Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг



JoOrderTrade Plus – Продвинутая торговая панель для MT5

Два чрезвычайно важных уведомления

  1. Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.

  2. Панель JoOrderTrade Plus может иметь некоторые небольшие баги на отдельных кнопках для определённых типов пользователей, такие как смещённый текст на некоторых кнопках и кнопки, выходящие за границы панели. Это происходит потому, что некоторые разрешения экрана и значения масштабирования являются чрезвычайно высокими.
    Если это произошло с вами, не беспокойтесь: это не влияет напрямую на основные функциональные возможности панели. Мы активно работаем над исправлением этих багов в следующих обновлениях панели.

Уведомление: В ближайшее время будет доступно обучающее видео с объяснениями того, как панель работает на практике.
Пожалуйста, подождите.
Обратите внимание, что видео можно посмотреть только через сайт MQL5.
Видео будет доступно на двух языках: английском и португальском.
Если вы говорите по-португальски, измените язык сайта, чтобы посмотреть видео на португальском языке.

Что делает?
JoOrderTrade Plus — это профессиональная и высоко настраиваемая торговая панель, которая позволяет выполнять операции на финансовом рынке всего одним кликом прямо на графике. Панель сочетает в себе скорость, точность и интуитивно понятный интерфейс, делая торговлю более эффективной.

Основные функции:
Рыночные ордера: Мгновенная покупка и продажа
Отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Ордера Bid/Ask: Прямое исполнение по ценам покупки и продажи
Система OCO: One Cancels Other для автоматического управления TP/SL
Управление позициями: Закрытие, разворот, отмена отложенных ордеров
Статистика в реальном времени: Результат за день, открытая прибыль, комиссии
Настраиваемые горячие клавиши: Клавиши быстрого доступа для всех операций
Двуязычный интерфейс: Португальский и английский, и в будущем могут быть добавлены дополнительные языки интерфейса.

Для кого предназначено?
JoOrderTrade Plus идеально подходит для:
Начинающих трейдеров, которые хотят простой и прямой интерфейс
Опытных трейдеров, которым нужна скорость и эффективность
Скальперов, работающих с несколькими быстрыми входами и выходами
Дейтрейдеров, которым требуется точный контроль позиций
Любого трейдера, который хочет заменить стандартный терминал MetaTrader более эффективным решением

Как использовать?
Начальная настройка:
Включить Algo Trading: В MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Настройки > Советники и отметьте «Разрешить Algo Trading»
Прикрепить к графику: Перетащите файл .ex5 на любой график
Позиционирование панели: Настройте положение (Слева/Справа) в настройках
Настройка масштаба: Используйте кнопки «+» и «−» или колесо мыши для изменения размера

Основные операции:
BUY / SELL: Нажмите зелёные/красные кнопки для рыночных ордеров
C BID / V ASK: Лимитные ордера по ценам покупки/продажи
CLOSE: Закрывает все открытые позиции
INVERT: Инвертирует направление текущих позиций
CANCEL: Удаляет все отложенные ордера
CANCEL + CLOSE: Закрывает позиции и отменяет отложенные ордера

Основные горячие клавиши:
B: Рыночная покупка
S: Рыночная продажа
X: Закрыть всё
I: Инвертировать позиции
C: Отменить отложенные ордера
M: Свернуть / восстановить панель
SHIFT: Режим отложенной покупки (перетащить и кликнуть на графике)
AltGr: Режим отложенной продажи (перетащить и кликнуть на графике)

Расширенные настройки:
Take Profit / Stop Loss: Установка значений по умолчанию и включение/отключение с помощью кнопок T/S
Предустановленные лоты: 8 настраиваемых кнопок лотов
Настраиваемые цвета: Изменение цвета фона, кнопок и текста
Анимации: Включение визуальных эффектов для лучшей обратной связи
Автоматическое масштабирование: Панель автоматически подстраивается под размер экрана

Чего НЕ делает?
JoOrderTrade Plus — это панель ручного исполнения и НЕ включает:
Автоматические сигналы покупки или продажи
Технический анализ или индикаторы
Автоматизированные торговые роботы
Автоматическое управление рисками (трейлинг-стоп, плавающий стоп-лосс)
Бэктестинг или оптимизацию стратегий
Звуковые оповещения (только визуальные)

Важно: Этот инструмент требует ручного вмешательства трейдера для всех решений по входу и выходу из рынка.

Предупреждение о рисках
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском потери капитала. JoOrderTrade Plus является инструментом исполнения и не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.

Рекомендации:
Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять
Всегда используйте подходящий стоп-лосс
Тестируйте инструмент на демо-счёте перед использованием на реальном счёте
При необходимости консультируйтесь с финансовым консультантом
Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери

Необходимая конфигурация
Для корректной работы необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5.

Улучшения от простой версии к Plus
Продвинутая архитектура масштабирования:
Автоматическое изменение размера в зависимости от разрешения экрана
Кнопки «+ / −» для ручной настройки размера
Масштаб от 0.70x до 1.25x с сохранением предпочтений
Адаптивный макет, подстраивающийся под изменение размера окна

Полная визуальная кастомизация:
Более 20 индивидуально настраиваемых цветов
Отдельные цвета для отложенных ордеров
Настраиваемый RGB-фон
Динамическая цветовая система на основе прибыли/убытка

Дополнительные функции:
Сворачивание панели (клавиша M или кнопка)
8 настраиваемых кнопок предустановленных лотов
Улучшенная система OCO с визуализацией на графике
Статистика по символу (больше не глобальная)
Резервное копирование в файл для сохранности данных
Аварийная горячая клавиша (R для быстрого удаления)

Технические улучшения:
Надёжная архитектура макета с регистрацией элементов управления
Автоматический расчёт позиций на основе масштаба
Исправленная система результатов с использованием GMT
Оптимизированная производительность с задержкой кликов
Важные исправления багов из предыдущей версии

Пользовательский опыт:
Более профессиональный и организованный интерфейс
Мгновенная визуальная обратная связь для всех действий
Информативные подсказки в режиме отложенных ордеров
Видимый статус ON/OFF для TP/SL
Улучшенные визуальные разделители
Более крупные и удобные для нажатия кнопки

JoOrderTrade Plus представляет собой значительную эволюцию по сравнению с простой версией, предлагая более плавный, настраиваемый и профессиональный торговый опыт для всех типов трейдеров.

