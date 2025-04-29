RS Trade Copier
トレーディングターミナル間の取引コピーに関するプロフェッショナルなソリューション。
RS Trade Copierは、MetaTrader 4ターミナル間で取引操作をコピーするための信頼性が高く柔軟なシステムです。このプログラムは、経験豊富なトレーダーやシグナルサービス、個人投資家に適しています。1つまたは複数のソース（Provider）から1つまたは複数のクライアント（Client）へ、高い精度と最小限の遅延でシグナルを送信できます。シンプルな自動設定と高度な手動設定の両方をサポートしています。手動または他のEAで開かれた注文に干渉しません。すべての処理は MT4内でローカルに 行われ、サードパーティサーバーを使用しません。
2008年から開発が続けられており、長年のデバッグを経て実際の取引で使用されています。
主な特徴
-
2つのモード: ソース（Provider） と クライアント（Client）。
-
自動検出 アクティブなソース。
-
各シンボルに対する 柔軟なコピー規則。
-
部分的なポジション決済 の完全サポート。
-
リバース: 取引の種類を反転する機能。
-
シンボル自動修正: 異なるブローカーへの自動適応。
-
最小限の遅延: 取引実行は一瞬。
-
マルチターミナル構成 のサポート。
使用例
-
複数アカウントへのコピー
1つのソースと無制限のクライアント。
-
シグナルの集約
複数のソースと1つのクライアント。
対象ユーザー
-
顧客資金を管理するトレーダー。
-
シグナルサービスとアービトラージシステム。
-
複数のターミナルを使用する投資家。
-
複数アカウントに取引をクローンするアルゴトレーダー。
