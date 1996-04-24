Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Utilitários
- Joas Da Silva Veiga
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Painel de negociacao,Boleta operacional,Trading manual,Gestor de trades,Gestao de risco,Gestao de ordens,Stop Loss virtual,Take Profit virtual,Fechamento parcial,Scalping
JoOrderTrade Plus - Painel de Negociação Avançado para MT5
O que faz ?
JoOrderTrade Plus é um painel de negociação profissional e altamente personalizável que permite executar operações no mercado financeiro com apenas um clique diretamente no gráfico. O painel combina velocidade, precisão e uma interface intuitiva para tornar a negociação mais eficiente.
Principais funcionalidades:
- Ordens Market: Compra e venda instantânea
- Ordens Pendentes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
- Ordens no Bid/Ask: Execução direta nos preços de compra e venda
- Sistema OCO: One Cancels Other para gerenciamento automático de TP/SL
- Gerenciamento de Posições: Fechar, inverter, cancelar ordens pendentes
- Estatísticas em Tempo Real: Resultado do dia, lucro aberto, comissões
- Hotkeys Configuráveis: Teclas de atalho para todas as operações
- Interface Bilingue: Português e Inglês e em breve, talvez mais idiomas de interface possam ser adicionados.
Para quem é ?
JoOrderTrade Plus é ideal para:
- Traders iniciantes que desejam uma interface simples e direta
- Traders experientes que precisam de velocidade e eficiência
- Scalpers que operam com múltiplas entradas e saídas rápidas
- Day traders que necessitam de controle preciso das posições
- Qualquer trader que deseja substituir o terminal padrão do MetaTrader por uma solução mais eficiente
Como usar ?
Configuração Inicial:
1. Ativar Algotrading: No MetaTrader 5, vá em Ferramentas > Opções > Expert Advisors e marque "Permitir Algotrading"
2. Arrastar para o gráfico : Arraste o arquivo .ex5 para qualquer gráfico
3. Posicionar o painel: Configure a posição (Esquerda/Direita) nas configurações
4. Ajustar escala : Use os botões "+" e "-" ou a roda do mouse para ajustar o tamanho
Operações Básicas:
- COMPRAR/VENDER: Clique nos botões verdes/vermelhos para ordens market
- C BID/V ASK : Ordens limitadas nos preços de compra/venda
- FECHAR: Fecha todas as posições abertas
- INVERTER: Inverte a direção das posições atuais
- CANCELAR: Remove todas as ordens pendentes
- CANCELAR+ZERAR: Fecha posições e cancela ordens pendentes
Hotkeys Principais:
- B: Compra Market (Buy)
- S : Venda Market (Sell)
- X: Fechar tudo (Close All)
- I: Inverter posições (Invert)
- C: Cancelar ordens pendentes (Cancel)
- M: Minimizar/Restaurar painel
- SHIFT: Modo Compra Pendente (arraste e clique no gráfico)
- AltGr: Modo Venda Pendente (arraste e clique no gráfico)
Configurações Avançadas:
- Take Profit/Stop Loss : Configure valores padrão e ative/desative com os botões T/S
- Lotes Predefinidos: 8 botões de lotes configuráveis
- Cores Personalizáveis: Altere cores de fundo, botões e texto
- Animações : Ative efeitos visuais para melhor feedback
- Escala Automática: Painel se ajusta automaticamente ao tamanho da tela
O que NÃO faz ?
JoOrderTrade Plus é um painel de execução manual e NÃO inclui:
- Sinais automáticos de compra ou venda
- Análise técnica ou indicadores
- Robôs de trading automatizados
- Gestão de risco automática (stop loss móvel, trailing stop)
- Backtest ou otimização de estratégias
- Alertas sonoros (apenas visuais)
Importante: Esta ferramenta requer intervenção manual do trader para todas as decisões de entrada e saída do mercado.
Aviso de Risco
AVISO IMPORTANTE: Trading no mercado financeiro envolve riscos significativos de perda de capital. O JoOrderTrade Plus é uma ferramenta de execução e não garante lucros ou protege contra perdas.
Recomendações:
- Nunca arrisque mais do que pode perder
- Utilize sempre stop loss apropriado
- Teste a ferramenta em conta demo antes de usar em conta real
- Consulte um consultor financeiro se necessário
- O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras
Configuração necessária: Para funcionar corretamente, é necessário ativar a opção "Algotrading" nas configurações do MetaTrader 5.
Melhorias da Versão Simples para Plus
Arquitetura de Escala Avançada:
- Redimensionamento automático** baseado na resolução da tela
- Botões "+/-" para ajuste manual do tamanho
- Escala de 0.70x a 1.25x com salvamento de preferências
- Layout responsivo que se adapta ao redimensionamento da janela
Personalização Visual Completa:
- Mais de 20 cores configuráveis individualmente
- Cores específicas para ordens pendentes
- Fundo personalizável com cor RGB
- Sistema de cores dinâmico baseado em profit/loss
Funcionalidades Adicionais:
- Minimização do painel (tecla M ou botão)
- 8 botões de lotes predefinidos configuráveis
- Sistema OCO melhorado com visualização no gráfico
- Estatísticas por símbolo (não mais global)
- Backup em arquivo para persistência de dados
- Hotkey de emergência (R para remoção rápida)
Melhorias Técnicas:
- Arquitetura de layout robusta com registro de controles
- Cálculo automático de posições baseado na escala
- Sistema de resultados corrigido usando GMT
- Performance otimizada com cooldown de cliques
- Correções de bugs importantes da versão anterior
Experiência do Usuário:
- Interface mais profissional e organizada
- Feedback visual imediato para todas as ações
- Tooltips informativos no modo pendente
- Status ON/OFF visível para TP/SL
- Divisores visuais melhorados
- Botões maiores e mais fáceis de clicar
JoOrderTrade Plus representa uma evolução significativa em relação à versão simples, oferecendo uma experiência de trading mais fluida, personalizável e profissional para todos os tipos de traders.
JoOrderTrade Plus - Painel de Negociação Avançado para MT5
Dois avisos extremamente importantes
- Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.
- O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel. Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.
Aviso: Em breve estará disponível um vídeo tutorial com explicações de como o painel funciona na prática.
Aguarde.
Aguarde.
Lembrando que, para assistir ao vídeo, é possível apenas pelo site da MQL5.
O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português.
O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português.
Se você fala português, altere o idioma da página para poder assistir ao vídeo em português.
