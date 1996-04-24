Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control





Dois avisos extremamente importantes

Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará. O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel. Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.





Aviso: Em breve estará disponível um vídeo tutorial com explicações de como o painel funciona na prática.

Aguarde. Lembrando que, para assistir ao vídeo, é possível apenas pelo site da MQL5.

O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português. Se você fala português, altere o idioma da página para poder assistir ao vídeo em português.





é um painel de negociação profissional e altamente personalizável que permite executar operações no mercado financeiro com apenas um clique diretamente no gráfico. O painel combina velocidade, precisão e uma interface intuitiva para tornar a negociação mais eficiente.

:

-

: Compra e venda instantânea

-

: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

-

: Execução direta nos preços de compra e venda

-

: One Cancels Other para gerenciamento automático de TP/SL

-

: Fechar, inverter, cancelar ordens pendentes

-

: Resultado do dia, lucro aberto, comissões

-

: Teclas de atalho para todas as operações

-

: Português e Inglês e em breve, talvez mais idiomas de interface possam ser adicionados.

é ideal para:

-

que desejam uma interface simples e direta

-

que precisam de velocidade e eficiência

-

que operam com múltiplas entradas e saídas rápidas

-

que necessitam de controle preciso das posições

-

que deseja substituir o terminal padrão do MetaTrader por uma solução mais eficiente

:

1.

: No MetaTrader 5, vá em Ferramentas > Opções > Expert Advisors e marque "

Permitir Algotrading

"

2.

: Arraste o arquivo .ex5 para qualquer gráfico

3.

: Configure a posição (Esquerda/Direita) nas configurações

4.

: Use os botões "+" e "-" ou a roda do mouse para ajustar o tamanho

-

: Clique nos botões verdes/vermelhos para ordens market

-

: Ordens limitadas nos preços de compra/venda

-

: Fecha todas as posições abertas

-

: Inverte a direção das posições atuais

-

: Remove todas as ordens pendentes

-

: Fecha posições e cancela ordens pendentes

:

-

: Compra Market (Buy)

-

: Venda Market (Sell)

-

: Fechar tudo (Close All)

-

: Inverter posições (Invert)

-

: Cancelar ordens pendentes (Cancel)

-

: Minimizar/Restaurar painel

-

: Modo Compra Pendente (arraste e clique no gráfico)

-

: Modo Venda Pendente (arraste e clique no gráfico)

-

: Configure valores padrão e ative/desative com os botões T/S

-

: 8 botões de lotes configuráveis

-

: Altere cores de fundo, botões e texto

-

: Ative efeitos visuais para melhor feedback

-

: Painel se ajusta automaticamente ao tamanho da tela

é um painel de execução manual e NÃO inclui:

-

de compra ou venda

-

ou indicadores

-

automatizados

-

(stop loss móvel, trailing stop)

-

ou otimização de estratégias

-

(apenas visuais)

: Esta ferramenta requer intervenção manual do trader para todas as decisões de entrada e saída do mercado.

: Trading no mercado financeiro envolve riscos significativos de perda de capital. O JoOrderTrade Plus é uma ferramenta de execução e não garante lucros ou protege contra perdas.

- Nunca arrisque mais do que pode perder

- Utilize sempre stop loss apropriado

- Teste a ferramenta em conta demo antes de usar em conta real

- Consulte um consultor financeiro se necessário

- O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras

: Para funcionar corretamente, é necessário ativar a opção "

Algotrading

" nas configurações do MetaTrader 5.

-

** baseado na resolução da tela

-

para ajuste manual do tamanho

-

com salvamento de preferências

-

que se adapta ao redimensionamento da janela

-

configuráveis individualmente

-

para ordens pendentes

-

com cor RGB

-

baseado em profit/loss

-

(tecla M ou botão)

-

predefinidos configuráveis

-

com visualização no gráfico

-

(não mais global)

-

para persistência de dados

-

(R para remoção rápida)

-

com registro de controles

-

de posições baseado na escala

-

usando GMT

-

com cooldown de cliques

-

importantes da versão anterior

-

e organizada

-

para todas as ações

-

no modo pendente

-

para TP/SL

-

melhorados

-

e mais fáceis de clicar

representa uma evolução significativa em relação à versão simples, oferecendo uma experiência de trading mais fluida, personalizável e profissional para todos os tipos de traders.