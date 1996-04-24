Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Panel de trading,Trading manual,Gestor de trading,Gestion de ordenes,Gestion de riesgo,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Cierre parcial,Scalping





JoOrderTrade Plus – Panel de Trading Avanzado para MT5

Dos avisos extremadamente importantes

Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará. El panel JoOrderTrade Plus puede presentar algunos pequeños errores en ciertos botones para tipos específicos de usuarios, como texto desalineado en algunos botones y botones que exceden los límites del panel.

Esto sucede porque algunas resoluciones de pantalla y configuraciones de escala son extremadamente altas.

Si esto le ocurre, no se preocupe: esto no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en las próximas actualizaciones del panel.

Aviso:

Próximamente estará disponible un video tutorial con explicaciones sobre cómo funciona el panel en la práctica.

Por favor, espere.

Tenga en cuenta que el video solo se puede ver a través del sitio web de MQL5.

El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.

Si habla portugués, cambie el idioma del sitio web para ver el video en portugués.

¿Qué hace?

JoOrderTrade Plus es un panel de trading profesional y altamente personalizable que le permite ejecutar operaciones en el mercado financiero con solo un clic directamente en el gráfico.

El panel combina velocidad, precisión y una interfaz intuitiva para hacer el trading más eficiente.

Funciones principales:

Órdenes de Mercado: compra y venta instantáneas

Órdenes Pendientes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Órdenes Bid/Ask: ejecución directa en los precios de compra y venta

Sistema OCO: One Cancels Other para la gestión automática de TP/SL

Gestión de Posiciones: cerrar, invertir y cancelar órdenes pendientes

Estadísticas en Tiempo Real: resultado diario, ganancia abierta, comisiones

Teclas de Acceso Rápido Configurables: atajos para todas las operaciones

Interfaz Bilingüe: portugués e inglés, y en el futuro pueden añadirse más idiomas de interfaz

¿Para quién es?

JoOrderTrade Plus es ideal para:

Traders principiantes que desean una interfaz simple y directa

Traders experimentados que necesitan velocidad y eficiencia

Scalpers que operan con múltiples entradas y salidas rápidas

Day traders que requieren un control preciso de las posiciones

Cualquier trader que quiera reemplazar el terminal predeterminado de MetaTrader por una solución más eficiente

¿Cómo usarlo?

Configuración inicial:

Activar Algo Trading: en MetaTrader 5, vaya a Herramientas > Opciones > Expert Advisors y marque “Permitir Algo Trading”

Adjuntar al gráfico: arrastre el archivo .ex5 a cualquier gráfico

Posicionamiento del panel: configure la posición (Izquierda/Derecha) en la configuración

Ajustar escala: use los botones “+” y “−” o la rueda del ratón para ajustar el tamaño

Operaciones básicas:

BUY / SELL: haga clic en los botones verde/rojo para órdenes de mercado

C BID / V ASK: órdenes limitadas en los precios de compra/venta

CLOSE: cierra todas las posiciones abiertas

INVERT: invierte la dirección de las posiciones actuales

CANCEL: elimina todas las órdenes pendientes

CANCEL + CLOSE: cierra posiciones y cancela órdenes pendientes

Teclas de acceso rápido principales:

B: Compra a mercado

S: Venta a mercado

X: Cerrar todo

I: Invertir posiciones

C: Cancelar órdenes pendientes

M: Minimizar / Restaurar panel

SHIFT: Modo de compra pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)

AltGr: Modo de venta pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)

Configuraciones avanzadas:

Take Profit / Stop Loss: configure valores predeterminados y active/desactive usando los botones T/S

Lotes predefinidos: 8 botones de lotes configurables

Colores personalizables: cambie los colores de fondo, botones y texto

Animaciones: active efectos visuales para una mejor respuesta

Escalado automático: el panel se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla

¿Qué NO hace?

JoOrderTrade Plus es un panel de ejecución manual y NO incluye:

Señales automáticas de compra o venta

Análisis técnico o indicadores

Robots de trading automatizados

Gestión automática del riesgo (trailing stop, stop loss móvil)

Backtesting u optimización de estrategias

Alertas sonoras (solo visuales)

Importante: Esta herramienta requiere intervención manual del trader para todas las decisiones de entrada y salida del mercado.

Advertencia de Riesgo

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida de capital. JoOrderTrade Plus es una herramienta de ejecución y no garantiza ganancias ni protege contra pérdidas.

Recomendaciones:

Nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder

Utilice siempre un stop loss adecuado

Pruebe la herramienta en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real

Consulte a un asesor financiero si es necesario

El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras

Configuración requerida

Para funcionar correctamente, es necesario activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5.

Mejoras de la versión Simple a Plus

Arquitectura avanzada de escalado:

Redimensionamiento automático basado en la resolución de la pantalla

Botones “+ / −” para ajuste manual del tamaño

Escala de 0.70x a 1.25x con preferencias guardadas

Diseño responsivo que se adapta al redimensionamiento de la ventana

Personalización visual completa:

Más de 20 colores configurables individualmente

Colores específicos para órdenes pendientes

Fondo RGB personalizable

Sistema de colores dinámico basado en ganancias/pérdidas

Funciones adicionales:

Minimización del panel (tecla M o botón)

8 botones de lotes predefinidos configurables

Sistema OCO mejorado con visualización en el gráfico

Estadísticas por símbolo (ya no globales)

Copia de seguridad en archivo para persistencia de datos

Tecla de emergencia (R para eliminación rápida)

Mejoras técnicas:

Arquitectura de diseño robusta con registro de controles

Cálculo automático de posiciones basado en la escala

Sistema de resultados corregido usando GMT

Rendimiento optimizado con enfriamiento de clics

Correcciones importantes de errores de la versión anterior

Experiencia de usuario:

Interfaz más profesional y organizada

Retroalimentación visual inmediata para todas las acciones

Tooltips informativos en modo pendiente

Estado ON/OFF visible para TP/SL

Divisores visuales mejorados

Botones más grandes y fáciles de hacer clic

JoOrderTrade Plus representa una evolución significativa en comparación con la versión simple, ofreciendo una experiencia de trading más fluida, personalizable y profesional para todo tipo de traders.