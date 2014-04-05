indicatore di tendenza, direzione del mercato, forza del trend, forza del mercato, candele colorate, forza delle candele, analisi del trend, mercato laterale, rilevamento range, filtro di tendenza, struttura di mercato, pannello di trading, indicatore mt5





AVVISO IMPORTANTE: Dopo l'installazione dell'indicatore, la colorazione delle candele su alcuni asset potrebbe presentare un lieve ritardo nel comparire; su altri asset la colorazione potrebbe non essere visualizzata. Tuttavia, il pannello funziona normalmente e sull'asset BTCUSD tutto è corretto. Mi scuso per l'inconveniente — sto ancora lavorando per risolvere il problema.







COSA FA



Flow Color Delta Risk Signals è un sistema avanzato di analisi tecnica che trasforma il modo di osservare e interpretare il mercato. Integrando 8 tecnologie in un unico strumento, offre una lettura chiara, oggettiva e professionale del comportamento dei prezzi in tempo reale.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

CANDELE COLORATE INTELLIGENTI

Il sistema utilizza più colori per rappresentare la forza e la direzione del mercato.

Ogni candela riflette esclusivamente lo stato della candela attuale , non un calcolo generale del mercato.

Evidenzia automaticamente i cambiamenti di forza e i possibili punti di inversione.

Interpretazione delle candele:

Azzurro chiaro: Candela di acquisto debole.

Rosso chiaro: Candela di vendita debole.

Blu scuro: Candela di acquisto aggressiva.

Rosso scuro: Candela di vendita aggressiva.

SISTEMA DI FRECCE DI SEGNALE (ESCLUSIVO)

Frecce verdi e rosse indicano potenziali opportunità di acquisto e vendita.

I segnali vengono generati solo quando convergono tre fattori: Trend Forza del mercato Conferma statistica (Z-Score)

All’arrivo di nuovi segnali vengono attivati avvisi visivi e sonori.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEI CANALI

Identifica automaticamente fasi di consolidamento e mercato laterale.

Utilizza un’analisi statistica basata sullo Z-Score per maggiore precisione.

Mostra linee dinamiche di supporto e resistenza sul grafico.

ANALISI DELLA FORZA DEL MERCATO IN TEMPO REALE

La percentuale mostrata sullo schermo rappresenta la forza percentuale di ogni nuova candela formata .

Questo valore è unico per la candela attuale , non è una media né un valore cumulativo.

Permette di valutare immediatamente se la candela attuale sta guadagnando o perdendo forza.

ANALISI DELTA RISK (FLUSSO DI RISCHIO)

Delta Risk misura l’equilibrio tra forza di acquisto e di vendita.

Quando il Delta Risk è positivo e il mercato mostra un comportamento ribassista, una diminuzione graduale dei valori positivi indica che: La forza di acquisto si sta indebolendo La forza di vendita sta diventando sempre più dominante

Questo comportamento aiuta a individuare possibili inversioni o una perdita di continuità del trend.

PANNELLO INFORMATIVO IN TEMPO REALE

Percentuale della candela attuale

Forza del mercato in percentuale

Direzione dominante del movimento

Valore Delta Risk

Punteggio statistico basato sullo Z-Score

Indicazione di divergenza (DVG)

DVG – DIVERGENZA

DVG è l’abbreviazione di Divergenza.

Indica situazioni in cui il movimento del prezzo non è coerente con gli indicatori interni, segnalando un possibile indebolimento del trend attuale o un futuro cambio di direzione.

PERCENTUALE

Significato:

La differenza tra la candela precedente e la candela attuale è aumentata rispetto alla candela precedente.

Implicazione:

Indica se il movimento sta accelerando verso l’alto o verso il basso, segnalando un aumento della forza del prezzo nella direzione attuale.

FORZA

La forza è una misura composita e multifattoriale utilizzata per valutare l’intensità e l’affidabilità del segnale attuale. Non è un valore casuale, ma un punteggio calcolato sulla base di più indicatori.

La forza è espressa su una scala da 0 a 100 e combina:

Ampiezza del movimento (variazione percentuale)

Momentum (accelerazione)

Conferma del volume (se applicabile)

Contesto del canale (nel canale o in breakout)

Informazioni dello Z-Score

DELTA RISK

COSA MISURA DAVVERO IL DELTA RISK?

SQUILIBRIO DELLE FORZE:

Valori positivi: gli acquirenti controllano le chiusure

Valori negativi: i venditori controllano le chiusure

Vicino allo zero: equilibrio delle forze

“RISCHIO” DIREZIONALE:

Non è un rischio nel senso tradizionale, ma:

Probabilità di continuazione nella direzione attuale

Forza implicita dietro il movimento

Convinzione dei partecipanti al mercato

ACCUMULAZIONE / DISTRIBUZIONE:

Delta Risk positivo in aumento = accumulazione (smart money compra)

Delta Risk negativo in aumento = distribuzione (smart money vende)

Z-SCORE

Grigio (canale): mercato senza direzione chiara, laterale

Verde (breakout): forte trend rialzista, possibile continuazione

Rosso (breakout estremo): mercato estremamente ribassista, possibile esaurimento

Lo Z-Score mostra lo stato statistico, ma non il punto di ingresso esatto.

Nei trend forti può rimanere a lungo in zone estreme e dipende dal periodo selezionato.

Periodi brevi: più sensibile, più falsi segnali

Periodi lunghi: più fluido, meno segnali

Lo Z-Score è particolarmente utile per capire se il mercato è in fase laterale o in trend e per adattare la strategia di trading.