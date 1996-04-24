Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Panel de trading,Trading manual,Gestor de trading,Gestion de ordenes,Gestion de riesgo,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Cierre parcial,Scalping


JoOrderTrade Plus – Panel de Trading Avanzado para MT5

Dos avisos extremadamente importantes

  1. Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.

  2. El panel JoOrderTrade Plus puede presentar algunos pequeños errores en ciertos botones para tipos específicos de usuarios, como texto desalineado en algunos botones y botones que exceden los límites del panel.
    Esto sucede porque algunas resoluciones de pantalla y configuraciones de escala son extremadamente altas.
    Si esto le ocurre, no se preocupe: esto no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en las próximas actualizaciones del panel.

Aviso:
Próximamente estará disponible un video tutorial con explicaciones sobre cómo funciona el panel en la práctica.
Por favor, espere.
Tenga en cuenta que el video solo se puede ver a través del sitio web de MQL5.
El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.
Si habla portugués, cambie el idioma del sitio web para ver el video en portugués.

¿Qué hace?

JoOrderTrade Plus es un panel de trading profesional y altamente personalizable que le permite ejecutar operaciones en el mercado financiero con solo un clic directamente en el gráfico.
El panel combina velocidad, precisión y una interfaz intuitiva para hacer el trading más eficiente.

Funciones principales:

  • Órdenes de Mercado: compra y venta instantáneas

  • Órdenes Pendientes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

  • Órdenes Bid/Ask: ejecución directa en los precios de compra y venta

  • Sistema OCO: One Cancels Other para la gestión automática de TP/SL

  • Gestión de Posiciones: cerrar, invertir y cancelar órdenes pendientes

  • Estadísticas en Tiempo Real: resultado diario, ganancia abierta, comisiones

  • Teclas de Acceso Rápido Configurables: atajos para todas las operaciones

  • Interfaz Bilingüe: portugués e inglés, y en el futuro pueden añadirse más idiomas de interfaz

¿Para quién es?

JoOrderTrade Plus es ideal para:

  • Traders principiantes que desean una interfaz simple y directa

  • Traders experimentados que necesitan velocidad y eficiencia

  • Scalpers que operan con múltiples entradas y salidas rápidas

  • Day traders que requieren un control preciso de las posiciones

  • Cualquier trader que quiera reemplazar el terminal predeterminado de MetaTrader por una solución más eficiente

¿Cómo usarlo?

Configuración inicial:

  • Activar Algo Trading: en MetaTrader 5, vaya a Herramientas > Opciones > Expert Advisors y marque “Permitir Algo Trading”

  • Adjuntar al gráfico: arrastre el archivo .ex5 a cualquier gráfico

  • Posicionamiento del panel: configure la posición (Izquierda/Derecha) en la configuración

  • Ajustar escala: use los botones “+” y “−” o la rueda del ratón para ajustar el tamaño

Operaciones básicas:

  • BUY / SELL: haga clic en los botones verde/rojo para órdenes de mercado

  • C BID / V ASK: órdenes limitadas en los precios de compra/venta

  • CLOSE: cierra todas las posiciones abiertas

  • INVERT: invierte la dirección de las posiciones actuales

  • CANCEL: elimina todas las órdenes pendientes

  • CANCEL + CLOSE: cierra posiciones y cancela órdenes pendientes

Teclas de acceso rápido principales:

  • B: Compra a mercado

  • S: Venta a mercado

  • X: Cerrar todo

  • I: Invertir posiciones

  • C: Cancelar órdenes pendientes

  • M: Minimizar / Restaurar panel

  • SHIFT: Modo de compra pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)

  • AltGr: Modo de venta pendiente (arrastrar y hacer clic en el gráfico)

Configuraciones avanzadas:

  • Take Profit / Stop Loss: configure valores predeterminados y active/desactive usando los botones T/S

  • Lotes predefinidos: 8 botones de lotes configurables

  • Colores personalizables: cambie los colores de fondo, botones y texto

  • Animaciones: active efectos visuales para una mejor respuesta

  • Escalado automático: el panel se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla

¿Qué NO hace?

JoOrderTrade Plus es un panel de ejecución manual y NO incluye:

  • Señales automáticas de compra o venta

  • Análisis técnico o indicadores

  • Robots de trading automatizados

  • Gestión automática del riesgo (trailing stop, stop loss móvil)

  • Backtesting u optimización de estrategias

  • Alertas sonoras (solo visuales)

Importante: Esta herramienta requiere intervención manual del trader para todas las decisiones de entrada y salida del mercado.

Advertencia de Riesgo

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida de capital. JoOrderTrade Plus es una herramienta de ejecución y no garantiza ganancias ni protege contra pérdidas.

Recomendaciones:

  • Nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder

  • Utilice siempre un stop loss adecuado

  • Pruebe la herramienta en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real

  • Consulte a un asesor financiero si es necesario

  • El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras

Configuración requerida

Para funcionar correctamente, es necesario activar la opción “Algo Trading” en la configuración de MetaTrader 5.

Mejoras de la versión Simple a Plus

Arquitectura avanzada de escalado:

  • Redimensionamiento automático basado en la resolución de la pantalla

  • Botones “+ / −” para ajuste manual del tamaño

  • Escala de 0.70x a 1.25x con preferencias guardadas

  • Diseño responsivo que se adapta al redimensionamiento de la ventana

Personalización visual completa:

  • Más de 20 colores configurables individualmente

  • Colores específicos para órdenes pendientes

  • Fondo RGB personalizable

  • Sistema de colores dinámico basado en ganancias/pérdidas

Funciones adicionales:

  • Minimización del panel (tecla M o botón)

  • 8 botones de lotes predefinidos configurables

  • Sistema OCO mejorado con visualización en el gráfico

  • Estadísticas por símbolo (ya no globales)

  • Copia de seguridad en archivo para persistencia de datos

  • Tecla de emergencia (R para eliminación rápida)

Mejoras técnicas:

  • Arquitectura de diseño robusta con registro de controles

  • Cálculo automático de posiciones basado en la escala

  • Sistema de resultados corregido usando GMT

  • Rendimiento optimizado con enfriamiento de clics

  • Correcciones importantes de errores de la versión anterior

Experiencia de usuario:

  • Interfaz más profesional y organizada

  • Retroalimentación visual inmediata para todas las acciones

  • Tooltips informativos en modo pendiente

  • Estado ON/OFF visible para TP/SL

  • Divisores visuales mejorados

  • Botones más grandes y fáciles de hacer clic

JoOrderTrade Plus representa una evolución significativa en comparación con la versión simple, ofreciendo una experiencia de trading más fluida, personalizable y profesional para todo tipo de traders.

