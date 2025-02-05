Moedas / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
7.09 USD 0.16 (2.31%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BVS para hoje mudou para 2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.90 e o mais alto foi 7.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Bioventus Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BVS Notícias
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
Faixa diária
6.90 7.10
Faixa anual
6.02 14.38
- Fechamento anterior
- 6.93
- Open
- 6.98
- Bid
- 7.09
- Ask
- 7.39
- Low
- 6.90
- High
- 7.10
- Volume
- 217
- Mudança diária
- 2.31%
- Mudança mensal
- -3.01%
- Mudança de 6 meses
- -21.66%
- Mudança anual
- -40.97%
