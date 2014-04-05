Flow Color Delta Risk Signals

AVVISO IMPORTANTE: Dopo l'installazione dell'indicatore, la colorazione delle candele su alcuni asset potrebbe presentare un lieve ritardo nel comparire; su altri asset la colorazione potrebbe non essere visualizzata. Tuttavia, il pannello funziona normalmente e sull'asset BTCUSD tutto è corretto. Mi scuso per l'inconveniente — sto ancora lavorando per risolvere il problema.


COSA FA


Flow Color Delta Risk Signals è un sistema avanzato di analisi tecnica che trasforma il modo di osservare e interpretare il mercato. Integrando 8 tecnologie in un unico strumento, offre una lettura chiara, oggettiva e professionale del comportamento dei prezzi in tempo reale.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
CANDELE COLORATE INTELLIGENTI

  • Il sistema utilizza più colori per rappresentare la forza e la direzione del mercato.

  • Ogni candela riflette esclusivamente lo stato della candela attuale, non un calcolo generale del mercato.

  • Evidenzia automaticamente i cambiamenti di forza e i possibili punti di inversione.

Interpretazione delle candele:

  • Azzurro chiaro: Candela di acquisto debole.

  • Rosso chiaro: Candela di vendita debole.

  • Blu scuro: Candela di acquisto aggressiva.

  • Rosso scuro: Candela di vendita aggressiva.

SISTEMA DI FRECCE DI SEGNALE (ESCLUSIVO)

  • Frecce verdi e rosse indicano potenziali opportunità di acquisto e vendita.

  • I segnali vengono generati solo quando convergono tre fattori:

    • Trend

    • Forza del mercato

    • Conferma statistica (Z-Score)

  • All’arrivo di nuovi segnali vengono attivati avvisi visivi e sonori.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEI CANALI

  • Identifica automaticamente fasi di consolidamento e mercato laterale.

  • Utilizza un’analisi statistica basata sullo Z-Score per maggiore precisione.

  • Mostra linee dinamiche di supporto e resistenza sul grafico.

ANALISI DELLA FORZA DEL MERCATO IN TEMPO REALE

  • La percentuale mostrata sullo schermo rappresenta la forza percentuale di ogni nuova candela formata.

  • Questo valore è unico per la candela attuale, non è una media né un valore cumulativo.

  • Permette di valutare immediatamente se la candela attuale sta guadagnando o perdendo forza.

ANALISI DELTA RISK (FLUSSO DI RISCHIO)

  • Delta Risk misura l’equilibrio tra forza di acquisto e di vendita.

  • Quando il Delta Risk è positivo e il mercato mostra un comportamento ribassista, una diminuzione graduale dei valori positivi indica che:

    • La forza di acquisto si sta indebolendo

    • La forza di vendita sta diventando sempre più dominante

  • Questo comportamento aiuta a individuare possibili inversioni o una perdita di continuità del trend.

PANNELLO INFORMATIVO IN TEMPO REALE

  • Percentuale della candela attuale

  • Forza del mercato in percentuale

  • Direzione dominante del movimento

  • Valore Delta Risk

  • Punteggio statistico basato sullo Z-Score

  • Indicazione di divergenza (DVG)

DVG – DIVERGENZA
DVG è l’abbreviazione di Divergenza.
Indica situazioni in cui il movimento del prezzo non è coerente con gli indicatori interni, segnalando un possibile indebolimento del trend attuale o un futuro cambio di direzione.

PERCENTUALE

Significato:
La differenza tra la candela precedente e la candela attuale è aumentata rispetto alla candela precedente.

Implicazione:
Indica se il movimento sta accelerando verso l’alto o verso il basso, segnalando un aumento della forza del prezzo nella direzione attuale.

FORZA
La forza è una misura composita e multifattoriale utilizzata per valutare l’intensità e l’affidabilità del segnale attuale. Non è un valore casuale, ma un punteggio calcolato sulla base di più indicatori.

La forza è espressa su una scala da 0 a 100 e combina:

  • Ampiezza del movimento (variazione percentuale)

  • Momentum (accelerazione)

  • Conferma del volume (se applicabile)

  • Contesto del canale (nel canale o in breakout)

  • Informazioni dello Z-Score

DELTA RISK

COSA MISURA DAVVERO IL DELTA RISK?

  1. SQUILIBRIO DELLE FORZE:

  • Valori positivi: gli acquirenti controllano le chiusure

  • Valori negativi: i venditori controllano le chiusure

  • Vicino allo zero: equilibrio delle forze

  1. “RISCHIO” DIREZIONALE:
    Non è un rischio nel senso tradizionale, ma:

  • Probabilità di continuazione nella direzione attuale

  • Forza implicita dietro il movimento

  • Convinzione dei partecipanti al mercato

  1. ACCUMULAZIONE / DISTRIBUZIONE:

  • Delta Risk positivo in aumento = accumulazione (smart money compra)

  • Delta Risk negativo in aumento = distribuzione (smart money vende)

Z-SCORE

  • Grigio (canale): mercato senza direzione chiara, laterale

  • Verde (breakout): forte trend rialzista, possibile continuazione

  • Rosso (breakout estremo): mercato estremamente ribassista, possibile esaurimento

Lo Z-Score mostra lo stato statistico, ma non il punto di ingresso esatto.
Nei trend forti può rimanere a lungo in zone estreme e dipende dal periodo selezionato.

  • Periodi brevi: più sensibile, più falsi segnali

  • Periodi lunghi: più fluido, meno segnali

Lo Z-Score è particolarmente utile per capire se il mercato è in fase laterale o in trend e per adattare la strategia di trading.

