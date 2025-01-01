- 取引サーバのリターンコード
- コンパイラ警告
- は、コンパイルエラー
- ランタイムエラー
コンパイルエラー
MetaEdtior 5 は、コンパイル時に内蔵のコンパイラによって検出されたプログラムエラーに関するエラーメッセージを表示します。エラーリストは下記の表にあります。ソースコードを実行可能なバイナリにコンパイルするには、F7 を押します。エラーを含むプログラムは、コンパイラによって識別されるエラーが解消されるまでコンパイル出来ません。
|
コード
|
説明
|
ファイル読み込みエラー。
|
*.EX5 を書き込みのために開く際のエラー。
|
コンパイル完了にメモリが不充分。
|
コンパイラが認識出来ない空の構文単位。
|
#include での不正なファイル名。
|
#include でのファイルアクセスエラー（おそらくファイルが存在しない）。
|
#define での不正な識別子。
|
プリプロセッサの不明なコマンド（有効なものは #include、#define、#property、#import）。
|
コンパイラへ未知のシンボル。
|
実装されていない関数（宣言は存在するが、本体がない）。
|
二重引用符（ "）の省略。
|
オープニングアングルブラケット（<）または二重引用符（"）の省略。
|
シングルクォート（'）の省略。
|
クロージングアングルブラケット（>）の省略。
|
型が宣言で指定されていません。
|
return 演算子が不在、または return が実装のいくつかのブランチで不在。
|
コールパラメータのオープニングブラケットが期待されています。
|
EX5 書き込みエラー。
|
配列への不正アクセス。
|
この関数は void 型でないので return 演算子が値を返さなければなりません。
|
不正なデストラクタの宣言。
|
コロン（：）が欠落。
|
変数がすでに宣言されています。
|
同一の識別子を持つ変数がすでに宣言されています。
|
長すぎる変数名（>250文字）。
|
同一の識別子を持つ構造体がすでに宣言されています。
|
構造体が定義されていません。
|
同名の構造体メンバがすでに定義されています。
|
そのような構造体メンバがありません。
|
ブラケットが正しくペアされていません。
|
オープニングブラケット（（ ）が期待されています。
|
片ちんばな中括弧（ （ } ）が不在)。
|
コンパイルが困難（あまりにも多くの分岐、内部スタックレベルが過剰に満たされています）。
|
ファイルを読まれるために開く際にエラー発生。
|
メモリにソースファイルをダウンロードするために不充分なメモリ。
|
変数が期待されています。
|
リファレンスの初期化は不可能。
|
代入が期待されています（宣言に表示されます）。
|
オープニングブレース（ { ）が期待されています。
|
動的配列のパラメータのみが可能です。
|
void 型の使用は不可能。
|
片ちんばの 「)」または「]」（「(」または「[ 」が不在）。
|
片ちんばの 「(」または「 [ 」（「)」または「[] 」が不在）。
|
不正な配列サイズ。
|
パラメーターが多すぎます（>64）。
|
このトークンは、ここでは期待されていません。
|
操作の使用が不正（無効な演算子）。
|
void 型の式は不可能。
|
演算子が期待されています。
|
break の誤用。
|
セミコロン（ ; ）が期待されています。
|
コンマ（ , ）が期待されています。
|
構造体ではなくクラス型が必要。
|
式が期待されています。
|
HEXに「非HEX文字」が存在するか、または、数が長すぎます（>511桁の数）。
|
文字列定数に 65,534 以上の文字が含まれています。
|
関数定義はここでは受け入れ不能。
|
プログラムの予期しない終了。
|
構造体の前方宣言は禁止されています。
|
この名称の関数は、すでに定義され、別型の戻り値を持っています。
|
この名称の関数は、すでに定義され、異なるパラメータセットを持っています。
|
この名称の関数は、すでに定義され、実装されています。
|
このコールのための関数オーバーロードが見つかりませんでした。
|
void 型の戻り値を持つ関数は値を返すことは出来ません。
|
関数が定義されていません。
|
値が期待されています。
|
case 式内では整数定数のみが有効。
|
この case の値はこの switch で既に使用されています。
|
整数が期待されています。
|
#import ではファイル名が期待されています。
|
式は、グローバルレベルでは許可されていません。
|
「;」の前の「)」が省略されています。
|
＝ の左側には変数が期待されています。
|
式の結果が不使用。
|
case 内での変数の宣言は不可能。
|
文字列から数への暗黙的な変換。
|
数から文字列への暗黙的な変換。
|
オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。
|
if なしの不正な else 。
|
switch なしの不正な case または default 。
|
省略記号の不適切な使用。
|
初期化シーケンスが初期化された変数より多くの要素を持っています。
|
case の定数が期待されています。
|
定数式が必要。
|
定数変数の変更は不可能。
|
クロージングブラケットまたはコンマが期待されています（配列メンバの宣言）。
|
列挙子識別子は、すでに定義されています。
|
列挙は、アクセス修飾子を持つことは出来ません（const、extern、static）。
|
列挙型メンバが、すでに別の値を使用して宣言されています。
|
同名で定義された変数があります。
|
同名で定義された構造体があります。
|
列挙型メンバの名称が期待されています。
|
整数式が期待されています。
|
定数式でのゼロによる除算。
|
関数のパラメータの数が間違っています。
|
参照によるパラメータは変数でなければなりません。
|
参照の引き渡しには同じ型の変数が期待されます。
|
定数変数は、非定数参照で引渡しすることは出来ません。
|
正の整数定数が必要です。
|
protected クラスメンバへのアクセスに失敗しました。
|
Import は、すでに別の方法で定義されています。
|
実行可能のファイルが作成されていません。
|
指標の「OnCalculate」エントリポイントが見つかりません。
|
continue 演算子はループ内のみで使用可能です。
|
private（closed）クラスメンバへのアクセスエラー。
|
構造体またはクラスのメソッドが宣言されていません。
|
private（closed）クラスメソッドへのアクセスエラー。
|
オブジェクトを持つ構造体のコピーは許可されていません。
|
配列の範囲外のインデックス。
|
配列は構造体またはクラス宣言での初期化出来ません。
|
クラスコンストラクタはパラメータを持つことが出来ません。
|
クラスデストラクタはパラメータを持つことが出来ません。
|
同じ名称とパラメータを持つクラスメソッドまたは構造が、すでに宣言されています。
|
演算子が期待されています。
|
同名のクラスメソッドまたは構造体が存在するが、パラメータが異なります（宣言と実装が異なります）。
|
インポートされた関数が記載されていません。
|
ZeroMemory() は protected メンバや継承を持つクラスでは使用できません。
|
オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。
|
変数名が期待されています。
|
この場所での参照の宣言は不可能です。
|
すでに列挙名として使用されています。
|
クラスまたは構造体が期待されています。
|
配列の削除には「delete 」演算子の使用は不可能です。
|
「 while 」演算子が期待されています。
|
「 delete 」演算子はポインタが必要です。
|
この「 switch 」にはすでに「default 」があります。
|
構文エラー。
|
エスケープシーケンスは、文字列でのみ発生出来ます（「 \ 」で始まる）。
|
配列が必要です。 角括弧'['配列には適用されない、または非配列は配列パラメータとして渡されます。
|
初期化シーケンスでの初期化は不可能です。
|
Import が定義されていません。
|
構文木のオプティマイザエラー。
|
非常に多くの構造体が宣言されています（プログラムを簡略化してください）。
|
パラメータの変換は許可されていません。
|
「 delete 」演算子の不正な使用。
|
参照へのポインタの宣言は許可されていません。
|
参照への参照の宣言は許可されていません。
|
ポインタへのポインタの宣言は許可されていません。
|
パラメータリストで構成体の宣言は許可されていません。
|
型キャストの無効な操作。
|
ポインタは、クラスまたは構造体のみに宣言することが出来ます。
|
宣言されていない識別子。
|
実行可能なコード最適化エラー。
|
