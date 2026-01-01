Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping









JoOrderTrade Plus – Panneau de Trading Avancé pour MT5

Deux avis extrêmement importants

Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Le panneau JoOrderTrade Plus peut présenter quelques petits bugs sur certains boutons pour certains types d’utilisateurs, tels que du texte mal aligné sur certains boutons ou des boutons dépassant les limites du panneau.

Cela se produit parce que certaines résolutions d’écran et paramètres de mise à l’échelle sont extrêmement élevés.

Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas : cela n’affecte pas directement les fonctionnalités principales du panneau. Nous travaillons activement pour corriger ces bugs dans les prochaines mises à jour du panneau.

Avis :

Une vidéo tutorielle sera bientôt disponible avec des explications sur le fonctionnement du panneau en pratique.

Veuillez patienter.

Veuillez noter que la vidéo ne pourra être visionnée que via le site MQL5.

La vidéo sera disponible en deux langues : anglais et portugais.

Si vous parlez portugais, changez la langue du site afin de regarder la vidéo en portugais.

À quoi sert-il ?

JoOrderTrade Plus est un panneau de trading professionnel et hautement personnalisable qui vous permet d’exécuter des opérations sur les marchés financiers en un seul clic directement sur le graphique.

Le panneau combine rapidité, précision et interface intuitive pour rendre le trading plus efficace.

Fonctionnalités principales :

Ordres au marché : achat et vente instantanés

Ordres en attente : Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Ordres Bid/Ask : exécution directe aux prix d’achat et de vente

Système OCO : One Cancels Other pour la gestion automatique du TP/SL

Gestion des positions : clôture, inversion, annulation des ordres en attente

Statistiques en temps réel : résultat journalier, profit ouvert, commissions

Raccourcis configurables : touches de raccourci pour toutes les opérations

Interface bilingue : portugais et anglais, et à l’avenir d’autres langues d’interface pourront être ajoutées

À qui s’adresse-t-il ?

JoOrderTrade Plus est idéal pour :

Les traders débutants qui souhaitent une interface simple et directe

Les traders expérimentés qui ont besoin de rapidité et d’efficacité

Les scalpers qui opèrent avec de multiples entrées et sorties rapides

Les day traders qui nécessitent un contrôle précis des positions

Tout trader souhaitant remplacer le terminal MetaTrader par défaut par une solution plus efficace

Comment l’utiliser ?

Configuration initiale :

Activer Algo Trading : dans MetaTrader 5, allez dans Outils > Options > Expert Advisors et cochez « Autoriser le trading algorithmique »

Attacher au graphique : faites glisser le fichier .ex5 sur n’importe quel graphique

Positionnement du panneau : configurez la position (gauche/droite) dans les paramètres

Ajuster l’échelle : utilisez les boutons « + » et « − » ou la molette de la souris pour ajuster la taille

Opérations de base :

BUY / SELL : cliquez sur les boutons vert/rouge pour les ordres au marché

C BID / V ASK : ordres limités aux prix d’achat/vente

CLOSE : ferme toutes les positions ouvertes

INVERT : inverse la direction des positions actuelles

CANCEL : supprime tous les ordres en attente

CANCEL + CLOSE : ferme les positions et annule les ordres en attente

Raccourcis principaux :

B : Achat au marché

S : Vente au marché

X : Tout clôturer

I : Inverser les positions

C : Annuler les ordres en attente

M : Minimiser / Restaurer le panneau

SHIFT : Mode achat en attente (glisser et cliquer sur le graphique)

AltGr : Mode vente en attente (glisser et cliquer sur le graphique)

Paramètres avancés :

Take Profit / Stop Loss : définir des valeurs par défaut et activer/désactiver via les boutons T/S

Lots prédéfinis : 8 boutons de lots configurables

Couleurs personnalisables : modification des couleurs de fond, des boutons et du texte

Animations : activation des effets visuels pour un meilleur retour visuel

Mise à l’échelle automatique : le panneau s’adapte automatiquement à la taille de l’écran

Ce que le panneau ne fait PAS :

JoOrderTrade Plus est un panneau d’exécution manuelle et n’inclut PAS :

Signaux d’achat ou de vente automatiques

Analyse technique ou indicateurs

Robots de trading automatisés

Gestion automatique du risque (trailing stop, stop loss mobile)

Backtesting ou optimisation de stratégies

Alertes sonores (uniquement visuelles)

Important :

Cet outil nécessite une intervention manuelle du trader pour toutes les décisions d’entrée et de sortie du marché.

Avertissement sur les risques

AVERTISSEMENT IMPORTANT : le trading sur les marchés financiers comporte un risque important de perte en capital.

JoOrderTrade Plus est un outil d’exécution et ne garantit pas les profits ni la protection contre les pertes.

Recommandations :

Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre

Utilisez toujours un stop loss approprié

Testez l’outil sur un compte de démonstration avant de l’utiliser sur un compte réel

Consultez un conseiller financier si nécessaire

Le développeur n’est pas responsable des pertes financières

Configuration requise

Pour fonctionner correctement, il est nécessaire d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5.

Améliorations de la version Simple à la version Plus

Architecture de mise à l’échelle avancée :

Redimensionnement automatique en fonction de la résolution de l’écran

Boutons « + / − » pour un ajustement manuel de la taille

Échelle de 0,70x à 1,25x avec préférences enregistrées

Mise en page responsive s’adaptant au redimensionnement de la fenêtre

Personnalisation visuelle complète :

Plus de 20 couleurs configurables individuellement

Couleurs spécifiques pour les ordres en attente

Fond RGB personnalisable

Système de couleurs dynamiques basé sur le profit/perte

Fonctionnalités supplémentaires :

Minimisation du panneau (touche M ou bouton)

8 boutons de lots prédéfinis configurables

Système OCO amélioré avec visualisation sur le graphique

Statistiques par symbole (plus globales)

Sauvegarde des fichiers pour la persistance des données

Raccourci d’urgence (R pour suppression rapide)

Améliorations techniques :

Architecture de mise en page robuste avec enregistrement des contrôles

Calcul automatique des positions en fonction de l’échelle

Système de résultats corrigé utilisant le GMT

Performances optimisées avec délai entre les clics

Corrections de bugs importantes de la version précédente

Expérience utilisateur :

Interface plus professionnelle et mieux organisée

Retour visuel immédiat pour toutes les actions

Infobulles informatives en mode ordres en attente

Statut ON/OFF visible pour le TP/SL

Séparateurs visuels améliorés

Boutons plus grands et plus faciles à cliquer

JoOrderTrade Plus représente une évolution significative par rapport à la version simple, offrant une expérience de trading plus fluide, personnalisable et professionnelle pour tous les types de traders.