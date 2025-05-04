EasyTrade MT4

5

Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理

Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。

トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。
手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。


なぜ Easy Trade を使うべきか？
  • 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。
  • バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。
  • 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。
  • 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。
  • カスタマイズ可能なインターフェース：ボタンの並び替え、ラインスタイル、パネルサイズなどを自由に調整可能。


主な機能（バージョン 1.0）
  • マジックナンバーと戦略タグ：コメントタグで戦略を分類し、レビューと追跡が簡単に。
  • ロットサイズ設定：固定ロットまたはストップロスと資金割合に基づいたリスクロットを選択可能。
  • バスケットトレーリングストップ：指定利益到達で部分利益をロック（例：利益が$10になったら$5を確保）。
  • バスケット利益ターゲット：合計利益が目標額に到達したら全取引を自動決済（例：$20到達時に全クローズ）。
  • 自動時限クローズ：指定日時に全ポジションを自動クローズ。週末前や重要イベント前に有効。
  • 操作確認機能：誤操作防止のため、クローズ操作に確認プロンプトを表示。
  • スクリーンショット機能：ワンクリックでチャートを保存。ジャーナル用に最適。
  • リスク事前プレビュー：SL距離、ピップ値、想定リスクを事前に確認可能。
  • ステータスパネル：総リスク、損益、トレーリングトリガー、利益ターゲットをリアルタイム表示。


今後のアップデート（近日公開）
  • 指値・逆指値のサポート
  • 各取引ごとのトレーリングストップ
  • 経済指標カレンダーとの自動連携
  • カスタムアラート機能

Easy Trade は、実際のトレーダーの要望に基づいて開発を継続中です。ご希望やアイディアがあればぜひお知らせください。


Easy Trade はこんなトレーダーに最適
  • スピーディかつ直感的な取引管理を求める方
  • 手動取引をよりスマートに行いたい方
  • 取引日記での学習を重視し、スクリーンショットを残したい方
  • 複数シンボルのリスクをリアルタイムで把握したい方
  • 短期トレードで迅速な実行と追跡が必要な方


今すぐスマートなトレードを始めましょう
Easy Trade は意思決定を簡素化し、リスクを可視化し、自信ある取引をサポートします。

MT4 & MT5 対応版が MQL5 マーケットにて好評発売中。

Stein Investments 提供 – 真のトレーダーのための高品質ツール
レビュー 1
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

おすすめのプロダクト
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
インディケータ
取引レベルインジケーターは、エントリーポイント、ポジションの保持、トレンドの方向を決定するために設計された取引システムです。 1 つの複合体で動作する複数のメカニズム、トレンド方向の波動分析、シグナル構築時のレベル分析が含まれており、考えられる TP および SL ターゲットを示します。 インジケーターの機能 シグナル矢印は現在のローソク足に表示されますが、色は変更されません。 特別なアルゴリズムを使用して、価格が跳ね返るレベルを検索します。 トレンドに合わせた働きをします。 このシステムは汎用的であり、さまざまな取引商品に適用できます。 矢印アラートにはいくつかの種類があります。 信号矢印の入力パラメータは自動モードで設定され、動作します。 時間枠に基づいて「トレンド波期間」パラメータを変更します 「ターゲットレベル SL TP」パラメータは主要通貨ペアに対して定義されており、他の取引商品で使用する場合は 10 以上の増加が可能です。 インジケーターの仕組み トレンドを判断するには、インジケーターに波線があり、価格を下回っている場合はトレンドが弱気であり、価格を下回っている場
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
ユーティリティ
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
インディケータ
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
ユーティリティ
Ultimate Trade Assistant MT4 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 강력한 기능으로 리스크 관리, 자동 주문, 시장 분석을 한 번에! 리스크 계산, 주문 제어, 차트 분석 기능을 하나로 통합했습니다. 전문 트레이더뿐 아니라, 체계적인 거래를 원하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다. 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에서 완벽하게 작동합니다. 주요 기능 원클릭 거래 및 포지션 관리 자동 로트 및 리스크 계산 으로 효율적 트레이딩 스마트 주문: 그리드, OCO, 숨김 주문, 가상 SL/TP 트레일링 스탑, 부분 청산, 자동 종료 기능 변동성, 통화 강도, 세션 분석 및 시각적 알림 전체 가이드 가이드 읽기 데모 버전 데모 버전 사용 (MT4) 개발자에게 문의 질문, 아이디어 제안 또는 버그 보고 시: 개발자에게 문의
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
インディケータ
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
インディケータ
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
PyramidExpert
Joel Protusada
ユーティリティ
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
インディケータ
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Riko Trend
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
ユーティリティ
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「モーニング スター パターン」 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、プライス アクション トレーディングに非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上で強気のモーニング スター パターンを検出します。チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - また、その兄弟である弱気の「イブニング スター パターン」インジケーターも利用できます (以下のリンクに従ってください)。 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
VR Cub
Vladimir Pastushak
インディケータ
VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
Trade panel manual
Wiktor Keller
ユーティリティ
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
エキスパート
M5 タイムフレームのロボット スカルパー。 GBPUSD 通貨ペアでの取引。このロボットは、英ポンドの取引のためにプロのトレーダーの会社によって特別に開発されました。ロボットは、毎日約 5 ～ 15 の取引を開始します。 GBPUSD のスプレッドが最大 10 ピップスまでの低いブローカーと取引するのが最善です。開始するための推奨最低入金額は $500 以上です。 利点: マーチンゲールは使いません。 ネットではありません。 すべての取引にはストップロスがあります。 GBPUSDペア専用のプロボット。 ロボットスキャルパー、M5 期間の日中取引。 このロボットはどのように取引しますか? 市場を分析するために、ロボットは 2 つの指標の価格モデルと戦略的な市場パターンを使用します: パラボリック ストップとリバース システムとボリンジャー バンド。ロボットは最初に、価格エントラポレーション統計を使用して価格の動きについて市場を分析します。次に、ロボットはこれらの指標を読み取り、現在と過去の動きの傾向を比較します。市場の反転またはロールバックを示すパターンが一致した場合、ロボットは取
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
ユーティリティ
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
インディケータ
このインジケーターは アグレッシブなスキャルピング と バイナリーオプションの速いエントリー のために設計されており、 毎バー でシグナルを生成し、常に何が起こっているかを正確に把握できます。 Happy Scalpingチャンネルに参加する： MQL5 再描画しません ：現在のバーのシグナルは リアルタイム で生成されるため、まだバーが形成されている間に、前のバーの終値に対して価格が上がるか下がるかによってシグナルが変わる可能性があります。 しかし、バーが 閉じる と、シグナルの色は 完全に固定されます 。変更されず、消えず、動かず、 見るものがそのまま残ります。 なぜこのように設計されたのか？ 多くのスキャルパーは、特に価格が ブレイクアウトや急激な動き をする際に、すぐにシグナルを受け取ることを重視しています。そのため、その瞬間に迅速に取引を行い、すぐにピップを獲得することができます。 一方で、バーが閉じた後の 確認を待つ ことを好むトレーダーもおり、その場合でもこのインジケーターを問題なく使用できます。 どちらのアプローチも有効です 。このシステムはどちらのスタイルにも
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
インディケータ
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
インディケータ
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Mega Indicator MT4
Szymon Palczynski
インディケータ
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing.
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
ユーティリティ
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
ユーティリティ
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
ユーティリティ
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
ユーティリティ
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
ユーティリティ
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
ユーティリティ
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
作者のその他のプロダクト
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
