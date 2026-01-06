Trend Zone Force

 Cosa fa


Identifica la tendenza principale utilizzando le medie mobili.
Disegna zone di pullback dinamiche basate sulla volatilità.
Mostra il flusso direzionale del prezzo (pressione di acquisto o vendita).
Aiuta a leggere il contesto di mercato per operazioni più precise.


 Per chi è

Trader di day trade, scalping e swing trade.
Chi opera pullback in tendenza.
Utenti MT5 che cercano conferma del flusso.
Trader che utilizzano già price action o pannelli operativi.
Chi preferisce indicatori puliti e oggettivi.

 Come usarlo

Identifica la tendenza:
Attendi che il prezzo ritorni nella zona di pullback.
Conferma il flusso:
Flusso blu → pressione di acquisto
Flusso rosso → pressione di vendita
Esegui l’ingresso sulla candela di conferma.
Utilizza sempre una corretta gestione del rischio.

 Cosa NON fa

Non genera segnali automatici di acquisto o vendita.
Non prevede il mercato.
Non sostituisce la gestione del rischio.
Non utilizza volume reale né delta delle operazioni.
Non funziona bene in mercati laterali senza un filtro aggiuntivo.

⚠️ Avviso di rischio

Questo indicatore è uno strumento di supporto alle decisioni e non garantisce risultati.
Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio elevato e può causare perdite finanziarie.
Utilizza sempre stop loss, gestione del rischio e testa l’indicatore su un conto demo prima di operare con denaro reale.
