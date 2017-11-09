拡散と収束の自動探索

内容

はじめに

「拡散」という用語は、ラテン語の"divergere" （「不一致を検出する」）に由来します。拡散は、通常、指標の読みと価格の動きの不一致として定義されます。その反意語は、ラテン語の"convergo"（「集結する」）に由来する「収束」です。「隠れ拡散」、「拡張拡散」、A、B、Cクラスの拡散などの定義を含む、より広範な拡散/収束分類システムが存在します。

本稿ではまず、拡散と収束という基本的な用語について説明します。次に、他の分類方法に取り組み、比較分析を行い、それらの長所と短所を特定します。最後に、より完璧で明らかな欠点を持たない独自の分類だけでなく、チャート上の収束/拡散を検索して表示するための普遍的な指標を開発します。

拡散と収束（概念の定義）

拡散とは指標値と価格の動きが一致しないことです。収束は逆の意味を持つ2番目の用語です。この論理によれば、拡散が指標値と価格の動きの不一致であるならば、収束は一致を意味します。しかし、一致(conformity)は収束(convergence)と同等ではないため、これは違います。

拡散と収束の両方の用語がより正確な意味を持つためには、より狭い定義が必要です。価格チャートと指標チャートを見てみましょう。指標が下降しているのに価格が上昇すると、拡散が生じます。指標が上昇しているのに価格が下降すると、収束が生じます（図1）。



図1 価格と指標の動きの不一致：左では価格が上昇し

指標が下降（拡散）、右では価格が下降し指標が上昇（収束）

我々は指標が通常価格チャートの下に置かれているという事実に慣れているので、この定義は一目で受け入れられるようです。しかし、指標チャートと価格チャートの位置を反対にすると、すべてが根本的に変化します。つまり、拡散は収束になります（図2）。



図2 価格と指標の動きの不一致：左では価格が上昇し

指標が下降（収束）、右では価格が下降し指標が上昇（拡散）

さて、取引の方向を選択するという観点から、図1と図2を見てください。指標が下降している間に価格が上昇して、売ることにしたとします。同じように、指標が上昇している間に価格が下降したときには売るべきです（図3）。



図3 左：売り条件、価格と指標が拡散。右：買い条件（売り条件と同様）、価格と指標が収束

売買の条件は同じで逆ですが、価格と指数は売りの場合に拡散して買いの場合は収束します。よって、条件の1つを弱気と呼び、2つ目は強気と呼ぶことにします。これは、収束と拡散を定義するには価格チャートの下の指標の位置では不十分であることを意味します。

提供されるすべての定義は売り方向についてで、買いの場合とは反対です。しかし、テクニカル分析の本質に基づいたより簡単でより正確な定義のバージョンがあります。拡散と収束の定義は、将来的な価格変動の仮定を加えることによって単純かつ簡潔になるのです。



拡散とは、指標値と価格の移動方向の不一致という形での価格反転シグナルです。

これは反転シグナルなので、価格はまず買いのために上昇してから売りのために下降するべきです。上記の不一致が現れるようにするには、指標は上下に動く必要があります。この定義では、例として売り方向が使用され、指標チャートは価格チャートの下にあるべきです。図3に示すような拡散はこの定義に従います。

収束は逆のケースを表します。指標が上に移動している間に価格が下降するはずです。しかし、価格方向の予測は変わりません。したがって、以下が収束の定義となります。

収束とは、指標値と価格変動の方向が一致しないという形でのトレンド継続シグナルです。

これは継続シグナルなので、価格は売りのために下降してから買いのために上昇するべきです。指標はそれぞれの場合に上と下に移動するべきです（図4）。



図4 収束シグナル

もちろん、拡散が逆転シグナルであり、収束は継続シグナルであると主張することはできますが、これはすでにテクニカル分析の可能性の実用化の問題です。

図5では、用語を理解できるように拡散シグナルと収束シグナルを同時に表示します。



図5 拡散及び収束シグナル

価格と指標の移動方向を決定する方法

指標と価格チャートのラインはこれまでのところまっすぐでした。しかし、これは、実質価格の動きとは関係のない抽象的なものです。したがって、価格と指標の方向を定義し、拡散を検出するために使用できる方法を検討してみましょう。次に、実際の拡散分類システムを見ていきます。

一般的には、まずチャート上の価格や上端と下端を特定し、それらの値を比較する必要があります。強気の拡散（買いシグナル）は下端によって検出されます。指標はある下端が前の下端よりも高い場合に上向きになり、その逆も当てはまります。弱気の拡散（売りシグナル）は上端によって検出されます。 チャート上の極端点を検出する方法は3つあります。

バー 最後の高値/安値からの閾値が突破される 最大/最小値が指標の中心線の上/下 バーによる上端/下端の検出：ここでは上端/下端バーの数を使います。たとえば、パラメータが2の場合、上端バーの指標値は、左右2つずつのバーを超えているはずです。したがって、下端の値は、隣接するバーの値よりも低いはずです（図6）。

図6 2つのバーを使った上端と下端の定義：左が上端の定義（上端であることは、矢印のついたバーで

明らかになる）、右が下端の定義 上端/床の左右に必要なバーの数は、たとえば左の5、右の2など、さまざまです（図7）。

図7 左の5バーと右の2バーで定義された上端 閾値を使った上端/床の定義：指標が上に移動すると、システムは最大値を追跡します。新しい極値のないバーでは、現在の値が以前の上端/床と比較されます。差が外部パラメータによって設定された閾値を超えると指標が方向を変えたとみなされ、最大/最小値に達したバーは上端/床とみなされます（図8）。

図8 閾値を使った上端/床の定義：閾値は左上に表示。

指標はバー2まで上昇してバー2で最大値に達し、バー5では閾値分だけ値が減少し、その逆転が意味される。

指標はバー6では再び閾値を突破して逆転する。 バーを使った定義は指標に全く依存しないので最も便利です。<逆に、閾値の値は指標の種類に依存します。例えば、振動範囲が0〜100のRSIの場合、閾値は約5にすることができ、モメンタムでは、指標が100のレベル付近でわずかに変動するため、閾値は0.1-1です。その上、これらの変動の大きさは時間枠に依存するため、閾値の使用はさらに複雑になります。

最大値/最小値が指標の中心線の上/下：この方法は、他の方法より使用されません。すべての指標の平均値が0であるわけではない（RSIの平均値は50など）ため、この方法は適用する指標にも依存します。しかし、その主な欠点は遅れのひどさです（図9）。

図9 中心線の横切りによる上端/下端の定義：上端1は中心線がバー2を横切った後で初めて明らかになり、

下端3はバー2を横切った後で初めて明らかになる。



拡散分類システム 拡散に関する多くの記事はweb上で見つけることができます。それらは、拡散と収束を体系化する上で用語と原則の両方で異なる様々なアプローチを記述しています。シンプルで拡散、古典的拡散、隠れ拡散、そして拡張拡散がみられます。これはA、B、Cのクラスに分けられます。本稿では、主要な情報源を分析するつもりはありません。代わりに、特定されたタイプのいくつかを見てみましょう。

古典的拡散：このタイプはすでに上で説明されており、図5に示されています。 隠れ拡散：隠れ拡散は、古典拡散とは、価格変動と指標の動きの方向によって異なります。言い換えれば、隠れ拡散は収束と似ています。 拡張拡散：これまでのところ、価格と指標の動きの上下方向についてのみ議論してきました。水平移動を追加すると、オプションの数が増えます。価格の動きの3つの方向と指標の動きの3つの方向を組み合わせることによって得られる複数のオプションにもかかわらず、拡張拡散の1つのバージョンのみが選別されています。 水平方向の価格変動、指標の下降 - 弱気の拡張拡散（売りシグナル）

水平方向の価格変動、指標の上昇 - 強気の拡張拡散（買いシグナル）

クラス：A、B、C ：Аクラスは古典的拡散ですが、BクラスとCクラスは拡張拡散バージョンです。

Bクラス：

水平方向の価格変動、指標の下降 - 弱気（売りシグナル）



水平方向の価格変動、指標の上昇 - 強気（買いシグナル）

Сクラス：

価格上昇、指標の上端が1つのレベルにとどまる - 弱気（売りシグナル）



価格下降、指標の下端が1つのレベルにとどまる - 強気（買いシグナル）

ご覧のように、BクラスとСクラスは拡張拡散の方法です。Bクラスの定義は上記と完全に同じです。

拡散についての利用できる資料に目を通しながら私が下した主な結論は、明確な用語が不足しているということと可能なバージョンの範囲が不完全ということです。したがって、ここでは価格と指標の方向性を組み合わせるためのさまざまな選択肢を分析し、それらを体系化します。 価格と指標の動きの完全体系化 まず、価格と指標の2つの可能な動きの方向を定義しましょう。

