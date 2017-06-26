内容

はじめに

Wolfe波動は、Bill Wolfe氏によって発見されて詳細に記述された視覚的分析パターンです。このパターンは三角形またはくさび形（Wolfe氏はそれを「上昇ウェッジ（rising wedge）」と呼んでいます）いくつかのニュアンスがあります。このBill Wolfe氏によって提案された視覚的手法は、市場参入の瞬間と方向を特定するためのパターンを検出することを可能にし、価格目標とその到達時間を予測するのに役立ちます。

本稿では、Wolfe波動の検出と解釈のルールを詳細に検討します。ユニバーサルジグザグ稿で記述されたジグザグ指標に基づいて、波動の自動検出と表示を受け持つ指標を作成し、それに基づいた簡単なエキスパートアドバイザーを追加します。このEAは指標の性能をテストし、Bill Wolfe氏が提案して本稿で説明される視覚分析の第一印象を得ることができます。

Wolfe波動動を特定するためのルール

Wolfe波動を買いの例で考えてみましょう（図1）。価格は、2つの連続した下向きのより低いピーク（青い線、点1と点3）と2つの連続した下向きのより高いピーク（点2と点4）を形成します。反転と点4でのピークの形成後、価格は下落し続けます。価格が線1-3を形成すると、買い注文が出されます（点5）。



図1 買いでのWolfe波動：青い線は価格、赤い線は目標を決めるために形成され、参入は点5で実行されてターゲットは点7

線1-3と線2-4の交点にある点6は目標到達時間を特定します。目標値（点7）は、線1-4と点6を通る垂線との交点として定義されます。この方法論は逆指値計算アルゴリズムを提供していません。一般的なアドバイスは自らの裁量でSLを使用することです。Wolfeの本での波動を特定するルールは、上記で全部です。

本稿の指標を開発する際には、もう少しルールがあります。

点3は点1より著しく低く、次の条件が確認される必要があります。 v3<v1-d1 ここで v3 — 点3のレベル

v1 — 点1のレベル

d1 — 点1と点2の間の垂直距離（線分1 "-2"）にK1を乗算（K1はプロパティウィンドウのパラメータで、デフォルト値は0.1）したもの

ターゲットを決める線1-4は、上向きである必要があります。つまり、点4は点1より著しく高くなければなりません。次の条件を確認する必要があります。 v4>v1+d1; v4 — 点4のレベル 点4は点2より著しく低く、次の条件が確認される必要があります。 v4<v2-d2; ここで、v2は点2のレベル、d2は点2と点3の間の垂直距離（線分2 "-3"）にK2を乗算したものです（K1はプロパティウィンドウからのパラメータで、デフォルト値は0.1）。 目標到達時間を決定する線2-4と線1-3は右で交差しなければならないので、2-2 'は4-4'よりも著しく高くなければなりません。ここでは次が確認されます。 h2-h4>K3*h2; ここで、h2は線分2-2 'の高さ、h4は線分サイズ、K3は比率です（K3はプロパティウィンドウのパラメータで、デフォルト値は0.1）。

これらの明確なルールは絶対的に正しいわけではありません。指標作成過程についてはのちに詳しく説明するので、 この資料に基づいて、自分の考えに従ってコードを調整することができるでしょう。

使用するジグザグの選択

始める前に、不変なジグザグ稿の添付ファイルをダウンロードしてください。これにはさまざまなバージョンのジグザグ指標が含まれています。本稿で使用するには、このうちの1つを選択する必要があります。iUniZigZagPriceとiUniZigZagPriceSWは、チャートで実行される他の指標に基づいたジグザグ計算用に設計されており、視覚的解析にのみ役立つので使用しません。他の指標はもっと面白いようで、それぞれを使用してエキスパートアドバイザーを作成することができます。iCloseZigZagとiHighLowZigZagも単にZigZagを作成する最初の例なので使用しません。残っているのはiUniZigZagとiUniZigZagSWの2つのバージョンです。サブウィンドウで動作するiUniZigZagSW指標はより広い機能を提供するので、ここではより適しています。添付ファイルにはiUniZigZagSWEvents指標も含まれています。この指標は、iUniZigZagSW指標にアクセスするときにiCustom() 関数を使用する例を示しています。iUniZigZagSW指標のすべての可能性が使用され、さらにWolfe波動特定コードをジグザグコードから分離することができるので、このバージョンを使用することにします。

iUniZigZagSWEvents指標は価格表に表示され、指標を描画するには4つのバッファが使用されます。これは、矢印のための2つと点のための2つで、Wolfe波動を特定するために必要です。矢印はパターンの識別場所を示し、点はターゲットに使用されます。我々の指標は、グラフィックオブジェクト、特にトレンドラインを使用してターゲットを特定する波動と形を描画します。レイを延長せずに線分として描画すると、これはさまざまな形を表示するための非常に便利なツールとなります。

Wolfe波動は参入の瞬間と方向を特定することに加えて、ターゲットの予測にも使用されます。したがって、iUniZigZagSWを使用する際に問題が発生します。この指標にはSrcSelectパラメータがあり、どちらのジグザグが描画されたかに基づいて解析データのソースを選択できます。選択できるのは次の4つのオプションのいずれかです。

Src_HighLow — 高値と安値

Src_Close — 終値

Src_RSI — RSI指標

Src_MA — 移動平均

取引のためのエキスパートアドバイザーは、今作成している指標に基づいて作成されます。そのため、価格を使用してジグザグを構築すると、予測されたターゲットを決済指値に使用することができます。チャートにターゲットを表示するのに問題はありません。しかし、RSI（SrcSelect=Src_RSI）を使用してジグザグを計算すると、予想されるターゲットは価格ではなくRSI指標のためのものとなります。したがって、RSI指標が目標値に達した場合は市場価格で決算する必要があり、目標価格と追加形をチャートに表示することは不可能になります。

価格（Src_HighLowまたはSrc_Close）に基づいて描かれたジグザグを使用すると、目標価格および追加形がチャートに表示されます。それ以外の場合は、矢印のみが表示され、検出された形とその方向が表示されます。目標値は引き続き適切な価格バッファーには存在します（他の目的のためにエキスパートアドバイザーで市場価格で決算するため）が、表示されません。

ほとんどの場合、指標が目標レベルに達した場合に市場価格で決済するという考え方は実際には実装できません。ほとんどの指標値は一定の範囲内で変化し、目標はこの範囲外となるからです。ただし、バッファにはいずれの場合もターゲット値が格納されます。

ジグザグピークに関するデータの収集

指標の作成に取り掛かりましょう。iUniZigZagSWEventsファイルをエディタで開いてiWolfeWavesとして保存します。 この指標で作業します。 すべてのジグザグのピークに直接アクセス出来れば非常に便利でしょう。そうすれば、毎回履歴で検索する必要はありません。値を格納するための配列を作成しましょう。ジグザグが方向を変えるたびに、新しい要素が配列に追加されます。指標が単に最後の線分を延長する場合（極値が更新される場合）、配列の最後の要素が更新されます。 各ピークについて、ピーク値、方向、およびピークが位置するバーのインデックス（左から右へのインデックス付け）を保存します。 これには、3つのフィールドを持った構造体を使います。 struct SPeackTrough{ double Val; int Dir; int Bar; }; これらの構造体の配列を作成しましょう。 SPeackTrough PeackTrough[]; 高値と安値に基づくジグザグ（SrcSelect = Src_HighLow）のみを使用した場合、方向を変更するには配列を大きくして値を設定し、最後の要素を最後の指標線分の延長によって更新すれば十分です。終値（SrcSelect = Src_Close）または他の指標のデータに基づくジグザグでは、これはより困難となります。ジグザグは、反転が起こった時点でのバーの形成中に、（現在のバーが開く前の）元の状態に戻ることがあるからです。つまり、同じバーの新しい計算ごとに、ピークの配列を、その配列が前のバーであった初期状態に戻す必要があります。配列のサイズを頻繁に変更すると、指標操作が遅くなり得るので、使用される配列のサイズが格納される追加の変数を紹介します。配列は必要に応じてブロック単位で変更され、サイズの増加のみが可能です。同じバーを再度カウントする前に、この変数の初期値を返します。 配列のサイズは2つの変数を使用して格納されます。そのうち1つには前のバーの配列サイズが格納され、あと1つには現在計算されているバーのサイズが格納されます。 int PreCount; int CurCount; バーの作成と計算が完了した後、または履歴バーを計算した後は、CurCount変数の値をPreCount変数に移さなければなりません。その後、新しい成形バーの各計算の前に、値をPreCountからCurCountに移動します。すべての計算では、CurCount変数のみが使用されます。PreCount変数は補助的です。バーの形成の完了に関する情報は、ネットバーが開くとき（または、履歴の次のバーの計算に切り替えるとき）のみに入ります。新しいバーの出現は時間によって決定されます。バーの時間が変更された場合（または、履歴の次のバーの計算が開始された場合）、新しいバーが現れます。新しいバーを決定するには、補助変数が必要です。 datetime LastTime; PreCount、LastCount、LastTimeは指標のグローバル変数ですが、OnCalculate()指標関数で静的変数として宣言することもできます。 OnCalculate()関数に移りましょう。第1の指標計算が実行されるか、または新しいバーのみが計算されるかはprev_calculatedの値に基づいて決定されます。0は完全な計算を意味します。この場合は、PreCount、CurCount、LastTime変数の初期化が必要です。次のコードはOnCalculte() 関数の冒頭にあって、計算のためのバーの範囲を定義して補助変数を初期化します。 int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } さて、標準的な指標ループを見てみましょう。初めに、PreCountとCurCount変数に値を転送します。 for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } すべての計算では、CurCount変数のみが使用されてPreCountはCurCountの現在の値を維持するように設計されています。新しいバーが開かれるとき、CurCountには初めは前のバーの計算後に得られた値が含まれているため、この値をPreCountに移動します。CurCountの値は新しいバーの計算後に変更されますが、その値は次のバーが開くときのみに確定できるため、同じバーを再計算する場合は、PreCount変数の値がCurCountに置かれます。 指標のメインループには、次のiUniZigZagSWEvents指標から取られたコードを含める必要があります。 UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double dir[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 3 ,rates_total-i- 1 , 2 ,dir)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (dir[ 0 ]== 1 && dir[ 1 ]==- 1 ){ DnArrowBuffer[i]=high[i]; c++; } else if (dir[ 0 ]==- 1 && dir[ 1 ]== 1 ){ UpArrowBuffer[i]=low[i]; c++; } double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ UpDotBuffer[i]=high[i]; } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ DnDotBuffer[i]=low[i]; } コードの矢印を描画する部分は使用されないので削除します。 操作中、指標は方向変更と最後の線分の各延長を含むジグザグの各変化を監視します。これは最後の線分が点5の特定に必要であるためです（図1参照）。上のフラグメントのコードの一部を使用します。これは新しい極値の描画に関連しています。 ジグザグの方向を監視してその変化を判断するには、CurCountとPreCountに似たPreDir変数とCurDir変数が必要です。 int PreDir; int CurDir; これらはグローバル変数でもOnCalculate()での静的変数でも可能です。これらの変数は、指標計算の開始時に初期化され、PreCountやCurCountと同様、バーの計算後には値が移動される必要があります。以下は、指標作成の現在のステップとしてのOnCalculate()の最終コードです。 int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start; このコードには、AddNew()関数とRefreshLast()関数が含まれます。ジグザグが変更されたバーのインデックスと新しい極値は両方の関数に渡されます。ジグザグの方向はさらにAddNew()に渡されます。 下記は新しい点を追加するためのAddNew()関数です。 void AddNew( int i, double v, int d){ if (CurCount>= ArraySize (PeackTrough)){ 下記は最後の点をレフレッシュするためのRefreshLast()関数です。 void RefreshLast( int i, double v){ PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar=i; PeackTrough[CurCount- 1 ].Val=v; } 指標はこの段階で保存され、さまざまなジグザグパターンを定義する指標の開発の基礎として使用されることができます。以下の添付ファイルでの指標銘は"iWolfeWaves_Step_1"です。 幾何学について少し 幾何学は、Wolfe波動を特定する際にもターゲットを決めるための形を追加する際にも必要です。これらの問題を別々に見て、解決するための関数を書くことにしましょう。 問題#1：直線が点のペアx-yによって設定されます。ここで、xはバーのインデックスでyは値（価格または指標値）です。3番目の点のx座標はわかるので、この点での線の値を見つける必要があります（図2）。

図2 X1, Y1, X2, Y2, X3が与えられた場合にY3を求める 問題#1の答え：X軸に沿った1単位の増加あたりのY軸に沿った線の増加の値を決定します。 D=(Y2-Y1)/(X2-X1)

ここで、Dは増分、Y1は点1の価格または指標値、Y2は点2の価格または指標値、X1は点1のバーインデックス、X2は点2のバーインデックスです。 Y3の決定： Y3=Y1+(X3-X1)*D ここで、X3は点3のバーインデックス、Y3は求められた点3での線の値です。 得られるのは次の関数です。 double y3( double x1, double y1, double x2, double y2, double x3){ return (y1+(x3-x1)*(y2-y1)/(x2-x1)); } 以下のパラメータが関数に渡されます。 x1 — 点1でのバーインデックス

y1 — 点1での値

x2 — 点2でのバーインデックス

y2 — 点2での値 問題#2：2つの線が2点x-yによって設定されます。交点のx座標を求める必要があります（図3）。なぜここでx座標を選んだのかという疑問がわくかもしれませんが、いずれにせよ、x座標を取得した後、点3のy座標が（線の1つの式を使用して）計算されます。したがって、まず点3のy座標を求め、次に方程式を使ってx値を求めることができます。

図3 2つの線が与えられ、それらの交点を求める

まず、2点の座標を用いて、y=a+b*xの形での線形方程式を得ます。 事前計算を実行しましょう。下記が線の勾配値（x軸に沿った1単位あたりのy軸に沿った単位）です。 D1=(Y12-Y11)/(X12-X11) ここで、D1は1番目の線の所望の勾配値（バー当たりの線の値の変化）、X11は1番目の線の点1におけるバーインデックス、X12は1番目の線の点2におけるバーインデックス、Y11は1番目の線の点1での値、Y12は1番目の線の点2での値です。 2番目の線の勾配値は下記です。 D2=(Y22-Y21)/(X22-X21) ここで、D2 は2番目の線の所望の勾配値（バー当たりの線の値の変化）、X21は2番目の線の点1におけるバーインデックス、X22は2番目の線の点2におけるバーインデックス、Y21は2番目の線の点1での値、Y22は2番目の線の点2での線の値です。 下記は線の方程式です。 1番目の線の方程式： Y3=Y11+D1*(X3-X11) ここで、Y3は交点（点3）における線の値で、X3は点3におけるバーインデックスです。 2番目の線の方程式： Y3=Y21+D2*(X3-X21) これらの線の値は交点では等しいため、1番目の方程式を2番目の方程式と等しくします。 Y11+D1*(X3-X11)=Y21+D2*(X3-X21); 得られた式を用いてX3を求めます。その結果、交点のX座標を特定するTwoLinesCrossX() 関数が得られます。 double TwoLinesCrossX( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(y22-y21)/(x22-x21); double k1=(y12-y11)/(x12-x11); return ((y11-y21-k1*x11+k2*x21)/(k2-k1)); } 以下のパラメータが関数に渡されます。 x11 — 1番目の線の点1でのバーインデックス

y11 — 1番目の線の点1での値

x12 — 1番目の線の点2でのバーインデックス

y12 — 1番目の線の点2での値

x21 — 2番目の線の点1でのバーインデックス

y21 — 2番目の線の点1での値

x22 — 2番目の線の点2でのバーインデックス

y22 — 2番目の線の点2での値 線の交点のx座標が定義されると、y座標は、1番目の線の2点の座標と問題＃1を解決するときに得られた関数y3()を使って計算することができます。 最初にy座標を取得しなければならない場合は、線方程式を変換してx座標をyに代入します。1番目の線の方程式は X3=X11+(Y3-Y11)/D1 で2番目の線の方程式は X3=X21+(Y3-Y21)/D2 なので、2つの式を等号で結びます。 X11+(Y3-Y11)/D1=X21+(Y3-Y21)/D2

上記の式に基づいてY3を求めましょう。これによってTwoLinesCrossY()関数が得られます。 double TwoLinesCrossY( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(x22-x21)/(y22-y21); double k1=(x12-x11)/(y12-y11); return ((x11-x21-k1*y11+k2*y21)/(k2-k1)); } この関数のパラメータはTwoLinesCrossX()のパラメータと同じです。 波動動の特定

すべてのジグザグピークと補助的な幾何学関数に簡単にアクセスできるようになったので、Wolfe波動の特定に進むことにします。最後のジグザグ線分が線1-3、すなわち点5を横切る瞬間を「把握」する（図1参照）ためには、新しいジグザグ極値が現れるたびに（方向が変わったときと最後の線分が延長されたときの両方）Wolfe波動の条件を確認します。条件を確認する必要があるすべての場所は、上記のOnCalculate() 関数コードで詳細にコメントされています。CheckDn()関数とCheckUp()関数はそれらから呼び出されます。そのうちの1つであるCheckUp() 関数について詳しく説明しましょう。

void CheckUp( int rates_total, const double & low[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastBuySig!=i4){ double d1=K1*(v2-v1); if (v3<v1-d1){

波動を特定するためには少なくとも5つのジグザグピークが必要です。追加条件は、後で上向きとなる波動を特定するにはジグザグは下向きでなければならないということです。

if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; }

ピークデータの取得にはPeakTrough配列を直接参照することができますが、これよりは名前の短い補助変数を使用する方が便利で簡単です。

double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar;

波動が検出されて矢印が設定された場合、同じジグザグ構成を使用する必要はなくなります。ジグザグ構成は、ピーク4のインデックス（最後に形成されたピーク）を確認することによって識別されます。

if (CurLastBuySig!=i4){

構成IDの値を格納するには、CurCountとPreCountに似た変数のペアを使用します。

今すぐ波動の特定に進みます。点1に対する点3の最小シフトの値と点1に対する点2のシフトを計算します。

double d1=K1*(v2-v1);

点のシフトを確認します。

if (v3<v1-d1){

点2に対する点4のインデントの最小値を計算します。

double d2=K2*(v2-v3);

点2と点4の位置を確認します。

if (v4<v2-d2){

次に、計算されたバーに対応する、線1-3に位置する点の値を計算しましょう。

double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i);

線1-3が触れられたかどうかを確認します。

if (v5<v5l){

点4 'と点2'の値を計算します。

double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2);

高さ4-4' と高さ2-2'を計算します。

double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x;

これらの高さを使って、線1-3と線2-4が右で会うかどうかを確認します。

if (h2-h4>K3*h2){

この条件が満たされれば、波動が見つかったことになります。

ターゲットを定義します。初めに定義するのはターゲットバーです。

double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4);

計算の精度のために 'double'変数が使用されていることにご注意ください。

下記はターゲット値です。

double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb);

アイコンを表示してジグザグ構成IDを「記憶」します。

UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4;

最後に、波動を描いて、目標を特定するための形を描きます。

if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); }

波動と形の描画（DrawObjects()関数）は、本稿の別のセクションで検討されます。

下向きの波動（売り用）はCheckDn関数によって特定されます。これは方向に関連した小さな違いを除いてCheckUpと同じです。関数コードとCheckUp()関数との相違点は以下のとおりです。

void CheckDn( int rates_total, const double & high[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastSellSig!=i4){ double d1=K1*(v1-v2); if (v3>v1+d1){ if (v4<v1-d1){ double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5>v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); DnArrowBuffer[i]=high[i]; DnDotBuffer[i]=tv; CurLastSellSig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total); } } } } } } } }

最初の違いは、初期のチェックにあります。

if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; }

ピークが足りない場合やジグザグが下向きでない場合は、関数での操作は終了します。

下向きの場合、ピークと谷が交替します。点1、3、5、6が上にあり、点2、4、7が下にあるため、数式内のいくつかの変数の場所も変更されます。ピーク1とピーク3及びピーク1とピーク4の間の最小距離の決定：

double d1=K1*(v1-v2);

ピーク1とピーク3の位置の確認：

if (v3>v1+d1){

ピーク1とピーク4の位置の確認：

if (v4<v1-d1){

ピーク2とピーク3の間の最小距離を計算して確認します。

double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){

点5が形成されているかどうかを確認します（Zジグザグは線1-3を上向きに破ります）。

if (v5>v5l){

右側の線1-3と線2-4が会うかどうかを確認するために高さ2-2 'と高さ4-4'を計算します。

double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2;

波動と形は異なる色で描画されます。

DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total);

波動動とターゲットの描画

すべての波動と形は単一のアルゴリズムを使用して描画されるため、1つのDrawObjects() 関数が使用されます。上下に向けられた要素は異なる色で描画されます。このために、色を泡ラスBuyColorパラメータまたはSellColorパラメータが関数に渡されます。ターゲットを定義する波動と形もさまざまな色で描画されるため、関数にはBuyTargetColorまたはSellTargetColorパラメータも渡されます。これらの変数は指標の外部変数であり、これを使用して希望の色を設定できます。色に加えて、いくつかの外部パラメータが必要です。波動とオブジェクトの描画関数に必要な追加パラメータのすべては以下のとおりです。

input bool DrawWaves = true ; input color BuyColor = clrAqua ; input color SellColor = clrRed ; input int WavesWidth = 2 ; input bool DrawTarget = true ; input int TargetWidth = 1 ; input color BuyTargetColor = clrRoyalBlue ; input color SellTargetColor = clrPaleVioletRed ;

色を渡した後、ピークバーの値とインデックスを持つすべての変数が関数に渡されます。例外はピーク5の値で、ジグザグ線分の終わりでの値の代わりに線1-3の計算値が渡されます。ジグザグのすべての点の座標は棒グラフで与えられ、グラフィカルオブジェクトには時間が必要なので、'time'配列へのポインタが関数に渡されます。計算されたバーのインデックス(i)、ターゲットバー(tb)、ターゲット値(tv)、およびチャートのバーの合計数(rates_total)が関数に渡されます。

本稿の冒頭では、波動やオブジェクトは、ジグザグが高/低（SrcSelectがSrc_HighLowに設定）または終値（SrcSelectがSrc_Closeに設定）を使用して計算された場合にのみ描画されるべきだと述べました。したがって、SrcSelect変数に応じてOnInit()関数（DrawWaves変数）で描画を強制的に無効にする必要があります。この目的のために、DrawWavesの代わりに使用される追加の変数を宣言します。

bool _DrawWaves;

次に、OnInit () 関数では、DrawWaves変数の値をそれに設定するまたはfalseに設定して無効にします。さらに、ターゲット描画バッファに不可視の色を設定します。

if (SrcSelect==Src_HighLow || SrcSelect==Src_Close){ _DrawWaves=DrawWaves; } else { _DrawWaves= false ; PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); }

DrawObjects()関数に移りましょう。関数コード全体を表示した後でそれをより詳細に検討します。

void DrawObjects( color col, color tcol, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, const datetime & time[], int i, double target_bar, double target_value, int rates_total){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ; fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth); if (DrawTarget){ datetime TargetTime; int tbc=( int ) MathCeil (target_bar); if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); } double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc); fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth); } }

すべての描画はいくつかのトレンドラインを使用して行われ、最初に名前の共通接頭辞が形成されます。

string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ;

次に波動が描画され、すべてのピークの座標が関数に渡されます。

fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth);

目標を定義する形を描画し、描画が有効になっているか確認します。

if (DrawTarget){

有効になっている場合は、構造を描画します。指標を履歴に表示すると、ターゲットバーは既存の履歴バーに表示される可能性が最も高いですが、最近表示されたバーで波動が検出されると、ターゲットは最後のバーの右側に表示されます。よって、ターゲットバー時間の計算には2つのバリエーションが必要なので、この目的のために、変数を宣言します。

datetime TargetTime;

target_bar変数には少数値があるので、最も近い整数に繰り上げます。

int tbc=( int ) MathCeil (target_bar);

次に、得られたtbc変数を使用します。ここではMathFloor()関数を使用して、繰り下げた整数を取得します。形はインフォーマルな目的しか持たないため、これは最終的な結果に影響を与えません。MathCeil()を使用すると、線1-3と線2-4の端が必然的にターゲットバーの近くで交差し、形はより自然に見えます。

目標到達時間を決定しましょう。ターゲットが既存のバーのいずれかに配置されている場合、ターゲットバーのインデックスを計算し、その時間を '時間'配列から取得するだけで済みます。ターゲットが最後のバーの右側にある場合は、ターゲットが最後のバーから距離を置いたバーの数と時間を計算する必要があります。

if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); }

ターゲットバー上でのすべての線（1-3、2-4、1-4）の値を計算しましょう。

double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc);

以前に計算された目標値が関数（target_value変数）に渡されるという事実にもかかわらず、それは形のためにも線2-4目についてさえも新たに計算されます。これは、target_bar変数の正確な値の代わりに、target_barよりも少し大きいtbc変数の値を使用するという事実と関連しています。これらの計算を使用して、正確なtarget_bar座標で、正確に線がtarget_valueレベルで交差するようにします。

計算された値を使って線を描きましょう。

fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth);

fObjTrend() 補助関数を使用して線を描画します。

void fObjTrend( string aObjName, datetime aTime_1, double aPrice_1, datetime aTime_2, double aPrice_2, color aColor = clrRed , color aWidth = 1 , bool aRay_1 = false , bool aRay_2 = false , string aText = "" , int aWindow = 0 , color aStyle = 0 , int aChartID = 0 , bool aBack = false , bool aSelectable = false , bool aSelected = false , long aTimeFrames = OBJ_ALL_PERIODS ){ ObjectCreate (aChartID,aObjName, OBJ_TREND ,aWindow,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_BACK ,aBack); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_COLOR ,aColor); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTABLE ,aSelectable); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTED ,aSelected); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_TIMEFRAMES ,aTimeFrames); ObjectSetString (aChartID,aObjName, OBJPROP_TEXT ,aText); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_WIDTH ,aWidth); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_STYLE ,aStyle); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_LEFT ,aRay_1); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_RIGHT ,aRay_2); ObjectMove (aChartID,aObjName, 0 ,aTime_1,aPrice_1); ObjectMove (aChartID,aObjName, 1 ,aTime_2,aPrice_2); }

これは普遍的な関数で、トレンドラインを素早く作成してすべてのパラメータを設定するのにも使用できます。関数パラメータは表1に記載されています。表の先頭には最も頻繁に変更されるパラメータがあります（5つの必須パラメータ）。残りはオプションです。これらのパラメータを関数に渡すことはできません。このバリエーションは、関数の使用を非常に便利にします。

