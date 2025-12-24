Trend Flow PRO
- Indicatori
- Aliaksandr Alferchyk
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 6
TREND FLOW PRO aiuta a identificare i punti in cui il mercato cambia realmente direzione. L’indicatore evidenzia le inversioni di trend e le aree in cui i principali partecipanti al mercato rientrano.
I segni BOS sul grafico rappresentano veri cambi di trend e livelli chiave dei timeframe superiori. I dati dell’indicatore non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura di ogni candela.
Elementi principali dell’indicatore:
BOS FLOW – onde di trend e veri cambi di trend. Rappresentano le entrate dei principali partecipanti al mercato e la conferma della loro presenza (indicate con numeri).
BOS FILL – colora le candele nella direzione del trend.
Segna le aree di ingresso dei “grandi player” e i punti di cambiamento del trend.
Livelli di segnale:
BOS – ingresso di un partecipante con forza non definita (spesso una correzione nel trend principale).
Move SL – rappresentazione visiva di come un grande partecipante sposta la propria posizione. Può essere utilizzata come riferimento per regolare lo stop loss.
Super BOS – ingresso di un grande partecipante con priorità superiore rispetto a un BOS normale. In alcuni casi, un BOS può essere aggiornato a Super BOS con conferma, evidenziata da un cambio di colore.
Mega BOS – livelli chiave dei più grandi partecipanti al mercato, in grado di invertire la direzione del trend.
Mega BOS moved – movimento di una posizione Mega BOS e conferma della sua dominanza sul mercato.
STRUCTURE – mostra la struttura precisa del mercato, inclusi i punti chiave di minimo e massimo e l’ultima variazione strutturale. La numerazione delle correzioni min–max indica la durata del trend: più alto è il numero, maggiore è la probabilità di un cambio di struttura. La direzione attuale del trend è mostrata al centro del grafico.
MIN MAX – mostra tutte le entrate di tutti i partecipanti al mercato senza filtri, utile per un’analisi dettagliata dei movimenti di trend.
Tutti i dati e i segnali visualizzati rimangono sul grafico senza repaint, garantendo piena trasparenza e affidabilità.
I parametri dell’indicatore sono altamente personalizzabili, consentendo di modificare facilmente i colori di visualizzazione secondo le proprie preferenze.