Breakout Londres


Osi Fare Trading con Metodi Collaudati nel Tempo Invece di Fantasie di Martingala ? .

 La triste verità è che le strategie più redditizie spesso sembrano le più noiose nei backtest, ma i trader al dettaglio vogliono azione ed eccitazione - che è esattamente il motivo per cui il 95% di loro perde denaro.


 

Questo EA in realtà forza l'interazione e la comprensione dell'utente - devi impostare correttamente gli orari delle sessioni, capire i requisiti del tuo broker e regolare i parametri per diversi simboli. Non è una scatola nera "collega e dimentica", ed è probabilmente per questo che alcuni lo trovano "complicato".

L'ironia è che comprendere questi fondamentali renderebbe i trader molto più di successo che utilizzare ciecamente qualsiasi sistema automatizzato.




BREAKOUT LONDRES

Sistema Universale di Breakout di Sessione Victorious Creations Labs

COSA FA

Breakout Londres è un sistema professionale di breakout di sessione ispirato alla collaudata strategia di breakout di Londra. Eccellente per catturare i movimenti esplosivi di Londra, il suo framework universale funziona per QUALSIASI transizione di sessione in cui il prezzo rompe da una consolidazione verso un movimento di tendenza.

La Strategia Principale:

  • Identifica intervalli di consolidazione durante le ore tranquille del mercato
  • Posiziona ordini pendenti intelligenti per catturare i breakout
  • Gestisce i trade con parametri di rischio professionali
  • Opera su qualsiasi transizione di sessione da voi definita

COME FUNZIONA

Identificazione dell'Intervallo: Durante le ore tranquille da voi definite, l'EA traccia ogni candela di 15 minuti per stabilire il vero intervallo alto/basso. Questo approccio multi-candela cattura estremi genuini, non picchi momentanei.

Esecuzione del Breakout: All'ora di breakout specificata, gli ordini pendenti vengono posizionati oltre l'intervallo con il buffer da voi scelto. Quando il prezzo rompe con convinzione, i trade vengono eseguiti automaticamente. Se non si verifica alcun breakout, gli ordini scadono dopo 4 ore.

Gestione dei Trade: Scegliete tra stop/target fissi basati sui pip o dimensionamento dinamico basato sull'ampiezza dell'intervallo. L'EA gestisce automaticamente le posizioni e il reset giornaliero.

La Gestione Manuale è Fondamentale: Entrambi gli ordini pendenti rimangono attivi per design. Quando uno raggiunge il profitto, l'altro rimane pendente - è una VOSTRA decisione se cancellarlo tramite desktop o app mobile.

Il Vantaggio del Doppio Ordine:

  • Cattura inversioni a V: I mercati spesso testano entrambe le direzioni nelle sessioni volatili
  • Nessun bias direzionale: Pronto per breakout in entrambe le direzioni
  • Doppia opportunità: Nei mercati agitati, potreste trarre profitto da entrambe le direzioni
  • Flessibilità: Mantenete entrambi per la volatilità o cancellatene uno per i giorni di trend

La Verità sul Trading Reale: Gli utenti EA di maggior successo sono quelli che:

  • Controllano i loro trade 2-3 volte durante la sessione
  • Cancellano gli ordini opposti quando ha senso
  • Prendono profitti in anticipo quando il mercato li offre
  • Saltano il trading nei giorni incerti
  • Trattano l'EA come uno strumento, non un sostituto del pensiero

Noi gestiamo la meccanica; voi fornite il giudizio. Trading attivo, esecuzione automatizzata.

IL VANTAGGIO

Eccellenza Londinese: Nato dal classico breakout di Londra - catturando lo slancio istituzionale mentre i desk europei si posizionano durante le ore di massima liquidità.

