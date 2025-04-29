トレーディングターミナル間の取引コピーに関するプロフェッショナルなソリューション。

RS Trade Copierは、MetaTrader 4ターミナル間で取引操作をコピーするための信頼性が高く柔軟なシステムです。このプログラムは、経験豊富なトレーダーやシグナルサービス、個人投資家に適しています。1つまたは複数のソース（Provider）から1つまたは複数のクライアント（Client）へ、高い精度と最小限の遅延でシグナルを送信できます。シンプルな自動設定と高度な手動設定の両方をサポートしています。手動または他のEAで開かれた注文に干渉しません。すべての処理は MT4内でローカルに 行われ、サードパーティサーバーを使用しません。

2008年から開発が続けられており、長年のデバッグを経て実際の取引で使用されています。

主な特徴

2つのモード: ソース（Provider） と クライアント（Client） 。

自動検出 アクティブなソース。

各シンボルに対する 柔軟なコピー規則 。

部分的なポジション決済 の完全サポート。

リバース : 取引の種類を反転する機能。

シンボル自動修正 : 異なるブローカーへの自動適応。

最小限の遅延 : 取引実行は一瞬。

マルチターミナル構成 のサポート。

使用例

複数アカウントへのコピー

1つのソースと無制限のクライアント。

シグナルの集約

複数のソースと1つのクライアント。

対象ユーザー

顧客資金を管理するトレーダー。

シグナルサービスとアービトラージシステム。

複数のターミナルを使用する投資家。

複数アカウントに取引をクローンするアルゴトレーダー。



