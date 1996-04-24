Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- ユーティリティ
- Joas Da Silva Veiga
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
トレーディングパネル,手動取引,注文管理,リスク管理,トレードマネージャー,ワンクリック取引,ストップロス,テイクプロフィット,部分決済,スキャルピング
JoOrderTrade Plus – MT5向け高度トレーディングパネル
非常に重要な注意事項が2つあります
-
ツールを正しく動作させるためには、MetaTrader 5の設定で 「Algo Trading」 オプションを有効にすることが 必須 です。
この有効化を行わない場合、パネルは機能しません。
-
JoOrderTrade Plus パネルは、特定のユーザー環境において、一部のボタンに小さな不具合が発生する場合があります。
例えば、一部のボタンのテキストがずれて表示されたり、ボタンがパネルの境界を超えて表示されたりすることがあります。
これは、画面解像度やスケーリング設定が極端に高い場合に発生します。
もしこのような状況が発生してもご安心ください。これらの問題は、パネルの主要な機能には直接影響しません。
現在、これらの不具合を今後のパネルアップデートで修正するため、鋭意対応中です。
お知らせ:
パネルの実際の使用方法を解説するチュートリアル動画を、近日中に公開予定です。
しばらくお待ちください。
なお、この動画は MQL5公式サイト を通じてのみ視聴可能です。
動画は 英語とポルトガル語 の2言語で提供されます。
ポルトガル語を理解できる場合は、サイトの言語設定を変更してポルトガル語版の動画をご覧ください。
何ができますか？
JoOrderTrade Plus は、プロフェッショナル向けで高度にカスタマイズ可能なトレーディングパネルです。
チャート上からワンクリックで金融市場の取引を実行できます。
本パネルは スピード、精度、直感的なインターフェース を兼ね備え、取引の効率を大幅に向上させます。
主な機能:
-
成行注文: 即時の買い・売り
-
指値・逆指値注文: Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop
-
Bid / Ask注文: 買値・売値での直接執行
-
OCOシステム: TP/SLを自動管理するOne Cancels Other
-
ポジション管理: クローズ、反転、保留中注文のキャンセル
-
リアルタイム統計: 日次結果、未決済利益、手数料
-
カスタマイズ可能なホットキー: すべての操作にショートカットキーを設定可能
-
バイリンガルインターフェース: ポルトガル語と英語（将来的に追加言語対応予定）
対象ユーザー
JoOrderTrade Plus は以下の方に最適です:
-
シンプルで分かりやすい操作を求める初心者トレーダー
-
スピードと効率を重視する経験豊富なトレーダー
-
高頻度のエントリーとエグジットを行うスキャルパー
-
正確なポジション管理が必要なデイトレーダー
-
MetaTrader標準の取引画面を、より高機能なソリューションに置き換えたいすべてのトレーダー
使い方
初期設定:
-
Algo Tradingを有効化: MetaTrader 5で「ツール > オプション > エキスパートアドバイザー」に進み、「Algo Tradingを許可」にチェック
-
チャートに適用: .ex5 ファイルを任意のチャートにドラッグ
-
パネル位置: 設定で左／右を選択
-
スケール調整: 「+」「−」ボタンまたはマウスホイールでサイズ調整
基本操作:
-
BUY / SELL: 緑／赤のボタンで成行注文
-
C BID / V ASK: 買値／売値での指値注文
-
CLOSE: すべてのポジションをクローズ
-
INVERT: 現在のポジション方向を反転
-
CANCEL: すべての保留中注文をキャンセル
-
CANCEL + CLOSE: ポジションをクローズし、保留中注文をキャンセル
主なホットキー:
-
B: 成行買い
-
S: 成行売り
-
X: すべてクローズ
-
I: ポジション反転
-
C: 保留中注文をキャンセル
-
M: パネルの最小化／復元
-
SHIFT: 指値買いモード（ドラッグしてチャートをクリック）
-
AltGr: 指値売りモード（ドラッグしてチャートをクリック）
高度な設定:
-
Take Profit / Stop Loss: デフォルト値を設定し、T/Sボタンで有効／無効を切り替え
-
プリセットロット: 設定可能な8つのロットボタン
-
カラーのカスタマイズ: 背景、ボタン、テキストの色を変更可能
-
アニメーション: 視覚的フィードバックを強化
-
自動スケーリング: 画面サイズに応じて自動調整
できないこと
JoOrderTrade Plus は手動執行パネルであり、以下の機能は 含まれていません:
-
自動売買シグナル
-
テクニカル分析やインジケーター
-
自動売買ロボット
-
自動リスク管理（トレーリングストップ等）
-
バックテストや戦略最適化
-
音声アラート（視覚表示のみ）
重要: 本ツールは、すべてのエントリーおよび決済判断において、トレーダー自身の手動操作が必要です。
リスク警告
重要な警告:
金融市場での取引は、資本損失の重大なリスクを伴います。
JoOrderTrade Plus は執行ツールであり、利益を保証したり損失から保護したりするものではありません。
推奨事項:
-
失っても問題のない資金以上をリスクにさらさない
-
常に適切なストップロスを使用する
-
実口座で使用する前に、必ずデモ口座でテストする
-
必要に応じて金融アドバイザーに相談する
-
開発者は金融損失について一切の責任を負いません
必須設定
正しく動作させるためには、MetaTrader 5の設定で 「Algo Trading」 を有効にする必要があります。
シンプル版からPlus版への改善点
高度なスケーリング構造:
-
画面解像度に基づく自動リサイズ
-
手動サイズ調整用「+ / −」ボタン
-
0.70x～1.25xのスケール（設定保存対応）
-
ウィンドウサイズ変更に対応するレスポンシブレイアウト
完全なビジュアルカスタマイズ:
-
個別設定可能な20色以上
-
保留中注文専用カラー
-
カスタマイズ可能なRGB背景
-
損益に基づく動的カラーシステム
追加機能:
-
パネル最小化（Mキーまたはボタン）
-
設定可能な8つのプリセットロットボタン
-
チャート表示付き改良版OCOシステム
-
銘柄別統計（グローバルではありません）
-
データ保持用ファイルバックアップ
-
緊急ホットキー（Rキーで即時削除）
技術的改善:
-
コントロール登録を備えた堅牢なレイアウト構造
-
スケールに基づく自動ポジション計算
-
GMTを使用した結果表示の修正
-
クリッククールダウンによるパフォーマンス最適化
-
前バージョンからの重要なバグ修正
ユーザー体験:
-
よりプロフェッショナルで整理されたインターフェース
-
すべての操作に対する即時の視覚的フィードバック
-
保留モード時の分かりやすいツールチップ
-
TP/SLのON/OFF状態を明確に表示
-
改善された視覚的区切り
-
より大きく、クリックしやすいボタン
JoOrderTrade Plus は、シンプル版と比較して大きく進化した製品であり、すべてのトレーダーに対して、よりスムーズで、カスタマイズ性が高く、プロフェッショナルなトレーディング体験を提供します。