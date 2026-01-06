Trend Zone Force

trend, pullback, indicatore di trend, volatilità, atr, media mobile, ema, momentum, oscillatore, flusso ordini, delta, trading di trend, scalping





✅ Cosa fa



Identifica la tendenza principale utilizzando le medie mobili.

Disegna zone di pullback dinamiche basate sulla volatilità.

Mostra il flusso direzionale del prezzo (pressione di acquisto o vendita).

Aiuta a leggere il contesto di mercato per operazioni più precise.



✅ Per chi è



Trader di day trade, scalping e swing trade.

Chi opera pullback in tendenza.

Utenti MT5 che cercano conferma del flusso.

Trader che utilizzano già price action o pannelli operativi.

Chi preferisce indicatori puliti e oggettivi.





✅ Come usarlo



Identifica la tendenza:

Attendi che il prezzo ritorni nella zona di pullback.

Conferma il flusso:

Flusso blu → pressione di acquisto

Flusso rosso → pressione di vendita

Esegui l’ingresso sulla candela di conferma.

Utilizza sempre una corretta gestione del rischio.





❌ Cosa NON fa



Non genera segnali automatici di acquisto o vendita.

Non prevede il mercato.

Non sostituisce la gestione del rischio.

Non utilizza volume reale né delta delle operazioni.

Non funziona bene in mercati laterali senza un filtro aggiuntivo.





⚠️ Avviso di rischio



Questo indicatore è uno strumento di supporto alle decisioni e non garantisce risultati.

Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio elevato e può causare perdite finanziarie.

Utilizza sempre stop loss, gestione del rischio e testa l’indicatore su un conto demo prima di operare con denaro reale.