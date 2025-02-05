Divisas / BVS
BVS: Bioventus Inc - Class A
6.93 USD 0.09 (1.32%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BVS de hoy ha cambiado un 1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.86, mientras que el máximo ha alcanzado 7.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bioventus Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BVS News
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Bioventus stock
- Bioventus (BVS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bioventus Q2 2025 slides: 6% organic growth despite revenue dip, FDA clearance boosts outlook
- Bioventus earnings matched, revenue topped estimates
- Bioventus receives FDA clearance for two pain management devices
- Cantor Fitzgerald initiates Bioventus stock with Overweight rating on growth potential
- bioventus inc. reports results of annual stockholders meeting
- Bioventus Inc. (BVS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Medical Device Firm Bioventus Stock Jumps On Upbeat 2025 Outlook, Cuts Debt By $48 Million - Bioventus (NASDAQ:BVS)
Rango diario
6.86 7.14
Rango anual
6.02 14.38
- Cierres anteriores
- 6.84
- Open
- 6.88
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Low
- 6.86
- High
- 7.14
- Volumen
- 826
- Cambio diario
- 1.32%
- Cambio mensual
- -5.20%
- Cambio a 6 meses
- -23.43%
- Cambio anual
- -42.30%
