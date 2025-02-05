Valute / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.93 USD 0.27 (3.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BVS ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.89 e ad un massimo di 7.25.
Segui le dinamiche di Bioventus Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BVS News
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
Intervallo Giornaliero
6.89 7.25
Intervallo Annuale
6.02 14.38
- Chiusura Precedente
- 7.20
- Apertura
- 7.25
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Minimo
- 6.89
- Massimo
- 7.25
- Volume
- 762
- Variazione giornaliera
- -3.75%
- Variazione Mensile
- -5.20%
- Variazione Semestrale
- -23.43%
- Variazione Annuale
- -42.30%
20 settembre, sabato