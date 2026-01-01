Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
- Yardımcı programlar
- Joas Da Silva Veiga
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Islem paneli,Manuel ticaret,Emir yonetimi,Risk yonetimi,Trade Manager,Ticaret asistani,Stop Loss,Take Profit,Izleyen stop,Scalping
JoOrderTrade Plus – MT5 için Gelişmiş Trading Paneli
Son derece önemli iki uyarı
-
Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır.
-
JoOrderTrade Plus paneli, belirli kullanıcı türleri için bazı butonlarda küçük hatalar gösterebilir; örneğin bazı butonlarda metin hizasızlığı ve butonların panel sınırlarını aşması gibi. Bu durum, bazı ekran çözünürlüklerinin ve ölçeklendirme ayarlarının aşırı yüksek olmasından kaynaklanır.
Eğer bu durum sizin başınıza gelirse endişelenmeyin: bu, panelin ana işlevlerini doğrudan etkilemez. Bu hataları gelecek panel güncellemelerinde düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.
Duyuru: Panelin pratikte nasıl çalıştığını açıklayan bir eğitim videosu yakında yayınlanacaktır.
Lütfen bekleyiniz.
Videonun yalnızca MQL5 web sitesi üzerinden izlenebileceğini lütfen unutmayın.
Video iki dilde sunulacaktır: İngilizce ve Portekizce.
Eğer Portekizce konuşuyorsanız, videoyu Portekizce izlemek için site dilini değiştirin.
Ne yapar?
JoOrderTrade Plus, finansal piyasada işlemleri doğrudan grafik üzerinde tek tıklamayla gerçekleştirmenizi sağlayan profesyonel ve yüksek derecede özelleştirilebilir bir trading panelidir. Panel, trading’i daha verimli hale getirmek için hız, hassasiyet ve sezgisel bir arayüzü bir araya getirir.
Ana özellikler:
Piyasa Emirleri: Anında alım ve satım
Bekleyen Emirler: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Bid/Ask Emirleri: Alış ve satış fiyatlarından doğrudan gerçekleştirme
OCO Sistemi: TP/SL için otomatik yönetim sağlayan One Cancels Other
Pozisyon Yönetimi: Kapatma, ters çevirme, bekleyen emirleri iptal etme
Gerçek Zamanlı İstatistikler: Günlük sonuç, açık kâr, komisyonlar
Yapılandırılabilir Kısayol Tuşları: Tüm işlemler için kısayol tuşları
Çift Dilli Arayüz: Portekizce ve İngilizce; gelecekte ek arayüz dilleri eklenebilir.
Kimler için?
JoOrderTrade Plus şu kişiler için idealdir:
Basit ve doğrudan bir arayüz isteyen başlangıç seviyesi trader’lar
Hız ve verimlilik gerektiren deneyimli trader’lar
Birden fazla hızlı giriş ve çıkış yapan scalper’lar
Pozisyonlar üzerinde hassas kontrol isteyen day trader’lar
Varsayılan MetaTrader terminalini daha verimli bir çözümle değiştirmek isteyen tüm trader’lar
Nasıl kullanılır?
İlk Kurulum:
Algo Trading’i Etkinleştir: MetaTrader 5’te Tools > Options > Expert Advisors yoluna gidin ve “Allow Algo Trading” seçeneğini işaretleyin
Grafiğe ekle: .ex5 dosyasını herhangi bir grafiğin üzerine sürükleyin
Panel konumlandırma: Ayarlardan konumu (Sol/Sağ) yapılandırın
Ölçeği ayarla: Boyutu ayarlamak için “+” ve “−” butonlarını veya fare tekerleğini kullanın
Temel İşlemler:
BUY / SELL: Piyasa emirleri için yeşil/kırmızı butonlara tıklayın
C BID / V ASK: Alış/satış fiyatlarından limit emirleri
CLOSE: Tüm açık pozisyonları kapatır
INVERT: Mevcut pozisyonların yönünü tersine çevirir
CANCEL: Tüm bekleyen emirleri kaldırır
CANCEL + CLOSE: Pozisyonları kapatır ve bekleyen emirleri iptal eder
Ana Kısayol Tuşları:
B: Piyasa Alış
S: Piyasa Satış
X: Tümünü Kapat
I: Pozisyonları ters çevir
C: Bekleyen emirleri iptal et
M: Paneli küçült / geri yükle
SHIFT: Bekleyen Buy modu (grafikte sürükle ve tıkla)
AltGr: Bekleyen Sell modu (grafikte sürükle ve tıkla)
Gelişmiş Ayarlar:
Take Profit / Stop Loss: Varsayılan değerleri ayarla ve T/S butonlarıyla etkinleştir/devre dışı bırak
Ön Ayarlı Lotlar: Yapılandırılabilir 8 lot butonu
Özelleştirilebilir Renkler: Arka plan, buton ve metin renklerini değiştir
Animasyonlar: Daha iyi geri bildirim için görsel efektleri etkinleştir
Otomatik Ölçeklendirme: Panel ekran boyutuna otomatik olarak uyum sağlar
Ne yapmaz?
JoOrderTrade Plus, manuel işlem yürütme panelidir ve ŞUNLARI içermez:
Otomatik alım veya satım sinyalleri
Teknik analiz veya indikatörler
Otomatik trading robotları
Otomatik risk yönetimi (trailing stop, hareketli stop loss)
Backtest veya strateji optimizasyonu
Sesli uyarılar (yalnızca görsel)
Önemli: Bu araç, piyasaya giriş ve çıkış kararlarının tamamı için trader’ın manuel müdahalesini gerektirir.
Risk Uyarısı
ÖNEMLİ UYARI: Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli sermaye kaybı riski içerir. JoOrderTrade Plus bir yürütme aracıdır ve kâr garantisi vermez veya kayıplara karşı koruma sağlamaz.
Öneriler:
Asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın
Her zaman uygun bir stop loss kullanın
Gerçek hesapta kullanmadan önce aracı bir demo hesapta test edin
Gerekirse bir finansal danışmana başvurun
Geliştirici finansal kayıplardan sorumlu değildir
Gerekli Yapılandırma
Doğru çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğinin etkinleştirilmesi gereklidir.
Simple Sürümden Plus’a Geçişteki İyileştirmeler
Gelişmiş Ölçeklendirme Mimarisi:
Ekran çözünürlüğüne bağlı otomatik yeniden boyutlandırma
Manuel boyut ayarı için “+ / −” butonları
Kaydedilen tercihlerle 0.70x – 1.25x ölçek aralığı
Pencere yeniden boyutlandırmasına uyum sağlayan responsive yerleşim
Tam Görsel Özelleştirme:
Ayrı ayrı yapılandırılabilen 20’den fazla renk
Bekleyen emirler için özel renkler
Özelleştirilebilir RGB arka plan
Kâr/zarara dayalı dinamik renk sistemi
Ek Özellikler:
Panel küçültme ( M tuşu veya buton )
Yapılandırılabilir 8 ön ayarlı lot butonu
Grafik üzerinde görselleştirme ile geliştirilmiş OCO sistemi
Sembol bazlı istatistikler (artık global değil)
Veri sürekliliği için dosya yedekleme
Acil durum kısayol tuşu (hızlı kaldırma için R)
Teknik İyileştirmeler:
Kontrol kayıtlamalı sağlam yerleşim mimarisi
Ölçeğe dayalı otomatik pozisyon hesaplaması
GMT kullanılarak düzeltilmiş sonuç sistemi
Tıklama bekleme süresi ile optimize edilmiş performans
Önceki sürümden gelen önemli hata düzeltmeleri
Kullanıcı Deneyimi:
Daha profesyonel ve düzenli arayüz
Tüm işlemler için anında görsel geri bildirim
Bekleyen modda bilgilendirici tooltip’ler
TP/SL için görünür ON/OFF durumu
Geliştirilmiş görsel ayırıcılar
Daha büyük ve tıklaması daha kolay butonlar
JoOrderTrade Plus, basit sürüme kıyasla önemli bir evrimi temsil eder ve tüm trader türleri için daha akıcı, özelleştirilebilir ve profesyonel bir trading deneyimi sunar.