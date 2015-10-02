カスタムグラフィックコントロールパート1：簡単なコントロールを作成する

導入

MQL5言語では、プログラムでコントロールされたグラフィックオブジェクト：ボタン、テキストラベル、編集フィールド、ビットマップラベル（図1）、分析用各種グラフィックツール（図2）、が開発者向けに幅広く提供されています。

図1グラフィックオブジェクト：ボタン、テキストラベル、編集フィールド、ビットマップラベル

図2分析用グラフィックオブジェクト：楕円、フィボナッチファン、フィボナッチエクスパンション

メタトレーダー5クライアントターミナル全体には、40を超えるグラフィックオブジェクトがあります。これらは個別にも用いることができますが、それよりも、相互に接続した一連のオブジェクトとして多く用いられます。例えば、編集フィールド（OBJ_EDIT）は同時に、編集フィールドの機能を示すために、ビットマップラベル（OBJ_LABEL）と一緒にたいへん良く用いられます。

編集フィールドを使う際にはしばしば、ユーザによるデータ入力が正しいかどうかチェックすると同時に、ドットやカンマを10進数セパレータとして使う可能性もあわせ持つ必要があります。

データのプログラム出力を使う際には、データをフォーマットする必要があります。例えば、不必要なゼロを削除しなければなりません。したがって、編集フィールド、ビットマップラベル、さらにいくつかの他の機能的特徴を含む単一のオブジェクトがあれば、より簡単に使うことができるでしょう。

今日、プログラミングの世界には、あらゆるアプリケーションで用いられるグラフィックコントロールのセット：フォーム（すべてのコントロールエレメントが配置されるアプリケーションインターフェースの土台）、フレーム（1つの機能的役割を持つエレメントのセットのグループ化、また分割を可能にする）、ボタン、編集フィールド、ラベル、チェックボックス、ラジオボタン、縦横のスクロールバー、リスト、ドロップダウンリスト、メニュー行、メニュータブ、があります（図3）。

図3最も一般的な標準コントロールを含むフォーム

MQL5で上記エレメントを表す方法は、他のプログラミング言語と似ています（ボタンや編集フィールド）。他のコントロールを幅広くストックしておくと便利でしょう。

いくつかの開発環境ではプログラマー向けに、カスタムコントロール作成用の特別なツールが提供されています。MQL5には、そのような特徴はありません。しかし、MQL5はオブジェクト指向言語であるためそれを必要としません。すべてを、個別にプログラムされたオブジェクトの形で扱うことができます。

カスタムコントロール作成の原則と方法を、本稿ではさらに議論していきます。それらにもとづいて、プログラミング技術のある誰もが、アプリケーションで繰り返し用いられる必要なコントロールセットを作成することができるのです。





1 グラフィックコントロールとは何か

1.1 一般的な必要条件と原則

グラフィックコントロールはアプリケーション開発をより容易にする必要があり、それでこそ役に立つといえます。そのために、以下の必要条件を満たしていなければなりません：

開発時に、コントロールを素早く作成できなければなりません。この課題は、プログラミングへのオブジェクト指向アプローチにより解決されます。1つのグラフィックコントロールは、1つのプログラムされたオブジェクトとして表されます。 コントロールは、フレキシブルでなければなりません。言い換えれば、サイズ、位置、色などのプロパティを変更できる必要があります。 コントロールは、使いやすくなければなりません－必要なプロパティやメソッドのみを持ち、それらの目的が、エレメントの目的やメソッド名から分かりやすくなければなりません。それでは、コントロールのプロパティを分類してみましょう： コントロールされていないプロパティ。このようなプロパティは、カラースキームを含んでいます。アプリケーションに用いられるすべてのコントロールは、一般的なスタイルを持っている必要があります。そのため、各コントロールごとに色の設定を行うと面倒になります。

加えて、いくつかのコントロールに使われている色を探すのはたいへん困難な作業で、そのようなことに時間を費やしたくありません。スクロールバーの例を見てみます。この興味深い作業に直面したことがあるウェブ開発者もおられるかもしれません。 コントロール作成時に設定されるか、またはほとんど変更されないプロパティ。例えばコントロールのサイズ。アプリケーションに使われるすべてのコントロールをバランス良く、使いやすいように配置することは、インターフェース作成段階で行われる特別かつ困難な作業です。

