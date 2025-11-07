Nova Stem
EA Avanzato e Controllato dal Rischio
Nova Stem è un robusto Expert Advisor progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona in modo completamente automatico su GBPJPY e utilizza M15 come grafico di base. Basta caricare l'EA su un solo grafico e lasciare che la logica di precisione gestisca tutto.
“Dotato di un rigoroso controllo del drawdown e filtro notizie — Nova Stem è progettato per la sopravvivenza e la crescita.”
Caratteristiche Chiave
- Funziona in base a: Identifica fasi di mercato impulsivo utilizzando schemi di accelerazione del momentum e apre operazioni alla fine dei piccoli ritracciamenti, massimizzando la precisione dell'entrata con un filtro di volatilità che ho progettato da zero.
- Solo un grafico necessario: Attacca a GBPJPY e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
- Elenco dei Simboli: Meglio usarlo con GBPJPY (input predefinito) .
- Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo dell'account.
- Stop Strategico di Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di operare quando il drawdown supera il tuo limite configurato (ad es. 70%).
- Filtro automatico delle notizie: Controlla automaticamente il filtro delle notizie (regolabile) per assicurarsi che le operazioni non siano vicine a notizie ad alto impatto.
- Attacca a: GBPJPY
- Timeframe: M15
- Saldo dell'Account: Minimo $250
- Leva: 1:33 o superiore
- Broker: Qualsiasi broker ECN a bassa commissione
- Canale MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Guida completa alle istruzioni: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amico delle Prop-Firm
- Progettato per seguire restrizioni sui perdite e rischi quotidiani
- Può fermarsi completamente quando la perdita quotidiana supera i tuoi parametri di rischio
Dopo l'Acquisto
