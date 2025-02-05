КотировкиРазделы
BVS: Bioventus Inc - Class A

6.84 USD 0.33 (4.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BVS за сегодня изменился на -4.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.76, а максимальная — 7.19.

Следите за динамикой Bioventus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.76 7.19
Годовой диапазон
6.02 14.38
Предыдущее закрытие
7.17
Open
7.15
Bid
6.84
Ask
7.14
Low
6.76
High
7.19
Объем
1.286 K
Дневное изменение
-4.60%
Месячное изменение
-6.43%
6-месячное изменение
-24.42%
Годовое изменение
-43.05%