関連して、コントロールのサイズは通常、プログラム実行中には変更されません。しかし、時にそのようなプロパティを変更する必要があるかもしれません。そのため、プログラム実行中にこれらのプロパティを変更できるようにしなければなりません。 主操作用プロパティ。プログラムから頻繁に変更されるプロパティ。コントロールの目的を形成するプロパティ。これらのプロパティは2つに分類されます： コントロールの自動アップデートや表示のためのプロパティ。例えば、編集。プログラムで値が設定されると、その変更はスクリーン上に表示されなければなりません。プログラミングにおいては、コード1行で実行されるはずです。 表示の再読み込みが強制的に必要なプロパティ。例えば、リスト。リストはデータ配列を扱うことを意味するため、リストの1つのエレメントを作業した後にはリフレッシュされるべきではありません。そこで、リストのすべてのエレメントの作業後に強制的にアップデートを実行するほうが、より好ましいことになります。このアプローチにより、アプリケーションのパフォーマンスがたいへん向上します。 コントロールをすばやくシンプルに、隠したり表示したりする可能性。コントロールを可視化することで、表示中のプロパティの設定を繰り返し要求すべきではありません；オブジェクトのプロパティは、コントロールのグラフィックオブジェクトの視認性とは独立してあるべきです。言い換えれば、プログラムされたオブジェクトはコントロールのすべてのプロパティを含むべきですが、それをグラフィックオブジェクトのプログラムに用いるべきではありません。 コントロールに対応してアウトプットを行うため、コントロールに含まれる個々のグラフィックオブジェクトごとに、イベントが処理されなければなりません。

1.2コントロールと要求されるメソッドの利用方法

上記の条件を考慮して、グラフィックインターフェースについての作成スキーム、および、プログラムされたオブジェクトに必要とされるプロパティとメソッドのセットに関して、以下のように定めています：

したがって、プログラムされたオブジェクトに求められるメソッドのセットは以下になります。

void Init(string aName...)－コントロールの初期化；

void SetPosLeft(int aLeft)－X座標の設定；

void SetPosTop(int aTop)－Y座標の設定；

void SetPos(int aLeft, int aTop)－X座標とY座標の同時設定；

void SetWidth(int aWidth)－幅の設定；

void SetHeght(int aHeight)－高さの設定；

int Width()－幅を取得；

int Height()－高さを取得；

int Left()－X座標を取得；

int Top()－Y座標を取得；

void Refresh()－すべての表示を更新；

void Show()－表示；

void Hide()－非表示；

int Event(const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam)－チャートイベントの処理；

コントロール本体やその目的によっては、他のメソッドが存在することに（もしくはリストアップしたいくつかのメソッドが不要と）なります。

本稿の後半では、上に述べた原則の実装を試みます－ユーザがテキストや数字を入力するためのコントロールを作成する予定です。

その前に、グラフィックオブジェクトを素早く手軽に作成するツールを提供すしなければなりません。





2グラフィックオブジェクトで素早く手軽に作業するには

グラフィックオブジェクトで作業するために、MQL5は以下の基本関数を提供しています：ObjectCreate()、ObjectDelete()、ObjectSetDouble()、ObjectSetInteger()、ObjectSetString()、ObjectGetDouble()、ObjectGetInteger()、ObjectGetString()。これらの関数を直接用いることができますが、プログラミングの処理が大変面倒で、時間もかかります。関数はロングネームを備えています；ロングネームを持つ識別子が、関数に渡されなければなりません。

グラフィックオブジェクトによる作業の利便性を高めるために、メタトレーダー5クライアントターミナルパッケージに含まれる既成のクラス（MQL5/Include/ChartObjects/ChartObject.mqhファイルにあるCChartObjectクラス）を用いるか、もしくは独自のクラスを書いて必要なすべてのメソッドを与えることができます。

冗談のようですが、プログラミングへのこのようなアプローチとは、キーを1つ押した後にドットを1回押すことから成り立っています。オブジェクト名を特定した後でドットを押すと、プロパティとメソッドのリストが開きます；そこで、リストから必要な項目をただ選択するだけです（図4）。

図4オブジェクトのプロパティとメソッドのリスト

補助クラスを使ってグラフィックオブジェクトを管理する2つの変数：

各グラフィックオブジェクトには、個別のクラスインスタンスが生成されます。たいへん便利ですが、消費メモリの観点では節約的な方法ではありません。この変数用に、グラフィックオブジェクトのタイプ別に特別なクラスを書くほうが好ましいです。しかし、このアプローチはたいへん面倒なため、最適ではありません。エキスパートアドバイザのプログラミングとは異なり、ユーザインタフェースを作成する際には最大パフォーマンスについての厳密な要求はありません。 クラスインスタンスを1つ用います。グラフィックオブジェクトを管理する必要があれば、クラスにオブジェクトを追加します。ここでは、第2の変数を使ってみます。

グラフィックオブジェクトを管理する第2のタイプに最適な、汎用クラスを作成してみましょう。





3 グラフィックオブジェクトを管理するための汎用クラス

プログラミングでは、グラフィックオブジェクトを使う作業は3つの段階：作成、プロパティの読み込み／設定、アプリケーション操作後の削除、で構成されます。

そこでまず、グラフィックオブジェクトを管理するクラスにはそれらを作成するメソッドが含まれなければなりません。グラフィックオブジェクト作成用の必須パラメータは、名称です；したがってオブジェクト作成メソッドは、作成されたオブジェクトの名前を指定する必須パラメータを1つ含みます。

