Trend Zone Force
- Indicatori
- Joas Da Silva Veiga
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 6 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
trend, pullback, indicatore di trend, volatilità, atr, media mobile, ema, momentum, oscillatore, flusso ordini, delta, trading di trend, scalping
✅ Cosa fa
Identifica la tendenza principale utilizzando le medie mobili.
Disegna zone di pullback dinamiche basate sulla volatilità.
Mostra il flusso direzionale del prezzo (pressione di acquisto o vendita).
Aiuta a leggere il contesto di mercato per operazioni più precise.
✅ Per chi è
Trader di day trade, scalping e swing trade.
Chi opera pullback in tendenza.
Utenti MT5 che cercano conferma del flusso.
Trader che utilizzano già price action o pannelli operativi.
Chi preferisce indicatori puliti e oggettivi.
✅ Come usarlo
Identifica la tendenza:
Attendi che il prezzo ritorni nella zona di pullback.
Conferma il flusso:
Flusso blu → pressione di acquisto
Flusso rosso → pressione di vendita
Esegui l’ingresso sulla candela di conferma.
Utilizza sempre una corretta gestione del rischio.
❌ Cosa NON fa
Non genera segnali automatici di acquisto o vendita.
Non prevede il mercato.
Non sostituisce la gestione del rischio.
Non utilizza volume reale né delta delle operazioni.
Non funziona bene in mercati laterali senza un filtro aggiuntivo.
⚠️ Avviso di rischio
Questo indicatore è uno strumento di supporto alle decisioni e non garantisce risultati.
Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio elevato e può causare perdite finanziarie.
Utilizza sempre stop loss, gestione del rischio e testa l’indicatore su un conto demo prima di operare con denaro reale.