ユーティリティ
Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理 Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。 トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。 手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。 ⸻ なぜ Easy Trade を使うべきか？ 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。 バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。 カス
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
ユーティリティ
EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる 概要 もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？ EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。 これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。 さらに便利さを求めるなら、 EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケータ
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
ユーティリティ
このユーティリティEAは、ブローカーからすべてのヒストリカルデータを一度にダウンロードすることを目的としています。チャート（どのチャートでも可）にドロップしたら、入力で処理するシンボルとタイムフレームを選択します。そうすると、すべてが自動化されます。時間はかかりますが、処理された内容はExpertsログに表示されます。 もちろん、ダウンロードできるのはブローカーサーバーにあるデータのみです。このプロセスは、MT4の「チャート」設定の「ヒストリーの最大バー」と「チャートの最大バー」によって異なりますので、最大データを確実に取得したい場合は、これらの値をデフォルトよりも大きく設定することができます。しかし、すべてのブローカーが多くの履歴データを提供するわけではなく、これらの設定に非常に大きな値を使用すると、あなたのプラットフォームのパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります、それを使用して注意してください。 このツールは主に、複数のシンボルと複数のタイムフレームで動作する指標やEAに必要なすべてのデータをダウンロードするために非常に便利です。 私のパートナーである ダニエル・スタイ
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
私たちの多くは、VPSを使用して24時間365日取引EAを実行していますが、これらの端末が稼働しているかどうかを監視するにはどうしたらよいでしょうか。 もし、クラッシュしたり、アップデートのためにシャットダウンしたらどうする？そのような場合、どのように通知されるのでしょうか？ そこで、ハートビート・モニタリングの出番です。 24時間365日、すべての端末とVPSを監視することができるのです。 では、そのために必要なものは何でしょうか？ 1.プロフェッショナルな監視サービスである Cronitorの 無料ユーザー アカウント 。 2.VPS上のチャート上で動作する本ツール。 MT5や接続の問題が発生した場合、メールにて通知されます（より多くの通知方法があります）。 私たちはこの技術的ソリューションを、重要なバックエンドインフラの監視に使用しているので、信頼性と有用性は実証済みです。 私のパートナーのブログ：Daniel Steinで 完全なチュートリアルをお読み ください。 もしご希望であれば、 Nodepingサービス （有料）をご利用ください。 詳細とスクリーンショッ
Heatmap 104
Alain Verleyen
インディケータ
ヒートマップインジケーター このヒートマップインジケーターは、マーケットウォッチで選択されたすべてのシンボルの「ヒートマップ」を表示することができます。このバージョンでは、 直近の終値に対する価格変化の割合 が表示され、市場の概要を素早く把握することができます。 これは、トレーダーが他のすべてのペアとの関係で、通貨がどの程度強いかを識別するのに役立つツールです。これは視覚的なツールであり、Expert Advisorの内部で使用することはできません。その意味では、自動売買のトレーダーではなく、裁量トレーダー向けのツールと言えるでしょう。ですから、このツールを使って自動売買をしたいという方は、残念ながら無理です。 特に株式市場や先物市場、例えばブラジル取引所のボベスパ指数に有効です。 設定方法 ヒートマップインジケーターには、カスタマイズできる設定がいくつかあります： 設定 可能な値 商品説明 チャートを隠す？ 真／偽 チャートを完全に隠すことも、そのままの状態で表示することもできます。インジケーターをチャートから外すとチャートは元に戻ります。 チャートはフォアグラウンドで描画され
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
ユーティリティ
私たちの多くは、VPSを使用して24時間365日取引EAを実行していますが、これらの端末が稼働しているかどうかを監視するにはどうしたらよいでしょうか。 もし、クラッシュしたり、アップデートのためにシャットダウンしたらどうする？そのような場合、どのように通知されるのでしょうか？ そこで、ハートビート・モニタリングの出番です。 24時間365日、すべての端末とVPSを監視することができるのです。 では、そのために必要なものは何でしょうか？ 1.プロフェッショナルな監視サービスである Cronitorの 無料ユーザー アカウント 。 2.VPS上のチャート上で動作する本ツール。 MT5や接続の問題が発生した場合、メールにて通知されます（より多くの通知方法があります）。 私たちはこの技術的ソリューションを、重要なバックエンドインフラの監視に使用しているので、信頼性と有用性は実証済みです。 私のパートナーのブログ：Daniel Steinで 完全なチュートリアルをお読み ください。 もしご希望であれば、 Nodepingサービス （有料）をご利用ください。 詳細とスクリーンショッ
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
ユーティリティ
EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる 概要 もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？ EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。 これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。 さらに便利さを求めるなら、 EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケータ
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
インディケータ
ヒートマップインジケーター このヒートマップインジケーターは、マーケットウォッチで選択されたすべてのシンボルの「ヒートマップ」を表示することができます。このバージョンでは、 直近の終値に対する価格変化の割合 が表示され、市場の概要を素早く把握することができます。 これは、トレーダーが他のすべてのペアとの関係で、通貨がどの程度強いかを識別するのに役立つツールです。これは視覚的なツールであり、Expert Advisorの内部で使用することはできません。その意味では、自動売買のトレーダーではなく、裁量トレーダー向けのツールと言えるでしょう。ですから、このツールを使って自動売買をしたいという方は、残念ながら無理です。 特に株式市場や先物市場、例えばブラジル取引所のボベスパ指数に有効です。 設定方法 ヒートマップインジケーターには、カスタマイズできる設定がいくつかあります： 設定 可能な値 商品説明 チャートを隠す？ 真／偽 チャートを完全に隠すことも、そのままの状態で表示することもできます。インジケーターをチャートから外すとチャートは元に戻ります。 チャートはフォアグラウンドで描画され
フィルタ:
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

Alain Verleyen
52728
開発者からの返信 Alain Verleyen 2025.05.13 20:19
Thanks for your feedback Paul, it's highly appreciated. We will consider your suggestion of course.
レビューに返信