通常グラフィックオブジェクトは、プログラム（エキスパートアドバイザ、インディケータ、あるいはスクリプト）が動作するチャート上に作成されます。レアなケースではサブウィンドウ、また、さらにレアケースですが、ターミナルの他のチャートウィンドウということもあります。したがって、第2のオプションパラメータとしてサブウィンドウの数を指定するパラメータが必要です；第3は、チャートの識別子です。

デフォルトでは、いずれのオプションパラメータも0となっています（価格チャートが「自身」のチャート上にあることを示します）。ドキュメンテーションにあるグラフィックオブジェクトのタイプリストをチェックします。各タイプにCreateメソッドを追加します。

その前に、ファイルを作成する必要があります。このため、メタエディタを開いて新たにインクルードファイルを作成し、このファイルをIncGUI.mqhと呼ぶことにします。開いているファイルに、保護されたセクションとパブリックセクションを持つCGraphicObjectShellクラスを作成します。保護されたセクションには、オブジェクト名とチャート識別子のための変数を宣言します。

オブジェクト作成メソッドでは、これらの変数にメソッドによってパラメータとして渡される値が割り当てられるため、オブジェクトの作成後に、名称とチャート識別子を特定しなくてもそれらを管理できるようになっています。したがって、グラフィックオブジェクトを管理する第1変数用のクラスを用いることもできます。

（あらゆるグラフィックオブジェクトを管理する）第2変数のクラスを用いることができるようにするには、グラフィックオブジェクトを添付するメソッド（Attach()メソッド）を与えます。このメソッドは1つの必須パラメータ－グラフィックオブジェクト名、と1つのオプションパラメータ－チャート識別子、を含みます。おそらく、添付されたグラフィックオブジェクトの名称と識別子を確認する必要があるでしょう。そのためには、次のメソッド：Name()およびChartID()、をオブジェクトに追加します。

結果として、次のようなクラスの「ワークピース」が得られます：

class CGraphicObjectShell { protected : string m_name; long m_id; public : void Attach( string aName, long aChartID= 0 ) { m_name=aName; m_id=aChartID; } string Name() { return (m_name); } long ChartID () { return (m_id); } };

上で述べたグラフィックオブジェクト作成メソッドを追加します。これらのメソッド名は「Create」で始まります。

読み飛ばして構いませんが、本稿に添付のIncGUI.mqhファイルには、既成のCGraphicObjectShellクラスが含まれています。

例として、縦線のグラフィックオブジェクト（OBJ_VLINE）の作成メソッドをここでは見てみましょう：

void CreateVLine( string aName, int aSubWindow= 0 , long aChartID= 0 ) { ObjectCreate (m_id,m_name, OBJ_VLINE ,aSubWindow, 0 , 0 ); Attach(aName,aChartID); }

さて、ユーザガイドにあるグラフィックオブジェクトのプロパティリストを開きましょう；ObjectSetDouble()、ObjectSetInteger()および ObjectSetString()の各関数を用いて、各プロパティの値を設定するメソッドを書いてみます。メソッド名は「Set」で始まります。次に、ObjectGetDouble()関数とObjectGetInteger()関数を用いて、プロパティを読み込むメソッドを記述します。ObjectGetString()

一例として、色を設定して取得するメソッドをここに示します：

void SetColor( color aColor) { ObjectSetInteger (m_id,m_name, OBJPROP_COLOR ,aColor); } color Color() { return ( ObjectGetInteger (m_id,m_name, OBJPROP_COLOR )); }

さて、グラフィックオブジェクトで作業するために最低限必要なツールは揃ったようですが、これらがすべてではありません。

グラフィックオブジェクトで作業する際には、時として、1つのオブジェクトを1アクションのみで実行する必要があるかもしれません。この場合、オブジェクトに対してAttach()メソッドを実行し、メインオブジェクトに戻ってから、Attach()を再度実行するのは不便です。

もう2つ、クラスのプロパティを設定／取得するすべてのメソッドの変数を加えてみましょう。

第1の変数－「自身」のチャート上の名前による：

void SetColor( string aName, color aColor) { ObjectSetInteger ( 0 ,aName, OBJPROP_COLOR ,aColor); } color Color( string aName) { return ( ObjectGetInteger ( 0 ,aName, OBJPROP_COLOR )); }

第2の変数－チャート名と識別子による：

void SetColor( long aChartID, string aName, color aColor) { ObjectSetInteger (aChartID,aName, OBJPROP_COLOR ,aColor); } color Color( long aChartID, string aName) { return ( ObjectGetInteger (aChartID,aName, OBJPROP_COLOR )); }

