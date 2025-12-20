Dread Scalper MT4
- Experts
- Burak Baltaci
- Versione: 1.8
- Attivazioni: 10
Avviso sui rischi
AVVISO IMPORTANTE: “DREAD SCALPER” utilizza strategie aggressive di grid trading e martingala. Ciò può comportare perdite significative per gli investitori inesperti.
Il trading sul mercato dei cambi con margine comporta un livello di rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'elevato grado di leva finanziaria può giocare a vostro sfavore così come a vostro favore. Prima di decidere di investire in valuta estera, dovresti valutare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio.
Rischi del trading grid:
Può accumulare forti perdite in caso di tendenze marcate.
Richiede un margine sufficiente per mantenere le posizioni.
La strategia martingala aumenta le dimensioni delle posizioni.
Non adatto a conti con capitale limitato.
È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati al trading in valuta estera e, in caso di dubbi, chiedere consiglio a un consulente finanziario indipendente.
I rendimenti passati NON sono indicativi dei risultati futuri.
DREAD SCALPER - EA professionale per il grid trading
Panoramica
DREAD SCALPER è un sofisticato sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4 & MetaTrader 5, che utilizza strategie avanzate di grid trading combinate con una gestione intelligente dei lotti per cogliere i movimenti di mercato in entrambe le direzioni.
Caratteristiche principali
Dashboard professionale
Monitoraggio in tempo reale: visualizzazione in tempo reale del saldo del conto, del capitale proprio e del margine libero
Monitoraggio delle posizioni: monitoraggio separato delle posizioni di ACQUISTO/VENDITA con indicatori di profitto/perdita
Interfaccia pulita: pannello scuro, completamente opaco, che non ostacola l'analisi dei grafici
Aggiornamenti dinamici: indicatori di profitto codificati a colori (verde per il profitto, rosso per la perdita)
Strategia di trading
Sistema a griglia bidirezionale: apre posizioni sia in direzione di ACQUISTO che di VENDITA
Punti di ingresso intelligenti: distanza configurabile tra i livelli della griglia
Dimensionamento adattivo dei lotti: aumento progressivo dei lotti utilizzando formule matematiche
Opzione di seguire il trend: può seguire le tendenze di mercato quando abilitata
Gestione del rischio
Limiti di posizione: protezione massima delle operazioni di ACQUISTO/VENDITA (impostazione predefinita: 10 ciascuna)
Protezione Stop Loss: limiti di perdita massima configurabili
Obiettivi Take Profit: presa di profitto automatizzata a livelli specificati
Trailing Stop: tre modalità - basata su candele, frattali o pip fissi
Controlli avanzati
Filtro temporale: negoziazione solo durante le ore specificate
Numero magico: identificatore univoco per il tracciamento degli ordini EA
Controllo dello slippage: protezione contro la volatilità del mercato
Regolazione del passo della griglia: regolazione fine della densità della griglia in base alle condizioni di mercato
Come funziona
Meccanismo di trading a griglia
DREAD SCALPER crea una griglia di ordini in sospeso attorno al prezzo corrente:
Movimento del prezzo:
↑ VENDI ← VENDI ← VENDI ← Prezzo corrente → COMPRA → COMPRA → COMPRA ↓
Quando il prezzo si muove:
Gli ordini vengono attivati automaticamente
Vengono creati nuovi livelli di griglia
I profitti si accumulano da più posizioni
Le perdite vengono gestite attraverso una media intelligente
Formula di calcolo del lotto
Nuovo lotto = Lotto iniziale × (K_Lotto)^Livello + (Livello × Lotto aggiuntivo)
Esempio con valori predefiniti (Lotto=0,1, K_Lotto=1,5): Livello 1: 0,10 lotti Livello 2: 0,15 lotti Livello 3: 0,23 lotti Livello 4: 0,34 lotti Livello 5: 0,51 lotti
Guida alla configurazione
Parametri essenziali
Controllo del trading
Acquisto - Abilita/Disabilita gli ordini di ACQUISTO (Impostazione predefinita: TRUE)
Vendita - Abilita/Disabilita gli ordini di VENDITA (Impostazione predefinita: TRUE)
Primo ordine - Consenti l'inserimento del primo ordine (Impostazione predefinita: TRUE)
OpenTrend - Segui la direzione del trend (Impostazione predefinita: FALSE)
Impostazioni della griglia
Primo passo - Distanza per il primo ordine in pip (Impostazione predefinita: 10)
Step - Distanza tra i livelli della griglia in pip (impostazione predefinita: 30)
MinDistance - Distanza minima tra gli ordini (impostazione predefinita: 30)
GridStep - Numero di ordini per livello della griglia (impostazione predefinita: 5)
Gestione dei lotti
lot - Dimensione iniziale del lotto (impostazione predefinita: 0,1)
K_Lot - Moltiplicatore del lotto per livello (impostazione predefinita: 1,5)
PlusLot - Incremento lotto aggiuntivo (Predefinito: 0,0)
DigitsLot - Precisione decimale per i lotti (Predefinito: 2)
Parametri di rischio
MaxLoss - Perdita massima consentita (Predefinito: 100000)
MaxLossCloseAll - Soglia di perdita per chiudere tutto (Predefinito: 10,0)
StopProfit - Obiettivo di take profit (Predefinito: 50,0)
StopLoss - Livello di stop loss (Predefinito: 100000)
Limiti di sicurezza
MaxBuyTrades - Posizioni BUY massime (Predefinito: 10)
MaxSellTrades - Posizioni SELL massime (Predefinito: 10)
EnableLimits - Attiva limiti di posizione (Predefinito: TRUE)
Trailing Stop
TrailingStop - Modalità: 0=Off, 1=Candela, 2=Frattali, >2=Pips (Predefinito: 1)
TrailingActivation - Soglia di profitto per l'attivazione (Predefinito: 30)
TrailingPoints - Distanza di trailing in pips (Predefinito: 30)
EveryTakeProfit - TP ordine individuale (Predefinito: 10)
Filtro temporale
UseTimeFilter - Abilita orari di trading (Predefinito: FALSE)
StartHour - Ora di inizio trading (Predefinito: 8)
EndHour - Ora di fine trading (Predefinito: 23)
Sistema
Magic - Identificatore EA univoco (Predefinito: 8084)