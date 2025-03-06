Zen Flow 2 MT4

2.33

Benvenuto in ZenFlow!

ZenFlow è un EA avanzato progettato per adattarsi con precisione e velocità ai cambiamenti delle tendenze di mercato. È ottimizzato per fare trading sul simbolo XAUUSD( or GOLD) e dovrebbe essere eseguito solo su un grafico. Questo EA utilizza una sofisticata strategia di follow-trend combinata con un indicatore basato sul momentum che identifica i punti di ingresso ottimali mentre filtra i segnali falsi. La funzione di trailing stop-loss aiuta a garantire i profitti mentre gestisce efficacemente i rischi.

Realizzato con una tecnologia all'avanguardia, questo EA è particolarmente efficiente durante i mercati in trend, garantendo un'alta precisione nell'esecuzione delle operazioni. Il suo sistema di gestione del rischio integrato include dimensionamento dinamico dei lotti, stop-loss, take-profit e trailing stops, tutti mirati a massimizzare il potenziale di ogni operazione mentre si protegge il capitale.

Caratteristiche:

  • Configurazione rapida e semplice: allega l'EA a un singolo grafico di XAUUSD( or GOLD)
  • Nessuna grid, nessun martingale, nessuna strategia ad alto rischio
  • Compatibile con tutti i broker e le aziende di trading prop
  • Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato per prestazioni ottimali
  • Funzionalità di trailing stop-loss e take-profit per garantire guadagni

Backtesting:

Esegui l'EA su XAUUSD( or GOLD) con le impostazioni predefinite o personalizza i parametri di gestione del rischio per adattarli ai tuoi livelli di drawdown preferiti. I backtest dimostrano una crescita consistente e una gestione del rischio efficace in varie condizioni di mercato.

Configurazione:

Allega semplicemente l'EA a XAUUSD( or GOLD) sul timeframe M15. Imposta la dimensione dell'operazione e i limiti di rischio preferiti, e l'EA gestirà il resto automaticamente, gestendo le operazioni in modo efficiente.

NOTA: ZenFlow dovrebbe essere allegato solo a un grafico. Fa trading su XAUUSD(GOLD) in modo preciso, ma ti preghiamo di evitare di allegarlo a più grafici per prevenire operazioni duplicate.

Recensioni 6
Thailand2407
72
Thailand2407 2025.04.10 10:35 
 

I have been using this EA for nearly 4 weeks now on a live account, and all I can say is it has been a GEM!!!! In that space of 4 weeks, it has only lost 1 trade. That is unbelievable! Hopefully there is more to come with this EA! Great support as well! Hopefully more updates to come to make this EA even better!!!!!!!!!!!

Tuan Anh Nguyen
189
Tuan Anh Nguyen 2025.03.21 11:30 
 

great support, hope to see good things happen !

Rafaliya Ketankumar Babubhai
88
Rafaliya Ketankumar Babubhai 2025.06.08 17:51 
 

no support from developer i see continues loss in real account

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
yuki0x0
43
yuki0x0 2025.04.25 00:24 
 

I strongly advise against this EA. Partly due to its content, but more importantly, the developer is untrustworthy. Even though they initially agreed to provide a refund, they later refused. Regarding refunds, other developers seem to be flexible, so you should definitely purchase a different EA instead.

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
Thailand2407
72
Thailand2407 2025.04.10 10:35 
 

I have been using this EA for nearly 4 weeks now on a live account, and all I can say is it has been a GEM!!!! In that space of 4 weeks, it has only lost 1 trade. That is unbelievable! Hopefully there is more to come with this EA! Great support as well! Hopefully more updates to come to make this EA even better!!!!!!!!!!!

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Thank you soooo much.
Rakesh Raja
156
Rakesh Raja 2025.03.28 05:55 
 

Yes true,, this ea just give profit in tester. loss after loss. stopped using it.

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
Tuan Anh Nguyen
189
Tuan Anh Nguyen 2025.03.21 11:30 
 

great support, hope to see good things happen !

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
thank you soo much.
carlos33
1034
carlos33 2025.03.13 14:15 
 

Decide removed this ea, only work on backtest, Silver flow also.

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.03 09:01
Hello the new update is much better please give it a try
