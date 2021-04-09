HotKey Trade
- Utilità
- Juan Pablo Sanchez Correa
- Versione: 1.6
- Attivazioni: 5
HotKey Trade ti permette di operare in modo rapido ed efficiente usando la tastiera, senza bisogno di usare il mouse. Ideale per scalper e trader che cercano velocità nelle loro entrate e uscite. Visualizzazione in tempo reale del P&L (Profitto/Perdita)
Caratteristiche principali:
Controllo da tastiera:
Tasto C → Apre posizione di ACQUISTO (BUY)
Tasto V → Apre la posizione di VENDITA (SELL)
Tasto X → Chiude TUTTE le posizioni aperte
Tasto P → Mostra/Nascondi il pannello informazioni
Pannello informativo:
Visualizzazione in tempo reale del P&L (Profitto/Perdita)
Margine utilizzato
Controllo delle dimensioni del lotto direttamente dal pannello
Pannello mobile: puoi trascinarlo in qualsiasi parte del grafico
Configurazione:
Dimensione del lotto regolabile (da 0.01 a 100 lotti)
Pannello compatto che non ostruisce la visualizzazione del grafico
Aggiornamento automatico delle informazioni ogni secondo
Vantaggi:
Operazione ultrarapida senza clic
Perfetto per il trading su notizie o movimenti rapidi
Interfaccia pulita e professionale
Non interferisce con il grafico
