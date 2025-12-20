Dread Scalper MT4

Avviso sui rischi

AVVISO IMPORTANTE: “DREAD SCALPER” utilizza strategie aggressive di grid trading e martingala. Ciò può comportare perdite significative per gli investitori inesperti.




Il trading sul mercato dei cambi con margine comporta un livello di rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'elevato grado di leva finanziaria può giocare a vostro sfavore così come a vostro favore. Prima di decidere di investire in valuta estera, dovresti valutare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio.


Rischi del trading grid:


Può accumulare forti perdite in caso di tendenze marcate.

Richiede un margine sufficiente per mantenere le posizioni.

La strategia martingala aumenta le dimensioni delle posizioni.

Non adatto a conti con capitale limitato.

È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati al trading in valuta estera e, in caso di dubbi, chiedere consiglio a un consulente finanziario indipendente.


I rendimenti passati NON sono indicativi dei risultati futuri.




DREAD SCALPER - EA professionale per il grid trading

Panoramica

DREAD SCALPER è un sofisticato sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4 & MetaTrader 5, che utilizza strategie avanzate di grid trading combinate con una gestione intelligente dei lotti per cogliere i movimenti di mercato in entrambe le direzioni.




Caratteristiche principali


Dashboard professionale

Monitoraggio in tempo reale: visualizzazione in tempo reale del saldo del conto, del capitale proprio e del margine libero

Monitoraggio delle posizioni: monitoraggio separato delle posizioni di ACQUISTO/VENDITA con indicatori di profitto/perdita

Interfaccia pulita: pannello scuro, completamente opaco, che non ostacola l'analisi dei grafici

Aggiornamenti dinamici: indicatori di profitto codificati a colori (verde per il profitto, rosso per la perdita)

Strategia di trading

Sistema a griglia bidirezionale: apre posizioni sia in direzione di ACQUISTO che di VENDITA

Punti di ingresso intelligenti: distanza configurabile tra i livelli della griglia

Dimensionamento adattivo dei lotti: aumento progressivo dei lotti utilizzando formule matematiche

Opzione di seguire il trend: può seguire le tendenze di mercato quando abilitata

Gestione del rischio

Limiti di posizione: protezione massima delle operazioni di ACQUISTO/VENDITA (impostazione predefinita: 10 ciascuna)

Protezione Stop Loss: limiti di perdita massima configurabili

Obiettivi Take Profit: presa di profitto automatizzata a livelli specificati

Trailing Stop: tre modalità - basata su candele, frattali o pip fissi

Controlli avanzati

Filtro temporale: negoziazione solo durante le ore specificate

Numero magico: identificatore univoco per il tracciamento degli ordini EA

Controllo dello slippage: protezione contro la volatilità del mercato

Regolazione del passo della griglia: regolazione fine della densità della griglia in base alle condizioni di mercato

Come funziona

Meccanismo di trading a griglia

DREAD SCALPER crea una griglia di ordini in sospeso attorno al prezzo corrente:


Movimento del prezzo:


↑ VENDI ← VENDI ← VENDI ← Prezzo corrente → COMPRA → COMPRA → COMPRA ↓


Quando il prezzo si muove:


Gli ordini vengono attivati automaticamente

Vengono creati nuovi livelli di griglia

I profitti si accumulano da più posizioni

Le perdite vengono gestite attraverso una media intelligente

Formula di calcolo del lotto

Nuovo lotto = Lotto iniziale × (K_Lotto)^Livello + (Livello × Lotto aggiuntivo)

Esempio con valori predefiniti (Lotto=0,1, K_Lotto=1,5): Livello 1: 0,10 lotti Livello 2: 0,15 lotti Livello 3: 0,23 lotti Livello 4: 0,34 lotti Livello 5: 0,51 lotti


Guida alla configurazione

Parametri essenziali

Controllo del trading

Acquisto - Abilita/Disabilita gli ordini di ACQUISTO (Impostazione predefinita: TRUE)

Vendita - Abilita/Disabilita gli ordini di VENDITA (Impostazione predefinita: TRUE)

Primo ordine - Consenti l'inserimento del primo ordine (Impostazione predefinita: TRUE)

OpenTrend - Segui la direzione del trend (Impostazione predefinita: FALSE)

Impostazioni della griglia

Primo passo - Distanza per il primo ordine in pip (Impostazione predefinita: 10)

Step - Distanza tra i livelli della griglia in pip (impostazione predefinita: 30)

MinDistance - Distanza minima tra gli ordini (impostazione predefinita: 30)

GridStep - Numero di ordini per livello della griglia (impostazione predefinita: 5)

Gestione dei lotti

lot - Dimensione iniziale del lotto (impostazione predefinita: 0,1)

K_Lot - Moltiplicatore del lotto per livello (impostazione predefinita: 1,5)

PlusLot - Incremento lotto aggiuntivo (Predefinito: 0,0)

DigitsLot - Precisione decimale per i lotti (Predefinito: 2)

Parametri di rischio

MaxLoss - Perdita massima consentita (Predefinito: 100000)

MaxLossCloseAll - Soglia di perdita per chiudere tutto (Predefinito: 10,0)

StopProfit - Obiettivo di take profit (Predefinito: 50,0)

StopLoss - Livello di stop loss (Predefinito: 100000)

Limiti di sicurezza

MaxBuyTrades - Posizioni BUY massime (Predefinito: 10)

MaxSellTrades - Posizioni SELL massime (Predefinito: 10)

