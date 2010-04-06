Dynamic Energy Oscillator mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.59
- Attivazioni: 10
"Dynamic Energy Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4!
- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo.
- Il Dynamic Energy Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive.
- Questo è un indicatore di momentum tecnico molto utile sui mercati in trend.
- L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra la linea arancione.
- È molto più preciso degli oscillatori standard. Timeframe adatti: M30, H1, H4, D1, W1.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