表1 fObjTrend()関数パラメータ

パラメータ 用途 string aObjName オブジェクト名 datetime aTime_1 最初のアンカーポイントの時間 double aPrice_1 最初のアンカーポイントの価格 datetime aTime_2 2番目のアンカーポイントの時間 double aPrice_2 2番目のアンカーポイントの価格 color aColor 色 color aWidth 幅 bool aRay_1 最初のアンカーポイントから線を延長する bool aRay_2 2番目のアンカーポイントから線を延長する string aText ヒントテキスト int aWindow サブウィンドウ color aStyle 線のスタイル int aChartID チャートID bool aBack 背景に描画する bool aSelectable オブジェクトが選択可能

bool aSelected オブジェクトが選択されている long aTimeFrames 線を描画する時間枠

次に、ターゲットバーの垂直線とターゲットレベルの水平線の2つの線を追加する必要があります。

fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth);

その結果、波動と形のイメージが得られます。





図4 買い取引のターゲットを特定するWolfe波動

グラフィカルオブジェクトの削除

終値（SrcSelect=Src_Close）に基づくジグザグや別の指標に基づいたジグザグを使用する場合、バーの形成中に時々形が表示されたり消えたりすることがあります。この目的のために、矢印と点を持つバッファは、指標のメインループの開始時に消去されます。 UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; グラフィカルオブジェクトはループの開始時にも削除する必要があります。波動と形の描画が有効になっている場合、指標のループの始めにDeleteObjects() 関数が呼び出されます。 if (_DrawWaves){ DeleteObjects(time[i]); } 下記はDeleteObjects()関数のコードです。 void DeleteObjects( datetime time){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time)+ "_" ; ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "12" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "23" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "34" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "45" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "13" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "24" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "14" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "67" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "7h" ); } 計算されたバーの時間が関数に渡されます。計算されたバーに対応する名前を持つすべてのグラフィカルオブジェクトもこの関数で削除されます。

チャートから指標を削除する際には、指標によって作成されたすべてのグラフィカルオブジェクトを削除する必要があります。ObjectsDeleteAll()関数はDeInit()関数から呼び出されます。これは、指標操作が完了すると自動的に実行されます。指標名は、すべてのグラフィカルオブジェクトの接頭辞としても使用され、2番目のパラメータとして関数に渡されます。これによって確実に、指標に属するグラフィックオブジェクトのみが削除されます。

void OnDeinit ( const int reason){ ObjectsDeleteAll ( 0 , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); ChartRedraw ( 0 ); }

アラート関数

新しい矢印を通知するアラート関数を指標に追加しましょう。この関数は、「グラフィカルインターフェイスを使用したユニバーサルトレンド」で説明されている、同指標で使用されている関数に似ています。 アラート関数では、形成中のバー（高安に基づいたジグザグに適す）またはすでに成形されたバー（終値または他の指標に基づいたジグザグに適す）の矢印の出現を追跡できます。アラートの種類を選択するための列挙を作成しましょう。 enum EAlerts{ Alerts_off= 0 , Alerts_Bar0= 1 , Alerts_Bar1= 2 }; 変数をプロパティウィンドウに追加します。 input EAlerts Alerts = Alerts_off; アラート関数のコードは、個別のCheckAlerts()関数として使用できます。この関数にはチャート上のバーの数と時間配列が渡されます。 void CheckAlerts( int rates_total, const datetime & time[]){ if (Alerts!=Alerts_off){ static datetime tm0= 0 ; static datetime tm1= 0 ; if (tm0== 0 ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; tm1=time[rates_total- 1 ]; } string mes= "" ; if (UpArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm0!=time[rates_total- 1 ] ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " buy" ; } if (DnArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm1!=time[rates_total- 1 ] ){ tm1=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " sell" ; } if (mes!= "" ){ Alert ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "(" + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "):" +mes); } } } CheckAlerts()関数はループの後でOnCalculate()関数の終わりで呼び出されます。OnCalculate()関数の最後には、波動と形の描画を高速化するためのチャートリフレッシュ関数も呼び出されます。 if (_DrawWaves){ ChartRedraw ( 0 ); } 指標の作成はこれで完了です。指標はiWolfeWavesと呼ばれ、本稿への添付ファイルでも利用可能です。 エキスパートアドバイザー 指標の作成はこれで完了です。指標はiWolfeWavesと呼ばれ、本稿への添付ファイルでも利用可能です。