EnableLimits - Attiva limiti di posizione (Predefinito: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop - Modalità: 0=Off, 1=Candela, 2=Frattali, >2=Pips (Predefinito: 1)

TrailingActivation - Soglia di profitto per l'attivazione (Predefinito: 30)

TrailingPoints - Distanza di trailing in pips (Predefinito: 30)

EveryTakeProfit - TP ordine individuale (Predefinito: 10)

Filtro temporale

UseTimeFilter - Abilita orari di trading (Predefinito: FALSE)

StartHour - Ora di inizio trading (Predefinito: 8)

EndHour - Ora di fine trading (Predefinito: 23)

Sistema

Magic - Identificatore EA univoco (Predefinito: 8084)



Altri dall’autore
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicatori
Ciao a tutti, Vi spiegherò come utilizzare gratuitamente la funzione “All in One Screen”, che consente di visualizzare più punti dati contemporaneamente su un unico indicatore e su tre diversi schermi. Innanzitutto, quali indicatori vengono utilizzati? ; Livelli di Fibonacci Livelli FVG e OrderBlock Indicatore Ichimoku Envelopes, bande di Bollinger Canali di Donchian Aree di ritest Aree di supporto e resistenza Indicatori stocastici e, infine, indicatori ATR. 1. Cosa c'è nella schermata
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
Indicatori
SWING TRADE CONCEPT WHAT IS IT FOR? An MT4 indicator designed for swing trading. It captures trend reversals using SuperTrend logic and displays TP points with automatic Fibonacci levels. HOW DOES IT WORK? 1. Trend Tracking Uses an ATR-based SuperTrend algorithm. It signals when the price trend breaks. 2. Signal Generation Trend reverses upward → Green BUY box + arrow (below the candle) Trend reverses downward → Red SELL box + arrow (above the candle) 3. Fibonacci Targets Automatically
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicatori
Panoramica OrderBlock Zone è un indicatore MetaTrader 4 avanzato che rileva e visualizza automaticamente le aree di negoziazione istituzionali (Order Blocks) presenti sul mercato. Seguendo le tracce lasciate dai grandi operatori (banche, hedge fund), determina i potenziali livelli di supporto e resistenza. Caratteristiche principali Rilevamento automatico degli OrderBlock Analisi basata sui frattali: identifica i punti di inversione di tendenza più significativi con un'analisi frattale su 36
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicatori
Panoramica OrderBlock Zone è un indicatore MetaTrader 4 avanzato che rileva e visualizza automaticamente le aree di negoziazione istituzionali (Order Blocks) presenti sul mercato. Seguendo le tracce lasciate dai grandi operatori (banche, hedge fund), determina i potenziali livelli di supporto e resistenza. Caratteristiche principali Rilevamento automatico degli OrderBlock Analisi basata sui frattali: identifica i punti di inversione di tendenza più significativi con un'analisi frattale su 36
FREE
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicatori
TrendBite v1.5 - Indicatore professionale di monitoraggio dei trend Sviluppatore: 8aLt4 Versione: 1.5 Piattaforma: MetaTrader 5 Panoramica TrendBite v1.5 è un indicatore di analisi tecnica avanzato progettato per individuare i cambiamenti di tendenza sul mercato e fornire agli investitori segnali di acquisto e vendita chiari. Basato sull'algoritmo delle bande di Bollinger, questo strumento rileva con precisione le inversioni di tendenza ed è ideale sia per i principianti che per i trader
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Experts
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicatori
TrendBite v1.5 - Indicatore professionale di monitoraggio dei trend Sviluppatore: 8aLt4 Versione: 1.5 Piattaforma: MetaTrader 4 Panoramica TrendBite v1.5 è un indicatore di analisi tecnica avanzato progettato per individuare i cambiamenti di tendenza sul mercato e fornire agli investitori segnali di acquisto e vendita chiari. Basato sull'algoritmo delle bande di Bollinger, questo strumento rileva con precisione le inversioni di tendenza ed è ideale sia per i principianti che per i trader
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Experts
NOSTRADAMUS X SCALPER Coppia consigliata: Oro Intervallo di tempo consigliato: M15 Robot professionale che individua i picchi e i minimi del mercato Nostradamus è un sistema di trading completamente automatizzato che cattura con precisione i punti di svolta del mercato. Funziona giorno e notte, prende decisioni senza emozioni e massimizza i tuoi profitti! PERCHÉ NOSTRADAMUS? Sistema di ingresso intelligente Rileva automaticamente i punti di inversione di tendenza In
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Experts
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
Vortex Flow MT5
Burak Baltaci
Experts
Overview VortexFlow EA is an advanced Expert Advisor that uses Smart Money Concepts (SMC) and Price Action principles. It performs automated trading with Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps, and ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure) analysis. Key Features 1. Market Structure Analysis Higher High (HH): New peaks in uptrend Lower Low (LL): New lows in downtrend Higher Low (HL): Rising lows in uptrend Lower High (LH): Falling highs in downtrend Automatic trend detec
Swing Trade Concept MT5
Burak Baltaci
Indicatori
SWING TRADE CONCEPT WHAT IS IT FOR? An MT5 indicator designed for swing trading. It captures trend reversals using SuperTrend logic and displays TP points with automatic Fibonacci levels. HOW DOES IT WORK? 1. Trend Tracking Uses an ATR-based SuperTrend algorithm. It signals when the price trend breaks. 2. Signal Generation Trend reverses upward → Green BUY box + arrow (below the candle) Trend reverses downward → Red SELL box + arrow (above the candle) 3. Fibonacci Targets Automatically
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione