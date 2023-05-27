トレンドキャッチャー (The Trend Catcher):

アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。

特徴:

トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。

トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。

リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。

推奨設定:

通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD…

時間足: M5、M10、M15、M30、H1。

口座タイプ: すべてのECN口座、または低スプレッド口座。