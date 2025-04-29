RS Trade Copier

5

トレーディングターミナル間の取引コピーに関するプロフェッショナルなソリューション。

RS Trade Copierは、MetaTrader 4ターミナル間で取引操作をコピーするための信頼性が高く柔軟なシステムです。このプログラムは、経験豊富なトレーダーやシグナルサービス、個人投資家に適しています。1つまたは複数のソース（Provider）から1つまたは複数のクライアント（Client）へ、高い精度と最小限の遅延でシグナルを送信できます。シンプルな自動設定と高度な手動設定の両方をサポートしています。手動または他のEAで開かれた注文に干渉しません。すべての処理は MT4内でローカルに 行われ、サードパーティサーバーを使用しません。

2008年から開発が続けられており、長年のデバッグを経て実際の取引で使用されています。

主な特徴

  • 2つのモード: ソース（Provider）クライアント（Client）

  • 自動検出 アクティブなソース。

  • 各シンボルに対する 柔軟なコピー規則

  • 部分的なポジション決済 の完全サポート。

  • リバース: 取引の種類を反転する機能。

  • シンボル自動修正: 異なるブローカーへの自動適応。

  • 最小限の遅延: 取引実行は一瞬。

  • マルチターミナル構成 のサポート。

使用例

  • 複数アカウントへのコピー
    1つのソースと無制限のクライアント。

  • シグナルの集約
    複数のソースと1つのクライアント。

対象ユーザー

  • 顧客資金を管理するトレーダー。

  • シグナルサービスとアービトラージシステム。

  • 複数のターミナルを使用する投資家。

  • 複数アカウントに取引をクローンするアルゴトレーダー。


「RS Trade Copier」設定ガイド

レビュー 2
RagneAu
46
RagneAu 2025.10.01 05:16 
 

A great system and a wonderful experience. Once test n will love n thrill. TQ for the support n efficiency

レビューに返信