、毎日指定された時間に以前に閉じられたExpert Advisor（EA）を自動的に復元します。
  • Remote Protect: 外出中に予期しない市場の動きに遭遇した場合に特に役立ちます。携帯電話を使用して現在のチャートに任意の未決注文を出すと保護がトリガーされます。

さらに、Equity Protect Pro には次の機能もあります。

  • 以前に閉じたプログラムを、同一のシンボル、時間枠、パラメータでワンクリックで復元します。
  • すべてのチャートをワンクリックで閉じます (他の取引プログラムを閉じます)。
  • ワンクリック決済: すべての未決済注文をすぐに閉じます。
  • MQL 仮想サーバーでの使用をサポートします。
  • メッセージアラート: 口座のステータスを追跡するための携帯電話メッセージと電子メールアラートのサポート。
  • 取引シグナルのキャンセル: 保護を実行するときに、取引シグナルサブスクリプションをキャンセルし、すべての自動取引を停止することを選択できます。

テスト手順:

  • テスト中、プログラムは現在のシンボルで自動的に 1 ロットの買い注文を出します。ユーザーは、テスト結果に基づいて初期資本とパラメータを繰り返し調整して、プログラムの動作効果を理解できます。

重要な注意事項:

  • 一部のお客様は、「すでに損失制限を設定している場合、資産下限を設定する必要はありませんか?」と尋ねます。答えは、推奨されないということです。顧客が損失パーセント制限を -10% に設定していると仮定しますが、他の取引 EA にもストップロスがあり、各ストップロスは -5% です。これらのストップロスは損失制限の保護条件をトリガーしませんが、複数のストップロスの後、口座損失は -10% をはるかに超えます。この場合、資産下限も設定すると、これは発生しません。
  • このプログラムは、現在のターミナルで実行されている取引プログラムのみを閉じることができ、同じアカウントで他のターミナルで実行されているプログラムを閉じることはできません。目的の効果を達成するには、すべての取引プログラムを 1 つのターミナルで実行してください。
  • 「enable (function)」は、機能グループのマスター スイッチです。「enable (function)」が true に設定されていない場合、「他のチャートを閉じる」の関連する構成は、オンになっていても実行されません。

役立つヒント:




    レビュー 2
    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

    Joe Majestic
    181
    Joe Majestic 2025.04.24 10:18 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

    レビューに返信