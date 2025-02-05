Währungen / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
7.20 USD 0.27 (3.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BVS hat sich für heute um 3.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.90 bis zu einem Hoch von 7.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bioventus Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BVS News
Tagesspanne
6.90 7.20
Jahresspanne
6.02 14.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.93
- Eröffnung
- 6.98
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Tief
- 6.90
- Hoch
- 7.20
- Volumen
- 534
- Tagesänderung
- 3.90%
- Monatsänderung
- -1.50%
- 6-Monatsänderung
- -20.44%
- Jahresänderung
- -40.05%