ObjectGet... およびObjectSet...関数に加えて、グラフィックオブジェクトで作業するための他の関数：ObjectDelete()、ObjectMove()、ObjectFind()、ObjectGetTimeByValue()、ObjectGetValueByTime()、ObjectsTotal()、があります。これらも、それぞれを呼び出すための3つの変数とともにクラスに追加することができます。

最後に、このファイルでは、CGraphicObjectShellクラスを、単純なショートネーム「g」として宣言します。

CGraphicObjectShell g;

これで、グラフィックオブジェクトで作業を開始するために、IncGUI.mqhファイルに接続する準備が整いました；したがって、「g」クラスを使った作業ができます。これを使えば、すべての利用可能なグラフィックオブジェクトの管理を容易に行えます。





4コントロールのためのワークピース

グラフィックオブジェクトで素早く作業するためのクラスがありますが、それよりも簡単にコントロールを作成することができます。すべてのコントロールを、4つのグラフィックオブジェクトにもとづいて作成することができます：

グラフィックオブジェクトの作成後には、多くのプロパティ：座標、サイズ、色、フォントサイズなど、を設定しなければなりません。これを早く行うために、別のクラスを作成してこれにCWorkPiece（ワークピース）と名前を付け、パラメータの形で渡されるプロパティとともにグラフィックオブジェクトの作成メソッドを提供してみましょう。

コントロールが機能するためには、チャートイベントを扱う必要があります。他のチャートのイベントは利用できないため、自身のチャートでのみ作業を行うことになります－CWorkPieceクラスメソッドのパラメータにはチャート識別子がありません。いずれの場合も、0（チャート自身）が用いられます。

サブウィンドウを指定するパラメータを使うと、価格チャートとサブウィンドウの両方でコントロールを作成することができます。グラフィックオブジェクトは、左上領域にのみ固定されます；相対的に、その他のいずれの領域に再配置する必要があれば、チャートサイズを考慮しながら、コントロール全体の座標を再計算するほうがずっと簡単です。チャートサイズの変更をコントロールするために、CHARTEVENT_CHART_CHANGEイベントを扱うことができます。

多くのコントロールのベースとして、「長方形ラベル」オブジェクトを使います；このオブジェクトの作成メソッドをCWorkPieceクラスに追加していきます；このメソッドはCanvas()と呼ばれています：

void Canvas( string aName= "Canvas" , int aSubWindow= 0 , int aLeft= 100 , int aTop= 100 , int aWidth= 300 , int aHeight= 150 , color aColorBg= clrIvory , int aColorBorder= clrDimGray ) { g.CreateRectangleLabel(aName,aSubWindow); g.SetXDistance(aLeft); g.SetYDistanse(aTop); g.SetXSize(aWidth); g.SetYSize(aHeight); g.SetBgColor(aColorBg); g.SetColor(aColorBorder); g.SetCorner( CORNER_LEFT_UPPER ); g.SetBorderType(BORDER_FLAT); g.SetTimeFrames( OBJ_ALL_PERIODS ); g.SetSelected( false ); g.SetSelectable( false ); g.SetWidth( 1 ); g.SetStyle( STYLE_SOLID ); }

注目：このメソッドは14行のコードで構成されています；オブジェクトを作成するたびにこれらすべてを記述するとしたら、たいへん煩雑でしょう。実際には、1行だけ記述すれば十分です。メソッドのすべてのパラメータ：位置、サイズ、色など、はオプショナルで、また使用頻度順にリストされています。

Canvas()メソッドと同様、テキストラベル、ボタン、そして編集フィールドの作成メソッド：Label()、Button()およびEdit()、を記述します。既成のCWorkPieceクラスは、IncGUI.mqhファイルとして本稿に添付されています。上記のメソッドに加えて、クラスにはいくつかの他のメソッド：Frame()およびDeleteFrame()－フレーム作成、削除メソッド（図5）、が含まれます。フレームは、左上領域にキャプションが付いた長方形ラベルです。

フレームは、コントロールをフォームの形にグループ化するために考案されています。

図5キャプション付きフレーム。



CWorkPieceクラスのすべてのメソッドのリストが、本稿に添付されています。

CGraphicObjectShellクラスと同様、CWorkPieceクラスをショートネーム「w」を使って宣言すると、IncGUI.mqhファイルに接続した後すぐに用いることができるようになります。

CWorkPiece w;

すべての補助ツールの準備が整いました。これで本稿の主題－カスタムコントロール作成、に進むことができます。





5「編集」コントロールの作成

まず、用語を混同しないようにするため、グラフィックオブジェクトOBJ_EDITをテキストフィールドとして、OBJ_LABELオブジェクトをラベルとして、そして作成されたコントロールを編集フィールドとして呼びます。作成されたコントロールは2つのグラフィックオブジェクト：編集フィールド（OBJ_EDIT）とテキストラベル（OBJ_LABEL）、から構成されます。

