SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5

SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario.

Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA.

L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA.
Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente..

È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile.
Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di segnali per l'utilità "CONTROL DEAL".
La simbiosi tra l'indicatore e questa utilità consente non solo di vedere il segnale, ma anche di concludere un affare in base ad esso.
Se vuoi lavorare in modo efficace con questi segnali, scarica l'utilità gratuita: SimSim Control Deal MT5.
I segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW" affascinano i trader per la loro ovvietà e chiarezza, il che li rende più interessanti rispetto agli advisor. La chiarezza visiva dell'indicatore si rivela nel momento in cui appare la freccia: è il momento di aprire una posizione! Al contrario, quando si ricorre ai consulenti, gli eventi spesso si svolgono in modo velato e non è sempre chiaro al trader il motivo per cui è stata avviata una determinata operazione, poiché molto rimane nascosto dietro le quinte degli algoritmi. In questi indicatori tutto è trasparente e accessibile! È possibile utilizzare questi indicatori singolarmente o in combinazione, il che apre nuovi orizzonti di analisi. Le opzioni degli indicatori offrono una varietà di download e le loro possibilità sono infinite. Nessuna restrizione ostacolerà il tuo successo, perché potrai utilizzare centinaia di indicatori contemporaneamente, creando strategie e combinazioni uniche che ti consentiranno di ottenere la massima efficienza nel trading.
Parametri indicatori solo per lavorare con "CONTROL DEAL"
  • Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni:
  • Non offerte, offerte ACQUISTA e VENDI, offerte solo ACQUISTA, offerte solo VENDITA
  • Barra di partenza per il calcolo dell'indicatore per l'apertura della posizione. Il numero di barra iniziale predefinito per l'apertura di una posizione è 1.
  • Elenco degli intervalli di tempo per il funzionamento dell'indicatore (60, H4, D1...). Elenco degli intervalli di tempo per i segnali da cui verranno aperte le negoziazioni.
Elenco completo degli indicatori della serie "SimSim ARROW".
  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku


Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.53 (30)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Candle Fusion Pro — Riconoscimento dei pattern + Filtro di tendenza + Filtro di momentum (Nessun repaint) Rileva potenti pattern di candele giapponesi e conferma la loro forza con analisi in tempo reale di trend e momentum. Candle Fusion Pro è lo strumento visivo definitivo per i trader che si affidano a precisione del price action , struttura del trend e conferme multilivello . Funzionalità principali Entrata basata su pattern : Rileva oltre 10 pattern avanzati giapponesi , tra cui: Shooting
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicatori
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicatori
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Half ma
Artem Svistunov
Indicatori
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicatori
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.63 (140)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risch
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicatori
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicatori
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicatori
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (26)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
TPTSyncX
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso. 3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro Basta sovraccarico di grafici. Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias. Compatibile con tutte le valute, criptova
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicatori
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicatori
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicatori
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicatori
Ti presentiamo   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre colorate di faci
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Directions MT5 - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [ Download PDF ] CDV Swing Aggressive Score Guide : [ Download PDF ] Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta vo
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Altri dall’autore
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità apre le operazioni in base ai segnali degli indicatori della serie "SimSim ARROW" . Versione per MetaTrader 4 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite var
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilità
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicatori
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku e sulla MA media costruita su questa linea. Segnale Compra o Vendi: questo è il punto di intersezione di due linee!!! Io stesso uso spesso la linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku per il trading, se il prezzo è PIÙ ALTO, considero solo ACQUISTI, se solo VENDITE sono PIÙ BASSO. E dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e aver formato la linea KijunSen MA, sono comparsi i punti di intersezio
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per effettuare operazioni di trading. Versione per MetaTrader 4 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione.  Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni b
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku, su cui è costruita la media mobile MA. I segnali di acquisto o vendita si verificano quando queste due linee si incrociano. Utilizzo spesso la linea dell'indicatore KijunSen per il mio trading: quando il prezzo è SOPRA questa linea, mi concentro esclusivamente sull'ACQUISTO, mentre quando è SOTTO mi concentro sulla VENDITA. Inoltre, dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e creato la medi
SimSim Arrow RSI MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow RSI è un indicatore standard "Relative Strength Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta . Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. Modifica del livello zero dell'indicatore. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno a
SimSim Arrow Stochastic MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate
SimSim Multiple ADX MT5
Aleksandr Tyunev
Experts
Serie Expert: Consulente SimSim Multiple ADX MT5. Multivaluta e multiperiodo, utilizza l'indicatore standard ADX (Average Directional Movement Index). L'advisor lavora con i dati ottenuti come risultato dell'ottimizzazione. Tre passaggi per generare file di origine affinché l'advisor possa funzionare. Passo 1. Creiamo un file ????.Xml.      T_Tf = H1 - Selezione della fascia oraria. Lasso di tempo.      K_Period = 21 - Periodo di media.      P_Prof = 0 - Prendi profitto. Livello di profitto
SimSim Multiple ADXWilder MT5
Aleksandr Tyunev
Experts
Serie Expert: SimSim Multiple ADXWilder MT5 Advisor. Multivaluta e multiperiodo, utilizza l'indicatore ADXWilder (Average Directional Movement Index di Welles Wilder). L'advisor lavora con i dati ottenuti come risultato dell'ottimizzazione. Tre passaggi per generare file di origine affinché l'advisor possa funzionare. Passo 1. Creiamo un file ????.Xml.      T_Tf = H1 - Selezione della fascia oraria. Lasso di tempo.      K_Period = 21 - Periodo di media.      P_Prof = 0 - Prendi profitto. Li
SimSim Arrow BEAR MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BEAR è un indicatore "Bears Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore
SimSim Arrow ADX MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow ADX è un indicatore standard "Average Directional Movement Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile. Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di se
SimSim Arrow MACD MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow MACD è un indicatore standard di "Convergenza/Divergenza delle medie mobili", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera segnali freccia 1 o 2: La linea principale attraversa il livello zero +- Delta La linea del segnale attraversa il livello z
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale del
SimSim Arrow Bulls MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BULLS è un indicatore "Bulls Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicator
SimSim Arrow CCI MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow CCI è un indicatore standard del "Commodity Channel Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 4 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta . Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. Modifica del livello zero dell'indicatore. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Simple Signal è un indicatore a freccia proprietario. Versione per MetaTrader 4 Si tratta di un indicatore molto semplice, ha un solo parametro, il periodo per il calcolo dell'indicatore. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile. Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da
SimSim Arrow Ichimoku MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Ichimoku è un indicatore standard "Ichimoku Kinko Hyo", ma una versione a freccia. Versione per MetaTrader 4 L'indicatore genera i segnali 1 e 2. La linea Kijun-sen attraversa la linea dei prezzi.  La linea Kijun-sen attraversa la linea Tenkan-sen Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositi
SimSim 10 Strategy for Gold MT5
Aleksandr Tyunev
Experts
Questo robot di trading è progettato specificamente per il trading dell'oro. Include una dozzina di strategie di trading, nove delle quali si basano su indicatori standard, mentre una utilizza una metodologia proprietaria unica. Ogni strategia offre fino a cento opzioni per aprire, chiudere e mantenere una transazione per l'intera durata della sua detenzione. Per un trading redditizio, l'utente deve selezionare strategie adatte e impostare la frequenza di generazione dei segnali di trading per c
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione