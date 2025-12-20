Dread Scalper MT4

TrendBite MT5 Burak Baltaci Indicatori

TrendBite v1.5 - Indicatore professionale di monitoraggio dei trend Sviluppatore: 8aLt4 Versione: 1.5 Piattaforma: MetaTrader 5 Panoramica TrendBite v1.5 è un indicatore di analisi tecnica avanzato progettato per individuare i cambiamenti di tendenza sul mercato e fornire agli investitori segnali di acquisto e vendita chiari. Basato sull'algoritmo delle bande di Bollinger, questo strumento rileva con precisione le inversioni di tendenza ed è ideale sia per i principianti che per i trader