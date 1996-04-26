ATT Close Buttons Panel

Close Buttons Utility è un'utility MQL5 compatta e flessibile per la gestione manuale di posizioni e ordini pendenti direttamente dal grafico. Il pannello consente di chiudere gruppi di ordini e posizioni sul simbolo corrente o su un gruppo di simboli selezionati con un solo clic. Può funzionare con tutti gli ordini, così come con un elenco specificato di Magic Number o con ordini manuali. Il pannello può essere ridotto a icona o spostato sullo schermo. Sono supportati temi chiari e scuri, dimensioni personalizzabili, altezza delle righe e numero di colonne dei pulsanti, e a ciascun pulsante è possibile assegnare qualsiasi tasto di scelta rapida. Il filtro per simbolo e Magic Number (tutti, per elenco o solo manuale) consente di selezionare con precisione le posizioni e gli ordini desiderati per operazioni di massa.





Vantaggi

Pannello tecnologico: trascina il pannello sul grafico in qualsiasi angolo. Il pannello può essere spostato tirandone la parte superiore e può anche essere ridotto a icona.

Panoramica rapida: tutti i dati chiave (numero di posizioni, volumi, P/L) in formato compatto.

Azioni multiple: chiusura o eliminazione di gruppi di ordini selezionati con un clic o tramite un tasto di scelta rapida.

Adattabilità: modificando le dimensioni del pannello, l'altezza delle righe o il numero di colonne, la griglia e i campi vengono adattati automaticamente.

Due temi di design: chiaro e scuro - modificabili con un solo parametro, mantenendo un unico stile.

Filtro flessibile: utilizzabile con il simbolo corrente o con l'intero portafoglio, e per numero magico (tutti, un elenco specificato o solo manualmente).