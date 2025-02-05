Dövizler / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.93 USD 0.27 (3.75%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BVS fiyatı bugün -3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.89 ve Yüksek fiyatı olarak 7.25 aralığında işlem gördü.
Bioventus Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BVS haberleri
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
Günlük aralık
6.89 7.25
Yıllık aralık
6.02 14.38
- Önceki kapanış
- 7.20
- Açılış
- 7.25
- Satış
- 6.93
- Alış
- 7.23
- Düşük
- 6.89
- Yüksek
- 7.25
- Hacim
- 762
- Günlük değişim
- -3.75%
- Aylık değişim
- -5.20%
- 6 aylık değişim
- -23.43%
- Yıllık değişim
- -42.30%
21 Eylül, Pazar