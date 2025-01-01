カスタム指標プロパティ
カスタム指標で使用出来る指標バッファの数に制限はありません。しかし SetIndexBuffer() 関数を使用して、指標バッファとして指定される配列のそれぞれに格納されるデータ型を指定する必要があります。値は ENUM_INDEXBUFFER_TYPE 列挙体の値のうちのいずれかです。
|
ID
|
説明
|
INDICATOR_DATA
|
描画するデータ。
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
色。
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
中間計算のための補助バッファ
カスタム指標には表示に活用できる多数の設定があります。これらの設定は、IndicatorSetDouble()、IndicatorSetInteger() 及び IndicatorSetString() 関数を使用して対応する指標のプロパティに行われます。指標のプロパティの識別子は ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 列挙にリストされています。
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
説明
|
プロパティ型
|
INDICATOR_DIGITS
|
指標値描画の精度。
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
指標ウィンドウの固定された高さ（プリプロセッサコマンド #property indicator_height）。
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
指標ウィンドウのレベル数。
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
レベルの線の色。
|
color modifier = level number
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
レベルの線のスタイル。
|
ENUM_LINE_STYLE modifier = level number
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
レベルの線の太さ。
|
int 修飾子 = レベル番号
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
indicator windowの固定最小値を。このプロパティは。 IndicatorSetInteger() 関数でのみ書き入れることができます
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
indicator windowの固定最小値。このプロパティは。 IndicatorSetInteger() 関数でのみ書き入れることができます
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
ID
|
説明
|
プロパティ型
|
INDICATOR_MINIMUM
|
指標ウィンドウの最小サイズ。
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
指標ウィンドウの最大サイズ。
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
レベル値。
|
double 修飾子 = レベル番号
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
ID
|
説明
|
プロパティ型
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
指標短縮名。
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
レベルの説明。
|
string modifier = level number
例：
|
//--- 指標の設定