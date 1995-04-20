Line
- Indicatori
- Andrea Fontanini
- Versione: 1.0
Gratis solo fino alla fine della settimana
Il seguente indicatore deve essere utilizzato e contestualizzato secondo le vostre metodologie di trading.
Offre ottimi spunti operativi e individua zone di repulsione sulle linee tracciate.
È possibile personalizzare diversi parametri.
L'indicatore traccerà tre livelli sopra e sotto il prezzo di apertura su D1, W1 e MN1.
Fornirà l'ADR giornaliero e mostrerà altre due sessioni giornaliere (fascia EUROPA e fascia USA).
Si possono modificare i colori delle varie linee.
I pulsanti sul grafico attivano/disattivano le linee sul time frame corrente. Se si cambia il time frame, l'impostazione verrà disattivata.
Se alcune linee non fossero necessarie, è possibile attivarle/disattivarle direttamente dal pannello dell'indicatore, invece che dal pulsante sul grafico.
Buon trading!