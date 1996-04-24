Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Plus - Painel de Negociação Avançado para MT5

Dois avisos extremamente importantes
  1. Para que a ferramenta funcione corretamente, é OBRIGATÓRIO ativar a opção "Algo Trading" nas configurações do MetaTrader 5. Sem essa ativação, o painel não funcionará.
  2. O painel JoOrderTrade Plus pode apresentar alguns pequenos bugs em determinados botões para certos tipos de usuários, como textos de alguns botões desalinhados e botões ultrapassando os limites do painel. Isso ocorre porque alguns tipos de resolução de tela e escalas são extremamente altos. Caso isso aconteça com você, não se preocupe: isso não afeta diretamente as funcionalidades principais do painel. Estamos trabalhando intensamente para corrigir esses bugs nas próximas atualizações.

Aviso: Em breve estará disponível um vídeo tutorial com explicações de como o painel funciona na prática.
Aguarde.
Lembrando que, para assistir ao vídeo, é possível apenas pelo site da MQL5.
O vídeo estará disponível em dois idiomas: inglês e português.
Se você fala português, altere o idioma da página para poder assistir ao vídeo em português.


O que faz ?

JoOrderTrade Plus  é um painel de negociação profissional e altamente personalizável que permite executar operações no mercado financeiro com apenas um clique diretamente no gráfico. O painel combina velocidade, precisão e uma interface intuitiva para tornar a negociação mais eficiente.

Principais funcionalidades:
- Ordens Market: Compra e venda instantânea
- Ordens Pendentes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
- Ordens no Bid/Ask: Execução direta nos preços de compra e venda
- Sistema OCO: One Cancels Other para gerenciamento automático de TP/SL
- Gerenciamento de Posições: Fechar, inverter, cancelar ordens pendentes
- Estatísticas em Tempo Real: Resultado do dia, lucro aberto, comissões
- Hotkeys Configuráveis: Teclas de atalho para todas as operações
- Interface Bilingue: Português e Inglês e em breve, talvez mais idiomas de interface possam ser adicionados.

Para quem é ?

  JoOrderTrade Plus é ideal para:
-  Traders iniciantes  que desejam uma interface simples e direta
- Traders experientes que precisam de velocidade e eficiência
-  Scalpers que operam com múltiplas entradas e saídas rápidas
-  Day traders que necessitam de controle preciso das posições
-  Qualquer trader  que deseja substituir o terminal padrão do MetaTrader por uma solução mais eficiente

  Como usar ?

 Configuração Inicial:
1. Ativar Algotrading: No MetaTrader 5, vá em Ferramentas > Opções > Expert Advisors e marque "Permitir Algotrading"
2.  Arrastar para o gráfico : Arraste o arquivo .ex5 para qualquer gráfico
3. Posicionar o painel: Configure a posição (Esquerda/Direita) nas configurações
4. Ajustar escala : Use os botões "+" e "-" ou a roda do mouse para ajustar o tamanho

Operações Básicas:
- COMPRAR/VENDER: Clique nos botões verdes/vermelhos para ordens market
- C BID/V ASK : Ordens limitadas nos preços de compra/venda
-  FECHAR: Fecha todas as posições abertas
-  INVERTER: Inverte a direção das posições atuais
- CANCELAR: Remove todas as ordens pendentes
- CANCELAR+ZERAR: Fecha posições e cancela ordens pendentes

  Hotkeys Principais:
-  B: Compra Market (Buy)
-  : Venda Market (Sell)
- X: Fechar tudo (Close All)
- I: Inverter posições (Invert)
- C: Cancelar ordens pendentes (Cancel)
- M: Minimizar/Restaurar painel
- SHIFT: Modo Compra Pendente (arraste e clique no gráfico)
- AltGr: Modo Venda Pendente (arraste e clique no gráfico)

 Configurações Avançadas:
-  Take Profit/Stop Loss : Configure valores padrão e ative/desative com os botões T/S
- Lotes Predefinidos: 8 botões de lotes configuráveis
- Cores Personalizáveis: Altere cores de fundo, botões e texto
- Animações : Ative efeitos visuais para melhor feedback
- Escala Automática: Painel se ajusta automaticamente ao tamanho da tela

 O que NÃO faz ?

 JoOrderTrade Plus  é um painel de execução manual e NÃO inclui:
-  Sinais automáticos de compra ou venda
-  Análise técnica ou indicadores
-  Robôs de trading  automatizados
-  Gestão de risco automática  (stop loss móvel, trailing stop)
-  Backtest ou otimização de estratégias
-  Alertas sonoros (apenas visuais)

 Importante: Esta ferramenta requer intervenção manual do trader para todas as decisões de entrada e saída do mercado.

 Aviso de Risco
AVISO IMPORTANTE: Trading no mercado financeiro envolve riscos significativos de perda de capital. O JoOrderTrade Plus é uma ferramenta de execução e não garante lucros ou protege contra perdas.

 Recomendações:
- Nunca arrisque mais do que pode perder
- Utilize sempre stop loss apropriado
- Teste a ferramenta em conta demo antes de usar em conta real
- Consulte um consultor financeiro se necessário
- O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras

 Configuração necessária: Para funcionar corretamente, é necessário ativar a opção "Algotrading" nas configurações do MetaTrader 5.

  Melhorias da Versão Simples para Plus

 Arquitetura de Escala Avançada:
-  Redimensionamento automático** baseado na resolução da tela
-  Botões "+/-"  para ajuste manual do tamanho
-  Escala de 0.70x a 1.25x com salvamento de preferências
-  Layout responsivo que se adapta ao redimensionamento da janela

   Personalização Visual Completa:
-  Mais de 20 cores configuráveis individualmente
-  Cores específicas  para ordens pendentes
-  Fundo personalizável  com cor RGB
-  Sistema de cores dinâmico  baseado em profit/loss

       Funcionalidades Adicionais:
 Minimização do painel  (tecla M ou botão)
 8 botões de lotes predefinidos configuráveis
-  Sistema OCO melhorado  com visualização no gráfico
 Estatísticas por símbolo  (não mais global)
-  Backup em arquivo  para persistência de dados
 Hotkey de emergência (R para remoção rápida)

  Melhorias Técnicas:
-  Arquitetura de layout robusta  com registro de controles
-  Cálculo automático  de posições baseado na escala
-  Sistema de resultados corrigido  usando GMT
-  Performance otimizada  com cooldown de cliques
-  Correções de bugs  importantes da versão anterior

 Experiência do Usuário:
-  Interface mais profissional e organizada
- Feedback visual imediato para todas as ações
- Tooltips informativos no modo pendente
- Status ON/OFF visível para TP/SL
- Divisores visuais melhorados
- Botões maiores e mais fáceis de clicar

JoOrderTrade Plus representa uma evolução significativa em relação à versão simples, oferecendo uma experiência de trading mais fluida, personalizável e profissional para todos os tipos de traders.
FREE
