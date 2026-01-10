CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Tempo rimanente della candela corrente

Candle Countdown è un indicatore leggero per MetaTrader 5 che mostra in tempo reale il conto alla rovescia del tempo rimanente fino alla chiusura della candela corrente. Si aggiorna ogni secondo e rimane pulito e leggibile, senza “sporcare” il grafico.

Funzionalità principali

Countdown in tempo reale (mm:ss o hh:mm:ss in base al timeframe)

3 posizioni di visualizzazione Livello di prezzo (stile TradingView) — allineato vicino al livello di prezzo attuale In alto a destra — posizione fissa nell’angolo del grafico Sopra spread/info (in alto a destra) — più in alto per evitare sovrapposizioni

Personalizzabile : font, dimensione, colore, prefisso opzionale, margini e offset

Funziona su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe in MT5

Come funziona

L’indicatore utilizza l’ora di apertura della candela corrente e la durata del timeframe per calcolare i secondi rimanenti fino alla chiusura.

In modalità Livello di prezzo, l’etichetta viene posizionata in base al livello di prezzo attuale e spostata verso l’alto di un numero di pixel configurabile.

Parametri (Inputs)

Display Mode (Modalità di visualizzazione) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (predefinito 40 px )

Right Padding (px) — distanza dal bordo destro

Top Right Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “alto a destra”

Above Spread Y Distance (px) — posizione verticale in modalità “sopra lo spread”

Prefix on/off + testo del prefisso

Font: nome, dimensione, colore del testo

Installazione

Questo prodotto viene fornito come indicatore compilato .ex5.

Installa tramite MQL5 Market (consigliato) MetaTrader 5 → Navigatore → Indicatori Trascina Candle Countdown su qualsiasi grafico

Note

Se la mappatura “prezzo → pixel” non è temporaneamente disponibile (es. zoom/scroll estremo), l’indicatore passa automaticamente a una posizione fissa in alto a destra.

Solo informativo — nessuna funzione di trading.

Autore: Luc Timmermans