コントロールは2つの操作モード：テキストデータ入力と数値データ入力、をサポートします。数値データ入力モードでは入力値の範囲に制約があり、またコンマとドットが十進数のセパレータとして認められます。編集フィールドの値をプログラム出力する際には、小数位は特定した数にしたがってフォーマットされます。

したがって、コントロールの初期化では、操作モード：テキストあるいは数値、の指定が必要になります；モードはaDigitsパラメータを用いて指定されます。0以上の値には、小数位の数を特定して数値モードが設定され、負数はテキストモードの設定になります。

デフォルトでは、値の許容範囲は-DBL_MAXからDBL_MAX（変数の2倍の値の範囲全体）です。必要があれば、SetMin()メソッドとSetMax()メソッドを呼び出して他の範囲を設定することができます。サイズパラメータに関して、コントロールでは幅のみが設定されます。編集フィールドがバランスよく見えるために、高さと幅を対応させて設定する必要があります。

フォントサイズの変更には、対応するグラフィックオブジェクトの高さの変更が必要となります。このため、その他すべてのコントロールの配置変更が必要になります；しかし、誰もこれをしようと思わないはずです。すべてのコントロールと対応する編集フィールドに対しては、一貫したフォントサイズの使用がサポートされています。しかし、コントロールのクラスには、他のエレメントの座標計算を簡略化するため、高さを返すメソッド1つが備えられています。

色に関する4つのパラメータ：background color、text color、caption colorおよびwarning color、があります（例えば、不正確な値が入力された場合などにテキストフィールドの背景色を変えて、ユーザの注意を促すことができます）。

前に述べたように、サブウィンドウ内のコントロールがサポートされています。コントロールが動作するのに必要とされる主なパラメータに加えて、他のパラメータであるタグも用いていきます；これは、クラスのインスタンスに格納される単純なテキスト値です。タグは、便利な補助ツールです。

このクラスは、CInputBoxと呼ばれます。したがって、（プライベート領域には）以下のようにクラスの変数セットが備えられていることになります：

string m_NameEdit; string m_NameLabel; int m_Left; int m_Top; int m_Width; int m_Height; bool m_Visible; int m_Digits; string m_Caption; string m_Value; double m_ValueMin; double m_ValueMax; color m_BgColor; color m_TxtColor; color m_LblColor; color m_WarningColor; bool m_Warning; int m_SubWindow; string m_Tag;

コントロールを用いる際に、第1に呼び出されるメソッドはInit()です。

このメソッドで、以前に決定したすべてのパラメータの値を用意します：

void Init( string aName= "CInputBox" , int aWidth= 50 , int aDigits=- 1 , string aCaption= "CInputBox" ) { m_NameEdit=aName+ "_E" ; m_NameLabel=aName+ "_L" ; m_Left= 0 ; m_Top= 0 ; m_Width=aWidth; m_Height= 15 ; m_Visible= false ; m_Digits=aDigits; m_Caption=aCaption; m_Value= "" ; if (aDigits>= 0 )m_Value= DoubleToString ( 0 ,m_Digits); m_ValueMin=- DBL_MAX ; m_ValueMax= DBL_MAX ; m_BgColor=ClrScheme.Color( 0 ); m_TxtColor=ClrScheme.Color( 1 ); m_LblColor=ClrScheme.Color( 2 ); m_WarningColor=ClrScheme.Color( 3 ); m_Warning= false ; m_SubWindow= 0 ; m_Tag= "" ; }

コントロールがテキストモードで動作する場合はm_Value変数には「」が割り当てられ、数値モードで動作する場合は－0に指定された小数位の数を付けて表記した値となります。色のパラメータはデフォルトに指定されます；カラースキームについては最後に扱います。

コントロールの座標を決定する変数は、コントロールがまだ可視化されていないためゼロに設定されます。Init()メソッドの呼び出し後（コントロールをチャート上の固定ポジションに億場合は）、SetPos()メソッドで座標を設定します：

void SetPos( int aLeft, int aTop) { m_Left=aLeft; m_Top=aTop; }

その後、コントロールを可視化することができます（the Show()メソッド）：

void Show() { m_Visible= true ; Create(); ChartRedraw (); }

Create()関数はShow()メソッドから呼び出されます；これは（プライベート領域に）グラフィックオブジェクトを作成し、チャートを再読み込みします（ChartRedraw()）。Create()関数のコードを以下に示します：

void Create(){ color m_ctmp=m_BgColor; if (m_Warning){ m_ctmp=m_WarningColor; } w.Edit(m_NameEdit,m_SubWindow,m_Left,m_Top,m_Width,m_Height,m_Value,m_ctmp,m_TxtColor, 7 , "Arial" ); if (m_Caption!= "" ){ w.Label(m_NameLabel,m_SubWindow,m_Left+m_Width+ 1 ,m_Top+ 2 ,m_Caption,m_LblColor, 7 , "Arial" ); } }

