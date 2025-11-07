Nova Stem

EA Avanzato e Controllato dal Rischio 


Nova Stem è un robusto Expert Advisor progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatico su GBPJPY e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto.


“Dotato di un rigoroso controllo del drawdown e filtro notizie — Nova Stem è progettato per la sopravvivenza e la crescita.”


Caratteristiche Chiave

  • Funziona in base a: Identifica fasi di mercato impulsivo utilizzando schemi di accelerazione del momentum e apre operazioni alla fine dei piccoli ritracciamenti, massimizzando la precisione dell'entrata con un filtro di volatilità che ho progettato da zero. 
  • Solo un grafico necessario: Attacca a GBPJPY e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
  • Elenco dei Simboli: Meglio usarlo con GBPJPY (input predefinito) .
  • Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo dell'account.
  • Stop Strategico di Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di operare quando il drawdown supera il tuo limite configurato (ad es. 70%).
  • Filtro automatico delle notizie: Controlla automaticamente il filtro delle notizie (regolabile) per assicurarsi che le operazioni non siano vicine a notizie ad alto impatto.


Configurazione Raccomandata


Amico delle Prop-Firm

  • Progettato per seguire restrizioni sui perdite e rischi quotidiani
  • Può fermarsi completamente quando la perdita quotidiana supera i tuoi parametri di rischio


Dopo l'Acquisto

Contattaci immediatamente per avere accesso al nostro privato canale Telegram dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e consigli esclusivi sugli EA.

