ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体エラーコードと警告コードは、コンパイルエラー 

コンパイルエラー

MetaEdtior 5 は、コンパイル時に内蔵のコンパイラによって検出されたプログラムエラーに関するエラーメッセージを表示します。エラーリストは下記の表にあります。ソースコードを実行可能なバイナリにコンパイルするには、F7 を押します。エラーを含むプログラムは、コンパイラによって識別されるエラーが解消されるまでコンパイル出来ません。

コード

説明

100

ファイル読み込みエラー。

101

*.EX5 を書き込みのために開く際のエラー。

103

コンパイル完了にメモリが不充分。

104

コンパイラが認識出来ない空の構文単位。

105

#include での不正なファイル名。

106

#include でのファイルアクセスエラー（おそらくファイルが存在しない）。

108

#define での不正な識別子。

109

プリプロセッサの不明なコマンド（有効なものは #include、#define、#property、#import）。

110

コンパイラへ未知のシンボル。

111

実装されていない関数（宣言は存在するが、本体がない）。

112

二重引用符（ "）の省略。

113

オープニングアングルブラケット（<）または二重引用符（"）の省略。

114

シングルクォート（'）の省略。

115

クロージングアングルブラケット（>）の省略。

116

型が宣言で指定されていません。

117

return 演算子が不在、または return が実装のいくつかのブランチで不在。

118

コールパラメータのオープニングブラケットが期待されています。

119

EX5 書き込みエラー。

120

配列への不正アクセス。

121

この関数は void 型でないので return 演算子が値を返さなければなりません。

122

不正なデストラクタの宣言。

123

コロン（：）が欠落。

124

変数がすでに宣言されています。

125

同一の識別子を持つ変数がすでに宣言されています。

126

長すぎる変数名（>250文字）。

127

同一の識別子を持つ構造体がすでに宣言されています。

128

構造体が定義されていません。

129

同名の構造体メンバがすでに定義されています。

130

そのような構造体メンバがありません。

131

ブラケットが正しくペアされていません。

132

オープニングブラケット（（ ）が期待されています。

133

片ちんばな中括弧（ （ } ）が不在)。

134

コンパイルが困難（あまりにも多くの分岐、内部スタックレベルが過剰に満たされています）。

135

ファイルを読まれるために開く際にエラー発生。

136

メモリにソースファイルをダウンロードするために不充分なメモリ。

137

変数が期待されています。

138

リファレンスの初期化は不可能。

140

代入が期待されています（宣言に表示されます）。

141

オープニングブレース（ { ）が期待されています。

142

動的配列のパラメータのみが可能です。

143

void 型の使用は不可能。

144

片ちんばの 「)」または「]」（「(」または「[ 」が不在）。

145

片ちんばの 「(」または「 [ 」（「)」または「[] 」が不在）。

146

不正な配列サイズ。

147

パラメーターが多すぎます（>64）。

149

このトークンは、ここでは期待されていません。

150

操作の使用が不正（無効な演算子）。

151

void 型の式は不可能。

152

演算子が期待されています。

153

break の誤用。

154

セミコロン（ ; ）が期待されています。

155

コンマ（ , ）が期待されています。

156

構造体ではなくクラス型が必要。

157

式が期待されています。

158

HEXに「非HEX文字」が存在するか、または、数が長すぎます（>511桁の数）。

159

文字列定数に 65,534 以上の文字が含まれています。

160

関数定義はここでは受け入れ不能。

161

プログラムの予期しない終了。

162

構造体の前方宣言は禁止されています。

163

この名称の関数は、すでに定義され、別型の戻り値を持っています。

164

この名称の関数は、すでに定義され、異なるパラメータセットを持っています。

165

この名称の関数は、すでに定義され、実装されています。

166

このコールのための関数オーバーロードが見つかりませんでした。

167

void 型の戻り値を持つ関数は値を返すことは出来ません。

168

関数が定義されていません。

170

値が期待されています。

171

case 式内では整数定数のみが有効。

172

この case の値はこの switch で既に使用されています。

173

整数が期待されています。

174

#import ではファイル名が期待されています。

175

式は、グローバルレベルでは許可されていません。

176

「;」の前の「)」が省略されています。

177

＝ の左側には変数が期待されています。

178

式の結果が不使用。

179

case 内での変数の宣言は不可能。

180

文字列から数への暗黙的な変換。

181

数から文字列への暗黙的な変換。

182

オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。

183

if なしの不正な else 。

184

switch なしの不正な case または default 。

185

省略記号の不適切な使用。

186

初期化シーケンスが初期化された変数より多くの要素を持っています。

187

case の定数が期待されています。

188

定数式が必要。

189

定数変数の変更は不可能。

190

クロージングブラケットまたはコンマが期待されています（配列メンバの宣言）。

191

列挙子識別子は、すでに定義されています。

192

列挙は、アクセス修飾子を持つことは出来ません（const、extern、static）。

193

列挙型メンバが、すでに別の値を使用して宣言されています。

194

同名で定義された変数があります。

195

同名で定義された構造体があります。

196

列挙型メンバの名称が期待されています。

197

整数式が期待されています。

198

定数式でのゼロによる除算。

199

関数のパラメータの数が間違っています。

200

参照によるパラメータは変数でなければなりません。

201

参照の引き渡しには同じ型の変数が期待されます。

202

定数変数は、非定数参照で引渡しすることは出来ません。

203

正の整数定数が必要です。

204

protected クラスメンバへのアクセスに失敗しました。

205

Import は、すでに別の方法で定義されています。

208

実行可能のファイルが作成されていません。

209

指標の「OnCalculate」エントリポイントが見つかりません。

210

continue 演算子はループ内のみで使用可能です。

211

private（closed）クラスメンバへのアクセスエラー。

213

構造体またはクラスのメソッドが宣言されていません。

214

private（closed）クラスメソッドへのアクセスエラー。

216

オブジェクトを持つ構造体のコピーは許可されていません。

218

配列の範囲外のインデックス。

219

配列は構造体またはクラス宣言での初期化出来ません。

220

クラスコンストラクタはパラメータを持つことが出来ません。

221

クラスデストラクタはパラメータを持つことが出来ません。

222

同じ名称とパラメータを持つクラスメソッドまたは構造が、すでに宣言されています。

223

演算子が期待されています。

224

同名のクラスメソッドまたは構造体が存在するが、パラメータが異なります（宣言と実装が異なります）。

225

インポートされた関数が記載されていません。

226

ZeroMemory() は protected メンバや継承を持つクラスでは使用できません。

227

オーバーロードされた関数のあいまいな呼び出し（複数の候補）。

228

変数名が期待されています。

229

この場所での参照の宣言は不可能です。

230

すでに列挙名として使用されています。

232

クラスまたは構造体が期待されています。

235

配列の削除には「delete 」演算子の使用は不可能です。

236

「 while 」演算子が期待されています。

237

「 delete 」演算子はポインタが必要です。

238

この「 switch 」にはすでに「default 」があります。

239

構文エラー。

240

エスケープシーケンスは、文字列でのみ発生出来ます（「 \ 」で始まる）。

241

配列が必要です。 角括弧'['配列には適用されない、または非配列は配列パラメータとして渡されます。

242

初期化シーケンスでの初期化は不可能です。

243

Import が定義されていません。

244

構文木のオプティマイザエラー。

245

非常に多くの構造体が宣言されています（プログラムを簡略化してください）。

246

パラメータの変換は許可されていません。

247

「 delete 」演算子の不正な使用。

248

参照へのポインタの宣言は許可されていません。

249

参照への参照の宣言は許可されていません。

250

ポインタへのポインタの宣言は許可されていません。

251

パラメータリストで構成体の宣言は許可されていません。

252

型キャストの無効な操作。

253

ポインタは、クラスまたは構造体のみに宣言することが出来ます。

256

宣言されていない識別子。

257

実行可能なコード最適化エラー。

258

実行可能なコード生成エラー。

260

「スイッチ」演算子の無効な式。

261

文字列定数のプールが溢れたので、プログラムを簡素化してください。

262

列挙体への変換は不可能。

263

データ（クラスまたは構造体のメンバ）に「 virtual 」は使用しないでください。

264

クラスの protected メソッドの呼び出しは不可能です。

265

オーバーライドされた仮想関数が、別の型を返します。