Oltre Londra - Applicazione Universale:

  • Asia → Londra: Setup tradizionale (intervallo 0-7, breakout 7:00)
  • Londra → New York: Consolidamento pomeridiano (intervallo 12-14:30, breakout 14:30)
  • Pre-Mercato → Apertura USA: (intervallo 4-9:30, breakout 9:30)
  • QUALSIASI Periodo Tranquillo → QUALSIASI Periodo Attivo

Un EA, strategie illimitate. Configurabile per qualsiasi transizione di sessione.

Architettura Pulita: Codice MQL5 professionale con gestione intelligente del broker, regolazioni specifiche per simbolo (Oro/Argento/JPY), e logica trasparente di cui potete fidarvi.

ECCELLENZA TECNICA

Gestione Intelligente dei Simboli:

  • Si adatta automaticamente alla volatilità di Oro/Argento
  • Ottimizza per le caratteristiche delle coppie JPY
  • Convalida rispetto ai requisiti del broker
  • Funziona con tutte le principali coppie e metalli

Esecuzione Robusta:

  • Validazione dei dati storici
  • Controlli dei requisiti di margine
  • Corretta normalizzazione della dimensione del lotto
  • Compatibilità con più broker
  • Conversione intelligente punto/pip
  • Gestione professionale degli errori

PARAMETRI DI INPUT

Parametri di Trading:

  • Dimensione del Lotto: Il vostro volume di trading (da 0,01 a 1,0+)
  • Buffer in Pip: Distanza di sicurezza oltre l'intervallo (5 = 5 pip, regolato automaticamente)
  • Usa SL Fisso: Alterna tra pip fissi e dimensionamento dinamico basato sull'intervallo

Impostazioni Fisse:

  • Pip SL/TP Fissi: Valori diretti in pip (tipicamente 20 SL, 30 TP)

Impostazioni Dinamiche:

  • Moltiplicatore SL/TP: Come multiplo dell'intervallo (tipicamente 1,0x, 1,5x)

Orari di Sessione (Corrispondenti all'Ora del Server del VOSTRO Broker):

  • Inizio/Fine Sessione Asiatica: Periodo di calcolo dell'intervallo (0-23)
  • Ora di Apertura Trade: Quando posizionare gli ordini di breakout
  • Ora di Chiusura Trade: Quando chiudere tutte le posizioni
  • Numero Magico: Identificatore unico dell'EA

Nota: I parametri della sessione "Asiatica" funzionano per QUALSIASI periodo di tempo da voi definito

Suggerimento Chiave per la Configurazione: Gli orari delle sessioni devono corrispondere al fuso orario del server del vostro broker. Controllate l'ora corrente del server nel Market Watch di MT5, poi calcolate quando le vostre sessioni desiderate si verificano in quel fuso orario.

SAGGEZZA NELLA GESTIONE DEI PROFITTI

Prendete Ciò Che C'è: Se il prezzo raggiunge +15 pip tre volte ma continua a ritrarsi, incassate quei 15 pip. Profitti minori consistenti battono l'attesa dei colpi grossi.

Realtà delle 7 del Mattino UK: La prima ora spesso ha falsi breakout. Considerate:

  • Iniziare alle 8 del mattino per evitare "l'ora dello scuotimento"
  • Usare target conservativi di 15-20 pip
  • Buffer più ampi per filtrare il rumore

Adattate il Vostro Vantaggio: I mercati evolvono. Se venite stoppati frequentemente, ampliate il buffer di 1-2 pip. Se mancate il TP, riducetelo di 5 pip. Tracciate i risultati e regolate.

OTTIMIZZAZIONE DELLE COPPIE

EUR/USD: Breakout stabili, buona continuazione. Provate intervalli 0-8 ore. GBP/USD: Esplosivo ma incline a falsi breakout. Considerate inizio alle 8 del mattino, buffer più ampi. Le Vostre Coppie: Fate backtest di diversi orari di sessione per trovare le impostazioni ottimali. Testate 0-7, 0-8, persino 22-7 per intervalli notturni.

