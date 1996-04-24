Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг









JoOrderTrade Plus – Продвинутая торговая панель для MT5

Два чрезвычайно важных уведомления

Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет. Панель JoOrderTrade Plus может иметь некоторые небольшие баги на отдельных кнопках для определённых типов пользователей, такие как смещённый текст на некоторых кнопках и кнопки, выходящие за границы панели. Это происходит потому, что некоторые разрешения экрана и значения масштабирования являются чрезвычайно высокими.

Если это произошло с вами, не беспокойтесь: это не влияет напрямую на основные функциональные возможности панели. Мы активно работаем над исправлением этих багов в следующих обновлениях панели.

Уведомление: В ближайшее время будет доступно обучающее видео с объяснениями того, как панель работает на практике.

Пожалуйста, подождите.

Обратите внимание, что видео можно посмотреть только через сайт MQL5.

Видео будет доступно на двух языках: английском и португальском.

Если вы говорите по-португальски, измените язык сайта, чтобы посмотреть видео на португальском языке.

Что делает?

JoOrderTrade Plus — это профессиональная и высоко настраиваемая торговая панель, которая позволяет выполнять операции на финансовом рынке всего одним кликом прямо на графике. Панель сочетает в себе скорость, точность и интуитивно понятный интерфейс, делая торговлю более эффективной.

Основные функции:

Рыночные ордера: Мгновенная покупка и продажа

Отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Ордера Bid/Ask: Прямое исполнение по ценам покупки и продажи

Система OCO: One Cancels Other для автоматического управления TP/SL

Управление позициями: Закрытие, разворот, отмена отложенных ордеров

Статистика в реальном времени: Результат за день, открытая прибыль, комиссии

Настраиваемые горячие клавиши: Клавиши быстрого доступа для всех операций

Двуязычный интерфейс: Португальский и английский, и в будущем могут быть добавлены дополнительные языки интерфейса.

Для кого предназначено?

JoOrderTrade Plus идеально подходит для:

Начинающих трейдеров, которые хотят простой и прямой интерфейс

Опытных трейдеров, которым нужна скорость и эффективность

Скальперов, работающих с несколькими быстрыми входами и выходами

Дейтрейдеров, которым требуется точный контроль позиций

Любого трейдера, который хочет заменить стандартный терминал MetaTrader более эффективным решением

Как использовать?

Начальная настройка:

Включить Algo Trading: В MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Настройки > Советники и отметьте «Разрешить Algo Trading»

Прикрепить к графику: Перетащите файл .ex5 на любой график

Позиционирование панели: Настройте положение (Слева/Справа) в настройках

Настройка масштаба: Используйте кнопки «+» и «−» или колесо мыши для изменения размера

Основные операции:

BUY / SELL: Нажмите зелёные/красные кнопки для рыночных ордеров

C BID / V ASK: Лимитные ордера по ценам покупки/продажи

CLOSE: Закрывает все открытые позиции

INVERT: Инвертирует направление текущих позиций

CANCEL: Удаляет все отложенные ордера

CANCEL + CLOSE: Закрывает позиции и отменяет отложенные ордера

Основные горячие клавиши:

B: Рыночная покупка

S: Рыночная продажа

X: Закрыть всё

I: Инвертировать позиции

C: Отменить отложенные ордера

M: Свернуть / восстановить панель

SHIFT: Режим отложенной покупки (перетащить и кликнуть на графике)

AltGr: Режим отложенной продажи (перетащить и кликнуть на графике)

Расширенные настройки:

Take Profit / Stop Loss: Установка значений по умолчанию и включение/отключение с помощью кнопок T/S

Предустановленные лоты: 8 настраиваемых кнопок лотов

Настраиваемые цвета: Изменение цвета фона, кнопок и текста

Анимации: Включение визуальных эффектов для лучшей обратной связи

Автоматическое масштабирование: Панель автоматически подстраивается под размер экрана

Чего НЕ делает?

JoOrderTrade Plus — это панель ручного исполнения и НЕ включает:

Автоматические сигналы покупки или продажи

Технический анализ или индикаторы

Автоматизированные торговые роботы

Автоматическое управление рисками (трейлинг-стоп, плавающий стоп-лосс)

Бэктестинг или оптимизацию стратегий

Звуковые оповещения (только визуальные)

Важно: Этот инструмент требует ручного вмешательства трейдера для всех решений по входу и выходу из рынка.

Предупреждение о рисках

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском потери капитала. JoOrderTrade Plus является инструментом исполнения и не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.

Рекомендации:

Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять

Всегда используйте подходящий стоп-лосс

Тестируйте инструмент на демо-счёте перед использованием на реальном счёте

При необходимости консультируйтесь с финансовым консультантом

Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери

Необходимая конфигурация

Для корректной работы необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5.

Улучшения от простой версии к Plus

Продвинутая архитектура масштабирования:

Автоматическое изменение размера в зависимости от разрешения экрана

Кнопки «+ / −» для ручной настройки размера

Масштаб от 0.70x до 1.25x с сохранением предпочтений

Адаптивный макет, подстраивающийся под изменение размера окна

Полная визуальная кастомизация:

Более 20 индивидуально настраиваемых цветов

Отдельные цвета для отложенных ордеров

Настраиваемый RGB-фон

Динамическая цветовая система на основе прибыли/убытка

Дополнительные функции:

Сворачивание панели (клавиша M или кнопка)

8 настраиваемых кнопок предустановленных лотов

Улучшенная система OCO с визуализацией на графике

Статистика по символу (больше не глобальная)

Резервное копирование в файл для сохранности данных

Аварийная горячая клавиша (R для быстрого удаления)

Технические улучшения:

Надёжная архитектура макета с регистрацией элементов управления

Автоматический расчёт позиций на основе масштаба

Исправленная система результатов с использованием GMT

Оптимизированная производительность с задержкой кликов

Важные исправления багов из предыдущей версии

Пользовательский опыт:

Более профессиональный и организованный интерфейс

Мгновенная визуальная обратная связь для всех действий

Информативные подсказки в режиме отложенных ордеров

Видимый статус ON/OFF для TP/SL

Улучшенные визуальные разделители

Более крупные и удобные для нажатия кнопки

JoOrderTrade Plus представляет собой значительную эволюцию по сравнению с простой версией, предлагая более плавный, настраиваемый и профессиональный торговый опыт для всех типов трейдеров.