実行可能なコード生成エラー。
|
「スイッチ」演算子の無効な式。
|
文字列定数のプールが溢れたので、プログラムを簡素化してください。
|
列挙体への変換は不可能。
|
データ（クラスまたは構造体のメンバ）に「 virtual 」は使用しないでください。
|
クラスの protected メソッドの呼び出しは不可能です。
|
オーバーライドされた仮想関数が、別の型を返します。
|
クラスの構造体からの継承は出来ません。
|
構造体のクラスからの継承は出来ません。
|
コンストラクタは virtual になれません（virtual 指定子は使用できません）。
|
構造体は、仮想メソッドを持つことが出来ません。
|
関数には本体が必要です。
|
システム関数（端末関数）のオーバーロードは禁止されています。
|
Const 指定子はクラスまたは構造体メンバ関数以外の関数では無効です。
|
constant メソッドのクラスメンバの変更は不可能です。
|
不適切な初期化シーケンス。
|
パラメータ初期値が不在（デフォルトパラメータの特定の宣言）。
|
デフォルトパラメータのオーバーライド（宣言と実装で異なる値）。
|
constant オブジェクトの 非constant メソッド呼び出しは禁止されています。
|
メンバアクセスにオブジェクトが必要（非クラス/構造にはポインタが設定されています）。
|
すでに宣言された構造体の名称は、宣言で使用することは出来ません。
|
（閉鎖した継承時の）不正な変換。
|
構造体と配列は、入力変数として使用することは出来ません。
|
Const 指定子は、コンストラクタ/デストラクタでは無効です。
|
datetime での不正な文字列式。
|
未知のプロパティ （#property）。
|
不正なプロパティ値。
|
#property での無効なプロパティインデックス。
|
Call のパラメータの省略 - <func (x,)>。
|
オブジェクトは参照によって渡される必要があります。
|
配列は参照によって渡される必要があります。
|
関数がエクスポート可能として宣言されました。
|
関数がエクスポート可能として宣言されませんでした。
|
インポートされた関数のエクスポートは禁止されています。
|
インポートされた関数はこのパラメータを持つことが出来ません（ポインタ及び動的配列、ポインタ、クラスなどを含むクラスまたは構造体を渡すことは禁止）。
|
クラスが必要です。
|
#import が閉じられませんでした。
|
型の不一致。
|
Extern 変数は既に初期化せれています。
|
明示的なコンストラクタの呼び出しは禁止です。
|
メソッドは constant として宣言されました。
|
メソッドは constant として宣言されませんでした。
|
リソースファイルの不正なサイズ。
|
不正なリソース名。
|
リソースファイルのオープンエラー。
|
リソースファイルの読み込みエラー。
|
未知のリソースタイプ。
|
リソースファイルへの不正なパス。
|
指定されたリソース名がすでに使用されています。
|
関数のようなマクロには引数が期待されます。
|
マクロ定義での予期しないシンボル。
|
マクロの仮パラメータでのエラー。
|
マクロのパラメータ数が無効。
|
マクロのパラメータが多すぎます。
|
マクロが複雑過ぎるので簡素化してください。
|
EnumToString() のパラメータは列挙のみです。
|
長すぎるリソース名。
|
サポートされていない画像形式（24ビットまたは32ビットの色深度を持つBMPのみがサポートされています）。
|
配列の演算子での宣言は出来ません。
|
関数はグローバルスコープなどで宣言出来ます。
|
現在のスコープでの宣言は出来ません。
|
ローカル変数の値を持つ静的変数の初期化は禁止です。
|
デフォルトコンストラクタを持たないオブジェクトの配列の不正宣言。
|
初期化リストの後に関数定義がありません。
|
空の初期化リスト。
|
コンストラクタでの配列の初期化は禁止です。
|
初期化リストでの親クラスのメンバの初期化は禁止です。
|
integer 型の式が期待されています。
|
配列に必要なメモリが最大値を超えます。
|
構造体に必要なメモリが最大値を超えます。
|
グローバルレベルで宣言された変数に必要なメモリが最大値を超えます。
|
ローカル変数に必要なメモリが最大値を超えます。
|
コンストラクタが定義されていません。
|
無効なアイコンファイル名。
|
指定されたパスでアイコンファイルが開けません。
|
初期化リストを使用したクラス/構造体のコンストラクタでメンバの再初期化。
|
クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメンバの名称に一致します。
|
クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメソッドの名称に一致します。
|
クラスまたは構造体の非静的 メンバ及びメソッドは static 関数からアクセス出来ません。
|
オーバーロード演算子（+、-、[]、++、-- 等）は operator キーワードの後ろに期待されます。
|
MQL5 ではオーバーロード出来ない演算子もあります。
|
定義と宣言が一致しません。
|
演算子に無効なパラメータ数が指定されています。
|
イベント処理の関数が見つかりません。
|
メソッドはエキスポート出来ません。
|
constant オブジェクトへのポインタは、非定数オブジェクトによって正規化出来ません。
|
クラステンプレートはまだサポートされていません。
|
関数テンプレートオーバーロードはまだサポートされていません。
|
関数テンプレートは適用出来ません。
|
関数テンプレートでのあいまいなパラメータ（複数のパラメータ型の適用が可能）。
|
関数テンプレートの引数を正規化するパラメータの型を決定することが出来ません。
|
関数テンプレート内の不正なパラメータ数。
|
関数テンプレートは virtualではいけません。
|
関数テンプレートはエキスポート出来ません。
|
関数テンプレートはインポート出来ません。
|
構造体はオブジェクトを含めません。
|
文字列配列や構造体はオブジェクトを含めません。
|
静的クラス/構造体のメンバは明示的に初期化される必要があります。
|
コンパイラの制限： 文字列は、65,535 を超える文字を含むことは出来ません。
|
一貫性の欠けた #ifdef/#endif。
|
コピーコンストラクタが見つからないので、クラスオブジェクトを返すことは出来ません。
|
非静的メンバ及びメソッドを使用することが出来ません。
|
OnTesterInit() は OnTesterDeinit() なしでは利用が不可能です。
|
仮パラメータの再定義 '%s'。
|
__FUNCSIG__ 及び __FUNCTION__マクロは関数の本体外では使用できません。
|
不正な戻り型（構造体やポインタを返すDLLからインポートされた関数などに生成されます）。
|
テンプレート使用時のエラーです
|
使用していません
|
純粋仮想関数の宣言に使用できない構文です。"=NULL"もしくは"=0"が許可されています
|
仮想関数のみ純粋仮想関数の指定子("=NULL"または"=0")を伴う宣言を行うことができます
|
抽象クラスのインスタンスは作成できません
|
dynamic_castオペレーターを使用した動的動作の為には、タイプ定義はカスタムタイプのポインタである必要があります。
|
『関数へのポインタ』タイプを待っています
|
メソッドへのポインタはサポートされていません
|
エラー。関数へのポインタタイプを判別することができません
|
継承が閉じられている為にタイプの動作が利用できません
|
修飾子を持つ変数constは宣言時に初期化する必要があります
|
インターフェース内での不正なインターフェースのネスティング
|
インターフェースは他のインターフェースからのみ派生できます
|
インターフェースが期待されています
|
インターフェースはパブリック継承のみをサポートします。
|
インターフェースはメンバを含むことができません
|
インターフェースオブジェクトは直接作成できず、継承のみが使われます
|
指定子は前方宣言では使用できません
|
final指定子で宣言されているため、クラスからの継承は不可能です
|
final指定子は仮想関数にのみ適用できます
|
override指定子でマークされたメソッドは実際には基本クラス関数をオーバーライドしません
|
指定子は関数の宣言のみで使用できますが、定義では使用できません
|
指定された型に型をキャストできません
|
型をresource変数に使用できません
|
プロジェクトファイルにエラーがあります
|
unionメンバとしては使用できません
|
名前の選択があいまいです。使用コンテキストは明示的に定義する必要があります
|
DLLから構造体を使用できません
|
delete指定しでマークされた関数は呼び出しできません
|
MQL4はサポートされていません。プログラムをコンパイルするには、MetaTrader 4ターミナルインストールフォルダーのMetaEditorを使用してください。