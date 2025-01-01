100 ファイル読み込みエラー。

101 *.EX5 を書き込みのために開く際のエラー。

103 コンパイル完了にメモリが不充分。

104 コンパイラが認識出来ない空の構文単位。

105 #include での不正なファイル名。

106 #include でのファイルアクセスエラー（おそらくファイルが存在しない）。

108 #define での不正な識別子。

109 プリプロセッサの不明なコマンド（有効なものは #include、#define、#property、#import）。

110 コンパイラへ未知のシンボル。

111 実装されていない関数（宣言は存在するが、本体がない）。

112 二重引用符（ "）の省略。

113 オープニングアングルブラケット（<）または二重引用符（"）の省略。

114 シングルクォート（'）の省略。

115 クロージングアングルブラケット（>）の省略。

116 型が宣言で指定されていません。

117 return 演算子が不在、または return が実装のいくつかのブランチで不在。

118 コールパラメータのオープニングブラケットが期待されています。

119 EX5 書き込みエラー。

120 配列への不正アクセス。

121 この関数は void 型でないので return 演算子が値を返さなければなりません。

122 不正なデストラクタの宣言。

123 コロン（：）が欠落。

124 変数がすでに宣言されています。

125 同一の識別子を持つ変数がすでに宣言されています。

126 長すぎる変数名（>250文字）。

127 同一の識別子を持つ構造体がすでに宣言されています。

128 構造体が定義されていません。

129 同名の構造体メンバがすでに定義されています。

130 そのような構造体メンバがありません。

131 ブラケットが正しくペアされていません。

132 オープニングブラケット（（ ）が期待されています。

133 片ちんばな中括弧（ （ } ）が不在)。

134 コンパイルが困難（あまりにも多くの分岐、内部スタックレベルが過剰に満たされています）。

135 ファイルを読まれるために開く際にエラー発生。

136 メモリにソースファイルをダウンロードするために不充分なメモリ。

137 変数が期待されています。

138 リファレンスの初期化は不可能。

140 代入が期待されています（宣言に表示されます）。

141 オープニングブレース（ { ）が期待されています。

143 void 型の使用は不可能。

144 片ちんばの 「)」または「]」（「(」または「[ 」が不在）。

145 片ちんばの 「(」または「 [ 」（「)」または「[] 」が不在）。

146 不正な配列サイズ。

147 パラメーターが多すぎます（>64）。

149 このトークンは、ここでは期待されていません。

150 操作の使用が不正（無効な演算子）。

151 void 型の式は不可能。

152 演算子が期待されています。

153 break の誤用。

154 セミコロン（ ; ）が期待されています。

155 コンマ（ , ）が期待されています。

156 構造体ではなくクラス型が必要。

157 式が期待されています。

158 HEXに「非HEX文字」が存在するか、または、数が長すぎます（>511桁の数）。

159 文字列定数に 65,534 以上の文字が含まれています。

160 関数定義はここでは受け入れ不能。

161 プログラムの予期しない終了。

162 構造体の前方宣言は禁止されています。

163 この名称の関数は、すでに定義され、別型の戻り値を持っています。

164 この名称の関数は、すでに定義され、異なるパラメータセットを持っています。

165 この名称の関数は、すでに定義され、実装されています。

166 このコールのための関数オーバーロードが見つかりませんでした。

167 void 型の戻り値を持つ関数は値を返すことは出来ません。

168 関数が定義されていません。

170 値が期待されています。

171 case 式内では整数定数のみが有効。

172 この case の値はこの switch で既に使用されています。

173 整数が期待されています。

174 #import ではファイル名が期待されています。

175 式は、グローバルレベルでは許可されていません。

176 「;」の前の「)」が省略されています。

177 ＝ の左側には変数が期待されています。

178 式の結果が不使用。

179 case 内での変数の宣言は不可能。

180 文字列から数への暗黙的な変換。

181 数から文字列への暗黙的な変換。

182 オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。

183 if なしの不正な else 。

184 switch なしの不正な case または default 。

185 省略記号の不適切な使用。

186 初期化シーケンスが初期化された変数より多くの要素を持っています。

187 case の定数が期待されています。

188 定数式が必要。

189 定数変数の変更は不可能。

190 クロージングブラケットまたはコンマが期待されています（配列メンバの宣言）。

191 列挙子識別子は、すでに定義されています。

192 列挙は、アクセス修飾子を持つことは出来ません（const、extern、static）。

193 列挙型メンバが、すでに別の値を使用して宣言されています。

194 同名で定義された変数があります。

195 同名で定義された構造体があります。

196 列挙型メンバの名称が期待されています。

197 整数式が期待されています。

198 定数式でのゼロによる除算。

199 関数のパラメータの数が間違っています。

200 参照によるパラメータは変数でなければなりません。

201 参照の引き渡しには同じ型の変数が期待されます。

202 定数変数は、非定数参照で引渡しすることは出来ません。

203 正の整数定数が必要です。

204 protected クラスメンバへのアクセスに失敗しました。

205 Import は、すでに別の方法で定義されています。

208 実行可能のファイルが作成されていません。

209 指標の「OnCalculate」エントリポイントが見つかりません。

210 continue 演算子はループ内のみで使用可能です。

211 private（closed）クラスメンバへのアクセスエラー。

213 構造体またはクラスのメソッドが宣言されていません。

214 private（closed）クラスメソッドへのアクセスエラー。

216 オブジェクトを持つ構造体のコピーは許可されていません。

218 配列の範囲外のインデックス。

219 配列は構造体またはクラス宣言での初期化出来ません。

220 クラスコンストラクタはパラメータを持つことが出来ません。

221 クラスデストラクタはパラメータを持つことが出来ません。

222 同じ名称とパラメータを持つクラスメソッドまたは構造が、すでに宣言されています。

223 演算子が期待されています。

224 同名のクラスメソッドまたは構造体が存在するが、パラメータが異なります（宣言と実装が異なります）。

225 インポートされた関数が記載されていません。

226 ZeroMemory() は protected メンバや継承を持つクラスでは使用できません。

227 オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。

228 変数名が期待されています。

229 この場所での参照の宣言は不可能です。

230 すでに列挙名として使用されています。

232 クラスまたは構造体が期待されています。

235 配列の削除には「delete 」演算子の使用は不可能です。

236 「 while 」演算子が期待されています。

237 「 delete 」演算子はポインタが必要です。

238 この「 switch 」にはすでに「default 」があります。

239 構文エラー。

240 エスケープシーケンスは、文字列でのみ発生出来ます（「 \ 」で始まる）。

241 配列が必要です。 角括弧'['配列には適用されない、または非配列は配列パラメータとして渡されます。

242 初期化シーケンスでの初期化は不可能です。

243 Import が定義されていません。

244 構文木のオプティマイザエラー。

245 非常に多くの構造体が宣言されています（プログラムを簡略化してください）。

246 パラメータの変換は許可されていません。

247 「 delete 」演算子の不正な使用。

248 参照へのポインタの宣言は許可されていません。

249 参照への参照の宣言は許可されていません。

250 ポインタへのポインタの宣言は許可されていません。

251 パラメータリストで構成体の宣言は許可されていません。

252 型キャストの無効な操作。

253 ポインタは、クラスまたは構造体のみに宣言することが出来ます。

256 宣言されていない識別子。

257 実行可能なコード最適化エラー。

258 実行可能なコード生成エラー。

260 「スイッチ」演算子の無効な式。

261 文字列定数のプールが溢れたので、プログラムを簡素化してください。

262 列挙体への変換は不可能。

263 データ（クラスまたは構造体のメンバ）に「 virtual 」は使用しないでください。

264 クラスの protected メソッドの呼び出しは不可能です。

265 オーバーライドされた仮想関数が、別の型を返します。

266 クラスの構造体からの継承は出来ません。

267 構造体のクラスからの継承は出来ません。

268 コンストラクタは virtual になれません（virtual 指定子は使用できません）。

269 構造体は、仮想メソッドを持つことが出来ません。

270 関数には本体が必要です。

271 システム関数（端末関数）のオーバーロードは禁止されています。

272 Const 指定子はクラスまたは構造体メンバ関数以外の関数では無効です。

274 constant メソッドのクラスメンバの変更は不可能です。

276 不適切な初期化シーケンス。

277 パラメータ初期値が不在（デフォルトパラメータの特定の宣言）。

278 デフォルトパラメータのオーバーライド（宣言と実装で異なる値）。

279 constant オブジェクトの 非constant メソッド呼び出しは禁止されています。

280 メンバアクセスにオブジェクトが必要（非クラス/構造にはポインタが設定されています）。

281 すでに宣言された構造体の名称は、宣言で使用することは出来ません。

284 （閉鎖した継承時の）不正な変換。

285 構造体と配列は、入力変数として使用することは出来ません。

286 Const 指定子は、コンストラクタ/デストラクタでは無効です。

287 datetime での不正な文字列式。

288 未知のプロパティ （#property）。

289 不正なプロパティ値。

290 #property での無効なプロパティインデックス。

291 Call のパラメータの省略 - <func (x,)>。

293 オブジェクトは参照によって渡される必要があります。

294 配列は参照によって渡される必要があります。

295 関数がエクスポート可能として宣言されました。

296 関数がエクスポート可能として宣言されませんでした。

297 インポートされた関数のエクスポートは禁止されています。

298 インポートされた関数はこのパラメータを持つことが出来ません（ポインタ及び動的配列、ポインタ、クラスなどを含むクラスまたは構造体を渡すことは禁止）。

299 クラスが必要です。

300 #import が閉じられませんでした。

302 型の不一致。

304 エクスポートされた関数またはエントリーポイント が見つかりません。

305 明示的なコンストラクタの呼び出しは禁止です。

306 メソッドは constant として宣言されました。

307 メソッドは constant として宣言されませんでした。

308 リソースファイルの不正なサイズ。

309 不正なリソース名。

310 リソースファイルのオープンエラー。

311 リソースファイルの読み込みエラー。

312 未知のリソースタイプ。

313 リソースファイルへの不正なパス。

314 指定されたリソース名がすでに使用されています。

315 関数のようなマクロには引数が期待されます。

316 マクロ定義での予期しないシンボル。

317 マクロの仮パラメータでのエラー。

318 マクロのパラメータ数が無効。

319 マクロのパラメータが多すぎます。

320 マクロが複雑過ぎるので簡素化してください。

322 長すぎるリソース名。

323 サポートされていない画像形式（24ビットまたは32ビットの色深度を持つBMPのみがサポートされています）。

324 配列の演算子での宣言は出来ません。

325 関数はグローバルスコープなどで宣言出来ます。

326 現在のスコープでの宣言は出来ません。

327 ローカル変数の値を持つ静的変数の初期化は禁止です。

329 初期化リストはコンストラクタのみで使用可能です。

330 初期化リストの後に関数定義がありません。

331 空の初期化リスト。

332 コンストラクタでの配列の初期化は禁止です。

341 指定されたパスでアイコンファイルが開けません。

342 アイコンファイルが不正でICOフォーマットでありません。

344 コンストラクタの初期化リストでの static メンバ の初期化は禁止です。

345 グローバルレベルでのクラス/構造体の非静的 メンバは 禁止です。

346 クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメンバの名称に一致します。

347 クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメソッドの名称に一致します。

348 Virtual 関数は staticとして宣言出来ません。

349 const 修飾子は static 関数には使用できません。

350 コンストラクタ及びデストラクタは static になれません。

351 クラスまたは構造体の非静的 メンバ及びメソッドは static 関数からアクセス出来ません。

353 MQL5 ではオーバーロード出来ない演算子もあります。

354 定義と宣言が一致しません。

357 メソッドはエキスポート出来ません。

359 クラステンプレートはまだサポートされていません。

360 関数テンプレートオーバーロードはまだサポートされていません。

361 関数テンプレートは適用出来ません。

362 関数テンプレートでのあいまいなパラメータ（複数のパラメータ型の適用が可能）。

363 関数テンプレートの引数を正規化するパラメータの型を決定することが出来ません。

364 関数テンプレート内の不正なパラメータ数。

365 関数テンプレートは virtualではいけません。

366 関数テンプレートはエキスポート出来ません。

367 関数テンプレートはインポート出来ません。

368 構造体はオブジェクトを含めません。

369 文字列配列や構造体はオブジェクトを含めません。

371 コンパイラの制限： 文字列は、65,535 を超える文字を含むことは出来ません。

373 コピーコンストラクタが見つからないので、クラスオブジェクトを返すことは出来ません。

374 非静的メンバ及びメソッドを使用することが出来ません。

375 OnTesterInit() は OnTesterDeinit() なしでは利用が不可能です。

376 仮パラメータの再定義 '%s'。

378 不正な戻り型（構造体やポインタを返すDLLからインポートされた関数などに生成されます）。

379 テンプレート使用時のエラーです

380 使用していません

381 純粋仮想関数の宣言に使用できない構文です。"=NULL"もしくは"=0"が許可されています

382 仮想関数のみ純粋仮想関数の指定子("=NULL"または"=0")を伴う宣言を行うことができます

383 抽象クラスのインスタンスは作成できません

385 『関数へのポインタ』タイプを待っています

386 メソッドへのポインタはサポートされていません

387 エラー。関数へのポインタタイプを判別することができません

388 継承が閉じられている為にタイプの動作が利用できません

389 修飾子を持つ変数constは宣言時に初期化する必要があります

393 インターフェースではパブリックアクセスを持つメソッドのみが宣言できます

394 インターフェース内での不正なインターフェースのネスティング

395 インターフェースは他のインターフェースからのみ派生できます

396 インターフェースが期待されています

397 インターフェースはパブリック継承のみをサポートします。

398 インターフェースはメンバを含むことができません

400 指定子は前方宣言では使用できません

402 final指定子で宣言されているメソッドは再定義できません

403 final指定子は仮想関数にのみ適用できます

404 override指定子でマークされたメソッドは実際には基本クラス関数をオーバーライドしません

405 指定子は関数の宣言のみで使用できますが、定義では使用できません

406 指定された型に型をキャストできません

407 型をresource変数に使用できません

408 プロジェクトファイルにエラーがあります

409 unionメンバとしては使用できません

410 名前の選択があいまいです。使用コンテキストは明示的に定義する必要があります

411 DLLから構造体を使用できません

412 delete指定しでマークされた関数は呼び出しできません