Рекомендуем также
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Утилиты
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
Утилиты
Представляем Order Executor, вашего мощного и эффективного торгового помощника, предназначенного для беспрепятственного выполнения ордеров непосредственно из указанного пользователем текстового файла. Этот инновационный торговый инструмент оптимизирует ваш торговый процесс, предоставляя удобное и автоматизированное решение для точного и быстрого совершения сделок. Ключевая особенность: **Интеграция текстовых файлов:**    Orders Executor предназначен для легкого чтения и интерпретации приказов
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (31)
Утилиты
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
Close all Trades in One clicks
Cheng Hao Min
Утилиты
A simple script that closes all current orders. Terminate once close all positions, so no worries about constantly closing your order. How to use : Drag the script from the navigator to the chart, and it will be activated. Do remember to enable algo trading to use this script. There are different version of the script that can choose whether to close all buy/sell posiitons, if you need this, do contact me in MQL5.
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Утилиты
Этот экспертный советник отслеживает все открытые позиции по всем символам в MetaTrader 5. Как только вручную устанавливается или изменяется уровень Stop Loss (SL) или Take Profit (TP) на любой позиции, советник автоматически применяет это значение ко всем другим открытым позициям , независимо от символа или типа ордера (Buy/Sell). Это обеспечивает синхронизацию уровней SL и TP по всему счёту. Идеально подходит для мобильного трейдинга с планшета или смартфона!
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Утилиты
Description  Interested users may contact the developer through the internal messaging system of mql5.com to request information about the possibility of evaluating the product for a limited period before using it on a live account. Manzano Risk Manager Pro is a professional risk management utility for MetaTrader 5.The Expert Advisor allows monitoring open positions and closing trades automatically or manually, fully or partially, when user-defined risk conditions are met. The product does not o
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Утилиты
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Утилиты
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Утилиты
Equity Firewall — утилита для МТ5, предназначенная для автоматического контроля просадок и управления рисками на уровне счета. Она защищает капитал, особенно если на счете работают несколько советников с риском внезапного увеличения позиций или просадки. Установить версию для демо счетов Equity Firewall позволяет задавать максимально допустимую общую просадку, дневной лимит потерь, а также цель по прибыли, с выбором действия при достижении лимита: можно закрыть все позиции и ордера, закрыть все
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Утилиты
Easy EA for closing positions with profit or loss. All positions of chart's symbol are counted separately. Settings: TPforSymbol — set profit amount to indicate when to close every positions for the symbol of the chart. Swap and commission are decreasing your profit. SLforSymbol — set SL amount to indicate SL for every positions for the symbol of the chart. Swap and commission are increasing your loss. SLforSyblol is always below/equal zero.
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Discipline By DPCTrader
Vipul Gautam
Утилиты
EA utility to help you with your Discipline for New Traders. When Balance Drop below set Daily Max Percentage Draw Down Balance. Any new trades open after the DD Threshold reached, Bot will close any new trades instantly and will keep canceling any pending orders placed as well until the Next Daily Candle is formed or EA is removed. Note: 1. Please Attached EA Utility before start trading for the day.  2. Set Timeframe before attaching EA utility to the chart. If timeframe changed after taking a
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Утилиты
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
Scalping Scale in
Konstantinos Kalaitzidis
Утилиты
«Scalping Scale in» — это служебный инструмент, предназначенный для скальперов, которые хотят масштабироваться в начальной позиции на фиксированных расстояниях, не беспокоясь о расположении уровней S/L и T/P, поскольку при скальпинге на счету каждая секунда. Как это работает: вы устанавливаете желаемые значения на вкладке входных данных советника, а точнее, какое отношение риска к вознаграждению вы хотите разместить для T/P, какую ширину вы хотите установить для вашего S/L (в пипсах) – что та
RiskManagerCalc
Ramadhan Omurana
Утилиты
Use for risk management and opening positions as per the user settings. The user is allowed to set the stop loss and take profits in pips. The user can also choose the risk percentage per trade that he/she wants to use while opening the trade. The volume of the trade that the user wants to sent shall be calculator according to the stoploss and the risk percentage that the user has selected.
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Утилиты
TradeManager 1.0   is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMI
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Утилиты
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Close All MT5 by BoBotfx
Nguyen Van Bo
Утилиты
The EA supports closing orders based on the preset amount. It can close all orders on all pairs, or it can close orders based on Magic ID. Button "Close All" manual Input - Magic Number: Magic Number = 0: Close All pairs Magic Number diffrent 0: Close All with Magic - Money TP: Profitable in money.  the EA will close all orders - Money SL: Loss in money. the EA will close all orders Contact: t.me/nguyenvanbo128
FREE
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Утилиты
Horizontal Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant      IMPORTANT :     On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the  Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Эксперты
DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER может использовать ваши различные терминалы (MOBILE PHONE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) для ручной торговли, а затем автоматически обрабатывается EA. Мобильная торговля может использовать различные режимы сетки советника, режим скальпирования, режим хеджирующего арбитража и режим независимого ордера для открытия позиций вручную. Советник может автоматически устанавливать стоп-лосс для мобильного открытия. И используйте свой мобильный телефон, чтобы открывать сетку,
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (580)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Утилиты
Crypto Ticks для MetaTrader 5 – Потоковые данные тиков и стакана ордеров в реальном времени Обзор Crypto Ticks передаёт тиковые данные и глубину рынка от ведущих криптобирж прямо в MetaTrader 5. Подходит для трейдеров, которым нужны точные данные для скальпинга, алгоритмических стратегий и тестирования. Поддерживаемые биржи Binance: Spot (глубина стакана в активном окне графика) и Futures (много символов с глубиной стакана) KuCoin: Spot и Futures (поддержка стакана) Bybit: Futures и Inverse Fut
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Утилиты
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Утилиты
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Утилиты
Take control of your operations efficiently at trading, mannaging by an smart way the risk of your positions. Whit this tools, you can: Estimate the potencial profits or losses from your operations, either in money or pips. You also can visualize profits or losses by substracting the spread cost previusly configured in the tool’s input parameters. Calculate the lot size or margin required for your orders. Estimate the risk/reward ratios of your positions. Study the negative impact of the spread
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Утилиты
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Другие продукты этого автора
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Утилиты
Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг JoOrderTrade Simple – Интеллектуальная панель ручной торговли для MT5 ВАЖНО: Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Разрешить Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет. Важное предупреждение : если панель становится слишком большой или слишком маленькой, а текст т
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв