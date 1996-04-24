Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Утилиты
- Joas Da Silva Veiga
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг
JoOrderTrade Plus – Продвинутая торговая панель для MT5
Два чрезвычайно важных уведомления
-
Для корректной работы инструмента ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5. Без этой активации панель работать не будет.
-
Панель JoOrderTrade Plus может иметь некоторые небольшие баги на отдельных кнопках для определённых типов пользователей, такие как смещённый текст на некоторых кнопках и кнопки, выходящие за границы панели. Это происходит потому, что некоторые разрешения экрана и значения масштабирования являются чрезвычайно высокими.
Если это произошло с вами, не беспокойтесь: это не влияет напрямую на основные функциональные возможности панели. Мы активно работаем над исправлением этих багов в следующих обновлениях панели.
Уведомление: В ближайшее время будет доступно обучающее видео с объяснениями того, как панель работает на практике.
Пожалуйста, подождите.
Обратите внимание, что видео можно посмотреть только через сайт MQL5.
Видео будет доступно на двух языках: английском и португальском.
Если вы говорите по-португальски, измените язык сайта, чтобы посмотреть видео на португальском языке.
Что делает?
JoOrderTrade Plus — это профессиональная и высоко настраиваемая торговая панель, которая позволяет выполнять операции на финансовом рынке всего одним кликом прямо на графике. Панель сочетает в себе скорость, точность и интуитивно понятный интерфейс, делая торговлю более эффективной.
Основные функции:
Рыночные ордера: Мгновенная покупка и продажа
Отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Ордера Bid/Ask: Прямое исполнение по ценам покупки и продажи
Система OCO: One Cancels Other для автоматического управления TP/SL
Управление позициями: Закрытие, разворот, отмена отложенных ордеров
Статистика в реальном времени: Результат за день, открытая прибыль, комиссии
Настраиваемые горячие клавиши: Клавиши быстрого доступа для всех операций
Двуязычный интерфейс: Португальский и английский, и в будущем могут быть добавлены дополнительные языки интерфейса.
Для кого предназначено?
JoOrderTrade Plus идеально подходит для:
Начинающих трейдеров, которые хотят простой и прямой интерфейс
Опытных трейдеров, которым нужна скорость и эффективность
Скальперов, работающих с несколькими быстрыми входами и выходами
Дейтрейдеров, которым требуется точный контроль позиций
Любого трейдера, который хочет заменить стандартный терминал MetaTrader более эффективным решением
Как использовать?
Начальная настройка:
Включить Algo Trading: В MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Настройки > Советники и отметьте «Разрешить Algo Trading»
Прикрепить к графику: Перетащите файл .ex5 на любой график
Позиционирование панели: Настройте положение (Слева/Справа) в настройках
Настройка масштаба: Используйте кнопки «+» и «−» или колесо мыши для изменения размера
Основные операции:
BUY / SELL: Нажмите зелёные/красные кнопки для рыночных ордеров
C BID / V ASK: Лимитные ордера по ценам покупки/продажи
CLOSE: Закрывает все открытые позиции
INVERT: Инвертирует направление текущих позиций
CANCEL: Удаляет все отложенные ордера
CANCEL + CLOSE: Закрывает позиции и отменяет отложенные ордера
Основные горячие клавиши:
B: Рыночная покупка
S: Рыночная продажа
X: Закрыть всё
I: Инвертировать позиции
C: Отменить отложенные ордера
M: Свернуть / восстановить панель
SHIFT: Режим отложенной покупки (перетащить и кликнуть на графике)
AltGr: Режим отложенной продажи (перетащить и кликнуть на графике)
Расширенные настройки:
Take Profit / Stop Loss: Установка значений по умолчанию и включение/отключение с помощью кнопок T/S
Предустановленные лоты: 8 настраиваемых кнопок лотов
Настраиваемые цвета: Изменение цвета фона, кнопок и текста
Анимации: Включение визуальных эффектов для лучшей обратной связи
Автоматическое масштабирование: Панель автоматически подстраивается под размер экрана
Чего НЕ делает?
JoOrderTrade Plus — это панель ручного исполнения и НЕ включает:
Автоматические сигналы покупки или продажи
Технический анализ или индикаторы
Автоматизированные торговые роботы
Автоматическое управление рисками (трейлинг-стоп, плавающий стоп-лосс)
Бэктестинг или оптимизацию стратегий
Звуковые оповещения (только визуальные)
Важно: Этот инструмент требует ручного вмешательства трейдера для всех решений по входу и выходу из рынка.
Предупреждение о рисках
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском потери капитала. JoOrderTrade Plus является инструментом исполнения и не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Рекомендации:
Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять
Всегда используйте подходящий стоп-лосс
Тестируйте инструмент на демо-счёте перед использованием на реальном счёте
При необходимости консультируйтесь с финансовым консультантом
Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери
Необходимая конфигурация
Для корректной работы необходимо включить опцию «Algo Trading» в настройках MetaTrader 5.
Улучшения от простой версии к Plus
Продвинутая архитектура масштабирования:
Автоматическое изменение размера в зависимости от разрешения экрана
Кнопки «+ / −» для ручной настройки размера
Масштаб от 0.70x до 1.25x с сохранением предпочтений
Адаптивный макет, подстраивающийся под изменение размера окна
Полная визуальная кастомизация:
Более 20 индивидуально настраиваемых цветов
Отдельные цвета для отложенных ордеров
Настраиваемый RGB-фон
Динамическая цветовая система на основе прибыли/убытка
Дополнительные функции:
Сворачивание панели (клавиша M или кнопка)
8 настраиваемых кнопок предустановленных лотов
Улучшенная система OCO с визуализацией на графике
Статистика по символу (больше не глобальная)
Резервное копирование в файл для сохранности данных
Аварийная горячая клавиша (R для быстрого удаления)
Технические улучшения:
Надёжная архитектура макета с регистрацией элементов управления
Автоматический расчёт позиций на основе масштаба
Исправленная система результатов с использованием GMT
Оптимизированная производительность с задержкой кликов
Важные исправления багов из предыдущей версии
Пользовательский опыт:
Более профессиональный и организованный интерфейс
Мгновенная визуальная обратная связь для всех действий
Информативные подсказки в режиме отложенных ордеров
Видимый статус ON/OFF для TP/SL
Улучшенные визуальные разделители
Более крупные и удобные для нажатия кнопки
JoOrderTrade Plus представляет собой значительную эволюцию по сравнению с простой версией, предлагая более плавный, настраиваемый и профессиональный торговый опыт для всех типов трейдеров.