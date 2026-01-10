CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Tempo rimanente della candela corrente

Candle Countdown è un indicatore leggero per MetaTrader 5 che mostra in tempo reale il conto alla rovescia del tempo rimanente fino alla chiusura della candela corrente. Si aggiorna ogni secondo e rimane pulito e leggibile, senza “sporcare” il grafico.

Funzionalità principali

  • Countdown in tempo reale (mm:ss o hh:mm:ss in base al timeframe)

  • 3 posizioni di visualizzazione

    1. Livello di prezzo (stile TradingView) — allineato vicino al livello di prezzo attuale

    2. In alto a destra — posizione fissa nell’angolo del grafico

    3. Sopra spread/info (in alto a destra) — più in alto per evitare sovrapposizioni

  • Personalizzabile: font, dimensione, colore, prefisso opzionale, margini e offset

  • Funziona su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe in MT5

Come funziona

L’indicatore utilizza l’ora di apertura della candela corrente e la durata del timeframe per calcolare i secondi rimanenti fino alla chiusura.
In modalità Livello di prezzo, l’etichetta viene posizionata in base al livello di prezzo attuale e spostata verso l’alto di un numero di pixel configurabile.

Parametri (Inputs)

  • Display Mode (Modalità di visualizzazione): Price level (TV style) / Top right / Above spread

  • Price Y Offset (px) (predefinito 40 px)

  • Right Padding (px) — distanza dal bordo destro

  • Top Right Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “alto a destra”

  • Above Spread Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “sopra lo spread”

  • Prefix on/off + testo del prefisso

  • Font: nome, dimensione, colore del testo

Installazione

Questo prodotto viene fornito come indicatore compilato .ex5.

  1. Installa tramite MQL5 Market (consigliato)

  2. MetaTrader 5 → Navigatore → Indicatori

  3. Trascina Candle Countdown su qualsiasi grafico

Note

  • Se la mappatura “prezzo → pixel” non è temporaneamente disponibile (es. zoom/scroll estremo), l’indicatore passa automaticamente a una posizione fissa in alto a destra.

  • Solo informativo — nessuna funzione di trading.

Autore: Luc Timmermans


