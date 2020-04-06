BASTET19c

このEAはボリンジャーバンド反転戦略に基づいています。ボリンジャーバンドの上限または下限での価格反転を自動検出し、予想される反発方向に取引を開始します。システムは直近の市場ボラティリティと市場構造に基づいて最適な利益確定（TP）レベルを動的に計算し、手動介入なしで効率的な利益確定を実現します。

✅ ライブ結果（6ヶ月）：+208.77%の利益、最大ドローダウン20.75%
Myfxbook verified: Click!! 

✅ 推奨19通貨ペア：

AUDCAD、AUDCHF、AUDNZD、AUDUSD、CADCHF、EURCAD、EURCHF、EURAUD、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPNZD、GBPUSD、NZDUSD、USDCHF、USDCAD

✅ 距離（ポイント）は https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator のボラティリティです。
各通貨のポイント値（pips x 10）は、少なくとも週に1回更新してください。

📌 要件：MT4、VPS推奨、500ドル以上の口座
📌 専用セットファイル：自動設定と最高のパフォーマンスを実現。

プルバックでの取引：内蔵のボリンジャーベースの価格チャネルが調整の終了を検知し、新たなトレンドの開始を示唆します。

PUSHと通知：パソコンから離れていても、常に新しい取引機会を把握できます！
マルチ通貨ツール：myfxbookで実証済みの19通貨で動作します
エキサイティングな取引を始める準備はできましたか？BASTET19cで取引を始めましょう
