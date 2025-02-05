Devises / BVS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.93 USD 0.27 (3.75%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BVS a changé de -3.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.89 et à un maximum de 7.25.
Suivez la dynamique Bioventus Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BVS Nouvelles
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
- 4 Stocks to Buy on Trump’s Turbocharged News Cycle
- How Trump's New Cabinet Will Supercharge the Fourth Crypto Boom Trump's New Cabinet Will Supercharge Crypto
- 3 Reasons Why Trump's New Cabinet Will Supercharge the Fourth Crypto Boom
Range quotidien
6.89 7.25
Range Annuel
6.02 14.38
- Clôture Précédente
- 7.20
- Ouverture
- 7.25
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Plus Bas
- 6.89
- Plus Haut
- 7.25
- Volume
- 762
- Changement quotidien
- -3.75%
- Changement Mensuel
- -5.20%
- Changement à 6 Mois
- -23.43%
- Changement Annuel
- -42.30%
20 septembre, samedi