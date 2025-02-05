통화 / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.93 USD 0.27 (3.75%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BVS 환율이 오늘 -3.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.89이고 고가는 7.25이었습니다.
Bioventus Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BVS News
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
일일 변동 비율
6.89 7.25
년간 변동
6.02 14.38
- 이전 종가
- 7.20
- 시가
- 7.25
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- 저가
- 6.89
- 고가
- 7.25
- 볼륨
- 762
- 일일 변동
- -3.75%
- 월 변동
- -5.20%
- 6개월 변동
- -23.43%
- 년간 변동율
- -42.30%
20 9월, 토요일