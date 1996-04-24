Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Utilidades
- Joas Da Silva Veiga
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
JoOrderTrade Plus – Panel de Trading Avanzado para MT5
Dos avisos extremadamente importantes
-
Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.
-
El panel JoOrderTrade Plus puede presentar algunos pequeños errores en ciertos botones para tipos específicos de usuarios, como texto desalineado en algunos botones y botones que exceden los límites del panel.
Esto sucede porque algunas resoluciones de pantalla y configuraciones de escala son extremadamente altas.
Si esto le ocurre, no se preocupe: esto no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en las próximas actualizaciones del panel.
Aviso:
Próximamente estará disponible un video tutorial con explicaciones sobre cómo funciona el panel en la práctica.
Por favor, espere.
Tenga en cuenta que el video solo se puede ver a través del sitio web de MQL5.
El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.
Si habla portugués, cambie el idioma del sitio web para ver el video en portugués.
¿Qué hace?
JoOrderTrade Plus es un panel de trading profesional y altamente personalizable que le permite ejecutar operaciones en el mercado financiero con solo un clic directamente en el gráfico.
El panel combina velocidad, precisión y una interfaz intuitiva para hacer el trading más eficiente.
Funciones principales:
-
Órdenes de Mercado: compra y venta instantáneas
-
Órdenes Pendientes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
-
Órdenes Bid/Ask: ejecución directa en los precios de compra y venta
-
Sistema OCO: One Cancels Other para la gestión automática de TP/SL
-
Gestión de Posiciones: cerrar, invertir y cancelar órdenes pendientes
-
Estadísticas en Tiempo Real: resultado diario, ganancia abierta, comisiones
-
Teclas de Acceso Rápido Configurables: atajos para todas las operaciones
-
Interfaz Bilingüe: portugués e inglés, y en el futuro pueden añadirse más idiomas de interfaz
¿Para quién es?
JoOrderTrade Plus es ideal para:
-
Traders principiantes que desean una interfaz simple y directa
-
Traders experimentados que necesitan velocidad y eficiencia
-
Scalpers que operan con múltiples entradas y salidas rápidas
-
Day traders que requieren un control preciso de las posiciones
-
Cualquier trader que quiera reemplazar el terminal predeterminado de MetaTrader por una solución más eficiente
¿Cómo usarlo?
Configuración inicial:
-
Activar Algo Trading: en MetaTrader 5, vaya a Herramientas > Opciones > Expert Advisors y marque “Permitir Algo Trading”
-
Adjuntar al gráfico: arrastre el archivo .ex5 a cualquier gráfico
-
Posicionamiento del panel: configure la posición (Izquierda/Derecha) en la configuración
-
Ajustar escala: use los botones “+” y “−” o la rueda del ratón para ajustar el tamaño
Operaciones básicas:
-
BUY / SELL: haga clic en los botones verde/rojo para órdenes de mercado
-
C BID / V ASK: órdenes limitadas en los precios de compra/venta
-
CLOSE: cierra todas las posiciones abiertas
-
INVERT: invierte la dirección de las posiciones actuales
-
CANCEL: elimina todas las órdenes pendientes
-
CANCEL + CLOSE: cierra posiciones y cancela órdenes pendientes
Teclas de acceso rápido principales:
-
B: Compra a mercado
-
S: Venta a mercado
-
X: Cerrar todo
-
I: Invertir posiciones
-
C: Cancelar órdenes pendientes
-
M: Minimizar / Restaurar panel
-
SHIFT: Modo de compra pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)
-
AltGr: Modo de venta pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)
Configuraciones avanzadas:
-
Take Profit / Stop Loss: configure valores predeterminados y active/desactive usando los botones T/S
-
Lotes predefinidos: 8 botones de lotes configurables
-
Colores personalizables: cambie los colores de fondo, botones y texto
-
Animaciones: active efectos visuales para una mejor respuesta
-
Escalado automático: el panel se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla
¿Qué NO hace?
JoOrderTrade Plus es un panel de ejecución manual y NO incluye:
-
Señales automáticas de compra o venta
-
Análisis técnico o indicadores
-
Robots de trading automatizados
-
Gestión automática del riesgo (trailing stop, stop loss móvil)
-
Backtesting u optimización de estrategias
-
Alertas sonoras (solo visuales)
Importante: Esta herramienta requiere intervención manual del trader para todas las decisiones de entrada y salida del mercado.
Advertencia de Riesgo
ADVERTENCIA IMPORTANTE: Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida de capital. JoOrderTrade Plus es una herramienta de ejecución y no garantiza ganancias ni protege contra pérdidas.
Recomendaciones:
-
Nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder
-
Utilice siempre un stop loss adecuado
-
Pruebe la herramienta en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real
-
Consulte a un asesor financiero si es necesario
-
El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras
Configuración requerida
Para funcionar correctamente, es necesario activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5.
Mejoras de la versión Simple a Plus
Arquitectura avanzada de escalado:
-
Redimensionamiento automático basado en la resolución de la pantalla
-
Botones “+ / −” para ajuste manual del tamaño
-
Escala de 0.70x a 1.25x con preferencias guardadas
-
Diseño responsivo que se adapta al redimensionamiento de la ventana
Personalización visual completa:
-
Más de 20 colores configurables individualmente
-
Colores específicos para órdenes pendientes
-
Fondo RGB personalizable
-
Sistema de colores dinámico basado en ganancias/pérdidas
Funciones adicionales:
-
Minimización del panel (tecla M o botón)
-
8 botones de lotes predefinidos configurables
-
Sistema OCO mejorado con visualización en el gráfico
-
Estadísticas por símbolo (ya no globales)
-
Copia de seguridad en archivo para persistencia de datos
-
Tecla de emergencia (R para eliminación rápida)
Mejoras técnicas:
-
Arquitectura de diseño robusta con registro de controles
-
Cálculo automático de posiciones basado en la escala
-
Sistema de resultados corregido usando GMT
-
Rendimiento optimizado con enfriamiento de clics
-
Correcciones importantes de errores de la versión anterior
Experiencia de usuario:
-
Interfaz más profesional y organizada
-
Retroalimentación visual inmediata para todas las acciones
-
Tooltips informativos en modo pendiente
-
Estado ON/OFF visible para TP/SL
-
Divisores visuales mejorados
-
Botones más grandes y fáciles de hacer clic
JoOrderTrade Plus representa una evolución significativa en comparación con la versión simple, ofreciendo una experiencia de trading más fluida, personalizable y profesional para todo tipo de traders.