SPECIFICHE

Piattaforma: Meta Trader 5 Timeframe: Qualsiasi (usa M15 internamente) Simboli: Tutte le coppie principali, Oro, Argento Conto: Funziona con qualsiasi tipo di broker/conto

Raccomandazioni di Deposito Minimo:

Per Coppie Forex:

  • $200-300 per 0,01 lotti (conto micro)
  • $2.000-3.000 per 0,1 lotti (conto mini)
  • $10.000+ per 1,0 lotti (conto standard)

Per Oro/Argento:

  • $500+ per 0,01 lotti (a causa della maggiore volatilità)
  • $5.000+ per 0,1 lotti

Iniziate con 0,01 lotti indipendentemente dalla dimensione del conto finché non avrete trovato le vostre impostazioni ottimali attraverso i test

Gli strumenti di trading di qualità dovrebbero essere accessibili a tutti i trader, non solo a chi può permettersi prezzi premium. Gli EA di livello professionale sono stati troppo a lungo bloccati dietro prezzi di $300-800. Breakout Londres offre una strategia di qualità istituzionale a un prezzo sensato.

Per i trader, da un trader. Prezzi equi per una giusta opportunità nei mercati.

Victorious Creations Labs - Copyright 2025, Victor Hamilton


Prodotti consigliati
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experts
PLEASE READ.  THIS IS A PROACTIVE PRODUCT AND REQURES ONE TO KNOW THIER RISK.  YOU MUST OPTIMIZE AS THIS IS A GENERATOR AND USES THE GENETIC OPTIMIZER IN THE MT5 PLATFROM TO GENENRATE THE SIGNALS. THERE ARE DROP-DOWN MENUS TO CHOOSE YOUR PARAMETERS FOR THE PRICE ACTION TO AND RISK. YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE! Quant Generator EA Overview: The Quant Generator EA for MetaTrader 5 (MT5) is a powerful tool designed to facilitate the systematic creation and optimization of trading strategie
The safest Martin
Yong Fan
Experts
The safest Martin     The safest Martin 是一个多货币 EA，采用马丁策略，以其自有的波段算法为基础，并配以控仓技巧。只有价格到达关键位后EA才会发生交易。 The safest Martin 使用即时交易 4种货币对：EURUSD、AUDNZD、NZDUSD、USDCAD，GBPCAD。算法信号通过十年数据跑测验证，可以实现平稳盈利。 EA 在所有时间框架上都有效，不会丧失其盈利能力。然而，在 H4上观察到了最大效率。在此周期上的风险/盈利比最好。 建议使用账户余额在美元 10000 以上，且每一万美金的仓Lots建议0.01开始。 Lots                                   是选择固定手数后的具体数值。 H01Symbol--H05Symbol      是参与操作的7个货币对。请根据交易商特有商品表示对应改动。货币对后缀添加。
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
Utilità
The only EA for TRADING PSYCHOLOGY:Discipline, Mindset Training & Risk Control  Checklist-Enforced Trading (No trades allowed until  strategy checklist is met)  1-Click Revenge Trade Blocker (Auto-freezes account after losses)  Overtrading Circuit Breaker (Hard daily trade limits enforced)  Neuroplasticity Training (Rewires retail habits into institutional discipline)  Institutional Risk Protocols (Auto SL/TP, position sizing, daily loss cutoffs)  Prop Firm  and account Safeguard (Preve
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Stealth MT5
Agus Santoso
Experts
Segnale in tempo reale: https://www.mql5.com/en/signals/2331538 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144741 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144742 STEALTH - Potere invisibile, profitto visibile STEALTH è un Expert Advisor di nuova generazione, pensato per i trader che desiderano operare in modo discreto. Progettato con un esclusivo meccanismo di ordini pendenti nascosti, questo EA elimina la rilevazione precoce da parte del broker e lo slippage dovuto a fal
Nexa Aurum
William Da Silva Matos
Experts
Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basata sulla Probabilità Nexa Aurum è un sistema di trading basato sulla probabilità per XAUUSD (Oro) che combina ingressi confermati con una griglia adattiva + recupero martingala. È progettato per evitare cattivi inizi (acquisto ai massimi / vendita ai minimi) utilizzando conferme multi-segnale e un filtro volatilità/notizie — e per sfruttare i rimbalzi naturali del prezzo con livelli controllati, limiti di drawdown e protezione del capitale/margine. Segnale live:   
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker Alt   is an EA builder ( Expert Advisor Builder) . With it you can easily create new strategies and optimize them to find the bests parameters to improve your results at maximum. The objective is to bring the capabilities of MQL5 to everyone, even if you don't know how to code. Check out   the Pro Version   clicking here - Sapphire Strat Maker . With this Expert Advisor you can create strategies by combining the indicators provided by the EA. A few of the functionalities ar
FREE
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilità
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timefram
