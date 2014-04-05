Flow Color Delta Risk Signals
- Indicatori
- Joas Da Silva Veiga
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 21 gennaio 2026
- Attivazioni: 20
indicatore di tendenza, direzione del mercato, forza del trend, forza del mercato, candele colorate, forza delle candele, analisi del trend, mercato laterale, rilevamento range, filtro di tendenza, struttura di mercato, pannello di trading, indicatore mt5
COSA FA
Flow Color Delta Risk Signals è un sistema avanzato di analisi tecnica che trasforma il modo di osservare e interpretare il mercato. Integrando 8 tecnologie in un unico strumento, offre una lettura chiara, oggettiva e professionale del comportamento dei prezzi in tempo reale.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
CANDELE COLORATE INTELLIGENTI
-
Il sistema utilizza più colori per rappresentare la forza e la direzione del mercato.
-
Ogni candela riflette esclusivamente lo stato della candela attuale, non un calcolo generale del mercato.
-
Evidenzia automaticamente i cambiamenti di forza e i possibili punti di inversione.
Interpretazione delle candele:
-
Azzurro chiaro: Candela di acquisto debole.
-
Rosso chiaro: Candela di vendita debole.
-
Blu scuro: Candela di acquisto aggressiva.
-
Rosso scuro: Candela di vendita aggressiva.
SISTEMA DI FRECCE DI SEGNALE (ESCLUSIVO)
-
Frecce verdi e rosse indicano potenziali opportunità di acquisto e vendita.
-
I segnali vengono generati solo quando convergono tre fattori:
-
Trend
-
Forza del mercato
-
Conferma statistica (Z-Score)
-
-
All’arrivo di nuovi segnali vengono attivati avvisi visivi e sonori.
RILEVAMENTO INTELLIGENTE DEI CANALI
-
Identifica automaticamente fasi di consolidamento e mercato laterale.
-
Utilizza un’analisi statistica basata sullo Z-Score per maggiore precisione.
-
Mostra linee dinamiche di supporto e resistenza sul grafico.
ANALISI DELLA FORZA DEL MERCATO IN TEMPO REALE
-
La percentuale mostrata sullo schermo rappresenta la forza percentuale di ogni nuova candela formata.
-
Questo valore è unico per la candela attuale, non è una media né un valore cumulativo.
-
Permette di valutare immediatamente se la candela attuale sta guadagnando o perdendo forza.
ANALISI DELTA RISK (FLUSSO DI RISCHIO)
-
Delta Risk misura l’equilibrio tra forza di acquisto e di vendita.
-
Quando il Delta Risk è positivo e il mercato mostra un comportamento ribassista, una diminuzione graduale dei valori positivi indica che:
-
La forza di acquisto si sta indebolendo
-
La forza di vendita sta diventando sempre più dominante
-
-
Questo comportamento aiuta a individuare possibili inversioni o una perdita di continuità del trend.
PANNELLO INFORMATIVO IN TEMPO REALE
-
Percentuale della candela attuale
-
Forza del mercato in percentuale
-
Direzione dominante del movimento
-
Valore Delta Risk
-
Punteggio statistico basato sullo Z-Score
-
Indicazione di divergenza (DVG)
DVG – DIVERGENZA
DVG è l’abbreviazione di Divergenza.
Indica situazioni in cui il movimento del prezzo non è coerente con gli indicatori interni, segnalando un possibile indebolimento del trend attuale o un futuro cambio di direzione.
PERCENTUALE
Significato:
La differenza tra la candela precedente e la candela attuale è aumentata rispetto alla candela precedente.
Implicazione:
Indica se il movimento sta accelerando verso l’alto o verso il basso, segnalando un aumento della forza del prezzo nella direzione attuale.
FORZA
La forza è una misura composita e multifattoriale utilizzata per valutare l’intensità e l’affidabilità del segnale attuale. Non è un valore casuale, ma un punteggio calcolato sulla base di più indicatori.
La forza è espressa su una scala da 0 a 100 e combina:
-
Ampiezza del movimento (variazione percentuale)
-
Momentum (accelerazione)
-
Conferma del volume (se applicabile)
-
Contesto del canale (nel canale o in breakout)
-
Informazioni dello Z-Score
DELTA RISK
COSA MISURA DAVVERO IL DELTA RISK?
-
SQUILIBRIO DELLE FORZE:
-
Valori positivi: gli acquirenti controllano le chiusure
-
Valori negativi: i venditori controllano le chiusure
-
Vicino allo zero: equilibrio delle forze
-
“RISCHIO” DIREZIONALE:
Non è un rischio nel senso tradizionale, ma:
-
Probabilità di continuazione nella direzione attuale
-
Forza implicita dietro il movimento
-
Convinzione dei partecipanti al mercato
-
ACCUMULAZIONE / DISTRIBUZIONE:
-
Delta Risk positivo in aumento = accumulazione (smart money compra)
-
Delta Risk negativo in aumento = distribuzione (smart money vende)
Z-SCORE
-
Grigio (canale): mercato senza direzione chiara, laterale
-
Verde (breakout): forte trend rialzista, possibile continuazione
-
Rosso (breakout estremo): mercato estremamente ribassista, possibile esaurimento
Lo Z-Score mostra lo stato statistico, ma non il punto di ingresso esatto.
Nei trend forti può rimanere a lungo in zone estreme e dipende dal periodo selezionato.
-
Periodi brevi: più sensibile, più falsi segnali
-
Periodi lunghi: più fluido, meno segnali
Lo Z-Score è particolarmente utile per capire se il mercato è in fase laterale o in trend e per adattare la strategia di trading.