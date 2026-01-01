Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Utilitaires
- Joas Da Silva Veiga
- Version: 1.0
- Activations: 5
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping
JoOrderTrade Plus – Panneau de Trading Avancé pour MT5
Deux avis extrêmement importants
-
Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas.
-
Le panneau JoOrderTrade Plus peut présenter quelques petits bugs sur certains boutons pour certains types d’utilisateurs, tels que du texte mal aligné sur certains boutons ou des boutons dépassant les limites du panneau.
Cela se produit parce que certaines résolutions d’écran et paramètres de mise à l’échelle sont extrêmement élevés.
Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas : cela n’affecte pas directement les fonctionnalités principales du panneau. Nous travaillons activement pour corriger ces bugs dans les prochaines mises à jour du panneau.
Avis :
Une vidéo tutorielle sera bientôt disponible avec des explications sur le fonctionnement du panneau en pratique.
Veuillez patienter.
Veuillez noter que la vidéo ne pourra être visionnée que via le site MQL5.
La vidéo sera disponible en deux langues : anglais et portugais.
Si vous parlez portugais, changez la langue du site afin de regarder la vidéo en portugais.
À quoi sert-il ?
JoOrderTrade Plus est un panneau de trading professionnel et hautement personnalisable qui vous permet d’exécuter des opérations sur les marchés financiers en un seul clic directement sur le graphique.
Le panneau combine rapidité, précision et interface intuitive pour rendre le trading plus efficace.
Fonctionnalités principales :
Ordres au marché : achat et vente instantanés
Ordres en attente : Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Ordres Bid/Ask : exécution directe aux prix d’achat et de vente
Système OCO : One Cancels Other pour la gestion automatique du TP/SL
Gestion des positions : clôture, inversion, annulation des ordres en attente
Statistiques en temps réel : résultat journalier, profit ouvert, commissions
Raccourcis configurables : touches de raccourci pour toutes les opérations
Interface bilingue : portugais et anglais, et à l’avenir d’autres langues d’interface pourront être ajoutées
À qui s’adresse-t-il ?
JoOrderTrade Plus est idéal pour :
Les traders débutants qui souhaitent une interface simple et directe
Les traders expérimentés qui ont besoin de rapidité et d’efficacité
Les scalpers qui opèrent avec de multiples entrées et sorties rapides
Les day traders qui nécessitent un contrôle précis des positions
Tout trader souhaitant remplacer le terminal MetaTrader par défaut par une solution plus efficace
Comment l’utiliser ?
Configuration initiale :
Activer Algo Trading : dans MetaTrader 5, allez dans Outils > Options > Expert Advisors et cochez « Autoriser le trading algorithmique »
Attacher au graphique : faites glisser le fichier .ex5 sur n’importe quel graphique
Positionnement du panneau : configurez la position (gauche/droite) dans les paramètres
Ajuster l’échelle : utilisez les boutons « + » et « − » ou la molette de la souris pour ajuster la taille
Opérations de base :
BUY / SELL : cliquez sur les boutons vert/rouge pour les ordres au marché
C BID / V ASK : ordres limités aux prix d’achat/vente
CLOSE : ferme toutes les positions ouvertes
INVERT : inverse la direction des positions actuelles
CANCEL : supprime tous les ordres en attente
CANCEL + CLOSE : ferme les positions et annule les ordres en attente
Raccourcis principaux :
B : Achat au marché
S : Vente au marché
X : Tout clôturer
I : Inverser les positions
C : Annuler les ordres en attente
M : Minimiser / Restaurer le panneau
SHIFT : Mode achat en attente (glisser et cliquer sur le graphique)
AltGr : Mode vente en attente (glisser et cliquer sur le graphique)
Paramètres avancés :
Take Profit / Stop Loss : définir des valeurs par défaut et activer/désactiver via les boutons T/S
Lots prédéfinis : 8 boutons de lots configurables
Couleurs personnalisables : modification des couleurs de fond, des boutons et du texte
Animations : activation des effets visuels pour un meilleur retour visuel
Mise à l’échelle automatique : le panneau s’adapte automatiquement à la taille de l’écran
Ce que le panneau ne fait PAS :
JoOrderTrade Plus est un panneau d’exécution manuelle et n’inclut PAS :
Signaux d’achat ou de vente automatiques
Analyse technique ou indicateurs
Robots de trading automatisés
Gestion automatique du risque (trailing stop, stop loss mobile)
Backtesting ou optimisation de stratégies
Alertes sonores (uniquement visuelles)
Important :
Cet outil nécessite une intervention manuelle du trader pour toutes les décisions d’entrée et de sortie du marché.
Avertissement sur les risques
AVERTISSEMENT IMPORTANT : le trading sur les marchés financiers comporte un risque important de perte en capital.
JoOrderTrade Plus est un outil d’exécution et ne garantit pas les profits ni la protection contre les pertes.
Recommandations :
Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
Utilisez toujours un stop loss approprié
Testez l’outil sur un compte de démonstration avant de l’utiliser sur un compte réel
Consultez un conseiller financier si nécessaire
Le développeur n’est pas responsable des pertes financières
Configuration requise
Pour fonctionner correctement, il est nécessaire d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5.
Améliorations de la version Simple à la version Plus
Architecture de mise à l’échelle avancée :
Redimensionnement automatique en fonction de la résolution de l’écran
Boutons « + / − » pour un ajustement manuel de la taille
Échelle de 0,70x à 1,25x avec préférences enregistrées
Mise en page responsive s’adaptant au redimensionnement de la fenêtre
Personnalisation visuelle complète :
Plus de 20 couleurs configurables individuellement
Couleurs spécifiques pour les ordres en attente
Fond RGB personnalisable
Système de couleurs dynamiques basé sur le profit/perte
Fonctionnalités supplémentaires :
Minimisation du panneau (touche M ou bouton)
8 boutons de lots prédéfinis configurables
Système OCO amélioré avec visualisation sur le graphique
Statistiques par symbole (plus globales)
Sauvegarde des fichiers pour la persistance des données
Raccourci d’urgence (R pour suppression rapide)
Améliorations techniques :
Architecture de mise en page robuste avec enregistrement des contrôles
Calcul automatique des positions en fonction de l’échelle
Système de résultats corrigé utilisant le GMT
Performances optimisées avec délai entre les clics
Corrections de bugs importantes de la version précédente
Expérience utilisateur :
Interface plus professionnelle et mieux organisée
Retour visuel immédiat pour toutes les actions
Infobulles informatives en mode ordres en attente
Statut ON/OFF visible pour le TP/SL
Séparateurs visuels améliorés
Boutons plus grands et plus faciles à cliquer
JoOrderTrade Plus représente une évolution significative par rapport à la version simple, offrant une expérience de trading plus fluide, personnalisable et professionnelle pour tous les types de traders.