MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Proは、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。

：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。こちら

MT5バージョンはこちらでダウンロードできます：MT4 Local Trade Copier Pro MT5

詳細なドキュメントはこちら：完全なユーザーガイドと入力設定

機能：

  • 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。
  • 宛先アカウントでのストップロスとテイクプロフィットの調整、またはソースアカウントからのコピー。
  • ソースアカウントから宛先アカウントへの取引クローズのコピー。
  • 損失取引時に宛先アカウントでマーチンゲールコピー（例：ソースロット0.03、宛先ロット0.03、損失時次のロット0.06、または宛先ロット0.02、損失時次のロット0.04）。
  • ストップロスとテイクプロフィットを逆にした逆取引コピー。
  • サフィックス付きシンボルのコピー対応。
  • 取引コメントの有効化/無効化。
  • 保留中の注文のコピー、変更、または削除。
  • 宛先アカウントでのオープン取引数や1日のクローズ取引数の制限。
  • MT4アカウントからMT5アカウントへの取引コピー、またはその逆。
  • 強化された制御のための追加のリスク管理機能。

：最適なパフォーマンスを得るには、各新しいセッションに一意のマジックナンバーを割り当て、マーチンゲールロジックが正しく機能するようにしてください。ソースと宛先アカウントは同じ構成である必要があり、混乱を避けるために設定をセットファイルとして保存することをお勧めします。デフォルトでは、宛先ロットサイズを0に設定してソースロットサイズをコピーします。それ以外の場合は、宛先アカウントにカスタムロットサイズを指定してください。

重要なアドバイス：
これはプロフェッショナルな取引コピーツールであり、利益を生み出すシステムではありません。トレーディングニーズに合わせて適切に設定してください：

  • ライブ使用前にデモアカウントで徹底的にテストしてください。
  • 定期的なアップデートと最適化された設定が定期的にリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。


レビュー 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

おすすめのプロダクト
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
フィルタ:
Simeon Ojabuno-Matoyeno
38
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
661
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
39605
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
レビューに返信