Create()関数において、m_Warningの値にしたがってグラフィックオブジェクトを作成する場合、テキストフィールドには、対応する背景色が割り当てられます。m_Caption変数が値を持つ場合は、キャプションが作成されます（キャプションなしでコントロールを作成することもできます）。

移動可能なコントロールを作成しようとする場合、Show()メソッドの第2変数を用いて、座標を特定してください。このメソッドでは座標を設定し、Show()メソッドの第1変数が呼び出されます：

void SetPos( int aLeft, int aTop){ m_Left=aLeft; m_Top=aTop; }

コントロールが表示された後で、それを場合によっては非表示にする必要があるかもしれません。

このためには、Hide()メソッドを用います：

void Hide() { m_Visible= false ; Delete(); ChartRedraw (); }

Hide()メソッドはDelete()関数を呼び出してグラフィックオブジェクトを削除し、その後ChartRedraw()関数を呼び出してチャートを再度読み込みます。Delete()関数はプライベート領域に存在します：

void Delete() { ObjectDelete ( 0 ,m_NameEdit); ObjectDelete ( 0 ,m_NameLabel); }

コントロールの表示を変えずに値を設定するメソッド（SetPos()）がすでにあることから、ロジカルに考えると、コントロールを強制的に再読み込みするメソッド－Refresh()メソッド、を作成するのは当然の成り行きです：

void Refresh() { if (m_Visible) { Delete(); Create(); ChartRedraw (); } }

このコントロールはたいへんシンプルなため、再読み込みにはこのシンプルなメソッド－削除と作成、を用いることになります。たくさんの編集フィールドから成るリストのように、より複雑なコントロールの場合であれば、もっとスマートなアプローチが必要でしょう。

したがって、これをコントロールの配置により行います。では次に、値の設定－SetValue()メソッド、に進みましょう。このコントロールは2つのモードで動作することができるため、SetValue()メソッドには2つの変数：文字列と倍精度型、があります。テキストモードでは、値はそのまま用いられます：

void SetValue( string aValue) { m_Value=aValue; if (m_Visible) { g.Attach(m_NameEdit); g.SetText(m_Value); ChartRedraw (); } }

得られた引数がm_Value variable変数に割り当てられ、コントロールが可視化されると、テキストフィールドに表示されます。

数値モードでは、得られた引数がm_Digitsの値にしたがってノーマライズされ、最大値および最小値（m_MaxValue, m_MinValue）にしたがって補正され文字列に変換された後で、最初のメソッドSetValue()が呼び出されます。

void SetValue( double aValue) { if (m_Digits>= 0 ) { aValue= NormalizeDouble (aValue,m_Digits); aValue= MathMax (aValue,m_ValueMin); aValue= MathMin (aValue,m_ValueMax); SetValue( DoubleToString (aValue,m_Digits)); } else { SetValue(( string )aValue); } }

値を取得する2つのメソッド：文字列値の取得と倍精度値の取得、を記述してみましょう：

string ValueStrind() { return (m_Value); } double ValueDouble() { return ( StringToDouble (m_Value)); }

コントロールに設定される値は、認められている最大値および最小値にしたがって補正されます；それらを取得し設定するメソッドを追加してみましょう：

void SetMaxValue( double aValue) { m_ValueMax=aValue; if (m_Digits>= 0 ) { if ( StringToDouble (m_Value)>m_ValueMax) { SetValue(m_ValueMax); } } } void SetMinValue( double aValue) { m_ValueMin=aValue; if (m_Digits>= 0 ) { if ( StringToDouble (m_Value)<m_ValueMin) { SetValue(m_ValueMin); } } } double MaxValue() { return (m_ValueMax); } double MinValue() { return (m_ValueMin); }

コントロールが数値モードで動作する場合、新たに最大値および最小値の設定が実行される際に、現在の値のチェックと（必要があれば）補正が行われます。

では、ユーザによる値の入力：Event()メソッド、を扱ってみましょう。ユーザによるデータ入力のチェックは、CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDITイベントを用いて実行されます。テキストモードで動作する際、ユーザにより特定された値がm_Valueに等しくない場合には、新たな値がm_Valueに割り当てられると同時に、Event()メソッドから返されるm_event変数に値1が割り当てられます。

数値モードで動作する際は、m_Valueの以前の値をm_OldValue変数に記憶し、コンマをドットに変換し、文字列を数字に変換してSetValue()関数に渡します。その後、m_Valueとm_OldValueが等しくない場合はイベントを「生成」します（m_event variableに値1が設定されます）。

int Event( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { bool m_event= 0 ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (sparam==m_NameEdit) { if (m_Digits< 0 ) { g.Attach(m_NameEdit); if (g.Text()!=m_Value) { m_Value=g.Text(); m_event= 1 ; } } else { string m_OldValue=m_Value; g.Attach(m_NameEdit); string m_stmp=g.Text(); StringReplace(m_stmp, "," , "." ); double m_dtmp= StringToDouble (m_stmp); SetValue(m_dtmp); if ( StringToDouble (m_Value)!= StringToDouble (m_OldValue)) { m_event= 1 ; } } } } return (m_event); }

