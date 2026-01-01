Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Pannello di trading,Trading manuale,Gestione ordini,Gestione del rischio,Trade Manager,Assistente di trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping









JoOrderTrade Plus – Pannello di Trading Avanzato per MT5

Due avvisi estremamente importanti

Per il corretto funzionamento dello strumento, è OBBLIGATORIO abilitare l’opzione "Algo Trading" nelle impostazioni di MetaTrader 5. Senza questa attivazione, il pannello non funzionerà. Il pannello JoOrderTrade Plus può presentare alcuni piccoli bug su determinati pulsanti per specifici tipi di utenti, come testo disallineato su alcuni pulsanti e pulsanti che superano i limiti del pannello. Questo accade perché alcune risoluzioni dello schermo e impostazioni di ridimensionamento sono estremamente elevate.

Se questo accade a te, non preoccuparti: ciò non influisce direttamente sulle funzionalità principali del pannello. Stiamo lavorando intensamente per correggere questi bug nei prossimi aggiornamenti del pannello.

Avviso: Un video tutorial sarà disponibile a breve con spiegazioni su come il pannello funziona nella pratica.

Si prega di attendere.

Si prega di notare che il video può essere visualizzato solo tramite il sito web MQL5.

Il video sarà disponibile in due lingue: Inglese e Portoghese.

Se parli portoghese, cambia la lingua del sito per guardare il video in portoghese.

Cosa fa?

JoOrderTrade Plus è un pannello di trading professionale e altamente personalizzabile che consente di eseguire operazioni nel mercato finanziario con un solo clic direttamente sul grafico. Il pannello combina velocità, precisione e un’interfaccia intuitiva per rendere il trading più efficiente.

Caratteristiche principali:

Ordini di Mercato: Acquisto e vendita istantanei

Ordini Pendenti: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Ordini Bid/Ask: Esecuzione diretta ai prezzi di acquisto e vendita

Sistema OCO: One Cancels Other per la gestione automatica di TP/SL

Gestione delle Posizioni: Chiudere, invertire, cancellare ordini pendenti

Statistiche in Tempo Reale: Risultato giornaliero, profitto aperto, commissioni

Hotkey Configurabili: Tasti di scelta rapida per tutte le operazioni

Interfaccia Bilingue: Portoghese e Inglese e in futuro potranno essere aggiunte ulteriori lingue dell’interfaccia.

Per chi è?

JoOrderTrade Plus è ideale per:

Trader principianti che desiderano un’interfaccia semplice e diretta

Trader esperti che necessitano di velocità ed efficienza

Scalper che operano con più entrate e uscite rapide

Day trader che richiedono un controllo preciso delle posizioni

Qualsiasi trader che desideri sostituire il terminale predefinito MetaTrader con una soluzione più efficiente

Come si usa?

Configurazione Iniziale:

Abilitare Algo Trading: In MetaTrader 5, vai su Tools > Options > Expert Advisors e seleziona “Allow Algo Trading”

Collegare al grafico: Trascina il file .ex5 su qualsiasi grafico

Posizionamento del pannello: Configura la posizione (Sinistra/Destra) nelle impostazioni

Regolare la scala: Usa i pulsanti “+” e “−” o la rotellina del mouse per regolare la dimensione

Operazioni di Base:

BUY / SELL: Clicca sui pulsanti verde/rosso per ordini di mercato

C BID / V ASK: Ordini limite ai prezzi di acquisto/vendita

CLOSE: Chiude tutte le posizioni aperte

INVERT: Inverte la direzione delle posizioni correnti

CANCEL: Rimuove tutti gli ordini pendenti

CANCEL + CLOSE: Chiude le posizioni e cancella gli ordini pendenti

Hotkey Principali:

B: Acquisto a mercato

S: Vendita a mercato

X: Chiudi tutto

I: Inverti posizioni

C: Cancella ordini pendenti

M: Minimizza / Ripristina pannello

SHIFT: Modalità Buy pendente (trascina e clicca sul grafico)

AltGr: Modalità Sell pendente (trascina e clicca sul grafico)

Impostazioni Avanzate:

Take Profit / Stop Loss: Imposta valori predefiniti e abilita/disabilita usando i pulsanti T/S

Lotti Preimpostati: 8 pulsanti di lotti configurabili

Colori Personalizzabili: Cambia colori di sfondo, pulsanti e testo

Animazioni: Abilita effetti visivi per un feedback migliore

Ridimensionamento Automatico: Il pannello si adatta automaticamente alla dimensione dello schermo

Cosa NON fa?

JoOrderTrade Plus è un pannello di esecuzione manuale e NON include:

Segnali automatici di acquisto o vendita

Analisi tecnica o indicatori

Robot di trading automatizzati

Gestione automatica del rischio (trailing stop, stop loss mobile)

Backtesting o ottimizzazione delle strategie

Avvisi sonori (solo visivi)

Importante: Questo strumento richiede l’intervento manuale del trader per tutte le decisioni di ingresso e uscita dal mercato.

Avviso sui Rischi

AVVISO IMPORTANTE: Il trading nei mercati finanziari comporta un rischio significativo di perdita di capitale. JoOrderTrade Plus è uno strumento di esecuzione e non garantisce profitti né protegge dalle perdite.

Raccomandazioni:

Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere

Usa sempre uno stop loss appropriato

Testa lo strumento su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale

Consulta un consulente finanziario se necessario

Lo sviluppatore non è responsabile delle perdite finanziarie

Configurazione Richiesta

Per funzionare correttamente, è necessario abilitare l’opzione "Algo Trading" nelle impostazioni di MetaTrader 5.

Miglioramenti dalla Versione Simple alla Plus

Architettura di Ridimensionamento Avanzata:

Ridimensionamento automatico basato sulla risoluzione dello schermo

Pulsanti “+ / −” per la regolazione manuale della dimensione

Scala da 0.70x a 1.25x con preferenze salvate

Layout responsive che si adatta al ridimensionamento della finestra

Personalizzazione Visiva Completa:

Oltre 20 colori configurabili individualmente

Colori specifici per ordini pendenti

Sfondo RGB personalizzabile

Sistema di colori dinamico basato su profitto/perdita

Funzionalità Aggiuntive:

Minimizzazione del pannello (tasto M o pulsante)

8 pulsanti di lotti preimpostati configurabili

Sistema OCO migliorato con visualizzazione sul grafico

Statistiche basate sul simbolo (non più globali)

Backup dei file per la persistenza dei dati

Hotkey di emergenza (R per rimozione rapida)

Miglioramenti Tecnici:

Architettura del layout robusta con registrazione dei controlli

Calcolo automatico delle posizioni basato sulla scala

Sistema dei risultati corretto utilizzando GMT

Prestazioni ottimizzate con cooldown dei clic

Importanti correzioni di bug dalla versione precedente

Esperienza Utente:

Interfaccia più professionale e organizzata

Feedback visivo immediato per tutte le azioni

Tooltip informativi in modalità pendente

Stato ON/OFF visibile per TP/SL

Divisori visivi migliorati

Pulsanti più grandi e più facili da cliccare

JoOrderTrade Plus rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla versione semplice, offrendo un’esperienza di trading più fluida, personalizzabile e professionale per tutti i tipi di trader.