MT4のストラテジーテスターでバイナリーオプションを行う方法

1. イントロダクション

この記事では、バイナリオプションストラテジーを構築し、MT4 のストラテジーテスターで検証する方法を紹介します。デフォルトのMT4 のストラテジーテスターでは、EAとインジケーターをテストできますが、バイナリ オプションは扱うことができません。MT4 のストラテジーテスターでバイナリー オプションストラテジーをテストすることが、バイナリ オプションストラテジーテスターの役割です。

内容は次のとおりです。

バイナリ-オプション-ストラテジ-テスターで (上の画像の青としてマーク) 、仮想的に注文し、バックテストやフォワードのテストと結果を介して、 (上の画像で赤色でマーク) インジケータに格納されているバイナリ オプションストラテジーを構築する例です。

注意事項:過去のデータでのバックテストが決して未来においても正しいとは限りません。しかし、おおよその値を考慮することができます。

。バックテストの質は過去のデータの質によって異なります。したがって高品質なデータセットを使用することを強くお勧めします!



2. インストール

マーケットプレイスからバイナリ オプションストラテジーテスターをダウンロードします。

MT4のストラテジーテスターでバイナリー オプションをテストするフレームワーク。

なぜバイナリ オプションストラテジーテスター ユーティリティが必要なのでしょうか?

バイナリ オプションストラテジーは、仮想トレードを配置し、 (バイナリ-オプション-ストラテジー-ライブラリ) を介してバイナリ オプションストラテジーテスターの関数を呼び出します。製品にライセンスがある場合、MQL4に関連したものだけです。したがってバイナリ オプションストラテジーを購入しなければなりません。

BinaryOptionsStrategyLibrary.mqhを無料ダウンロードし、\Include フォルダーに配置します ([MT4 にパス] \MQL4\Include):

無料ライブラリは、バイナリ オプションストラテジーをシンプルに構築して、バイナリ オプションストラテジーテスターと通信する関数を提供します。詳細については、ライブラリのバイナリ オプションストラテジーライブラリを参照してください。

KVO.mq4インジケーターを無料ダウンロードし、\Indicators\Downloads にコンパイル済みの KVO.ex4 ファイルを配置します。 ([MT4パス] \MQL4\Indicators\Downloads):

KVOインジケーターを使用例として、外部評価インジケーターおよびex4 のアクセスを表示します。「3.2.6 外部インジケーター (ex4 ファイル) の使用」https://www.mql5.com/zh/code/8677で詳細をご確認ください。

セクション3に移りましょう。次の例のコードをダウンロードするだけです。

オプションとして、 BinaryOptionsStrategyExample.mq4をダウンロードし、\Indicators にコンパイル済みの BinaryOptionsStrategyExample.ex4 ファイルを配置します。 ([MT4パス] \MQL4\Indicators):

このバイナリー オプションストラテジーの例のコードをダウンロードしてください。

.mq4 をコンパイルするには、(KVO.mq4 と BinaryOptionsStrategyExample.mq4 - バイナリ-オプション-ストラテジー-Library.mqh) を メタエディターで開き、「コンパイル」をクリックしてください。



3. バイナリーオプションのストラテジーの例

次の手順は、バイナリ オプションストラテジーテスターと通信するインジケーターを作成する方法です。自分で構築するか、 BinaryOptionsStrategyExample.mq4のコードをダウンロードできます。

注意事項:このストラテジーは、収益性の高いバイナリー オプションストラテジーではありません!バイナリ オプションストラテジーテスター ユーティリティと通信するためのインジケーターの一例です。もちろん自分で収益性の高いストラテジーを構築しなければなりません。しかし、このユーティリティのテストやバイナリー オプションストラテジーを改善するのに役立ちます。



3.1 バイナリー オプションストラテジーを定義

まず第一に、 ストラテジーと可変値 (インプットパラメータ) を定義しなければなりません。MQL4ドキュメントでは、 iCustom でできるすべてのテクニカル指標を示しています: https://docs.mql4.com/indicators。

単純移動平均のクロスを利用したストラテジーを作成しましょう。マニュアルで移動平均の値を得ることができます。: https://docs.mql4.com/indicators/ima。

さらに言うと、 (短期・長期)MAの平均期間の値を選択できます。シンボル、期間シフトなど、その他の値はテストケース (例えばシンボル上、テスターを実行) に依存し、自動的に設定される必要があります。したがって、基本的には移動平均の次の変数を必要します。

int ma_period

int ma_method

int applied_price

クロスをチェックする 2 つの移動平均と、 インプットパラメータを必要します。

int period_fast = 5;

int period_slow = 10;

int method_both = 0;

int applied_price_both = 0;





3.2 バイナリー オプションストラテジーを作成

バイナリ オプションストラテジーテスターを実行しているグラフにドラッグするインジケーターを作成する必要があります。

メタエディターを開きます。 (MT4 で「MetaQuotes メタエディター」->「ツール」をクリック、または F4 を押します)

MQLウィザードが表示されます。空のインジケーターを作成し、「次へ」をクリックして「カスタム インジケーター」を選択します。

"追加"ボタンをクリックして名前、著作権だけでなく、インプットパラメータの種類と既定値 (初期値) のリンクをエントリーし、「次へ」を押してください。

イベント ハンドラーに刻むごとに のストラテジーを確認するイベントが必要です。これは"OnCalculate"なので、チェック ボックスを選択します。「次へ」を押します。

デバッグ値を出力する別のウィンドウが必要です。「別ウィンドウでインジケータ」のチェック ボックスを選択します。「完了」を押してください。

インジケータの最初のコードが表示されます。











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/zh/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



input int period_fast= 5 ;

input int period_slow= 10 ;

input int method_both= 0 ;

input int applied_price_both= 0 ;







int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}







int OnCalculate ( const int rates_total

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{







return (rates_total);

}







3.2.1 インプットパラメータ

MQLウィザードで初期のインプットパラメータを作成し、次の手順で強化していきます。 (3.2 作成バイナリ オプションストラテジーを参照してください)

適用価格と平均インプットパラメータの移動平均法の int 値をエントリーする必要性を避けるために、method_both と applied_price_both の型は、既定値を持つ列挙体の型を int から変更されます。

ENUM_MA_METHOD: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/enum_ma_method

ENUM_APPLIED_PRICE: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/prices#enum_applied_price_enum

さらにインプットパラメータのコメントは変数名ではなくラベルとしてコメント表示に追加されます。

...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...

このインプットパラメータだけでなく、インプットパラメータの「ラベル」がドロップダウン リストで提供されます。



3.2.2 バイナリ-オプション-ストラテジー-ライブラリをインクルード

すでにダウンロードしてライブラリに格納されている場合、２を参照してください。インストール) \Include フォルダにライブラリを入れることができます ([MT4パス] \MQL4\Include)。











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/zh/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>







...

このライブラリは上のような例でのみ有効です。（MT4 の \Include フォルダーに配置した場合）

。ライブラリの内容を変更する必要はありません!

バイナリ-オプション-ストラテジー-ライブラリは、2つの新しいパラメータとインプットパラメータを強化します。

1つのロウソク足につき２回以上トレードしないようにします。

新しいロウソク足の初めにだけチェックします。



3.2.3 CallStrategy() の追加

CallStrategy () の呼び出しを追加-新しいティックごとにストラテジーを呼び出すストラテジーインジケーターの OnCalculate() 関数。CallStrategy() は、上記のような inlcuded があるバイナリ オプションストラテジーライブラリにあります。

...









int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{



CallStrategy();



return (rates_total);

}







CallStrategy ()-バイナリ-オプション-ストラテジー-ライブラリ内の関数は、バイナリー オプションストラテジーの条件の場所、インジケーターの名前、 CheckMyRules() 関数を呼び出します

。したがってバイナリ オプションストラテジーのインジケーターで CheckMyRules() 関数を実装する必要があります。



3.2.4 CheckMyRules() とヘルプ関数を実装

CheckMyRules ()-関数は、バイナリ オプションストラテジーライブラリを介してと呼ばれるストラテジーの条件を実装します。ヘルプ関数 GetValuesForMA() から移動平均の値を考慮しながら if 条件を比較する変数に格納されています。



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}



















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.5 Debug の値をPrint

PrintDebugValue() のプリント アウトは、テスターの実行中に値をデバッグします。次の例では、移動平均がラベルとして出力されます。



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.6 外部インジケーター (ex4 ファイル) の使用

コンパイル済みの ex4-ファイルが存在する場合でも、アクセスできます。

ラインが0以上で買い、0以下で売り取引する KVO インジケーター https://www.mql5.com/zh/code/8677を考えましょう。KVO.mq4インジケーターをダウンロードし、コンパイル (ex4 ファイル)し、\Indicators\Downloads に ([MT4 にパス] \MQL4\Indicators\Downloads)保存します。

コンパイルするには、メタエディタのコンパイルをクリックして、MT4 を再起動します。

まず、アクセスに関連する値が格納されているバッファを識別しなければなりません。したがって、使用するインジケーターのすべてのバッファを表示し、KVO インジケーターをドラッグします。データ ウィンドウでマウスが通過した期間のインジケーターのバッファ値が表示されます。

データ ウィンドウのラベルは、インジケーターの 2 番目のバッファ値のシグナル線を告げています。インジケーターのバッファにラベルが設定されていない場合、グラフやインジケーターにクロスの下で表示されている値を持つバッファの値を比較することによって右の1つを見出すことができます。バッファ値が0 で始まるということは、値１がバッファ0となり、値２がバッファ２となります。

次に、外部インジケータにアクセスするための、すべてのインプットパラメータを知らなければなりません。すべてのインプットパラメータを参照してください。

(既定の) インジケーターにアクセスする値: 34、55、13。( iCostumに基づいて) 最後のロウソクの値のインジケーターのパラメーターを持つ値を取得する可能性を提供します。さらに、インジケーターの値をバッファに格納し、ストラテジーの if 条件を強化します。



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

&& kvoSignal < 0 )

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{



return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);



}



また、使用されている KVO インジケーターの値と のストラテジーインジケーターのインプットパラメータを強化し、ヘルプ関数で変数に値を設定することが可能です。このチュートリアルでは、単なる例ですが、このバリアントは示しません。



3.3 コードの完成

下記は、すべての手順をテストし、結果をグラフに表示する準備ができた、バイナリ オプションストラテジー例の全体コードです。











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/zh/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>











input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE ;









int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}









int OnCalculate ( const int rates_total

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{





CallStrategy();





return (rates_total);

}



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

&& kvoSignal < 0 )

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{

return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);

}







4. バックテスト (ビデオ) を実行します。

次のビデオは、MT4 のストラテジーテスターでバイナリー オプションストラテジーのバックテストを実行する様子を示しています。

MT4 のストラテジーテスターでバイナリ オプションストラテジーテスターを起動し、エントリーのパラメータを設定

バイナリ オプションのストラテジーインジケーターをドラッグ、インプットパラメータと 「許可する外部EAインポート」「共通」タブでチェック を設定

を設定 テスター実行中にその値を表示するグラフに使用されるインプットパラメータをドラッグします。(省略可能)

ストラテジーテスター (オプション) の [一時ストップ] ボタンを使用してテンプレートのすべての設定を保存します。

ストラテジーテスター チャートでバイナリー オプションストラテジーの結果を見ましょう。



5. フォワード テストを実行します。

ライブでテストする際は、単にチャートにインジケーターをドラッグします。

バイナリ オプションストラテジーテスター ユーティリティをドラッグし、インプットパラメータを設定します。

バイナリ オプションのストラテジーインジケーターをドラッグ、インプットパラメータと 「許可する外部EAインポート」「共通」タブでチェック を設定

を設定 フォワード テスト (省略可能) 実行中に、その値を表示するグラフに使用されるインプットパラメータを使用するインジケーターをドラッグします。

すべての設定で再度テストを実行するためのテンプレート設定を保存します。

バイナリ オプションストラテジーの結果を参照してください。



6. FAQ

問: なぜ収益性の低いバイナリー オプションストラテジーの例を使ったのですか?

答: これは単に例であり、どのようにストラテジーを構築するかを示したものにすぎないからです。

問: バイナリ オプションストラテジーテスターで、「配列範囲外」というエラーが出て、ストップします。なぜでしょう?

答: バイナリ オプションストラテジーテスターは、チャートの状態を分析するために、エラーを吐き出すことがあります。これを止める場合は、設定でオフにしてください。

問: インジケータをドラッグした後に矢印が表示されません。何が起こったのでしょうか?

答: グラフのストラテジーインジケーターをドラッグして、「共通」のタブ「外部EAのインポートを許可する」を有効にする必要があります (エラーが表示されます)。

問: 「外部EAインポートを許可」にし、インジケーターをドラッグしたのに矢印が表示されません。なぜでしょう?

答: バーチャルトレードを実行するバイナリ-オプション-ストラテジー-テスターの関数を呼び出す必要があります。製品にライセンスがある場合、その元でのみ稼働するものもあります。したがって、有料版を買う必要があります。

問: 「呼び出せません」というエラーが表示され、インジケータをドラッグしても矢印が表示されません。何ができるでしょう?

答: BinaryOptionsStrategyLibrary.mqhの最新バージョン (大きい v1.00) を使用します。BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh のコードのバージョンのタグをチェックし、 BinaryOptionsStrategyLibrary の更新履歴 v1.01を参照してください。

問: ストラテジーテスターのタブ「結果」、「グラフ」、「レポート」に何も表示されません。どこで結果を見ることができるでしょうか?

答: MT4 のストラテジーテスターではバイナリ オプションは扱えないので、そのタブは無効です。したがって、このユーティリティは損益を計算し、グラフに結果を出力します。



7. その他

MT4のストラテジーテスターでバイナリーオプションの自動売買を行うということが、このユーティリティのテーマでした。多くのコンセプトと実装だけでなく、バイナリ オプションストラテジーテスターのドキュメントに多くの時間を費やして開発しました。おそらく、もっと良い方法がどこかにあり、ニーズに合うように改善されることでしょう。改善のアイデアのご連絡をお待ちしています！

