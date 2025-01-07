Rigonstructor

Questo è un costruttore. Cioè, il creatore di strategie. E non solo. Questo è un indicatore di segnale per la maggior parte degli indicatori standard integrati in MetaTrader 5. Combina i tuoi indicatori in una freccia di segnale. Ad esempio, hai una strategia e devi scoprirne la redditività, includere le voci necessarie nel menu e ottenere statistiche. E se non hai una strategia, portala su Internet o creane una tua. Rigonstruktor ti aiuterà in tutto questo. Il kit include strategie già pronte per Forex, scalping e opzioni binarie. Le istruzioni di testo sono incluse. Le lezioni di formazione video sono già pronte per te. C'è anche una chat di Telegram per supporto e aiuto. Prendi e collega gli indicatori. Prendi una freccia. Esplora le strategie. Osserva le statistiche e trai le tue conclusioni. Il designer ha tutto per questo. E un filtro temporale e molte varianti. Puoi sempre chiedere e scoprire nella chat di supporto e aiuto. Le versioni del costruttore verranno aggiornate, aggiungendo sempre più indicatori.