BVS: Bioventus Inc - Class A

6.93 USD 0.27 (3.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BVS ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.89 e ad un massimo di 7.25.

Segui le dinamiche di Bioventus Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.89 7.25
Intervallo Annuale
6.02 14.38
Chiusura Precedente
7.20
Apertura
7.25
Bid
6.93
Ask
7.23
Minimo
6.89
Massimo
7.25
Volume
762
Variazione giornaliera
-3.75%
Variazione Mensile
-5.20%
Variazione Semestrale
-23.43%
Variazione Annuale
-42.30%
20 settembre, sabato