サブウィンドウ内でのコントロール動作サポートこれを行うには、CHARTEVENT_CHART_CHANGEイベントの際にOnChartEvent()から呼び出されるSetSubWindow()メソッドを追加してください。価格チャート上のみでコントロールを用いる予定であれば、このメソッドを呼び出す必要はありません。

m_SubWindow変数はすでに宣言されていますが、デフォルトでは0に等しく、コントロールのグラフィックオブジェクト作成においては、「w」クラスのEdit()メソッドおよびLabel()メソッドに渡されます。サブウィンドウの数はSetSubWindowName()メソッドに渡されます；この数字が変更されると、m_SubWindow変数の値が変わりRefresh()メソッドを実行します。

void SetSubWindow( int aNumber) { int m_itmp=( int ) MathMax (aNumber, 0 ); if (m_itmp!=m_SubWindow) { m_SubWindow=m_itmp; Refresh(); } }

おそらくは、関数名の代わりにサブウィンドウ名を渡すほうがより便利になるでしょう。SetSubWindow()メソッドのもう1つの変数を追加します：

void SetSubWindow( string aName) { SetSubWindow( ChartWindowFind ( 0 ,aName)); }

本稿の冒頭で述べたコンセプトにしたがって、コントロールクラスに含まれていない他のメソッドを加えます。

コントロールの両座標を同時に設定することができるSetPos()メソッドを備えるとすぐに、座標の設定を別々に行うメソッドを追加します：

void SetPosLeft( int aLeft) { m_Left=aLeft; } void SetPosTop( int aTop) { m_Top=aTop; }

幅を設定するメソッド：

void SetWidth( int aWidth) { m_Width=aWidth; }

座標とそのサイズを取得するメソッド：

int Left() { return (m_Left); } int Top() { return (m_Top); } int Width() { return (m_Width); } int Height() { return (m_Height); }

タグを用いるメソッド：

void SetTag( string aValue) { m_Tag=aValue; } string Tag() { return (m_Tag); }

警告メソッド：

void SetWarning( bool aValue) { if (m_Visible) { if (aValue) { if (!m_Warning) { g.Attach(m_NameEdit); g.SetBgColor(m_WarningColor); } } else { if (m_Warning) { g.Attach(m_NameEdit); g.SetBgColor(m_BgColor); } } } m_Warning=aValue; } bool Warning() { return (m_Warning); }

警告モードの設定時にコントロールが可視化されている場合には、SetWarningメソッドに渡されるパラメータの値がチェックされます；その値がコントロールの現状に対応していない場合は、テキストフィールドの背景色が変わります。

コントロールが非表示の場合には、テキストフィールドに対応する色は設定せずに設定モードが登録されます。

残っているプロパティはあと1つ－m_Digits、です。その値を取得して設定するメソッドを追加してみましょう：

void SetDigits( int aValue) { m_Digits=aValue; if (m_Digits>= 0 ) { SetValue(ValueDouble()); } } int Digits () { return (m_Digits); }

これで、最も興味深いパートはおしまいです。ここからは、最も美しいパートに移ります。





6カラースキーム

カラースキームは、CСolorSchemesクラスの変数として格納されます。

このクラスはあらかじめ、IncGUI.mqhファイル内でClrSchemeという名前で宣言されます。カラースキームを設定するには、パラメータとしてカラースキームの番号を特定してSetScheme()メソッドを呼び出します。SetScheme()メソッドが呼び出されない場合、カラースキーム番号として0が用いられます。

色を取得するには、カラースキームから番号を指定してColor()メソッドを用います。プライベートおよびパブリック領域で、CСolor Schemesクラスを記述してみましょう。プライベート領域では、m_ShemeIndex変数を宣言してカラースキームインデックスを格納します。パブリック領域では、SetScheme()メソッドを記述します：

void SetScheme( int aShemeIndex) { m_ShemeIndex=aShemeIndex; }

Color()メソッドこのメソッドでは、二次元配列：一次元にはカラースキーム番号；二次元にはスキーム内の色番号、が宣言されます。特定されたカラースキームの番号にしたがって、メソッドパラメータで指定する番号により色を返します。

color Color( int aColorIndex) { color m_Color[ 3 ][ 4 ]; m_Color[ 0 ][ 0 ]= clrSnow ; m_Color[ 0 ][ 1 ]= clrDimGray ; m_Color[ 0 ][ 2 ]= clrDimGray ; m_Color[ 0 ][ 3 ]= clrPink ; m_Color[ 1 ][ 0 ]= clrLightYellow ; m_Color[ 1 ][ 1 ]= clrBrown ; m_Color[ 1 ][ 2 ]= clrBrown ; m_Color[ 1 ][ 3 ]= clrPink ; m_Color[ 2 ][ 0 ]= clrAliceBlue ; m_Color[ 2 ][ 1 ]= clrNavy ; m_Color[ 2 ][ 2 ]= clrNavy ; m_Color[ 2 ][ 3 ]= clrPink ; return (m_Color[m_ShemeIndex][aColorIndex]); }

