SMC MACD – Indicatore di Struttura di Mercato e Contesto di Momentum
Panoramica
SMC MACD è un indicatore tecnico progettato per supportare l’analisi della struttura di mercato utilizzando
una logica di momentum basata sul MACD, in linea con i principi dello Smart Money Concept (SMC).
L’indicatore aiuta i trader a osservare i cambiamenti strutturali e il comportamento del momentum attorno alle aree strutturali chiave,
in modo chiaro e semplificato.
È progettato come strumento analitico e di conferma, non come un sistema di trading automatico.
Concetto centrale
SMC MACD si concentra nel fornire un contesto strutturale chiaro, riducendo il rumore del grafico.
La logica di momentum MACD è integrata internamente e viene utilizzata per supportare l’interpretazione della struttura.
Non è necessario alcun indicatore MACD aggiuntivo sul grafico.
L’indicatore è progettato per essere utilizzato insieme a:
-
analisi del price action
-
struttura dei timeframe superiori
-
regole di conferma definite dall’utente
Come funziona
L’indicatore segue un flusso di lavoro deterministico:
-
Ricostruisce la struttura di mercato all’inizializzazione o al cambio di timeframe
(Swing High / Swing Low derivati dal momentum MACD)
-
Rileva l’ultima rottura di struttura confermata (BOS / CHOCH)
-
Determina il bias di mercato (UP / DOWN)
-
Misura il range strutturale attivo
-
Identifica le zone Premium e Discount in base alla direzione della struttura
Questo flusso di lavoro fornisce un framework contestuale per la pianificazione di operazioni discrezionali.
Logica del bias di mercato
-
BOS Up (rottura del massimo)
→ Bias di mercato: UP
→ Focus sulla zona Discount come contesto di acquisto
-
BOS Down (rottura del minimo)
→ Bias di mercato: DOWN
→ Focus sulla zona Premium come contesto di vendita
Il bias di mercato viene aggiornato dinamicamente in base alla struttura confermata più recente.
Conferma ed esecuzione delle operazioni
SMC MACD non fornisce segnali diretti di acquisto o vendita.
Gli elementi visivi come linee strutturali, zone e marcatori legati al MACD sono
strumenti puramente contestuali.
I trader sono tenuti ad applicare la propria conferma, ad esempio:
-
pattern di price action
-
allineamento con timeframe superiori
-
strumenti di conferma esterni
Comportamento senza repaint
Tutti gli eventi strutturali e di momentum vengono confermati su candele chiuse
e non vengono modificati storicamente.
Gli elementi visivi sulla candela in formazione possono aggiornarsi in tempo reale
fino alla chiusura della candela e al completamento della conferma.
Caratteristiche principali
-
Analisi della struttura di mercato basata sul comportamento del momentum MACD
-
Rilevamento automatico dei cambiamenti strutturali e del bias direzionale
-
Identificazione chiara del bias di mercato (UP / DOWN)
-
Calcolo delle zone Premium e Discount
-
Logica senza repaint su candele chiuse
-
Design visivo pulito e minimale con pannello di controllo sul grafico
-
Avvisi opzionali per eventi strutturali e di momentum confermati
-
Progettato per il trading discrezionale basato sulla conferma
Avvisi
L’indicatore include avvisi opzionali per eventi strutturali e di momentum confermati.
Tipi di avviso supportati:
-
Popup
-
Suono
-
Notifica push
Tutti gli avvisi possono essere abilitati o disabilitati tramite le impostazioni di input.
Utilizzo consigliato
-
Timeframe: M5 e superiori (M1 supportato con impostazioni adeguate)
-
Mercati: Forex, Oro (XAUUSD) e indici
-
Da utilizzare preferibilmente insieme all’analisi del price action e dei timeframe superiori
Note importanti
-
Questo indicatore fornisce solo contesto di mercato, non segnali di trading.
-
Nessuna esecuzione automatica degli ordini.
-
Le decisioni di trading e la gestione del rischio restano responsabilità dell’utente.
-
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
-
Questo prodotto è uno strumento analitico destinato esclusivamente a scopi educativi e di supporto decisionale.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link