Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

Islem paneli,Manuel ticaret,Emir yonetimi,Risk yonetimi,Trade Manager,Ticaret asistani,Stop Loss,Take Profit,Izleyen stop,Scalping









JoOrderTrade Plus – MT5 için Gelişmiş Trading Paneli

Son derece önemli iki uyarı

Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır. JoOrderTrade Plus paneli, belirli kullanıcı türleri için bazı butonlarda küçük hatalar gösterebilir; örneğin bazı butonlarda metin hizasızlığı ve butonların panel sınırlarını aşması gibi. Bu durum, bazı ekran çözünürlüklerinin ve ölçeklendirme ayarlarının aşırı yüksek olmasından kaynaklanır.

Eğer bu durum sizin başınıza gelirse endişelenmeyin: bu, panelin ana işlevlerini doğrudan etkilemez. Bu hataları gelecek panel güncellemelerinde düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Duyuru: Panelin pratikte nasıl çalıştığını açıklayan bir eğitim videosu yakında yayınlanacaktır.

Lütfen bekleyiniz.

Videonun yalnızca MQL5 web sitesi üzerinden izlenebileceğini lütfen unutmayın.

Video iki dilde sunulacaktır: İngilizce ve Portekizce.

Eğer Portekizce konuşuyorsanız, videoyu Portekizce izlemek için site dilini değiştirin.

Ne yapar?

JoOrderTrade Plus, finansal piyasada işlemleri doğrudan grafik üzerinde tek tıklamayla gerçekleştirmenizi sağlayan profesyonel ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir trading panelidir. Panel, trading’i daha verimli hale getirmek için hız, hassasiyet ve sezgisel bir arayüzü bir araya getirir.

Ana özellikler:

Piyasa Emirleri: Anında alım ve satım

Bekleyen Emirler: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Bid/Ask Emirleri: Alış ve satış fiyatlarından doğrudan gerçekleştirme

OCO Sistemi: TP/SL için otomatik yönetim sağlayan One Cancels Other

Pozisyon Yönetimi: Kapatma, ters çevirme, bekleyen emirleri iptal etme

Gerçek Zamanlı İstatistikler: Günlük sonuç, açık kâr, komisyonlar

Yapılandırılabilir Kısayol Tuşları: Tüm işlemler için kısayol tuşları

Çift Dilli Arayüz: Portekizce ve İngilizce; gelecekte ek arayüz dilleri eklenebilir.

Kimler için?

JoOrderTrade Plus şu kişiler için idealdir:

Basit ve doğrudan bir arayüz isteyen başlangıç seviyesi trader’lar

Hız ve verimlilik gerektiren deneyimli trader’lar

Birden fazla hızlı giriş ve çıkış yapan scalper’lar

Pozisyonlar üzerinde hassas kontrol isteyen day trader’lar

Varsayılan MetaTrader terminalini daha verimli bir çözümle değiştirmek isteyen tüm trader’lar

Nasıl kullanılır?

İlk Kurulum:

Algo Trading’i Etkinleştir: MetaTrader 5’te Tools > Options > Expert Advisors yoluna gidin ve “Allow Algo Trading” seçeneğini işaretleyin

Grafiğe ekle: .ex5 dosyasını herhangi bir grafiğin üzerine sürükleyin

Panel konumlandırma: Ayarlardan konumu (Sol/Sağ) yapılandırın

Ölçeği ayarla: Boyutu ayarlamak için “+” ve “−” butonlarını veya fare tekerleğini kullanın

Temel İşlemler:

BUY / SELL: Piyasa emirleri için yeşil/kırmızı butonlara tıklayın

C BID / V ASK: Alış/satış fiyatlarından limit emirleri

CLOSE: Tüm açık pozisyonları kapatır

INVERT: Mevcut pozisyonların yönünü tersine çevirir

CANCEL: Tüm bekleyen emirleri kaldırır

CANCEL + CLOSE: Pozisyonları kapatır ve bekleyen emirleri iptal eder

Ana Kısayol Tuşları:

B: Piyasa Alış

S: Piyasa Satış

X: Tümünü Kapat

I: Pozisyonları ters çevir

C: Bekleyen emirleri iptal et

M: Paneli küçült / geri yükle

SHIFT: Bekleyen Buy modu (grafikte sürükle ve tıkla)

AltGr: Bekleyen Sell modu (grafikte sürükle ve tıkla)

Gelişmiş Ayarlar:

Take Profit / Stop Loss: Varsayılan değerleri ayarla ve T/S butonlarıyla etkinleştir/devre dışı bırak

Ön Ayarlı Lotlar: Yapılandırılabilir 8 lot butonu

Özelleştirilebilir Renkler: Arka plan, buton ve metin renklerini değiştir

Animasyonlar: Daha iyi geri bildirim için görsel efektleri etkinleştir

Otomatik Ölçeklendirme: Panel ekran boyutuna otomatik olarak uyum sağlar

Ne yapmaz?

JoOrderTrade Plus, manuel işlem yürütme panelidir ve ŞUNLARI içermez:

Otomatik alım veya satım sinyalleri

Teknik analiz veya indikatörler

Otomatik trading robotları

Otomatik risk yönetimi (trailing stop, hareketli stop loss)

Backtest veya strateji optimizasyonu

Sesli uyarılar (yalnızca görsel)

Önemli: Bu araç, piyasaya giriş ve çıkış kararlarının tamamı için trader’ın manuel müdahalesini gerektirir.

Risk Uyarısı

ÖNEMLİ UYARI: Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli sermaye kaybı riski içerir. JoOrderTrade Plus bir yürütme aracıdır ve kâr garantisi vermez veya kayıplara karşı koruma sağlamaz.

Öneriler:

Asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın

Her zaman uygun bir stop loss kullanın

Gerçek hesapta kullanmadan önce aracı bir demo hesapta test edin

Gerekirse bir finansal danışmana başvurun

Geliştirici finansal kayıplardan sorumlu değildir

Gerekli Yapılandırma

Doğru çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğinin etkinleştirilmesi gereklidir.

Simple Sürümden Plus’a Geçişteki İyileştirmeler

Gelişmiş Ölçeklendirme Mimarisi:

Ekran çözünürlüğüne bağlı otomatik yeniden boyutlandırma

Manuel boyut ayarı için “+ / −” butonları

Kaydedilen tercihlerle 0.70x – 1.25x ölçek aralığı

Pencere yeniden boyutlandırmasına uyum sağlayan responsive yerleşim

Tam Görsel Özelleştirme:

Ayrı ayrı yapılandırılabilen 20’den fazla renk

Bekleyen emirler için özel renkler

Özelleştirilebilir RGB arka plan

Kâr/zarara dayalı dinamik renk sistemi

Ek Özellikler:

Panel küçültme ( M tuşu veya buton )

Yapılandırılabilir 8 ön ayarlı lot butonu

Grafik üzerinde görselleştirme ile geliştirilmiş OCO sistemi

Sembol bazlı istatistikler (artık global değil)

Veri sürekliliği için dosya yedekleme

Acil durum kısayol tuşu (hızlı kaldırma için R)

Teknik İyileştirmeler:

Kontrol kayıtlamalı sağlam yerleşim mimarisi

Ölçeğe dayalı otomatik pozisyon hesaplaması

GMT kullanılarak düzeltilmiş sonuç sistemi

Tıklama bekleme süresi ile optimize edilmiş performans

Önceki sürümden gelen önemli hata düzeltmeleri

Kullanıcı Deneyimi:

Daha profesyonel ve düzenli arayüz

Tüm işlemler için anında görsel geri bildirim

Bekleyen modda bilgilendirici tooltip’ler

TP/SL için görünür ON/OFF durumu

Geliştirilmiş görsel ayırıcılar

Daha büyük ve tıklaması daha kolay butonlar

JoOrderTrade Plus, basit sürüme kıyasla önemli bir evrimi temsil eder ve tüm trader türleri için daha akıcı, özelleştirilebilir ve profesyonel bir trading deneyimi sunar.