CandleCountDownByLuc
- Luc Emile Timmermans
- Versione: 1.20
- Attivazioni: 20
Candle Countdown (MT5) — Tempo rimanente della candela corrente
Candle Countdown è un indicatore leggero per MetaTrader 5 che mostra in tempo reale il conto alla rovescia del tempo rimanente fino alla chiusura della candela corrente. Si aggiorna ogni secondo e rimane pulito e leggibile, senza “sporcare” il grafico.
Funzionalità principali
-
Countdown in tempo reale (mm:ss o hh:mm:ss in base al timeframe)
-
3 posizioni di visualizzazione
-
Livello di prezzo (stile TradingView) — allineato vicino al livello di prezzo attuale
-
In alto a destra — posizione fissa nell’angolo del grafico
-
Sopra spread/info (in alto a destra) — più in alto per evitare sovrapposizioni
-
-
Personalizzabile: font, dimensione, colore, prefisso opzionale, margini e offset
-
Funziona su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe in MT5
Come funziona
L’indicatore utilizza l’ora di apertura della candela corrente e la durata del timeframe per calcolare i secondi rimanenti fino alla chiusura.
In modalità Livello di prezzo, l’etichetta viene posizionata in base al livello di prezzo attuale e spostata verso l’alto di un numero di pixel configurabile.
Parametri (Inputs)
-
Display Mode (Modalità di visualizzazione): Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
Price Y Offset (px) (predefinito 40 px)
-
Right Padding (px) — distanza dal bordo destro
-
Top Right Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “alto a destra”
-
Above Spread Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “sopra lo spread”
-
Prefix on/off + testo del prefisso
-
Font: nome, dimensione, colore del testo
Installazione
Questo prodotto viene fornito come indicatore compilato .ex5.
-
Installa tramite MQL5 Market (consigliato)
-
MetaTrader 5 → Navigatore → Indicatori
-
Trascina Candle Countdown su qualsiasi grafico
Note
-
Se la mappatura “prezzo → pixel” non è temporaneamente disponibile (es. zoom/scroll estremo), l’indicatore passa automaticamente a una posizione fissa in alto a destra.
-
Solo informativo — nessuna funzione di trading.
Autore: Luc Timmermans