//--- 指標の設定

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 2

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrLightSeaGreen

#property indicator_color2 clrRed

//--- 入力パラメータ

extern int KPeriod=5;

extern int DPeriod=3;

extern int Slowing=3;

//--- 指標バッファ

double MainBuffer[];

double SignalBuffer[];

double HighesBuffer[];

double LowesBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム指標を初期化する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 指標バッファマッピング

SetIndexBuffer(0,MainBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

//--- 精度を設定

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

//--- レベルを設定

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,80);

//--- サブウィンドウの最大値と最小値を設定する

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);

//--- インデックスが描画される最初のバーを設定する

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,KPeriod+Slowing-2);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,KPeriod+Slowing+DPeriod);

//--- 2 番目の線に STYLE_DOT スタイルを設定する

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_DOT);

//--- データウィンドウ の名称と指標サブウィンドウラベル

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Stoch("+KPeriod+","+DPeriod+","+Slowing+")");

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Main");

PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal");

//--- 線の描画を空の値に設定する

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- 初期化完了

}