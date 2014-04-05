Shock Pullback

Indicatore Shock Pullback - Una vera svolta nell'analisi di mercato

L'Indicatore Shock Pullback rappresenta un'autentica innovazione nel rilevamento dei pullback e delle zone di accumulo. Basato su un algoritmo completamente innovativo, permette ai trader di identificare opportunità di trading, monitorare i movimenti dei prezzi e rilevare pullback, zone di accumulo, gap e breakout con facilità e assoluta chiarezza.

Caratteristiche principali:

  • Linee Shock Pullback standard e graduate: Fornisce due linee dinamiche (standard e graduata) con colorazione interattiva (blu, verde, rosso) per identificare trend di mercato, zone di pullback, aree di accumulo, inizio e fine dei gap e opportunità di breakout.

  • Bande graduate dinamiche: Bande superiore e inferiore personalizzabili per tracciare la volatilità del mercato e individuare con precisione i punti di breakout.

  • Rilevamento di pullback, accumulo e gap di prezzo: Mostra pullback e gap di prezzo con rettangoli colorati, con l'opzione di colorare le linee dopo la chiusura del gap, evidenziando forti movimenti di prezzo.

  • Contatore di pip: Offre un monitoraggio visivo di profitti o perdite in pip sul grafico, con colori personalizzabili per i profitti (verde chiaro) e le perdite (giallo).

  • Logica di trading: Quando si forma una nuova linea blu e appare un nuovo pullback, l'operazione aperta viene chiusa finché non appare il contatore di pip bianco - o un nuovo colore. Esiste l'opzione di mantenere le linee blu in tutti i casi, senza passare al verde o al rosso.

  • Personalizzazione flessibile: Impostazioni regolabili includono il periodo dell'indicatore, il moltiplicatore delle bande, lo spessore delle linee e il numero di candele per la conferma del breakout.

  • Adatto alla maggior parte dei mercati: Ideale per il trading su Oro e sui mercati degli indici popolari - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX e altri - nonché su coppie forex come EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e molte altre coppie forti.