LastStand NonGridHero
Nothpone Thamrongarchariyakul
5 (1)
Experts
Hello all friends What I will present today is a grid system that doesn't have grid. Its work is Open to buy and sell at the same time. Or choose to open either side in the settings. The weakness of this system is that when the graph runs one way for a long time, it is very damaged. I have prepared a function for reducing damage.Details about how to set up according to the youtube link.
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experts
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Experts
notte luminosa   è un consulente completamente automatico per lavorare sul mercato Forex durante le ore tranquille. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Monitoraggio del lavoro del consulente:   https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Impostazione GMT corretta:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 Come sappiamo, ultimamente di notte lo spread nel mercato Forex si è allargato, a volte fino a limiti irragionevoli. A volte uno spread può uccidere un'operazione
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
Click2EA
Jonah Okware Obukol
Utilità
Click2EA can not be used or tested in the strategy tester, download the demo here  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764477  and run it in a demo account. Features Ability to create alert/email notification EAs with just a few clicks Ability to create auto-trading EAs in just a few clicks All EAs created have balance protection All EAs created can indicate major candle patterns on the chart All EAs created have auto-lotsizing for currencies All EAs created have day, time and spread filters Co
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experts
Trasforma qualsiasi strategia di trading in una strategia di trading di posizione o scambia le comprovate strategie di trading di posizione basate su RSI e ADR, incluso il sistema di controllo automatizzato del prelievo per le posizioni che si muovono contro di te. Questo EA è un'evoluzione e una semplificazione dell'MRA EA che è stato utilizzato per molti anni per le strategie di trading di posizione insegnate sul sito web Market Structure Trader. Vedi il mio profilo per un collegamento al sit
Wolseley Panel MT5 FREE
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
Utilità
WOLSELEY's Trading Panel - BASIC - - Feel free to contact me at instagram   @walter_robos  or whatsapp/telegram +5592981173937 View your history in a structured and detailed manner, with efficiency rate and profit rate separated by day, week, month and total, as well as asset details, server time and positions&orders in progress. This panel was created looking on HEDGE-type accounts, but it can be used on NETTING-type accounts without any problems. In the PREMIUM version of this Panel you have
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Rubberband
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilità
This expert advisor works on price volatility, it scans the market every single tick trying to find great opportunities for day trading. it has alarms, analisys and much more to provide great trades for you, give it a try. It is a cross-over alarm which bips when standard deviation goes from low to very high so that you can surf the movement. It is all about volatility and high flow.
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.35 (26)
Experts
VR Smart Grid - Smart Trading Robot (Advisor), che è in grado di nelle fasi per chiudere molte posizioni di mercato con un profitto fornito dal trader. La chiusura graduale di piccole parti aiuta a ridurre rapidamente ed efficacemente i rischi. L'algoritmo della strategia di trading include diverse strategie di trading accuratamente elaborate . La strategia fondamentale consiste nella creazione di una griglia di posizioni e una chiusura parziale delle posizioni con un profitto fisso. Il robot t
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experts
Ciao, sono   NESCO   / - Sono un esperto di robot completamente automatici e analizzo in modo indipendente il mercato e prendo decisioni commerciali. Alcune delle mie funzioni sono scritte utilizzando   GPT-4_COPILOT   e ottimizzate da   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Ho il mio server per ricevere eventi finanziari nel mondo. Posso lavorare per te 24 ore su 24, 5 giorni su 7 senza il tuo intervento e avvisarti con un messaggio al telefono se è necessaria la tua attenzione; La mia caratteristica princ
