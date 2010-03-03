Breakout Londres
- Experts
- Victor Paul Hamilton
- Versione: 1.8
- Attivazioni: 12
Osi Fare Trading con Metodi Collaudati nel Tempo Invece di Fantasie di Martingala ? .
La triste verità è che le strategie più redditizie spesso sembrano le più noiose nei backtest, ma i trader al dettaglio vogliono azione ed eccitazione - che è esattamente il motivo per cui il 95% di loro perde denaro.
Questo EA in realtà forza l'interazione e la comprensione dell'utente - devi impostare correttamente gli orari delle sessioni, capire i requisiti del tuo broker e regolare i parametri per diversi simboli. Non è una scatola nera "collega e dimentica", ed è probabilmente per questo che alcuni lo trovano "complicato".
L'ironia è che comprendere questi fondamentali renderebbe i trader molto più di successo che utilizzare ciecamente qualsiasi sistema automatizzato.
BREAKOUT LONDRES
Sistema Universale di Breakout di Sessione Victorious Creations Labs
COSA FA
Breakout Londres è un sistema professionale di breakout di sessione ispirato alla collaudata strategia di breakout di Londra. Eccellente per catturare i movimenti esplosivi di Londra, il suo framework universale funziona per QUALSIASI transizione di sessione in cui il prezzo rompe da una consolidazione verso un movimento di tendenza.
La Strategia Principale:
- Identifica intervalli di consolidazione durante le ore tranquille del mercato
- Posiziona ordini pendenti intelligenti per catturare i breakout
- Gestisce i trade con parametri di rischio professionali
- Opera su qualsiasi transizione di sessione da voi definita
COME FUNZIONA
Identificazione dell'Intervallo: Durante le ore tranquille da voi definite, l'EA traccia ogni candela di 15 minuti per stabilire il vero intervallo alto/basso. Questo approccio multi-candela cattura estremi genuini, non picchi momentanei.
Esecuzione del Breakout: All'ora di breakout specificata, gli ordini pendenti vengono posizionati oltre l'intervallo con il buffer da voi scelto. Quando il prezzo rompe con convinzione, i trade vengono eseguiti automaticamente. Se non si verifica alcun breakout, gli ordini scadono dopo 4 ore.
Gestione dei Trade: Scegliete tra stop/target fissi basati sui pip o dimensionamento dinamico basato sull'ampiezza dell'intervallo. L'EA gestisce automaticamente le posizioni e il reset giornaliero.
La Gestione Manuale è Fondamentale: Entrambi gli ordini pendenti rimangono attivi per design. Quando uno raggiunge il profitto, l'altro rimane pendente - è una VOSTRA decisione se cancellarlo tramite desktop o app mobile.
Il Vantaggio del Doppio Ordine:
- Cattura inversioni a V: I mercati spesso testano entrambe le direzioni nelle sessioni volatili
- Nessun bias direzionale: Pronto per breakout in entrambe le direzioni
- Doppia opportunità: Nei mercati agitati, potreste trarre profitto da entrambe le direzioni
- Flessibilità: Mantenete entrambi per la volatilità o cancellatene uno per i giorni di trend
La Verità sul Trading Reale: Gli utenti EA di maggior successo sono quelli che:
- Controllano i loro trade 2-3 volte durante la sessione
- Cancellano gli ordini opposti quando ha senso
- Prendono profitti in anticipo quando il mercato li offre
- Saltano il trading nei giorni incerti
- Trattano l'EA come uno strumento, non un sostituto del pensiero
Noi gestiamo la meccanica; voi fornite il giudizio. Trading attivo, esecuzione automatizzata.
IL VANTAGGIO
Eccellenza Londinese: Nato dal classico breakout di Londra - catturando lo slancio istituzionale mentre i desk europei si posizionano durante le ore di massima liquidità.
Oltre Londra - Applicazione Universale:
- Asia → Londra: Setup tradizionale (intervallo 0-7, breakout 7:00)
- Londra → New York: Consolidamento pomeridiano (intervallo 12-14:30, breakout 14:30)
- Pre-Mercato → Apertura USA: (intervallo 4-9:30, breakout 9:30)
- QUALSIASI Periodo Tranquillo → QUALSIASI Periodo Attivo
Un EA, strategie illimitate. Configurabile per qualsiasi transizione di sessione.
Architettura Pulita: Codice MQL5 professionale con gestione intelligente del broker, regolazioni specifiche per simbolo (Oro/Argento/JPY), e logica trasparente di cui potete fidarvi.
ECCELLENZA TECNICA
Gestione Intelligente dei Simboli:
- Si adatta automaticamente alla volatilità di Oro/Argento
- Ottimizza per le caratteristiche delle coppie JPY
- Convalida rispetto ai requisiti del broker
- Funziona con tutte le principali coppie e metalli
Esecuzione Robusta:
- Validazione dei dati storici
- Controlli dei requisiti di margine
- Corretta normalizzazione della dimensione del lotto
- Compatibilità con più broker
- Conversione intelligente punto/pip
- Gestione professionale degli errori
PARAMETRI DI INPUT
Parametri di Trading:
- Dimensione del Lotto: Il vostro volume di trading (da 0,01 a 1,0+)
- Buffer in Pip: Distanza di sicurezza oltre l'intervallo (5 = 5 pip, regolato automaticamente)
- Usa SL Fisso: Alterna tra pip fissi e dimensionamento dinamico basato sull'intervallo
Impostazioni Fisse:
- Pip SL/TP Fissi: Valori diretti in pip (tipicamente 20 SL, 30 TP)
Impostazioni Dinamiche:
- Moltiplicatore SL/TP: Come multiplo dell'intervallo (tipicamente 1,0x, 1,5x)
Orari di Sessione (Corrispondenti all'Ora del Server del VOSTRO Broker):
- Inizio/Fine Sessione Asiatica: Periodo di calcolo dell'intervallo (0-23)
- Ora di Apertura Trade: Quando posizionare gli ordini di breakout
- Ora di Chiusura Trade: Quando chiudere tutte le posizioni
- Numero Magico: Identificatore unico dell'EA
Nota: I parametri della sessione "Asiatica" funzionano per QUALSIASI periodo di tempo da voi definito
Suggerimento Chiave per la Configurazione: Gli orari delle sessioni devono corrispondere al fuso orario del server del vostro broker. Controllate l'ora corrente del server nel Market Watch di MT5, poi calcolate quando le vostre sessioni desiderate si verificano in quel fuso orario.
SAGGEZZA NELLA GESTIONE DEI PROFITTI
Prendete Ciò Che C'è: Se il prezzo raggiunge +15 pip tre volte ma continua a ritrarsi, incassate quei 15 pip. Profitti minori consistenti battono l'attesa dei colpi grossi.
Realtà delle 7 del Mattino UK: La prima ora spesso ha falsi breakout. Considerate:
- Iniziare alle 8 del mattino per evitare "l'ora dello scuotimento"
- Usare target conservativi di 15-20 pip
- Buffer più ampi per filtrare il rumore
Adattate il Vostro Vantaggio: I mercati evolvono. Se venite stoppati frequentemente, ampliate il buffer di 1-2 pip. Se mancate il TP, riducetelo di 5 pip. Tracciate i risultati e regolate.
OTTIMIZZAZIONE DELLE COPPIE
EUR/USD: Breakout stabili, buona continuazione. Provate intervalli 0-8 ore. GBP/USD: Esplosivo ma incline a falsi breakout. Considerate inizio alle 8 del mattino, buffer più ampi. Le Vostre Coppie: Fate backtest di diversi orari di sessione per trovare le impostazioni ottimali. Testate 0-7, 0-8, persino 22-7 per intervalli notturni.
SPECIFICHE
Piattaforma: Meta Trader 5 Timeframe: Qualsiasi (usa M15 internamente) Simboli: Tutte le coppie principali, Oro, Argento Conto: Funziona con qualsiasi tipo di broker/conto
Raccomandazioni di Deposito Minimo:
Per Coppie Forex:
- $200-300 per 0,01 lotti (conto micro)
- $2.000-3.000 per 0,1 lotti (conto mini)
- $10.000+ per 1,0 lotti (conto standard)
Per Oro/Argento:
- $500+ per 0,01 lotti (a causa della maggiore volatilità)
- $5.000+ per 0,1 lotti
Iniziate con 0,01 lotti indipendentemente dalla dimensione del conto finché non avrete trovato le vostre impostazioni ottimali attraverso i test
Gli strumenti di trading di qualità dovrebbero essere accessibili a tutti i trader, non solo a chi può permettersi prezzi premium. Gli EA di livello professionale sono stati troppo a lungo bloccati dietro prezzi di $300-800. Breakout Londres offre una strategia di qualità istituzionale a un prezzo sensato.
Per i trader, da un trader. Prezzi equi per una giusta opportunità nei mercati.
Victorious Creations Labs - Copyright 2025, Victor Hamilton