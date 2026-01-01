Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Utilità
- Joas Da Silva Veiga
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Pannello di trading,Trading manuale,Gestione ordini,Gestione del rischio,Trade Manager,Assistente di trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping
JoOrderTrade Plus – Pannello di Trading Avanzato per MT5
Due avvisi estremamente importanti
Per il corretto funzionamento dello strumento, è OBBLIGATORIO abilitare l’opzione "Algo Trading" nelle impostazioni di MetaTrader 5. Senza questa attivazione, il pannello non funzionerà.
Il pannello JoOrderTrade Plus può presentare alcuni piccoli bug su determinati pulsanti per specifici tipi di utenti, come testo disallineato su alcuni pulsanti e pulsanti che superano i limiti del pannello. Questo accade perché alcune risoluzioni dello schermo e impostazioni di ridimensionamento sono estremamente elevate.
Se questo accade a te, non preoccuparti: ciò non influisce direttamente sulle funzionalità principali del pannello. Stiamo lavorando intensamente per correggere questi bug nei prossimi aggiornamenti del pannello.
Avviso: Un video tutorial sarà disponibile a breve con spiegazioni su come il pannello funziona nella pratica.
Si prega di attendere.
Si prega di notare che il video può essere visualizzato solo tramite il sito web MQL5.
Il video sarà disponibile in due lingue: Inglese e Portoghese.
Se parli portoghese, cambia la lingua del sito per guardare il video in portoghese.
Cosa fa?
JoOrderTrade Plus è un pannello di trading professionale e altamente personalizzabile che consente di eseguire operazioni nel mercato finanziario con un solo clic direttamente sul grafico. Il pannello combina velocità, precisione e un’interfaccia intuitiva per rendere il trading più efficiente.
Caratteristiche principali:
Ordini di Mercato: Acquisto e vendita istantanei
Ordini Pendenti: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Ordini Bid/Ask: Esecuzione diretta ai prezzi di acquisto e vendita
Sistema OCO: One Cancels Other per la gestione automatica di TP/SL
Gestione delle Posizioni: Chiudere, invertire, cancellare ordini pendenti
Statistiche in Tempo Reale: Risultato giornaliero, profitto aperto, commissioni
Hotkey Configurabili: Tasti di scelta rapida per tutte le operazioni
Interfaccia Bilingue: Portoghese e Inglese e in futuro potranno essere aggiunte ulteriori lingue dell’interfaccia.
Per chi è?
JoOrderTrade Plus è ideale per:
Trader principianti che desiderano un’interfaccia semplice e diretta
Trader esperti che necessitano di velocità ed efficienza
Scalper che operano con più entrate e uscite rapide
Day trader che richiedono un controllo preciso delle posizioni
Qualsiasi trader che desideri sostituire il terminale predefinito MetaTrader con una soluzione più efficiente
Come si usa?
Configurazione Iniziale:
Abilitare Algo Trading: In MetaTrader 5, vai su Tools > Options > Expert Advisors e seleziona “Allow Algo Trading”
Collegare al grafico: Trascina il file .ex5 su qualsiasi grafico
Posizionamento del pannello: Configura la posizione (Sinistra/Destra) nelle impostazioni
Regolare la scala: Usa i pulsanti “+” e “−” o la rotellina del mouse per regolare la dimensione
Operazioni di Base:
BUY / SELL: Clicca sui pulsanti verde/rosso per ordini di mercato
C BID / V ASK: Ordini limite ai prezzi di acquisto/vendita
CLOSE: Chiude tutte le posizioni aperte
INVERT: Inverte la direzione delle posizioni correnti
CANCEL: Rimuove tutti gli ordini pendenti
CANCEL + CLOSE: Chiude le posizioni e cancella gli ordini pendenti
Hotkey Principali:
B: Acquisto a mercato
S: Vendita a mercato
X: Chiudi tutto
I: Inverti posizioni
C: Cancella ordini pendenti
M: Minimizza / Ripristina pannello
SHIFT: Modalità Buy pendente (trascina e clicca sul grafico)
AltGr: Modalità Sell pendente (trascina e clicca sul grafico)
Impostazioni Avanzate:
Take Profit / Stop Loss: Imposta valori predefiniti e abilita/disabilita usando i pulsanti T/S
Lotti Preimpostati: 8 pulsanti di lotti configurabili
Colori Personalizzabili: Cambia colori di sfondo, pulsanti e testo
Animazioni: Abilita effetti visivi per un feedback migliore
Ridimensionamento Automatico: Il pannello si adatta automaticamente alla dimensione dello schermo
Cosa NON fa?
JoOrderTrade Plus è un pannello di esecuzione manuale e NON include:
Segnali automatici di acquisto o vendita
Analisi tecnica o indicatori
Robot di trading automatizzati
Gestione automatica del rischio (trailing stop, stop loss mobile)
Backtesting o ottimizzazione delle strategie
Avvisi sonori (solo visivi)
Importante: Questo strumento richiede l’intervento manuale del trader per tutte le decisioni di ingresso e uscita dal mercato.
Avviso sui Rischi
AVVISO IMPORTANTE: Il trading nei mercati finanziari comporta un rischio significativo di perdita di capitale. JoOrderTrade Plus è uno strumento di esecuzione e non garantisce profitti né protegge dalle perdite.
Raccomandazioni:
Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere
Usa sempre uno stop loss appropriato
Testa lo strumento su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale
Consulta un consulente finanziario se necessario
Lo sviluppatore non è responsabile delle perdite finanziarie
Configurazione Richiesta
Per funzionare correttamente, è necessario abilitare l’opzione "Algo Trading" nelle impostazioni di MetaTrader 5.
Miglioramenti dalla Versione Simple alla Plus
Architettura di Ridimensionamento Avanzata:
Ridimensionamento automatico basato sulla risoluzione dello schermo
Pulsanti “+ / −” per la regolazione manuale della dimensione
Scala da 0.70x a 1.25x con preferenze salvate
Layout responsive che si adatta al ridimensionamento della finestra
Personalizzazione Visiva Completa:
Oltre 20 colori configurabili individualmente
Colori specifici per ordini pendenti
Sfondo RGB personalizzabile
Sistema di colori dinamico basato su profitto/perdita
Funzionalità Aggiuntive:
Minimizzazione del pannello (tasto M o pulsante)
8 pulsanti di lotti preimpostati configurabili
Sistema OCO migliorato con visualizzazione sul grafico
Statistiche basate sul simbolo (non più globali)
Backup dei file per la persistenza dei dati
Hotkey di emergenza (R per rimozione rapida)
Miglioramenti Tecnici:
Architettura del layout robusta con registrazione dei controlli
Calcolo automatico delle posizioni basato sulla scala
Sistema dei risultati corretto utilizzando GMT
Prestazioni ottimizzate con cooldown dei clic
Importanti correzioni di bug dalla versione precedente
Esperienza Utente:
Interfaccia più professionale e organizzata
Feedback visivo immediato per tutte le azioni
Tooltip informativi in modalità pendente
Stato ON/OFF visibile per TP/SL
Divisori visivi migliorati
Pulsanti più grandi e più facili da cliccare
JoOrderTrade Plus rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla versione semplice, offrendo un’esperienza di trading più fluida, personalizzabile e professionale per tutti i tipi di trader.