266

クラスの構造体からの継承は出来ません。

267

構造体のクラスからの継承は出来ません。

268

コンストラクタは virtual になれません（virtual 指定子は使用できません）。

269

構造体は、仮想メソッドを持つことが出来ません。

270

関数には本体が必要です。

271

システム関数（端末関数）のオーバーロードは禁止されています。

272

Const 指定子はクラスまたは構造体メンバ関数以外の関数では無効です。

274

constant メソッドのクラスメンバの変更は不可能です。

276

不適切な初期化シーケンス。

277

パラメータ初期値が不在（デフォルトパラメータの特定の宣言）。

278

デフォルトパラメータのオーバーライド（宣言と実装で異なる値）。

279

constant オブジェクトの 非constant メソッド呼び出しは禁止されています。

280

メンバアクセスにオブジェクトが必要（非クラス/構造にはポインタが設定されています）。

281

すでに宣言された構造体の名称は、宣言で使用することは出来ません。

284

（閉鎖した継承時の）不正な変換。

285

構造体と配列は、入力変数として使用することは出来ません。

286

Const 指定子は、コンストラクタ/デストラクタでは無効です。

287

datetime での不正な文字列式。

288

未知のプロパティ （#property）。

289

不正なプロパティ値。

290

#property での無効なプロパティインデックス。

291

Call のパラメータの省略 - <func (x,)>。

293

オブジェクトは参照によって渡される必要があります。

294

配列は参照によって渡される必要があります。

295

関数がエクスポート可能として宣言されました。

296

関数がエクスポート可能として宣言されませんでした。

297

インポートされた関数のエクスポートは禁止されています。

298

インポートされた関数はこのパラメータを持つことが出来ません（ポインタ及び動的配列、ポインタ、クラスなどを含むクラスまたは構造体を渡すことは禁止）。

299

クラスが必要です。

300

#import が閉じられませんでした。

302

型の不一致。

303

Extern 変数は既に初期化せれています。

304

エクスポートされた関数またはエントリーポイント が見つかりません。

305

明示的なコンストラクタの呼び出しは禁止です。

306

メソッドは constant として宣言されました。

307

メソッドは constant として宣言されませんでした。

308

リソースファイルの不正なサイズ。

309

不正なリソース名。

310

リソースファイルのオープンエラー。

311

リソースファイルの読み込みエラー。

312

未知のリソースタイプ。

313

リソースファイルへの不正なパス。

314

指定されたリソース名がすでに使用されています。

315

関数のようなマクロには引数が期待されます。

316

マクロ定義での予期しないシンボル。

317

マクロの仮パラメータでのエラー。

318

マクロのパラメータ数が無効。

319

マクロのパラメータが多すぎます。

320

マクロが複雑過ぎるので簡素化してください。

321

EnumToString() のパラメータは列挙のみです。

322

長すぎるリソース名。

323

サポートされていない画像形式（24ビットまたは32ビットの色深度を持つBMPのみがサポートされています）。

324

配列の演算子での宣言は出来ません。

325

関数はグローバルスコープなどで宣言出来ます。

326

現在のスコープでの宣言は出来ません。

327

ローカル変数の値を持つ静的変数の初期化は禁止です。

328

デフォルトコンストラクタを持たないオブジェクトの配列の不正宣言。

329

初期化リストコンストラクタのみで使用可能です。

330

初期化リストの後に関数定義がありません。

331

空の初期化リスト

332

コンストラクタでの配列の初期化は禁止です。

333

初期化リストでの親クラスのメンバの初期化は禁止です。

334

integer 型の式が期待されています。

335

配列に必要なメモリが最大値を超えます。

336

構造体に必要なメモリが最大値を超えます。

337

グローバルレベルで宣言された変数に必要なメモリが最大値を超えます。

338

ローカル変数に必要なメモリが最大値を超えます。

339

コンストラクタが定義されていません。

340

無効なアイコンファイル名。

341

指定されたパスでアイコンファイルが開けません。

342

アイコンファイルが不正でICOフォーマットでありません。

343

初期化リストを使用したクラス/構造体のコンストラクタでメンバの再初期化。

344

コンストラクタの初期化リストでの static メンバ の初期化は禁止です。

345

グローバルレベルでのクラス/構造体の非静的 メンバは 禁止です。

346

クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメンバの名称に一致します。

347

クラス/構造メソッドの名称が、以前に宣言されたメソッドの名称に一致します。

348

Virtual 関数は staticとして宣言出来ません。

349

const 修飾子は static 関数には使用できません。

350

コンストラクタ及びデストラクタは static になれません。

351

クラスまたは構造体の非静的 メンバ及びメソッドは static 関数からアクセス出来ません。

352

オーバーロード演算子（+、-、[]、++、-- 等）は operator キーワードの後ろに期待されます。

353

MQL5 ではオーバーロード出来ない演算子もあります。

354

定義と宣言が一致しません。

355

演算子に無効なパラメータ数が指定されています。

356

イベント処理の関数が見つかりません。

357

メソッドはエキスポート出来ません。

358

constant オブジェクトへのポインタは、非定数オブジェクトによって正規化出来ません。

359

クラステンプレートはまだサポートされていません。

360

関数テンプレートオーバーロードはまだサポートされていません。

361

関数テンプレートは適用出来ません。

362

関数テンプレートでのあいまいなパラメータ（複数のパラメータ型の適用が可能）。

363

関数テンプレートの引数を正規化するパラメータの型を決定することが出来ません。

364

関数テンプレート内の不正なパラメータ数。

365

関数テンプレートは virtualではいけません。

366

関数テンプレートはエキスポート出来ません。

367

関数テンプレートはインポート出来ません。

368

構造体はオブジェクトを含めません。

369

文字列配列や構造体はオブジェクトを含めません。

370

静的クラス/構造体のメンバは明示的に初期化される必要があります。

371

コンパイラの制限： 文字列は、65,535 を超える文字を含むことは出来ません。

372

一貫性の欠けた #ifdef/#endif

373

コピーコンストラクタが見つからないので、クラスオブジェクトを返すことは出来ません。

374

非静的メンバ及びメソッドを使用することが出来ません。

375

OnTesterInit() は OnTesterDeinit() なしでは利用が不可能です。

376

仮パラメータの再定義 '%s'。

377

__FUNCSIG__ 及び __FUNCTION__マクロは関数の本体外では使用できません。

378

不正な戻り型（構造体やポインタを返すDLLからインポートされた関数などに生成されます）。

379

テンプレート使用時のエラーです

380

使用していません

381

純粋仮想関数の宣言に使用できない構文です。"=NULL"もしくは"=0"が許可されています

382

仮想関数のみ純粋仮想関数の指定子("=NULL"または"=0")を伴う宣言を行うことができます

383

抽象クラスのインスタンスは作成できません

384

dynamic_castオペレーターを使用した動的動作の為には、タイプ定義はカスタムタイプのポインタである必要があります。

385

『関数へのポインタ』タイプを待っています

386

メソッドへのポインタはサポートされていません

387

エラー。関数へのポインタタイプを判別することができません

388

継承が閉じられている為にタイプの動作が利用できません

389

修飾子を持つ変数constは宣言時に初期化する必要があります

393

インターフェースではパブリックアクセスを持つメソッドのみが宣言できます

394

インターフェース内での不正なインターフェースのネスティング

395

インターフェースは他のインターフェースからのみ派生できます

396

インターフェースが期待されています

397

インターフェースはパブリック継承のみをサポートします。

398

インターフェースはメンバを含むことができません

399

インターフェースオブジェクトは直接作成できず、継承のみが使われます

400

指定子は前方宣言では使用できません

401

final指定子で宣言されているため、クラスからの継承は不可能です

402

final指定子で宣言されているメソッドは再定義できません

403

final指定子は仮想関数にのみ適用できます

404

override指定子でマークされたメソッドは実際には基本クラス関数をオーバーライドしません

405

指定子は関数の宣言のみで使用できますが、定義では使用できません

406

指定された型に型をキャストできません

407

型をresource変数に使用できません

408

プロジェクトファイルにエラーがあります

409

unionメンバとしては使用できません

410

名前の選択があいまいです。使用コンテキストは明示的に定義する必要があります

411

DLLから構造体を使用できません

412

delete指定しでマークされた関数は呼び出しできません

413

MQL4はサポートされていません。プログラムをコンパイルするには、MetaTrader 4ターミナルインストールフォルダーのMetaEditorを使用してください。