ここではカラースキームに4つの色が含まれ、うち2つは同じ値です。さらに、他のコントロールを作成する際にはもっと色が必要になるかもしれません。

スキームにふさわしい色を簡単に探す、もしくは新しい色の追加を決定するために、クラスには色を見ることができるメソッド－Show()メソッド、が含まれています（図6）。逆に、色見本をチャートから削除するメソッドであるHide()も含まれます。

図6Show()メソッドでカラースキームを見る

本稿には、ColorSchemesView.mq5が添付されています。これ（ColorSchemesView.mq5）は、カラースキームを見るためのエキスパートアドバイザです。

CInputBoxクラス内のInit()メソッドを、若干修正してみましょう。 色の設定を、ClrSchemeクラス内の色に置き換えます。

m_BgColor=ClrScheme.Color( 0 ); m_TxtColor=ClrScheme.Color( 1 ); m_LblColor=ClrScheme.Color( 2 ); m_WarningColor=ClrScheme.Color( 3 );

これで1つのコントロールの作成が終わりました；これで、他のコントロールを開発するためのベースが用意できたことになります。





7コントロールの利用

エキスパートアドバイザを作成してGUITestと名前を付けます；IncGUI.mqhファイルに接続します：

#include <IncGUI.mqh>

CInputBox ib;

CInputBoxクラスをibという名前で宣言します：

EAのOnInit()で、ibオブジェクトのInit()メソッドを呼び出します：

ib.Init( "InpytBox" , 50 , 4 , "input" );

コントロールを可視化し、位置を設定します：

ib.Show( 10 , 20 );

EAのOnDeinit()関数でコントロールを削除します：

ib.Hide();

コンパイルし、エキスパートアドバイザをチャートに添付します。これで、コントロールを見られるようになりました（図7）。

図7InputBoxコントロール

エキスパートアドバイザにカラースキームの変更ができるよう、機能を追加します。

現時点では、3つのカラースキームを持っています。カラースキームを選択するために、番号付けと外部変数の作成を行います：

enum eColorScheme { DefaultScheme= 0 , YellowBrownScheme= 1 , BlueScheme= 2 }; input eColorScheme ColorScheme=DefaultScheme;

エキスパートアドバイザのOnInit()関数の開始直後に、カラースキームの設定を追加します：

ClrScheme.SetScheme(ColorScheme);

これで、EAのプロパティウインドウ内で、3つのカラースキームから1つを選択することができます（図8）。







図8別のカラースキーム

新しい値を指定するイベントを操作するには、EAのOnChartEvent()関数に以下のコードを追加します：

if (ib.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ) { Alert ( "Entered value " +ib.ValueStrind()); }

これで、編集フィールドに新しい値が追加されると、指定された値を知らせるメッセージウィンドウが開きます。

エキスパートアドバイザで、サブウィンドウ内でコントロールを作成することができるようにします。

まず、テストインディケータとしてTestSubWindowを作成します（TestSubWindow.mq5ファイルに添付されています）。MQL5ウィザードでこのインディケータを作成する際は、別のサブウィンドウで動作するように指定します。以下のコードを、EAのOnChartEvent()関数に追加します：

if ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { ip.SetSubWindow( "TestSubWindow" ); }

これで、インディケータが価格チャート上にない場合に、コントロールが価格チャート上に作成されるようになりました。チャートにインディケータを添付する場合、コントロールはサブウィンドウに移動します（図9）。インディケータを削除する場合、コントロールは価格チャートに戻ります。

図9サブウィンドウ内のコントロール





結論

作業の結果、以下のクラスを含むインクルードファイルIncGUI.mqhを作成しました：CGraphicObjectShell（グラフィックオブジェクトの作成と管理）、CWorkPiece（パラメータでプロパティを設定して、いくつかのグラフィックオブジェクトを素早く作成）、CColorSchemes（カラースキームの設定と現在のカラースキームの色を取得）、およびコントロールのクラス－CInputBox。

このファイルではすでに、CGraphicObjectShell、CWorkPieceおよびCColorSchemesの各クラスは、「g」、「w」および「ClrScheme」という名前で宣言されています、つまり、IncGUI.mqhファイルに接続後、すぐにこれらを用いることができます。

CInputBoxクラスの使用方法をおさらいします：





添付