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilità
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Scalp Martini
Tan Kian Wei
Experts
TLDR: Uses martingale to ensure maximum profit and minimal loss, hence named scalp martini. Consistent return with low draw down with adjustable parameters. Try it, love it, own it. Scalp Martini uses an in-house developed signal with anchorage to find the best entry which is in trend. There is a martingale investment system to ensure you reap the most profit from the on-going trend even though the entry position might not be optimal. Although it uses martingale, we can control the number of
TitchTrader
Humphrey Munene Muthinja
Experts
This is our entry level product which is discounted only for the purposes of market entry. It is set to exit all trades at volume*500 but you can exit earlier. We shall include further functionality going forward. Please do as much back testing as you can. The price will significantly increase in due course so this is an early bird offer. the system closes all profitable deals at 2300 hrs. the screenshots attached is for 0.01 volumes exiting at usd5.  Please contact us should you have any querie
Boom Trader
Godbless C Nygu
Experts
Join Deriv now link on my profile>>>> Boom Trader This robot is developed to trade Boom 1000 which is available on Deriv. Boom 1000 is one of other many indices which its behaviour is to form the spike of few pips, Those spikes always happen after 1000 ticks. To avoid spikes i came up with idea of develop the robot which take sells and few buys. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. •All settings on this ro
GRID Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Experts
GRID Scalper MT5 EA is a FULLY Automated Trading Expert Advisor whose control logic is based on the Grid Trading strategy. GRID Scalper MT5 EA   stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling trades. With predefined optimization, the EA has proved to have a 75% rate of return. Basically, it uses martingale system to significantly counter trades that are in loss. The EA has added Break Even and Trail Stop mechanism that is activated when the set points deemed fit
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
“Smart Golden” è un prodotto progettato specificamente per il mercato dell'oro, utilizzando una strategia di scalping. E non utilizza metodi di gestione come Martingala, griglia e copertura. Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale (apprendimento automatico) per estrarre caratteristiche robuste dai dati storici sull'oro, che vengono quindi codificate direttamente in “Smart Golden”. Poiché non eseguiamo un addestramento continuo su dati storici specifici (overfitting) o previsioni di Cha
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Experts
Breakout EA based  on   advanced strategy , generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price ranges. Data has been collected for over 15 years to produce model strategy.  The strategy,  filters out  false signals and  performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses advanced adaptive trailing stop. specifically optimized for EURUSD,GBPUSD,USDJPY,EURJPY,GBPJPY The E
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Forex Wheel EA
Victor Paul Hamilton
5 (1)
Experts
Ruota del Forex di Victorious Creations Labs Mercati in trend ,Mercati laterali .A chi importa ! . Quante volte le coppie casuali non correlate possono sbagliare? . Liberati dalla paralisi dell'analisi e inizia a vedere risultati positivi attraverso mezzi non convenzionali. Il 95% dei trader fallisce perché il 95% dei trader fa ciò che ti hanno insegnato ciò che volevano che tu facessi ! . Gioca il gioco a modo tuo PREZZO PER PRIMI UTILIZZATORI: $59,99 Ruota del Forex è un sistema di trading
Smart Market Flow Detector
Victor Paul Hamilton
Indicatori
Smart Currency Flow Detector (SCFD) - Professional V1.31 4 Advanced Algorithms Combined Into One Powerful Indicator The Smart Market Flow Detector (SMFD) is a professional-grade Meta Trader 5 indicator that integrates four distinct analytical algorithms into a single comprehensive tool. By combining Volume Weighted Average Price (VWAP) deviation analysis, hidden flow detection, order flow imbalance calculations, and volume absorption detection, SMFD provides multi-dimensional insights into insti
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione