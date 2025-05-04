EasyTrade MT4
- ユーティリティ
- Alain Verleyen
- バージョン: 1.29
- アップデート済み: 27 11月 2025
- アクティベーション: 10
Easy Trade – シンプルかつ強力なスマートトレード管理
Easy Trade は、リスクを適切にコントロールし、スムーズな取引執行を実現したい MetaTrader ユーザーのためのオールインワン・トレードマネジメントソリューションです。
トレーダーの声をもとにゼロから設計された Easy Trade は、複数シンボルの取引を簡単に実行・監視・管理できるようにし、作業フローを複雑にしません。
手動スキャルピングでも、少数のセットアップを管理するポートフォリオでも、Easy Trade は賢明な判断と安定した成果に集中できるようサポートします。
⸻
なぜ Easy Trade を使うべきか？
- 精密なリスク管理：固定ロットサイズまたはパーセンテージによるリスク設定が可能。リアルタイムでリスクとリワード情報を確認。
- バスケット型トレーリング：複数の取引の利益を監視。目標到達で部分利益を自動確保。
- 取引の自動記録：各取引をスクリーンショットで記録。ジャーナル記録やパフォーマンス分析に最適。
- 時限クローズ機能：指定日時での自動クローズ設定が可能。週末前や取引終了時に便利。
- カスタマイズ可能なインターフェース：ボタンの並び替え、ラインスタイル、パネルサイズなどを自由に調整可能。
⸻
主な機能（バージョン 1.0）
- マジックナンバーと戦略タグ：コメントタグで戦略を分類し、レビューと追跡が簡単に。
- ロットサイズ設定：固定ロットまたはストップロスと資金割合に基づいたリスクロットを選択可能。
- バスケットトレーリングストップ：指定利益到達で部分利益をロック（例：利益が$10になったら$5を確保）。
- バスケット利益ターゲット：合計利益が目標額に到達したら全取引を自動決済（例：$20到達時に全クローズ）。
- 自動時限クローズ：指定日時に全ポジションを自動クローズ。週末前や重要イベント前に有効。
- 操作確認機能：誤操作防止のため、クローズ操作に確認プロンプトを表示。
- スクリーンショット機能：ワンクリックでチャートを保存。ジャーナル用に最適。
- リスク事前プレビュー：SL距離、ピップ値、想定リスクを事前に確認可能。
- ステータスパネル：総リスク、損益、トレーリングトリガー、利益ターゲットをリアルタイム表示。
⸻
今後のアップデート（近日公開）
- 指値・逆指値のサポート
- 各取引ごとのトレーリングストップ
- 経済指標カレンダーとの自動連携
- カスタムアラート機能
Easy Trade は、実際のトレーダーの要望に基づいて開発を継続中です。ご希望やアイディアがあればぜひお知らせください。
⸻
Easy Trade はこんなトレーダーに最適
- スピーディかつ直感的な取引管理を求める方
- 手動取引をよりスマートに行いたい方
- 取引日記での学習を重視し、スクリーンショットを残したい方
- 複数シンボルのリスクをリアルタイムで把握したい方
- 短期トレードで迅速な実行と追跡が必要な方
⸻
今すぐスマートなトレードを始めましょう
Easy Trade は意思決定を簡素化し、リスクを可視化し、自信ある取引をサポートします。
MT4 & MT5 対応版が MQL5 マーケットにて好評発売中。
Stein Investments 提供 – 真のトレーダーのための高品質ツール
I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul