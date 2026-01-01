Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control

交易面板,手动交易,订单管理,风险管理,交易管理器,交易助手,一键交易,止损,止盈,移动止损





JoOrderTrade Plus – MT5 高级交易面板

两个极其重要的通知

为了使该工具正常运行，必须在 MetaTrader 5 的设置中启用 “Algo Trading” 选项。未启用该选项，面板将无法运行。 JoOrderTrade Plus 面板在某些按钮上，可能会针对特定类型的用户出现一些小问题，例如部分按钮文字未对齐，或按钮超出面板边界。这是由于某些屏幕分辨率和缩放比例设置过高所导致的。

如果您遇到这种情况，请不要担心：这不会直接影响面板的主要功能。我们正在努力在后续的面板更新中修复这些问题。

通知：教程视频即将上线，将详细讲解面板在实际交易中的使用方式。

请耐心等待。

请注意，视频只能通过 MQL5 官方网站观看。

视频将提供两种语言版本：英语和葡萄牙语。

如果您会葡萄牙语，请将网站语言切换为葡萄牙语即可观看葡萄牙语版本的视频。

它是做什么的？

JoOrderTrade Plus 是一款专业且高度可定制的交易面板，允许您直接在图表上通过一次点击执行金融市场交易。该面板结合了速度、精准度和直观的界面，使交易更加高效。

主要功能：

市价订单：即时买入和卖出

挂单订单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop

Bid/Ask 订单：在买入价和卖出价直接执行

OCO 系统：One Cancels Other，用于自动管理 TP/SL

仓位管理：关闭、反转、取消挂单

实时统计：当日结果、浮动盈亏、手续费

可配置快捷键：为所有操作设置快捷键

双语界面：葡萄牙语和英语，未来可能会添加更多界面语言

适合谁使用？

JoOrderTrade Plus 非常适合以下用户：

希望使用简单直观界面的新手交易者

需要速度和效率的经验丰富的交易者

进行多次快速进出场操作的剥头皮交易者

需要精确仓位控制的日内交易者

希望用更高效解决方案替代 MetaTrader 默认终端的任何交易者

如何使用？

初始设置：

启用 Algo Trading：在 MetaTrader 5 中，前往 工具 > 选项 > 专家顾问，并勾选“允许 Algo Trading”

加载到图表：将 .ex5 文件拖动到任意图表上

面板位置：在设置中配置面板位置（左 / 右）

调整缩放：使用 “+” 和 “−” 按钮或鼠标滚轮来调整大小

基本操作：

BUY / SELL：点击绿色 / 红色按钮执行市价订单

C BID / V ASK：在买入价 / 卖出价放置限价订单

CLOSE：关闭所有已开仓位

INVERT：反转当前仓位方向

CANCEL：删除所有挂单

CANCEL + CLOSE：关闭仓位并取消挂单

主要快捷键：

B：市价买入

S：市价卖出

X：全部关闭

I：反转仓位

C：取消挂单

M：最小化 / 恢复面板

SHIFT：挂单买入模式（拖动并在图表上点击）

AltGr：挂单卖出模式（拖动并在图表上点击）

高级设置：

止盈 / 止损：设置默认值，并使用 T/S 按钮启用或禁用

预设手数：8 个可配置的手数按钮

自定义颜色：更改背景、按钮和文字颜色

动画效果：启用视觉效果以获得更好的反馈

自动缩放：面板会根据屏幕大小自动调整

它不做什么？

JoOrderTrade Plus 是一个手动执行面板，不包含：

自动买卖信号

技术分析或指标

自动化交易机器人

自动风险管理（移动止损、追踪止损）

回测或策略优化

声音提醒（仅提供视觉提醒）

重要提示：该工具需要交易者手动进行所有市场进出场决策。

风险提示

重要警告：金融市场交易涉及重大资本损失风险。JoOrderTrade Plus 仅为执行工具，不保证盈利，也不提供亏损保护。

建议：

切勿冒超过您可承受损失的风险

始终使用合适的止损

在真实账户使用前，先在模拟账户中测试该工具

如有需要，请咨询专业的金融顾问

开发者不对任何财务损失负责

必要配置

为了正常运行，必须在 MetaTrader 5 设置中启用 “Algo Trading” 选项。

从基础版到 Plus 版的改进

高级缩放架构：

基于屏幕分辨率的自动调整大小

“+ / −” 按钮用于手动调整尺寸

0.70x 至 1.25x 的缩放范围，并保存用户偏好

可响应式布局，适应窗口大小变化

完整的视觉自定义：

20 多种可单独配置的颜色

挂单专用颜色

可自定义的 RGB 背景

基于盈亏的动态颜色系统

附加功能：

面板最小化（M 键或按钮）

8 个可配置的预设手数按钮

改进的 OCO 系统，并在图表上可视化

按交易品种统计（不再是全局统计）

文件备份以保证数据持久性

紧急快捷键（R 键快速移除）

技术改进：

稳健的布局架构与控件注册机制

基于缩放比例的自动仓位计算

使用 GMT 的修正结果系统

带点击冷却的性能优化

修复上一版本中的重要 Bug

用户体验：

更加专业和有序的界面

所有操作均提供即时视觉反馈

挂单模式下的信息提示

TP/SL 清晰可见的 ON/OFF 状态

改进的视觉分隔线

更大、更易点击的按钮

JoOrderTrade Plus 相比基础版本实现了显著进化，为所有类型的交易者提供了更加流畅、可定制且专业的交易体验。