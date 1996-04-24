Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Handelspanel,Manueller Handel,Auftragsverwaltung,Risikomanagement,Trade Manager,Trading Assistent,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping


JoOrderTrade Plus – Erweitertes Trading-Panel für MT5

Zwei äußerst wichtige Hinweise

  1. Damit das Tool korrekt funktioniert, ist es ZWINGEND ERFORDERLICH, die Option „Algo Trading“ in den Einstellungen von MetaTrader 5 zu aktivieren. Ohne diese Aktivierung funktioniert das Panel nicht.

  2. Das JoOrderTrade Plus-Panel kann bei bestimmten Benutzertypen auf einigen Schaltflächen kleine Fehler aufweisen, wie z. B. falsch ausgerichteten Text auf manchen Buttons oder Schaltflächen, die über die Panelgrenzen hinausgehen.
    Dies tritt auf, weil einige Bildschirmauflösungen und Skalierungseinstellungen extrem hoch sind.
    Falls dies bei Ihnen auftritt, machen Sie sich keine Sorgen: Dies beeinträchtigt die Hauptfunktionen des Panels nicht direkt.
    Wir arbeiten intensiv daran, diese Fehler in kommenden Panel-Updates zu beheben.

Hinweis:
Ein Tutorial-Video mit Erklärungen zur praktischen Nutzung des Panels wird in Kürze verfügbar sein.
Bitte warten Sie.
Bitte beachten Sie, dass das Video ausschließlich über die MQL5-Website angesehen werden kann.
Das Video wird in zwei Sprachen verfügbar sein: Englisch und Portugiesisch.
Wenn Sie Portugiesisch sprechen, ändern Sie die Sprache der Website, um das Video auf Portugiesisch anzusehen.

Was macht es?

JoOrderTrade Plus ist ein professionelles und hochgradig anpassbares Trading-Panel, mit dem Sie Finanzmarkt-Operationen mit nur einem Klick direkt im Chart ausführen können.
Das Panel kombiniert Geschwindigkeit, Präzision und eine intuitive Benutzeroberfläche, um den Handel effizienter zu gestalten.

Hauptfunktionen:

  • Market Orders: Sofortiger Kauf und Verkauf

  • Pending Orders: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

  • Bid/Ask Orders: Direkte Ausführung zu Kauf- und Verkaufspreisen

  • OCO-System: One Cancels Other für automatisches TP/SL-Management

  • Positionsverwaltung: Schließen, invertieren, ausstehende Orders stornieren

  • Echtzeit-Statistiken: Tagesergebnis, offener Gewinn, Kommissionen

  • Konfigurierbare Hotkeys: Tastenkombinationen für alle Operationen

  • Zweisprachige Benutzeroberfläche: Portugiesisch und Englisch, und zukünftig können weitere Interface-Sprachen hinzugefügt werden

Für wen ist es geeignet?

JoOrderTrade Plus ist ideal für:

  • Anfänger-Trader, die eine einfache und direkte Benutzeroberfläche wünschen

  • Erfahrene Trader, die Geschwindigkeit und Effizienz benötigen

  • Scalper, die mit mehreren schnellen Ein- und Ausstiegen arbeiten

  • Daytrader, die eine präzise Positionskontrolle benötigen

  • Jeden Trader, der das standardmäßige MetaTrader-Terminal durch eine effizientere Lösung ersetzen möchte

Wie wird es verwendet?

Ersteinrichtung:

  • Algo Trading aktivieren: In MetaTrader 5 zu „Extras > Optionen > Expert Advisors“ gehen und „Algo Trading erlauben“ aktivieren

  • An den Chart anhängen: Die .ex5 -Datei auf einen beliebigen Chart ziehen

  • Panel-Positionierung: Die Position (Links/Rechts) in den Einstellungen konfigurieren

  • Skalierung anpassen: Die „+“- und „−“-Buttons oder das Mausrad zur Größenanpassung verwenden

Grundlegende Operationen:

  • BUY / SELL: Auf die grünen/roten Buttons für Market Orders klicken

  • C BID / V ASK: Limit-Orders zu Kauf-/Verkaufspreisen

  • CLOSE: Schließt alle offenen Positionen

  • INVERT: Kehrt die Richtung der aktuellen Positionen um

  • CANCEL: Entfernt alle ausstehenden Orders

  • CANCEL + CLOSE: Schließt Positionen und storniert ausstehende Orders

Wichtige Hotkeys:

  • B: Market Buy

  • S: Market Sell

  • X: Alles schließen

  • I: Positionen invertieren

  • C: Ausstehende Orders stornieren

  • M: Panel minimieren / wiederherstellen

  • SHIFT: Pending-Buy-Modus (ziehen und im Chart klicken)

  • AltGr: Pending-Sell-Modus (ziehen und im Chart klicken)

Erweiterte Einstellungen:

  • Take Profit / Stop Loss: Standardwerte festlegen und über die T/S-Buttons aktivieren/deaktivieren

  • Voreingestellte Lots: 8 konfigurierbare Lot-Buttons

  • Anpassbare Farben: Hintergrund-, Button- und Textfarben ändern

  • Animationen: Visuelle Effekte für besseres Feedback aktivieren

  • Automatische Skalierung: Panel passt sich automatisch der Bildschirmgröße an

Was macht es NICHT?

JoOrderTrade Plus ist ein manuelles Ausführungspanel und beinhaltet KEINE:

  • Automatischen Kauf- oder Verkaufssignale

  • Technische Analyse oder Indikatoren

  • Automatisierte Trading-Roboter

  • Automatisches Risikomanagement (Trailing Stop, dynamischer Stop Loss)

  • Backtesting oder Strategieoptimierung

  • Sound-Alarme (nur visuell)

Wichtig: Dieses Tool erfordert manuelle Eingriffe des Traders für alle Markt-Ein- und Ausstiegsentscheidungen.

Risikohinweis

WICHTIGE WARNUNG:
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem erheblichen Risiko des Kapitalverlustes verbunden.
JoOrderTrade Plus ist ein Ausführungstool und garantiert keine Gewinne und schützt nicht vor Verlusten.

Empfehlungen:

  • Riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren

  • Verwenden Sie immer einen angemessenen Stop Loss

  • Testen Sie das Tool zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Echtgeldkonto einsetzen

  • Konsultieren Sie bei Bedarf einen Finanzberater

  • Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste

Erforderliche Konfiguration

Damit das Tool korrekt funktioniert, muss die Option „Algo Trading“ in den Einstellungen von MetaTrader 5 aktiviert werden.

Verbesserungen von der Simple-Version zur Plus-Version

Erweiterte Skalierungsarchitektur:

  • Automatische Größenanpassung basierend auf der Bildschirmauflösung

  • „+ / −“-Buttons zur manuellen Größenanpassung

  • Skalierung von 0,70x bis 1,25x mit gespeicherten Einstellungen

  • Responsives Layout, das sich an die Fenstergröße anpasst

Vollständige visuelle Anpassung:

  • Mehr als 20 individuell konfigurierbare Farben

  • Spezifische Farben für ausstehende Orders

  • Anpassbarer RGB-Hintergrund

  • Dynamisches Farbsystem basierend auf Gewinn/Verlust

Zusätzliche Funktionen:

  • Minimierung des Panels (M-Taste oder Button)

  • 8 konfigurierbare voreingestellte Lot-Buttons

  • Verbessertes OCO-System mit Chart-Visualisierung

  • Symbolbasierte Statistiken (nicht mehr global)

  • Datei-Backup zur Datenspeicherung

  • Notfall-Hotkey (R für schnelles Entfernen)

Technische Verbesserungen:

  • Robuste Layout-Architektur mit Kontrollregistrierung

  • Automatische Positionsberechnung basierend auf der Skalierung

  • Korrigiertes Ergebnissystem unter Verwendung von GMT

  • Optimierte Performance mit Klick-Cooldown

  • Wichtige Bugfixes aus der vorherigen Version

Benutzererfahrung:

  • Professionellere und besser organisierte Benutzeroberfläche

  • Sofortiges visuelles Feedback für alle Aktionen

  • Informative Tooltips im Pending-Modus

  • Sichtbarer ON/OFF-Status für TP/SL

  • Verbesserte visuelle Trennlinien

  • Größere und leichter anklickbare Buttons

JoOrderTrade Plus stellt im Vergleich zur einfachen Version eine bedeutende Weiterentwicklung dar und bietet für alle Arten von Tradern ein flüssigeres, anpassbares und professionelleres Trading-Erlebnis.