2つの移動方向：上下 3つの移動方向：上下及び水平方向

1.で可能な組み合わせは4つのみです。売りシグナルを例にして見てみましょう。

価格上昇、指標上昇 価格上昇、指標下降（拡散） 価格下降、指標上昇（収束） 価格下降、指標下降 方向を定義したので、これらのオプションを視覚化しましょう（図10）。



図10 2方向が利用できる場合の価格と指標の動きのすべての可能な組み合わせ 3方向の場合は9つの組み合わせが存在する可能性があります。 価格上昇、指標上昇 価格上昇、指標水平方向 価格上昇、指標下降（拡散） 価格水平方向、指標上昇 価格水平方向、指標水平方向 価格水平方向、指標下降 価格下降、指標上昇（収束） 価格下降、指標水平方向 価格下降、指標下降 これらの組み合わせはすべて図11に示されています。

図11 3方向が利用できる場合の価格と指標の動きの可能な組み合わせ 考慮されたオプションのすべてを選択できる指標を作成すると、正しいと思われる拡散、収束、隠れ拡散または拡張拡散を選択することができます。言い換えれば、本稿で提示されている体系化と定義に同意しない人々にも役立つような普遍的な指標の作成が可能です。



トリプル拡散

これまでのところ、価格の方向性と指標の動きは、上下の2つの点と水平方向で定められていました。これに3つ目の点を追加して、価格と指標の動きに可能なオプションの数を増やすことがあります。オプションは合計で9あります。

上昇、上昇 上昇、水平方向 上昇、下降 水平方向、上昇 水平方向、水平方向 水平方向、下降 下降、上昇 下降、水平方向 下降、下降

この場合、方向ではなく移動として話すほうが正しいでしょう。図12に3つの上端によって定義された移動タイプを示します。



図12 3つの上端に基づく様々な可能な動き

下端に基づく適切な動きは図13に示されています。



図13 3つの下端に基づく様々な可能な動き

9種類の価格の動きと9種類の指標の動きを組み合わせると、トリプル拡散には81のバリエーションがあることになります。

したがって、動きは任意の数の点で判断することができます。4つ目の点を追加すると、価格の動きと指標の動きは81種類、可能な組み合わせバージョンは6561（81 * 81）です。もちろん、可能なオプションが多いほど、その可能性は低いです。4つ目の点を適用する意味はおそらくないかもしれませんが、本稿の指標では、移動タイプを定義するために使用される点の数に制限はありません。

拡散を定義するためのユニバーサル指標

理論はここまでにして、指標を開発しましょう。

オシレータの選択：拡散の定義が単一のオシレータによって制限されないようにこの記事で説明されている汎用指標を使用します。iUniOsc（汎用指標）とiUniOscGUI（同じ指標でグラフィカルインターフェース付き）が添付されていますが、ここでは基本的なiUniOscを使います。

新しい指標の作成： MetaEditorで新しいiDivergence指標を作成しましょう。OnCalculate関数を使用しますが、OnTimer()関数は必要ありません。"Indicator in separate window" （別ウィンドウでの指標）オプションにチェックを入れます。オシレータの表示ラインと、拡散が発生したときに矢印を描くための2つの矢印バッファの、計3つのバッファを作成します。新しいファイルをエディタで開いて、バッファ名を1 — buf_osc、2 — buf_buy、3 — buf_sellに変更します。 バッファ名は、配列が宣言されている場所、及びOnInit()関数でも変更される必要があります。バッファープロパティー（indicator_label1、indicator_label2、indicator_label3）を調整することもできます。これらのプロパティ値はデータウィンドウで表示されるとともに、ラインや指標ラベルの上にマウスを置くとツールヒントに表示されます。 これらを"osc"、"buy"、"sell"と呼ぶことにしましょう。

汎用指標の適用： iUniOsc指標のすべての外部パラメータを新しい指標に挿入します。ColorLine1、ColorLine2、及びColorHistoパラメータは、プロパティウィンドウでは必要ないので非表示にします。Typeパラメータには、UniOsc/UniOscDefines.mqhファイルで説明されているカスタムOscUni_RSIタイプがあります。このファイルをインクルードします。TypeパラメータはデフォルトではOscUni_ATR（ATR指標）に設定されていますが、ATRは価格の移動方向に依存しないので、拡散を定義するのには適していません。よって、デフォルトをOscUni_RSI（RSI指標）にします。

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> input EOscUniType Type = OscUni_RSI; input int Period1 = 14 ; input int Period2 = 14 ; input int Period3 = 14 ; input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ; input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ; color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ; color ColorLine2 = clrRed ; color ColorHisto = clrGray ;

汎用オシレータのハンドルを外部変数の下に宣言します。

int h;

OnInit()関数の先頭に汎用オシレータをダウンロードします。

h= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniOsc" , Type, Period1, Period2, Period3, MaMethod, Price, Volume , StPrice, ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto); if (h== INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Can't load indicator" ); return ( INIT_FAILED ); }

OnCalculate()関数で、汎用オシレータのデータをbuf_oscバッファにコピーします。

int cnt; if (prev_calculated== 0 ){ cnt=rates_total; } else { cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ; } if ( CopyBuffer (h, 0 , 0 ,cnt,buf_osc)<= 0 ){ return ( 0 ); }

この段階で、iDivergence指標をチャートに取り付けることで、実行されたアクションの正確性を検証できます。すべてが正しく行われると、サブウィンドウにオシレーターのラインが表示されます。

オシレータの極値の定義：極値を定義する3つの方法は既に考察されました。指標にそれらを含め、いずれかが選択できます（ドロップダウンリスト付きの外部変数）。IncludeフォルダにUniDiverフォルダを作成し、コードを含むすべての追加ファイルを中に保存します。UniDiver/UniDiverDefines.mqhインクルードファイルを作成してEExtrType列挙を書き入れます。

enum EExtrType{ ExtrBars, ExtrThreshold, ExtrMiddle };

列挙オプションは下記の通りです。

ExtrBars — バー

— バー ExtrThreshold — 最後の高値/安値から閾値を突破

— 最後の高値/安値から閾値を突破 ExtrMiddle — 指標の中心線の上/下の最大値/最小値

指標内でExtremum型の外部パラメータを作成してそれを他のすべての外部パラメータの上に挿入します。極値をバーで定義するには極値の左右のバーの数を表す2つのパラメータが必要な一方、閾値で定義するには閾値を計算するためのパラメータが必要です。

input EExtrType ExtremumType = ExtrBars; input int LeftBars = 2 ; input int RightBars = - 1 ; input double MinMaxThreshold = 5 ;

一度にRightBarsパラメータとLeftBarsパラメータの2つを使用することに加えて、そのうち1つを使用する可能性を実装しましょう。RightBarsはデフォルトで-1に等しいです。つまり、それは使用されておらず、2番目のパラメータの値が割り当てられます。

極値定義クラス：指標の操作中に極値定義メソッドを変更する必要はないため、 'if'オペレータと 'switch'オペレータの代わりにOOPを使用する方が合理的です。極値を定義する3つの方法について、基本クラスと3つの派生クラスを作成します。 指標を起動するときに、これらの派生クラスの1つを選択します。 これらのクラスは、極値を定義するためと拡散を見つけるために必要な作業の行うために使用されます。 それらは極値を定義する方法だけにおいて異なり、収束の定義はすべてで完全に同じです。したがって、拡散定義関数は基本クラスに配置され、派生クラスから呼び出されることになります。しかしまず、すべての指標の極値に簡単にアクセスできるようにする必要があります（「Wolfe波」本稿のジグザグの上端で行われたように）。

SExtremum構造体は、1つの極値に関するデータを格納するために使用されます。構造の説明はUniDiverDefinesにあります。

struct SExtremum{ int SignalBar; int ExtremumBar; datetime ExtremumTime; double IndicatorValue; double PriceValue; };

下記が構造体のフィールドです。

SignalBar — 極値の形成が明らかになったバー

— 極値の形成が明らかになったバー ExtremumBar — 極値を有するバー

— 極値を有するバー ExtremumTime — 極値を有するバーの時間

— 極値を有するバーの時間 IndicatorValue — 極値での指標値

— 極値での指標値 PriceValue — 極値指標のバーの価格

