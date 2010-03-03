Solar Crest
PREZZO DI LANCIO LIMITATO: Il prezzo attuale è scontato! Il prezzo finale potrebbe salire fino a $499 o più.
Presentiamo Solar Crest – EA Avanzato Controllato dal Rischio
Solar Crest è un Expert Advisor robusto progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatizzato su XAUUSD e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto.
“Dotato di logica trailing stop e rigido controllo delle perdite — Solar Crest è costruito per la sopravvivenza e la crescita.”
Caratteristiche Principali
- Funziona sulla base di: funziona sulla base di trovare la corretta tendenza a lungo e breve termine del grafico e trovare l'ingresso basato sul indicatore più straordinario che ho creato per l'ingresso.
- Solo Un Grafico Necessario: Attaccato a XAUUSD e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
- Lista dei Simboli: Usa con XAUUSD — l'EA è ottimizzato per questi coppie.
- Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo del conto.
- Stop Strategico per le Perdite: Chiude automaticamente le operazioni e smette di operare quando le perdite superano il limite configurato (es. 70%).
- Modalità di Trailing Stop: Scegli tra trailing basato su pip fisso o trailing dinamico basato su ATR.
- Attaccato a: XAUUSD
- Timeframe: M15
- Saldo del Conto: Minimo $250
- Leva: 1:100 o superiore
- Broker: Qualsiasi broker ECN a bassa spread
Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amico delle Prop-Firm
- Costruito per seguire le restrizioni giornaliere di perdita e rischio
- Può smettere di operare completamente quando la perdita giornaliera supera i tuoi parametri di rischio
Dopo l'Acquisto
Contattaci immediatamente per avere accesso al nostro canale Telegram privato dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e consigli esclusivi sull'EA.