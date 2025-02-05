Валюты / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.84 USD 0.33 (4.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BVS за сегодня изменился на -4.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.76, а максимальная — 7.19.
Следите за динамикой Bioventus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.76 7.19
Годовой диапазон
6.02 14.38
- Предыдущее закрытие
- 7.17
- Open
- 7.15
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Low
- 6.76
- High
- 7.19
- Объем
- 1.286 K
- Дневное изменение
- -4.60%
- Месячное изменение
- -6.43%
- 6-месячное изменение
- -24.42%
- Годовое изменение
- -43.05%
