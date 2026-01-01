Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑



JoOrderTrade Plus – MT5용 고급 트레이딩 패널

매우 중요한 공지 2가지

  1. 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다.
    이 기능을 활성화하지 않으면 패널은 작동하지 않습니다.

  2. JoOrderTrade Plus 패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 버튼 텍스트 정렬 문제나 버튼이 패널 영역을 벗어나는 현상 등이 있을 수 있습니다.
    이는 일부 화면 해상도와 스케일 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다.
    이 문제가 발생하더라도 걱정하지 마세요. 이는 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않습니다. 해당 버그들은 향후 패널 업데이트에서 수정될 예정입니다.


❓ 데모 테스트에서 트레이딩 패널이 표시되지 않는 이유는?

MT5 전략 테스터 인터랙티브 패널을 지원하지 않습니다.
EA가 다음과 같은 경우 패널이 표시되지 않습니다:
  • 라이선스로 보호됨
  • 상업적 제한이 포함됨
  • 수동 조작(클릭, 버튼, 마우스)에 의존함
테스터에는 실제 마우스가 없고, 시뮬레이션만 존재합니다.
또한 유료 EA는 테스터에서 UI를 차단하는 경우가 많습니다.
이는 판매자를 보호하기 위해:
  • 레이아웃 복사 방지
  • 리버스 엔지니어링 방지
  • 실계좌 또는 데모 계좌에서만 사용 제한

❓ 무엇을 할 수 있나요?

데모 계좌에서 구매 후 테스트할 수 있습니다.
마음에 들지 않으면 정책에 따라 환불 요청이 가능합니다.

💰 환불 정책 (MQL5)

MQL5는 7일 이내 환불을 허용하며 조건은 다음과 같습니다:
✔️ 실계좌에서 사용하지 않음
✔️ 의미 있는 수익이 없음
✔️ 고객 지원 남용 없음
✔️ 기한 내 신청


공지:
패널이 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 설명이 포함된 튜토리얼 영상이 곧 제공될 예정입니다.
잠시만 기다려 주세요.
해당 영상은 MQL5 웹사이트를 통해서만 시청할 수 있습니다.
영상은 영어와 포르투갈어, 두 가지 언어로 제공됩니다.
포르투갈어를 이해하신다면 웹사이트 언어를 변경하여 포르투갈어로 영상을 시청하실 수 있습니다.

이 도구는 무엇을 하나요?
JoOrderTrade Plus는 차트 위에서 단 한 번의 클릭으로 금융시장 거래를 실행할 수 있는 전문적이고 고도로 커스터마이징 가능한 트레이딩 패널입니다.
이 패널은 속도, 정밀도, 직관적인 인터페이스를 결합하여 보다 효율적인 트레이딩을 가능하게 합니다.

주요 기능:
시장가 주문: 즉시 매수 및 매도
지정가 주문: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Bid/Ask 주문: 매수/매도 가격에서 직접 실행
OCO 시스템: 자동 TP/SL 관리를 위한 One Cancels Other
포지션 관리: 청산, 반전, 지정가 주문 취소
실시간 통계: 일일 결과, 미결 손익, 수수료
단축키 설정: 모든 작업에 대한 단축키 지원
이중 언어 인터페이스: 포르투갈어 및 영어 (향후 더 많은 언어 추가 가능)

누구를 위한 패널인가요?
JoOrderTrade Plus는 다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:
간단하고 직관적인 인터페이스를 원하는 초보 트레이더
속도와 효율성이 필요한 숙련된 트레이더
빠른 진입과 청산을 반복하는 스캘퍼
정확한 포지션 관리가 필요한 데이 트레이더
기본 MetaTrader 터미널을 더 효율적인 솔루션으로 대체하고 싶은 모든 트레이더

사용 방법은?

초기 설정:
Algo Trading 활성화: MetaTrader 5에서 도구 > 옵션 > Expert Advisors로 이동 후 “Allow Algo Trading” 체크
차트에 적용: .ex5 파일을 원하는 차트로 드래그
패널 위치 설정: 설정에서 위치(왼쪽/오른쪽) 선택
크기 조절: “+” / “−” 버튼 또는 마우스 휠로 크기 조정

기본 조작:
BUY / SELL: 초록/빨간 버튼 클릭으로 시장가 주문
C BID / V ASK: 매수/매도 가격에서 지정가 주문
CLOSE: 모든 열린 포지션 청산
INVERT: 현재 포지션 방향 반전
CANCEL: 모든 지정가 주문 취소
CANCEL + CLOSE: 포지션 청산 및 지정가 주문 취소

주요 단축키:
B: 시장가 매수
S: 시장가 매도
X: 전체 청산
I: 포지션 반전
C: 지정가 주문 취소
M: 패널 최소화 / 복원
SHIFT: 지정가 매수 모드 (차트에서 드래그 후 클릭)
AltGr: 지정가 매도 모드 (차트에서 드래그 후 클릭)

고급 설정:
Take Profit / Stop Loss: 기본값 설정 및 T/S 버튼으로 활성화/비활성화
프리셋 랏: 8개의 설정 가능한 랏 버튼
색상 커스터마이징: 배경, 버튼, 텍스트 색상 변경
애니메이션: 시각적 피드백 강화를 위한 효과 활성화
자동 스케일링: 화면 크기에 맞춰 패널 자동 조정

이 패널이 하지 않는 것:
JoOrderTrade Plus는 수동 실행 패널이며 다음 기능은 포함하지 않습니다:
자동 매수/매도 신호
기술적 분석 또는 지표
자동 매매 로봇
자동 리스크 관리(트레일링 스탑, 이동 스탑로스)
백테스트 또는 전략 최적화
사운드 알림(시각적 알림만 제공)

중요:
이 도구는 모든 진입 및 청산 결정에 대해 트레이더의 수동 개입이 필요합니다.

리스크 경고
중요 경고: 금융 시장에서의 거래는 상당한 자본 손실 위험을 동반합니다.
JoOrderTrade Plus는 실행 도구일 뿐이며 수익을 보장하거나 손실로부터 보호하지 않습니다.

권장 사항:
감당할 수 있는 금액 이상을 절대 투자하지 마세요
항상 적절한 손절매를 사용하세요
실계좌 사용 전 데모 계좌에서 테스트하세요
필요 시 금융 전문가와 상담하세요
개발자는 재정적 손실에 대해 책임지지 않습니다

필수 설정
정상적인 작동을 위해 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다.

Simple 버전 대비 Plus 버전의 개선 사항

고급 스케일링 아키텍처:
화면 해상도에 따른 자동 크기 조절
수동 크기 조절을 위한 “+ / −” 버튼
0.70x ~ 1.25x 스케일 범위 및 설정 저장
창 크기 변경에 대응하는 반응형 레이아웃

완전한 시각적 커스터마이징:
20개 이상의 개별 설정 가능한 색상
지정가 주문 전용 색상
커스터마이징 가능한 RGB 배경
손익에 따라 변화하는 동적 색상 시스템

추가 기능:
패널 최소화 (M 키 또는 버튼)
8개의 설정 가능한 프리셋 랏 버튼
차트 시각화를 포함한 개선된 OCO 시스템
심볼 기반 통계 (글로벌 방식 제거)
데이터 유지를 위한 파일 백업
비상 단축키 (R 키 – 빠른 제거)

기술적 개선:
컨트롤 등록 기반의 견고한 레이아웃 구조
스케일에 따른 자동 포지션 계산
GMT 기준으로 수정된 결과 시스템
클릭 쿨다운 적용으로 성능 최적화
이전 버전의 주요 버그 수정

사용자 경험:
더 전문적이고 정돈된 인터페이스
모든 작업에 대한 즉각적인 시각적 피드백
지정가 모드에서의 정보성 툴팁
TP/SL ON/OFF 상태를 명확히 표시
개선된 시각적 구분선
더 크고 클릭하기 쉬운 버튼

JoOrderTrade Plus는 Simple 버전에 비해 큰 진화를 이룬 제품으로, 모든 유형의 트레이더에게 더 부드럽고, 커스터마이징 가능하며, 전문적인 트레이딩 경험을 제공합니다.

