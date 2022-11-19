MT4 Local Trade Copier Proは、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。

注：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。こちら。

MT5バージョンはこちらでダウンロードできます：MT4 Local Trade Copier Pro MT5

詳細なドキュメントはこちら：完全なユーザーガイドと入力設定

機能：

宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。

宛先アカウントでのストップロスとテイクプロフィットの調整、またはソースアカウントからのコピー。

ソースアカウントから宛先アカウントへの取引クローズのコピー。

損失取引時に宛先アカウントでマーチンゲールコピー（例：ソースロット0.03、宛先ロット0.03、損失時次のロット0.06、または宛先ロット0.02、損失時次のロット0.04）。

ストップロスとテイクプロフィットを逆にした逆取引コピー。

サフィックス付きシンボルのコピー対応。

取引コメントの有効化/無効化。

保留中の注文のコピー、変更、または削除。

宛先アカウントでのオープン取引数や1日のクローズ取引数の制限。

MT4アカウントからMT5アカウントへの取引コピー、またはその逆。

強化された制御のための追加のリスク管理機能。

注：最適なパフォーマンスを得るには、各新しいセッションに一意のマジックナンバーを割り当て、マーチンゲールロジックが正しく機能するようにしてください。ソースと宛先アカウントは同じ構成である必要があり、混乱を避けるために設定をセットファイルとして保存することをお勧めします。デフォルトでは、宛先ロットサイズを0に設定してソースロットサイズをコピーします。それ以外の場合は、宛先アカウントにカスタムロットサイズを指定してください。

重要なアドバイス：

これはプロフェッショナルな取引コピーツールであり、利益を生み出すシステムではありません。トレーディングニーズに合わせて適切に設定してください：

ライブ使用前にデモアカウントで徹底的にテストしてください。

定期的なアップデートと最適化された設定が定期的にリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。



